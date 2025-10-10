Новини
Нивото на река Янтра рязко е скочило при русенското село Долна Студена. Има залети обработваеми земи

10 Октомври, 2025 17:39

Водите вече са скочили до ниво над 5 метра. Въпреки това на този етап няма пряка опасност за хората в района и имуществото им, казват от Областната администрация на Русе

Снимка: Областна администрация-Русе
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Рязко е скочило нивото на река Янтра при русенското село Долна Студена, намиращо се на територията на община Ценово, съобщи областният управител Драгомир Драганов, цитиран от Нова телевизия.

Водите вече са скочили до ниво над 5 метра и са залели обработваеми земи. Въпреки това на този етап няма пряка опасност за хората в района и имуществото им. Причината за бедствието са проливните дъждове през предходните няколко дни, които на места надхвърлиха 200 л/кв. м. Смята се, че приливът на вода идва от течението в района на областите Габрово и Велико Търново.

По първоначална информация високото ниво на реката е довело до компрометиране на моста, преминаващ близо до селото. Предстоят огледи. При необходимост съоръжението ще бъде временно затворено. По разпореждане на Драганов до половин час на място ще бъде изпратена специализираха техника, включително багери и кранове, които да отстранят дърветата, подприщили течението на реката точно в района на моста. Областният управител обясни, че дърветата са завлечени от силното течение по-нагоре по река Янтра.

Той е в постоянен контакт с кмета на Ценово д-р Петър Петров и кмета на Долна Студена Николай Николов, а също и с всички държавни структури. Ако се наложи, ще бъдат предприети мерки за оформяне на допълнителни временни защитни диги, обясни Драганов.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 1 Отговор
    Не е виновен дъжда, а лошата инфраструктура на градителя на държавата с Д - Боко Тиква.

    17:48 10.10.2025

  • 2 Шопо

    4 0 Отговор
    Ма оно и у Софеа вале, ма па Перловеца не преле.

    17:54 10.10.2025

  • 3 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Вода газим жадни ще си ходим ,щото не знаем как да стопанисваме ,ама знаем как да крадем ,оня ден един областен тука казал че трябвали 3,у милиарда лева за обновяване на водопреносната мрежа , та питам къде са парите от надутите ни сметки за вода и защо не се реинвестират качествено ,или трябва да се теглят пак дългове та кралите досега още да крадат

    18:14 10.10.2025

  • 4 Ицо

    1 0 Отговор
    Днес нивото на реката във Велико Търново беше около метър по-малко от предходните дни. Явно проблема е след града.

    18:20 10.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

