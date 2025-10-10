Новини
Кирил Петков за оставането на Коцев в ареста: Цялата процедура е нагласена. Срам за съда

10 Октомври, 2025 22:16 725 31

  • кирил петков-
  • благомир коцев-
  • оставане в ареста-
  • срам-
  • съд

Това досъдебно производство ще влезе в историята като поръчково и ще бъде преподавано на студентите как не трябва да се прави. Неслучайно неговият арест и процесът предизвикаха масови протести и международен отзвук. Безпрецедентна несправедливост!, се казва и в позицията на ПП по казуса с кмета на Варна

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Тези разпределения изобщо не са случайни. Нагласено е. Цялата процедура е нагласена. Срам за съда, срам за прокурора". Това заяви Кирил Петков след решението на Софийския градски съд да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста, цитиран от "Фокус".

Съдът счете, че обвиняемият е евентуално съпричастен към деянията, за които му е повдигнато обвинение като се позовава на свидетелски показания.

"Не може в София да ни изнудват за боклука. В Пазарджик да се опитват да свалят общинския съвет, а за Варна - стратегическата морска столица на държавата, кметът да бъде задържан абсолютно неоснователно", каза бившият съпредседател на ПП, наричайки случая "пълно безобразие".

Веднага след решението на Софийски градски съд по делото "Коцев" от ПП излязоха с позиция, която публикуваха на страницата си във фейсбук:

Четвърти месец в ареста, но това не е достатъчно, за да пречупят Благо.

По тази причина току-що решиха да продължат да го държат зад решетки. Не могат да действат със силата на аргументите, затова използват силата на репресията. Правен нонсенс след правен нонсенс.

Това досъдебно производство ще влезе в историята като поръчково и ще бъде преподавано на студентите как не трябва да се прави. Неслучайно неговият арест и процесът предизвикаха масови протести и международен отзвук. Безпрецедентна несправедливост!

Но Варна знае истината! България знае истината! СВОБОДА ЗА БЛАГО!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    8 3 Отговор
    с острото и кукоряка сме за Ставри

    22:27 10.10.2025

  • 2 Промяна

    16 9 Отговор
    Киро хвърля газ хахахахаха Киро ти като какъв се изживяваш Незнам защо още си на свобода Шарлатанин

    Коментиран от #27

    22:28 10.10.2025

  • 3 Некой

    15 7 Отговор
    Да, знаем истината, че всичките сте измамници! Срам и позор е, че все още има хора, които да ви вярват!

    22:29 10.10.2025

  • 4 Само да питам

    9 9 Отговор
    Ките как е лена парапеткова?
    Бебето как е даваш ли пари на бебчето?

    Коментиран от #9

    22:31 10.10.2025

  • 5 Промяна

    10 6 Отговор
    Киро всички го изнудват Киро шарлатанин си Нарушител на конституцията си Киро защо налагаш терор над български институции и си безнаказан Киро само с лъжи само със саботажи само с шарлатания не става НЕ го разбра

    22:32 10.10.2025

  • 6 Българин

    8 6 Отговор
    Българите се гордеем с българския съд! А ти съвсем скоро ще се изправиш пред него и всички ще станем свидетели, как възмездието ще те сполети!
    В България има място само за български партии. Натрапниицте на козяк ще бъдете унищожени до крак!

    22:33 10.10.2025

  • 7 тиквенсониада

    7 6 Отговор
    Киро и ПП може и да не са стока , но са цвете в сравнение с партията наречена ШАЙКА и нейния корумпиран Вожд ББ !

    22:37 10.10.2025

  • 8 Тома

    10 2 Отговор
    Този е комшията от факултето

    22:38 10.10.2025

  • 9 Майк Алън Патън

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Само да питам":

    А питал ли си Бойко как е мис Бикини и дали праща подаръци на малката Ема ?
    А може да го питаш и коя е Мата Хари , нали ? Ама на , явно си забравил !

    22:39 10.10.2025

  • 10 Николова , София

    8 4 Отговор
    Направи нещо вдигни народа за да спасиш невинния кмет ...Ама ти се окъ ..заради теб и Асан стои в ареста невинен човек !!!!!!

    22:40 10.10.2025

  • 11 Българин..

