Бойко Рашков: Обвиненията в корупция към представители на ПП са политическа поръчка, а повторението на фрази- клевети

Логически очакваме днес да изменят мярката на кмета на Варна Благомир Коцев, още повече, че другите двама обвиняеми са пуснати под домашен арест. Аз изразявам обаче безпокойството си от бързото насрочване на заседанието по делото. Това заяви депутатът от ПП-ДБ и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

Той изрази съмнение, че това се случва с цел да се изчака удобен съдебен състав.

По думите му обвиненията в корупция към представители на „Продължаваме промяната“ (ПП) са политическа поръчка, а повторението на фрази, определи като клевети.

Това, че моето име и това на Асен Василев се замесва по някакъв начин с Митниците, вече съдът се е произнесъл, че няма основание, поясни Рашков.

Бившият вътрешен министър не пожела да говори за ареста на Борисов.

Той определи делото срещу Кирил Петков като политическо. „Лично аз и моите колеги нямаме основание да се притесняваме от обвиненията“, подчерта той.

Според него конците на прокуратурата се дърпали от управляващите, а те били затънали в калта на корупцията.

„Никой никога не ми е предлагал да ставам председател на Антикорупционната комисия, нито пък аз съм искал“, подчерта той.

По повод искането за отстраняване на Антон Славчев, Бойко Рашков заяви: „Този състав на Антикорупционната комисия не работи в съгласие с българските наказателни закони. Има данни за отправяни заплахи лични от него. Подобно поведение не може да се търпи от обществото или опозиционна партия“. Той поясни, че идеята им за освобождаване на ръководството на Антикорупционния орган е по-добре от закриването му. „Не може заради някой, който не си върши работата и не спазва закона, да закрием цяла институция. Бухалката е бухалка, докато има бухалкаджии, назначени от други бухалкаджии. Аз съм много чувствителен на темата насилие“, обяви бившият вътрешен министър.

По отношение на назначенията на шефове на службите, Бойко Рашков уточни, че е важно да има по-голям контрол, тъй като от тях зависят доказателствата по дела.