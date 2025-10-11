Новини
Над 800 000 са с ТЕЛК, започват проверки

Над 800 000 са с ТЕЛК, започват проверки

11 Октомври, 2025

Социалният министър е обнадежден, че майчинството през втората година ще стане 1100 лв.

Снимка: БГНЕС
Майчинството през втората година да стане 1100 лв. Това е предложил министърът на социалната политика Борислав Гуцанов на колегата си във финансовото ведомство – Теменужка Петкова. В „Тази събота и неделя“ той каза още, че ще настояват обезщетението за майките, върнали се по-рано на работа, да стане 75%, а не както е до сега – 50%.

Според него тази промяна ще стимулира жените да се връщат по-рано на работа. Той уточни, че вярва, че ще убеди коалиционните партньори във властта, че това трябва да бъде направено. Гуцанов каза още, че се работи за увеличаване на еднократната помощ за раждане на дете.

„В България има близо 800 хил. ТЕЛК-а. Ами, толкова ли сме болни като нация? Благодаря на доц. Силиви Кирилов“ (б.р. министърът на здравеопазването), че се съгласи, в момента правим работна група двете министерства да се разгледа какво се случва с тези ТЕЛК-ове. Нека специалисти да ги видят нещата, моето мнение е субективно. Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България“, заяви министърът.

По думите му вече са отпуснати пари за пострадалите от наводнението в Царево, за 24 часа са подадени 30 заявления. В „Елените“ предстои да стартира процесът в началото на следващата седмица“

„До 1914 лв. могат да получават домакинствата, с нашето решение на МС – още 3000 лв. могат да получават, ако жилището е основно и още 2500 лв. за покъщнина. Сумарно става 7500 лв.“, каза министърът и уточни, че имотът трябва да е законно притежаван, с пълна документация.

Гуцанов обясни, че подопечното му ведомство подготвя проект за заетост на безработни хора, които да помагат в обществено полезни дейности.

„Искаме по европейските програми, със средствата, които имаме, да направим така, че да дадем пари на местните власти, така че да могат безработни хора да бъдат ангажирани в почистването на дерета, сухи реки. Хем те да бъдат ангажирани, хем да помогнем да не се случват подобни неща. Както и за чистенето в София“, допълни ресорният министър.

Той коментира, че социалното министерство до момента е намерило средства за увеличаване на пенсиите по швейцарското правило и за програмите „Топъл обяд“ и „Грижа в дома“. Гуцанов съобщи, че над 3000 българи от чужбина вече са подали заявления за участие в програмата „Избирам България“, която подпомага завръщането на наши сънародници от трети страни. „Само от САЩ интересът е огромен. Млади и образовани хора искат да се върнат и да работят тук“, каза той.

Борислав Гуцанов е категоричен, че социалната политика не е разход, а инвестиция в бъдещето на България. Въпреки предупрежденията за растящ дефицит, той настоява, че „смислената подкрепа за хората“ е единственият път към развита и стабилна държава.


  • 1 1488

    4 4 Отговор
    аз и козлодуеца също
    освен това харесваме малки момченца

    14:32 11.10.2025

  • 2 Весо

    24 3 Отговор
    Гуцани питай Сю, колко полицаи имат телк

    14:32 11.10.2025

  • 3 Огромна

    24 1 Отговор
    част на ДПС - то избирателите !

    14:33 11.10.2025

  • 4 волан

    19 1 Отговор
    Защо сега започват проверките? Баба си ли чакахте,та се ослушвате?!

    Коментиран от #8, #17

    14:33 11.10.2025

  • 5 И след проверката, ромляните

    24 1 Отговор
    отново ще си взимат парите от ТЕЛК, не смеят да ги пипнат щот са им електората. Нищо няма да се промени, от 800 000 трябва да окапят поне 300 000 ромляни, за да им повярвам, първо че е имало проверка и второ, че е била обективна

    14:34 11.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БАЙ ГАНЬО

    12 3 Отговор
    Ами болни и бедни са хората защото баща ти комуниста Лилов и той грабеше като всички останали..за 36 ГД УМРЯХА 2 МЛН ЧОВЕКА И 3 МЛН ИЗБЯГАХА ОТ ТОЗИ ЗЕЕЕЕЕМЕН РАЙ...УЖАС

    14:37 11.10.2025

  • 8 Оправяхме документите на нашите хора

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "волан":

    до сега, да не би някой проверяващ да изхвърли човек от лилавите от махалата от списъците

    14:37 11.10.2025

  • 9 Бендида

    29 0 Отговор
    Помня преди години в Ловеч задържаха шефката на комисията с над 20 000 лева в джоба. Срещу 1000 лв. издавала ТЕЛК на млади, здрави цигани. И какво..... Гуцанов открил топлата вода. Всичко си продължава по този начин..... да захлебват ,,избирателите".

