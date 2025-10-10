Новини
Бойко Рашков: Обвиненията в корупция към представители на ПП са политическа поръчка, а повторението на фрази- клевети

10 Октомври, 2025 19:54 499 11

  • бойко рашков-
  • обвинения-
  • корупция-
  • продължаваме промяната-
  • политическа поръчка

„Никой никога не ми е предлагал да ставам председател на Антикорупционната комисия, нито пък аз съм искал“, подчерта бившият вътрешен министър

Бойко Рашков: Обвиненията в корупция към представители на ПП са политическа поръчка, а повторението на фрази- клевети - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Логически очакваме днес да изменят мярката на кмета на Варна Благомир Коцев, още повече, че другите двама обвиняеми са пуснати под домашен арест. Аз изразявам обаче безпокойството си от бързото насрочване на заседанието по делото. Това заяви депутатът от ПП-ДБ и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

Той изрази съмнение, че това се случва с цел да се изчака удобен съдебен състав.

По думите му обвиненията в корупция към представители на „Продължаваме промяната“ (ПП) са политическа поръчка, а повторението на фрази, определи като клевети.

Това, че моето име и това на Асен Василев се замесва по някакъв начин с Митниците, вече съдът се е произнесъл, че няма основание, поясни Рашков.

Бившият вътрешен министър не пожела да говори за ареста на Борисов.

Той определи делото срещу Кирил Петков като политическо. „Лично аз и моите колеги нямаме основание да се притесняваме от обвиненията“, подчерта той.

Според него конците на прокуратурата се дърпали от управляващите, а те били затънали в калта на корупцията.

„Никой никога не ми е предлагал да ставам председател на Антикорупционната комисия, нито пък аз съм искал“, подчерта той.

По повод искането за отстраняване на Антон Славчев, Бойко Рашков заяви: „Този състав на Антикорупционната комисия не работи в съгласие с българските наказателни закони. Има данни за отправяни заплахи лични от него. Подобно поведение не може да се търпи от обществото или опозиционна партия“. Той поясни, че идеята им за освобождаване на ръководството на Антикорупционния орган е по-добре от закриването му. „Не може заради някой, който не си върши работата и не спазва закона, да закрием цяла институция. Бухалката е бухалка, докато има бухалкаджии, назначени от други бухалкаджии. Аз съм много чувствителен на темата насилие“, обяви бившият вътрешен министър.

По отношение на назначенията на шефове на службите, Бойко Рашков уточни, че е важно да има по-голям контрол, тъй като от тях зависят доказателствата по дела.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментиращ

    5 6 Отговор
    Ако все още гласувате доброволно за ппдб (след събитията с боко и шиши), сте за преглед в медицинско заведение - за липса на сиво вещество!

    20:01 10.10.2025

  • 2 гергов-бсп

    4 2 Отговор
    КАК СИ МОЙ ЧОВЕК

    20:02 10.10.2025

  • 3 ПУДЕЛ ФИНАНСИСТ, ДАМАДЖАНА КОМУНИСТ2734

    5 6 Отговор
    ПУДЕЛА С ПАЧКИТЕ ОТ ПП-ДБ ЛИ Е? В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЛИ Е РАБОТИЛ? БРОИЛ Е ПАРИТЕ НА ПП И ЛИЧНО НА РАШКОВ.

    20:06 10.10.2025

  • 4 Град Симитли

    1 0 Отговор
    Като не изчегъртахте Тиквоча--сега той ви чегърта!

    20:15 10.10.2025

  • 5 а па тоя

    0 1 Отговор
    Вие дойдохте в политиката постоянно обвинявайки Борисов, а сега сте обидени?

    20:15 10.10.2025

  • 6 А бе

    2 2 Отговор
    Обвиненията в корупция към членове на ПП са част от самопризнания,свидетелски показания и СРС! Ако ще се съмняваме в зам.
    кметовете,които напуснаха ПП в София и СРС,нека погледнем поне във Варна отношенията на Коцев и "бизнесменката" Пламенка.Понеже тя е бизнес лице,откъде-накъде от ПП търсят позиционирането на Коцев
    като политзатворник? Случаят си е чисто икономическо корупционно престъпление и неслучайно 4 пъти съда постанови ареста на варненския кмет с 20-те % ..

    20:17 10.10.2025

  • 7 А Пеевски за 20 години е ограбил

    1 0 Отговор
    Българския народ с 124 милиарда а още няма за него обвинения в корупция и грабеж в колосални размери?

    Коментиран от #8

    20:19 10.10.2025

  • 8 ПЕНЬОАРЕНА ОПОЗИЦИЯ

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "А Пеевски за 20 години е ограбил":

    Ще лапате на дебелака биберона, то е ясно вече🤣🤣🤣

    20:21 10.10.2025

  • 9 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Тоя провален дрът комундел, който е за затвора до кога ще му давате трибуна , нека си говори глупостите само между ПеПейската секта.

    20:21 10.10.2025

  • 10 Е,бравос

    0 0 Отговор
    Никога няма да разбера как софиянци видяха в това лице индикации за ПРОМЯНА.Единственото продължение е Промяната в алкохолизирания профил на ЧЕРВЕНИЯ НЕУСПЯЛ КАНДИДАТ ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР.

    20:21 10.10.2025

  • 11 Ахах

    0 0 Отговор
    Мдам, доообрееее..

    20:21 10.10.2025

