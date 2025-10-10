Нивото на река Янтра рязко е скочило при русенското село Долна Студена. Има залети обработваеми земи

Рязко е скочило нивото на река Янтра при русенското село Долна Студена, намиращо се на територията на община Ценово, съобщи областният управител Драгомир Драганов, цитиран от Нова телевизия.

Водите вече са скочили до ниво над 5 метра и са залели обработваеми земи. Въпреки това на този етап няма пряка опасност за хората в района и имуществото им. Причината за бедствието са проливните дъждове през предходните няколко дни, които на места надхвърлиха 200 л/кв. м. Смята се, че приливът на вода идва от течението в района на областите Габрово и Велико Търново.

По първоначална информация високото ниво на реката е довело до компрометиране на моста, преминаващ близо до селото. Предстоят огледи. При необходимост съоръжението ще бъде временно затворено. По разпореждане на Драганов до половин час на място ще бъде изпратена специализираха техника, включително багери и кранове, които да отстранят дърветата, подприщили течението на реката точно в района на моста. Областният управител обясни, че дърветата са завлечени от силното течение по-нагоре по река Янтра.

Той е в постоянен контакт с кмета на Ценово д-р Петър Петров и кмета на Долна Студена Николай Николов, а също и с всички държавни структури. Ако се наложи, ще бъдат предприети мерки за оформяне на допълнителни временни защитни диги, обясни Драганов.