    14:39 11.10.2025

  • 10 Тома

    8 1 Отговор
    Ние които сме с телк гуци гласуваме за бати Бойко тиквата.

    14:40 11.10.2025

  • 11 Бойко Българоубиец

    15 0 Отговор
    От тея 400 000 са от моя електират хехе пишем ги слепи вземат 100% телк 😏🥰😍🤩 ГЕРБ ПОБЕДА!

    14:42 11.10.2025

  • 12 некадърни бръмбари здр каса ги разболяха

    5 2 Отговор
    Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България

    14:42 11.10.2025

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    5 0 Отговор
    И с телк и без кофтиа матреал отива на кино а менгяните чекат да станат од ромеи на бугараши и да изгонат фесовете у анаватанът им!

    14:47 11.10.2025

  • 14 Да почнат от тези

    12 1 Отговор
    с ТЕЛК-ове които продължават да работят в държавната администрация. Или заплата или ТЕЛК... Митниците и полицията също са пълни с такива...

    14:48 11.10.2025

  • 15 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    ЕЛА В ЛОМСКИЯТ ТЕЛК ..САКАТИТЕ ГИ КЪСАТ,А ЗДРАВИТЕ ( РИМЛЯНИТЕ) С ТЕЛК! СТРАШНО Е! НО СА ВАШИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ И НЕ ГИ ПИПАТЕ!

    14:49 11.10.2025

  • 16 Странно е как при това тровене

    9 2 Отговор
    на българина с вода и храна само 800 хил. ТЕЛК-а има.

    14:50 11.10.2025

  • 17 Боруна Лом

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "волан":

    ЯВНО ИДВАТ ИЗБОРИ И ТРЯБВА ДА СЕ СТЕГНЕ ЕЛЕКТОРАТА

    14:50 11.10.2025

  • 18 Какво стана

    11 0 Отговор
    С онези с ТЕЛК-овете с които Борисов футболче риташе? От митницата на летището?

    14:52 11.10.2025

  • 19 Иван Асен

    5 1 Отговор
    Идеята на ТЕЛК е да компенсира доходите ти, тъй като от болестта си, ти не можеш да изкарваш достатъчно, за да живееш нормално. Така аз го разбирам, защото Т е първата буква от комисията и тя означава “Трудова”! Каква обаче е действителността? Виждаме, че има хора с ТЕЛК, които имат доходи дори над 3-5 хиляди, та дори и над 100 хиляди от трудови и граждански договори, както и от друга дейност и получават инвалидна пенсия. Някой над 2000 лв. Това въобще не ми се вижда нормално. Дори повечето са на 8 часов работен ден. Пълно изначално несъответствие над смисъла на обещетение за инвалидност!?! Това трябва незабавно да се промени.

    Коментиран от #23

    14:53 11.10.2025

  • 20 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    От Величие разкрихме,че Няколко депутати от герб и итн също имат телк

    14:53 11.10.2025

  • 21 Да започнат първо

    5 0 Отговор
    от полицаите с ТЕЛК които са под 54г., получават инвалидна пенсия, полицейска заплата, а ще ни защитават от престъпници болшинството от които са сигани също с ТЕЛК.

    14:54 11.10.2025

  • 22 И за чужденците

    4 0 Отговор
    С имоти по черноморието ли ще се отпускат пари ако са пострадали от наводнението ? Нещо не прекалявате ли? Министерството на не би и застраховател да е станало ?

    14:56 11.10.2025

  • 23 Ами то и

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Иван Асен":

    Вежди Рашидов е с ТЕЛК ! ....

    14:58 11.10.2025

  • 24 Сетила се...

    2 0 Отговор
    Мара да се попипа. И знай гуци гуци половината от тях с електората половината шишкоф 30 ,% тупкоф и други за вас и слафчу

    15:00 11.10.2025

  • 25 Най много доктори, доктори на науките

    2 0 Отговор
    ТЕЛК-ове и бр. дни в болнични са точно в държавната администрация. Те са и с най голяма платена отпуска впрочем а не плащат осигуровки даже

    15:02 11.10.2025

  • 26 Циганизация БГ

    4 1 Отговор
    Поне 600 000 са римски кърлежи!

    15:02 11.10.2025

  • 27 Г-н Министре,

    5 0 Отговор
    Вие започвате някакво начинание, аз пък продължавам да повтарям: Одобрявам раздаването на тези майчински бонуси, та и още отгоре, НО само при условие, че майката е навършила 18 г., има минимум средно образование и поне 1 година реално е работила и се е осигурявала. Изключение само за студентките, които обаче да са учили поне 1 година и да са си взели изпитите. Защото някои хитруши след като забременеят, отиват и се записват в някой от онези ВУЗ-ове, в които това става само с диплома за средно образование. Не стъпват на лекции, ползват облагите предвидени за студентки млади майки и след 2-3 години забравят, че изобщо са били записани във ВУЗ.