    14 2 Отговор
    Аиде бе плашиПотарник...изхващаха ви във всички общини да крадете! Преди 3 години вятър ви вееше на бяла кобила!!

    22:42 10.10.2025

  • 12 И този уби човек на улицата

    12 3 Отговор
    Махнаха го за корупция , но още ни обяснява за морал и истина!

    22:43 10.10.2025

  • 13 Поредната съдебна инстанция

    7 4 Отговор
    оставя крадливото кметче на Варна в ареста.
    Да чака там делото!

    Шайката на Радню цялата подскача от страх!

    Ами ако кметчето пропее, че да се споразумее?!

    Това му е зорът на Кики!

    22:45 10.10.2025

  • 14 Бай Кочо!!!

    11 2 Отговор
    Киро про100то беше срам и позор в парламента! Успя да развали отношенията с Македония Русия Сърбия и да подпише купчина неизгодни договори!

    22:47 10.10.2025

  • 15 Баце ЕООД

    8 3 Отговор
    Кирото много глупаво.. Язък му за таксите дет е плащал в университета. На нищо не се е научило

    22:48 10.10.2025

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 3 Отговор
    НА СНИМКАТА : СТРАШЕН , БРАДАТ ЦИГАНИН .......................... ФАКТ !

    22:48 10.10.2025

  • 17 Тая

    5 3 Отговор
    Да не обиждам "лекия жанр", ама тая снимка става за клип на поп-фолк парче..

    22:49 10.10.2025

  • 18 свобода за Благо!

    7 2 Отговор
    Нашата добра корупция не е като вашата лоша корупция!

    22:49 10.10.2025

  • 19 А беее

    7 2 Отговор
    Що показвате тоя брадясал талибан, наркоман...На тоя думата тежи ,колкото на славчо зулуса въздуха над главата.....

    Коментиран от #22

    22:52 10.10.2025

  • 20 Този

    5 1 Отговор
    Е страшен на тая снимка....Бива ли преди сън да показвате такива плашила... Хората ще сънуват кошмари ,бе .Имайте милост

    22:55 10.10.2025

  • 21 Тва мекере

    5 1 Отговор
    Що ще още в България....????!!! Да се измита час по- скоро с цялата ппдебилна пасмина

    22:58 10.10.2025

  • 22 Гражданин на НРБ

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "А беее":

    Няма ли бръснари сред почитателите на пп да избръснат брадясалия Кирчо? Или стават само за перачи на Бойко и Шиши?

    22:58 10.10.2025

  • 23 Въпрос

    7 1 Отговор
    Защо този все още е на свобода?

    22:58 10.10.2025

  • 24 Красимир Петров

    6 1 Отговор
    Измамнико,мястото ти е в затвора

    23:02 10.10.2025

  • 25 az СВО Победа 80

    3 1 Отговор
    Корупционер в защита на корупцията!
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Пълен цирк!

    23:08 10.10.2025

  • 26 123456

    1 0 Отговор
    Кика , тук си на сигурно - парапета е на твое ляво , дръж , баце!

    23:16 10.10.2025

  • 27 Кабакрадев

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    Ако Коцев бъде осъден примерно на 10 години ,то двете пра...сета трябва да лежат 1 милион години,за това ,което са окр.али....ени...чар...че про..сто.

    23:19 10.10.2025

  • 28 и са кво

    1 1 Отговор
    Дамаджанков на сухо

    Гнома също

    И виновен справедливия български съд

    Кире, забърши си брадата че има мляко по нея

    Коментиран от #29

    23:21 10.10.2025

  • 29 Кабакрадев

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "и са кво":

    Справедливият час..тен съд,казваш....ашколсун,колко ти ...пла.ти Маг..нита,да плещиш глупос..ти.

    23:24 10.10.2025

  • 30 Яяяя

    0 0 Отговор
    Канадеца с тази брада замязал на Стефан Караджа...

    23:25 10.10.2025

  • 31 Киро е мега предател

    0 0 Отговор
    Този Киртак предаде всичко и всички, а сега се е загрижил за съдбата на Коцев. С тази брадае заприлича на себе си " провинциаллен феодал от турски сериал". Дори тиквата има по вече чест Киро Ибрикчи-лизков

    23:25 10.10.2025

