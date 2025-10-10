Кирил Петков за оставането на Коцев в ареста: Цялата процедура е нагласена. Срам за съда

"Тези разпределения изобщо не са случайни. Нагласено е. Цялата процедура е нагласена. Срам за съда, срам за прокурора". Това заяви Кирил Петков след решението на Софийския градски съд да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста, цитиран от "Фокус".

Съдът счете, че обвиняемият е евентуално съпричастен към деянията, за които му е повдигнато обвинение като се позовава на свидетелски показания.

"Не може в София да ни изнудват за боклука. В Пазарджик да се опитват да свалят общинския съвет, а за Варна - стратегическата морска столица на държавата, кметът да бъде задържан абсолютно неоснователно", каза бившият съпредседател на ПП, наричайки случая "пълно безобразие".

Веднага след решението на Софийски градски съд по делото "Коцев" от ПП излязоха с позиция, която публикуваха на страницата си във фейсбук:

Четвърти месец в ареста, но това не е достатъчно, за да пречупят Благо.

По тази причина току-що решиха да продължат да го държат зад решетки. Не могат да действат със силата на аргументите, затова използват силата на репресията. Правен нонсенс след правен нонсенс.

Това досъдебно производство ще влезе в историята като поръчково и ще бъде преподавано на студентите как не трябва да се прави. Неслучайно неговият арест и процесът предизвикаха масови протести и международен отзвук. Безпрецедентна несправедливост!

Но Варна знае истината! България знае истината! СВОБОДА ЗА БЛАГО!