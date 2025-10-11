Новини
Желязков пред ГЕРБ-Варна: Управлението няма алтернатива

11 Октомври, 2025 06:52, обновена 11 Октомври, 2025 05:54 570 14

България се нуждае от стабилност, заяви премиерът

Желязков пред ГЕРБ-Варна: Управлението няма алтернатива - 1
Снимка: Пресцентър на ГЕРБ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Управлението няма алтернатива. Правителството работи по изпълнението на всички национални приоритети, заложени в управленската програма. Стабилността на икономиката и финансите, влизането в Еврозона и повишаването на доходите на хората са сред водещите ни задачи. Няма да се поддадем на провокации, въпреки опитите на опозицията да ни атакува с различни пропагандни скандали и фалшификати. Доказали сме, че когато имаме цели, нищо не може да ни разконцентрира.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков, цитиран от dariknews.bg по време на среща със структурите на ГЕРБ от Област Варна, в която участваха кметове и общински съветници, членове и симпатизанти от всички общински организации, както и областният координатор Иван Портних.

Желязков категорично опроверга твърденията на опозицията, че през последната година политиката на правителството води до обедняване на хората. Като пример той подчерта, че от началото на 2025 г. досега правителството е изплатило за заплати, пенсии и социални плащания с 3,7 млрд. лв. повече спрямо 2024 г. “Средната работна заплата в страната е нараснала с 11,6%, а минималната – с 15,4%, което значително изпреварва инфлацията от 3,6%”, каза още той.

Премиерът подчерта, че България се нуждае повече от всякога от стабилност и сигурност. “Това разбиране се споделя от всички - и от мандатоносителя ГЕРБ, и от коалиционните ни партньори, и от министрите. Всички заедно споделяме отговорност и всякакви опити да бъде омаловажавана тежестта на някой от нас са безсмислени”, подчерта Желязков. По думите му важните решения в държавата се вземат в парламента и то с голямо съгласие.

Желязков отбеляза още, че мнозинството е създадено трудно и се поддържа с много компромиси, защото партиите в коалицията са различни. “Обединени сме обаче от разбирането, че страната ни не може повече да бъде хвърляна в спирала от избори, която води до нестабилност във всички обществено-политически сфери”, коментира още той. Когато няма стабилно управление, всички процеси в държавата спират, а това се отразява върху живота на цялото ни общество, посочи министър-председателят и даде пример със спирането на строежа на АМ “Хемус”, която закъснява с години и вече струва два пъти по-скъпо.

Премиерът коментира и темата с влизането в еврозоната. “Решението за членството ни е национална цел и коалицията стои зад него. Въпреки трудностите с политическата пропаганда на противниците на еврото следващите 2 месеца ние трябва да сме още по-сплотени”, заяви той и гарантира, че правителството няма да допусне спекулативно повишаване на цените, а смяната на валутата ще стане по всички правила и в интерес на хората.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клишета ,

    7 1 Отговор
    хвалби и огромно количество лукавост и наглост - ортак с Дявола .

    06:00 11.10.2025

  • 2 Факт

    8 1 Отговор
    След тази "стабилност" поразиите вече са големи !

    06:02 11.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Попето

    5 1 Отговор
    Все дават примера със заплатите, ама на кого са изплатени не каза, тя и Теменужка не каза.
    Желязков винаги си държи ръцете по този начин, какво ли означава това?

    06:08 11.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    2 1 Отговор
    Нинова каза че Тя е Алтернативата.сегааа...аз на желязков ли ще вярвам,или на нинова?

    06:09 11.10.2025

  • 7 Сандо

    4 1 Отговор
    И пак ме удариха с Голямата Баданарка.Явно не е разрешено да цитирам Влажен Чугунков.

    06:10 11.10.2025

  • 8 хаберих

    3 0 Отговор
    Разговор между две приятелки:
    - Много си отслабнала! Нова диета ли спазваш?
    - Да, моркови, картофи, цвекло...
    - Ама вариш ги, или ги печеш?
    - Копая ги.

    06:21 11.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гръндж

    0 2 Отговор
    Кирил Петков не ще да се бръсне. Ще става дядо Мраз в тъмен вариант.

    Коментиран от #14

    06:38 11.10.2025

  • 11 Оставка!

    3 0 Отговор
    Оставка! България не ви е Бащиния. Оставка и Референдум за запазване на Валутен Борд, лЪв и Кеш.
    Оставка на БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП, И.ТН
    Според КС в проверени 2000 секции са открити 46% изборни нарушения, вместо проверка на останали секции, назначават правителство. Като само 30% са гласували от имащите право на глас, като 15% вероятно са купени, етнически, корпоративен, мъртви души вот. Вие сте нелегитимни. Много от негласувалите ви приемат като "Омразно правителство", всички решения, договори, Концесии, заеми трябва да бъдат анулирани!
    Конституцията Ревизирана.
    Оставка!

    06:42 11.10.2025

  • 12 както се казва

    1 2 Отговор
    комунизма ако беше добре сега Русия щеше да е комунистическа държава,а не капиталистическа

    06:43 11.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БАЙ СТАВРИ

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "гръндж":

    НАВРЕМЕТО ИМАШЕ ПРИКАЗКА ЧЕ ВСЕКИ ПОЛОВ ОРГАН Е ОКОСМЕН....

    06:51 11.10.2025

