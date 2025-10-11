Над 800 000 са с ТЕЛК, започват проверки

Майчинството през втората година да стане 1100 лв. Това е предложил министърът на социалната политика Борислав Гуцанов на колегата си във финансовото ведомство – Теменужка Петкова. В „Тази събота и неделя“ той каза още, че ще настояват обезщетението за майките, върнали се по-рано на работа, да стане 75%, а не както е до сега – 50%.
Според него тази промяна ще стимулира жените да се връщат по-рано на работа. Той уточни, че вярва, че ще убеди коалиционните партньори във властта, че това трябва да бъде направено. Гуцанов каза още, че се работи за увеличаване на еднократната помощ за раждане на дете.
„В България има близо 800 хил. ТЕЛК-а. Ами, толкова ли сме болни като нация? Благодаря на доц. Силиви Кирилов“ (б.р. министърът на здравеопазването), че се съгласи, в момента правим работна група двете министерства да се разгледа какво се случва с тези ТЕЛК-ове. Нека специалисти да ги видят нещата, моето мнение е субективно. Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България“, заяви министърът.
По думите му вече са отпуснати пари за пострадалите от наводнението в Царево, за 24 часа са подадени 30 заявления. В „Елените“ предстои да стартира процесът в началото на следващата седмица“
„До 1914 лв. могат да получават домакинствата, с нашето решение на МС – още 3000 лв. могат да получават, ако жилището е основно и още 2500 лв. за покъщнина. Сумарно става 7500 лв.“, каза министърът и уточни, че имотът трябва да е законно притежаван, с пълна документация.
Гуцанов обясни, че подопечното му ведомство подготвя проект за заетост на безработни хора, които да помагат в обществено полезни дейности.
„Искаме по европейските програми, със средствата, които имаме, да направим така, че да дадем пари на местните власти, така че да могат безработни хора да бъдат ангажирани в почистването на дерета, сухи реки. Хем те да бъдат ангажирани, хем да помогнем да не се случват подобни неща. Както и за чистенето в София“, допълни ресорният министър.
Той коментира, че социалното министерство до момента е намерило средства за увеличаване на пенсиите по швейцарското правило и за програмите „Топъл обяд“ и „Грижа в дома“. Гуцанов съобщи, че над 3000 българи от чужбина вече са подали заявления за участие в програмата „Избирам България“, която подпомага завръщането на наши сънародници от трети страни. „Само от САЩ интересът е огромен. Млади и образовани хора искат да се върнат и да работят тук“, каза той.
Борислав Гуцанов е категоричен, че социалната политика не е разход, а инвестиция в бъдещето на България. Въпреки предупрежденията за растящ дефицит, той настоява, че „смислената подкрепа за хората“ е единственият път към развита и стабилна държава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
освен това харесваме малки момченца
14:32 11.10.2025
2 Весо
14:32 11.10.2025
3 Огромна
14:33 11.10.2025
4 волан
Коментиран от #8, #17
14:33 11.10.2025
5 И след проверката, ромляните
14:34 11.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 БАЙ ГАНЬО
14:37 11.10.2025
8 Оправяхме документите на нашите хора
До коментар #4 от "волан":до сега, да не би някой проверяващ да изхвърли човек от лилавите от махалата от списъците
14:37 11.10.2025
9 Бендида
14:39 11.10.2025
10 Тома
14:40 11.10.2025
11 Бойко Българоубиец
14:42 11.10.2025
12 некадърни бръмбари здр каса ги разболяха
14:42 11.10.2025
13 Архимандрисандрит Бибиян
14:47 11.10.2025
14 Да почнат от тези
14:48 11.10.2025
15 Боруна Лом
14:49 11.10.2025
16 Странно е как при това тровене
14:50 11.10.2025
17 Боруна Лом
До коментар #4 от "волан":ЯВНО ИДВАТ ИЗБОРИ И ТРЯБВА ДА СЕ СТЕГНЕ ЕЛЕКТОРАТА
14:50 11.10.2025
18 Какво стана
14:52 11.10.2025
19 Иван Асен
Коментиран от #23
14:53 11.10.2025
20 Ивелин Михайлов
14:53 11.10.2025
21 Да започнат първо
14:54 11.10.2025
22 И за чужденците
14:56 11.10.2025
23 Ами то и
До коментар #19 от "Иван Асен":Вежди Рашидов е с ТЕЛК ! ....
14:58 11.10.2025
24 Сетила се...
15:00 11.10.2025
25 Най много доктори, доктори на науките
15:02 11.10.2025
26 Циганизация БГ
15:02 11.10.2025
27 Г-н Министре,
15:06 11.10.2025
28 Въобще даже не трябва
Коментиран от #34
15:08 11.10.2025
29 А бе
15:10 11.10.2025
30 Аууу
15:10 11.10.2025
31 ЧИЧО
Коментиран от #40
15:18 11.10.2025
32 Дик диверсанта
Който разпространява фашизъм , знаете нали, или не знаете?
15:18 11.10.2025
33 Болен здрав носи
20% ДДС за всяка стока плаща всеки
15:18 11.10.2025
34 Отговарям на 28
До коментар #28 от "Въобще даже не трябва":Не знаеш ли, че има безработни, които дори и 1 ден не са работили, защото още от предучилищна възраст са слушали как близките им обясняват начините, по които човек успешно може да се впише в категорията "трайно безработен на социални помощи" и пожизнено да си остане в тази категория като същевременно се уреди да има и ТЕЛК? От тази категория 99% са по-здрави от нас и на дело се практикува пословицата "Болен здрав носи" - ние работим до дълбоки старини, а с парите от нашите данъци и осигуровки тези вегетират и нямат друго занимание, освен да правят деца, които пък са "банкоматчета" за родителите си, законът ни е такъв. Така че, можем само да приветстваме решението по някакъв начин да накарат и тези хрантутници да работят поне малко.
Коментиран от #36
15:19 11.10.2025
35 Силиви Кирилов
15:21 11.10.2025
36 Помощи за безработица
До коментар #34 от "Отговарям на 28":се получават само след определен трудов стаж и внесени осигуровки. Не дрънкай глупости ...
15:23 11.10.2025
37 С ТЕЛК се финансира разузнаването
Коментиран от #39
15:27 11.10.2025
38 Вече го писах .....
15:31 11.10.2025
39 И къде са тея
До коментар #37 от "С ТЕЛК се финансира разузнаването":възрастни хора които работят за службите ? В ДАНС ли? Там пълно верно с ТЕЛ-каджии но не са възрастни ..
15:37 11.10.2025
40 ТЕЛК и в Бурса
До коментар #31 от "ЧИЧО":ли се изплаща мозък? Тва за първи път го чувам. И колко са тея хора според теб?
15:40 11.10.2025
41 майките през втората година тогава
15:45 11.10.2025