    15:06 11.10.2025

  • 28 Въобще даже не трябва

    2 0 Отговор
    безработни хора да "помагат в обществено полезни дейности"......да има да взема. Хората са се осигурявали за безработица и пари са плащали и няма роби да стават щото някакви нищожества така били решили. Обществено полезни дейности държавните служители да полагат по две съботи на месец щото отпуската им е по голяма... и лятото учителите на бригада щото нещо съвсем прекалиха с почивките и ваканциите .....

    Коментиран от #34

    15:08 11.10.2025

  • 29 А бе

    1 0 Отговор
    Някой да каже кой работи в тая държава ,май само баламите

    15:10 11.10.2025

  • 30 Аууу

    1 0 Отговор
    Гуци гуци гуци

    15:10 11.10.2025

  • 31 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    С ТЕЛК има много двойни граждани от Турция. Живеят и работят там идват тука и с рушвети получават пенсии от ТЕЛК. Ако имат трудов стаж за това да получават пенсии от НОИ да , но защо иот ТЕЛК!

    Коментиран от #40

    15:18 11.10.2025

  • 32 Дик диверсанта

    0 2 Отговор
    Има 610 000 , които разпространяват рашизъм, което е форма на фашизъм и са потенциални ТЕЛКаджии.
    Който разпространява фашизъм , знаете нали, или не знаете?

    15:18 11.10.2025

  • 33 Болен здрав носи

    3 0 Отговор
    10% данък за честните частници
    20% ДДС за всяка стока плаща всеки

    15:18 11.10.2025

  • 34 Отговарям на 28

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Въобще даже не трябва":

    Не знаеш ли, че има безработни, които дори и 1 ден не са работили, защото още от предучилищна възраст са слушали как близките им обясняват начините, по които човек успешно може да се впише в категорията "трайно безработен на социални помощи" и пожизнено да си остане в тази категория като същевременно се уреди да има и ТЕЛК? От тази категория 99% са по-здрави от нас и на дело се практикува пословицата "Болен здрав носи" - ние работим до дълбоки старини, а с парите от нашите данъци и осигуровки тези вегетират и нямат друго занимание, освен да правят деца, които пък са "банкоматчета" за родителите си, законът ни е такъв. Така че, можем само да приветстваме решението по някакъв начин да накарат и тези хрантутници да работят поне малко.

    Коментиран от #36

    15:19 11.10.2025

  • 35 Силиви Кирилов

    1 0 Отговор
    Да дава имената на лекарите които фалшифи ТЕЛК-ове са издавали ако има такива а не да ми умуват с тоя мушмул Гуцанов. Колко лекари до сега са били осъдени да питам? И като я направят тая работна група от двете министерства, какво точно си мислят че ще направи? Да спират по добре или телковете или заплатата на работещите а не всеки втори държавен и общински служител да е с ТЕЛК. Кво се правят на луди? Щом работиш, няма ТЕЛК и обратно ....

    15:21 11.10.2025

  • 36 Помощи за безработица

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Отговарям на 28":

    се получават само след определен трудов стаж и внесени осигуровки. Не дрънкай глупости ...

    15:23 11.10.2025

  • 37 С ТЕЛК се финансира разузнаването

    2 1 Отговор
    В България има възрастни хора които работят за службите и като им дадат ТЕЛК и лекарства се поддържат във форма да работят на невидимия фронт

    Коментиран от #39

    15:27 11.10.2025

  • 38 Вече го писах .....

    2 0 Отговор
    Нещата са прости. Със закон % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данък задължително да се разпределят като 13,14,15, 16 заплата между служителите в тези фирми и корпорации . Примерно 20-30% от печалбата. ..... Цели клъстъри в САЩ са на този принцип. ....и към тези допълнителни заплати естествено осигуровки да се плащат и изцяло да отпаднат ваучерите ....

    15:31 11.10.2025

  • 39 И къде са тея

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "С ТЕЛК се финансира разузнаването":

    възрастни хора които работят за службите ? В ДАНС ли? Там пълно верно с ТЕЛ-каджии но не са възрастни ..

    15:37 11.10.2025

  • 40 ТЕЛК и в Бурса

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "ЧИЧО":

    ли се изплаща мозък? Тва за първи път го чувам. И колко са тея хора според теб?

    15:40 11.10.2025

  • 41 майките през втората година тогава

    0 0 Отговор
    да бъдат ангажирани в почистването на дерета, сухи реки и да помагат в обществено полезни дейности...

    15:45 11.10.2025

