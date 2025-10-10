Кирил Петков за оставането на Коцев в ареста: Цялата процедура е нагласена. Срам за съда

"Тези разпределения изобщо не са случайни. Нагласено е. Цялата процедура е нагласена. Срам за съда, срам за прокурора". Това заяви Кирил Петков след решението на Софийския градски съд да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста, цитиран от "Фокус".
Съдът счете, че обвиняемият е евентуално съпричастен към деянията, за които му е повдигнато обвинение като се позовава на свидетелски показания.
"Не може в София да ни изнудват за боклука. В Пазарджик да се опитват да свалят общинския съвет, а за Варна - стратегическата морска столица на държавата, кметът да бъде задържан абсолютно неоснователно", каза бившият съпредседател на ПП, наричайки случая "пълно безобразие".
Веднага след решението на Софийски градски съд по делото "Коцев" от ПП излязоха с позиция, която публикуваха на страницата си във фейсбук:
Четвърти месец в ареста, но това не е достатъчно, за да пречупят Благо.
По тази причина току-що решиха да продължат да го държат зад решетки. Не могат да действат със силата на аргументите, затова използват силата на репресията. Правен нонсенс след правен нонсенс.
Това досъдебно производство ще влезе в историята като поръчково и ще бъде преподавано на студентите как не трябва да се прави. Неслучайно неговият арест и процесът предизвикаха масови протести и международен отзвук. Безпрецедентна несправедливост!
Но Варна знае истината! България знае истината! СВОБОДА ЗА БЛАГО!
1 бою циганина
22:27 10.10.2025
2 Промяна
Коментиран от #27
22:28 10.10.2025
3 Некой
22:29 10.10.2025
4 Само да питам
Бебето как е даваш ли пари на бебчето?
Коментиран от #9
22:31 10.10.2025
5 Промяна
22:32 10.10.2025
6 Българин
В България има място само за български партии. Натрапниицте на козяк ще бъдете унищожени до крак!
22:33 10.10.2025
7 тиквенсониада
22:37 10.10.2025
8 Тома
22:38 10.10.2025
9 Майк Алън Патън
До коментар #4 от "Само да питам":А питал ли си Бойко как е мис Бикини и дали праща подаръци на малката Ема ?
А може да го питаш и коя е Мата Хари , нали ? Ама на , явно си забравил !
22:39 10.10.2025
10 Николова , София
22:40 10.10.2025
11 Българин..
22:42 10.10.2025
12 И този уби човек на улицата
22:43 10.10.2025
13 Поредната съдебна инстанция
Да чака там делото!
Шайката на Радню цялата подскача от страх!
Ами ако кметчето пропее, че да се споразумее?!
Това му е зорът на Кики!
22:45 10.10.2025
14 Бай Кочо!!!
22:47 10.10.2025
15 Баце ЕООД
22:48 10.10.2025
16 ЕДГАР КЕЙСИ
22:48 10.10.2025
17 Тая
22:49 10.10.2025
18 свобода за Благо!
22:49 10.10.2025
19 А беее
Коментиран от #22
22:52 10.10.2025
20 Този
22:55 10.10.2025
21 Тва мекере
22:58 10.10.2025
22 Гражданин на НРБ
До коментар #19 от "А беее":Няма ли бръснари сред почитателите на пп да избръснат брадясалия Кирчо? Или стават само за перачи на Бойко и Шиши?
22:58 10.10.2025
23 Въпрос
22:58 10.10.2025
24 Красимир Петров
23:02 10.10.2025
25 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Пълен цирк!
23:08 10.10.2025
26 123456
23:16 10.10.2025
27 Кабакрадев
До коментар #2 от "Промяна":Ако Коцев бъде осъден примерно на 10 години ,то двете пра...сета трябва да лежат 1 милион години,за това ,което са окр.али....ени...чар...че про..сто.
23:19 10.10.2025
28 и са кво
Гнома също
И виновен справедливия български съд
Кире, забърши си брадата че има мляко по нея
Коментиран от #29
23:21 10.10.2025
29 Кабакрадев
До коментар #28 от "и са кво":Справедливият час..тен съд,казваш....ашколсун,колко ти ...пла.ти Маг..нита,да плещиш глупос..ти.
23:24 10.10.2025
30 Яяяя
23:25 10.10.2025
31 Киро е мега предател
23:25 10.10.2025