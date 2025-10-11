Новини
България »
Румяна Коларова: Шансовете на Румен Радев за влизане в политиката намаляват

Румяна Коларова: Шансовете на Румен Радев за влизане в политиката намаляват

11 Октомври, 2025 19:07, обновена 11 Октомври, 2025 18:13 694 23

  • румяна коларова-
  • политика

Казусът "Коцев" е политически сблъсък между ПП-ДБ и съдебната власт, смята политологът

Румяна Коларова: Шансовете на Румен Радев за влизане в политиката намаляват - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Казусът с Благомир Коцев има две интерпретации. От една страна тази на ПП-ДБ е става дума за политически репресии и политически затворник. От другата е тази на съдебната властта, че има сериозни данни и свидетелски показания, които потвърждават вината. Това е ясен политически сблъсък между ПП-ДБ и съдебната власт, защото темата за порочната природа на прокуратурата е основна за коалицията. И изобщо не става дума за юридически казус.

Това каза политологът проф. Румяна Коларова в „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Според политологът правителството се старае да се съобразява с общественото мнение и даде за пример новия проектозакон на ИТН. По нейни думи поради тази причина не може да се очакват радикални реформи.

Коларова каза, че Васил Терзиев твърди, че кризата с боклука може да бъде решена без помощта на правителството. Тя допълни, че предстои да стане ясно дали това може да се случи.

По случая със статията на The Wall Street Journal Коларова е на мнение, че политическият ефект от материала на изданието е, че ще има сблъсък на интерпретации, а политиците няма да имат допирни точки в позициите си.

Коларова не е сигурна, че приетото на първо четене в НС решение за продажбата на активи на "Лукойл" само с одобрението на ДАНС и МС ще бъде окончателно одобрено.

Тя коментира още решението на парламента ръководителите на ДАР и ДАТО да не се назначават с указ на държавния глава, а да бъдат избирани от Народното събрание. Според нея изпълнителната власт носи отговорност за политиката в сферата на сигурност.

По нейни думи това, че президентът може да блокира персонални назначения, е негласната най-силна част от неговите правомощия от промяната на Конституцията.

„Тук идва умението на един държавен глава да не злоупотребява. Защото в момента, в който злоупотреби, това лесно може да му бъде отнето”, допълни Коларова.

Според нея шансовете на Румен Радев за влизане в политиката намаляват с оглед начинът, по който функционират правителството и опозицията.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    23 3 Отговор
    Кое ви кара да мислите, че го тегли натам?

    18:14 11.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пеев

    5 25 Отговор
    Абе какъв ти радев какво пп , най добрата и доказала себеси е герб.

    Коментиран от #13

    18:18 11.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Добруджанец

    27 6 Отговор
    Едни и същи политолози дръти в...ци

    18:19 11.10.2025

  • 6 Бай Георги

    29 4 Отговор
    Хора,като тази изкарани от нафталина,нямат думата.

    18:21 11.10.2025

  • 7 Иван

    23 5 Отговор
    Аман от кухи лелки като теб.Ходи при Боко и му давай ъкъл .

    18:23 11.10.2025

  • 8 Тошко

    22 5 Отговор
    Глупава жена! Много сте зле!

    18:25 11.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гатьо Гатев

    21 4 Отговор
    Тези физиономии омръзнаха......някой да каже на Коларова,че насища ефира с негативизъм....пък и възраста й не и помага............

    18:29 11.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ОЩЕ В ЗАГЛАВИЕТО Я ОПРЕДЕЛЯТ ЧЕ Е

    14 4 Отговор
    ПОЛИТОЛОГ , ПЪК ТЯ ВСЪЩНОСТ Е ГЕРБАВА ИЗМЕТ !

    18:37 11.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "пеев":

    Прегледай си дописките и постовете!

    18:40 11.10.2025

  • 17 ежко

    6 2 Отговор
    Това бабе е меко казано, малоумно!Едно време смисъла на създаване на ДАНС беше да им силова структура подчинена на Президента, като баланс на властите!После му я отнеха и той само назначаваше шефа на службата.Сега му отнемат и това право.Та....какъв е смисъла на ДАНС сега?Защо направо не се разформирова?

    18:50 11.10.2025

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор
    КОЙ ЩЕ Е , ТОЗИ ГЛУПАК ...................... КОЙТО ЩЕ ГЛАСУВА ЗА ..................... ПРОПУТЛЕРОВАТА ФАШИСТКА ПАРТИЯ НА ...................... ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ? ? ? ......................

    18:56 11.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Верина

    5 1 Отговор
    Подмазвачката на Баце...

    19:03 11.10.2025

  • 21 Колко си не красива

    1 0 Отговор
    Толкова си и не умна но си яко наведена но не в правилната посока. А за Радев ще го бъде защото твоите ТЮМБЕЛИ шишкави умни колко теб сами ще се изпортят и затрият.

    19:10 11.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Левски

    1 0 Отговор
    И тая пач.....ра се обади. Радев, ако направи партия, ще ги отнесе от раз.

    19:14 11.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове