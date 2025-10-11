Румяна Коларова: Шансовете на Румен Радев за влизане в политиката намаляват

Казусът с Благомир Коцев има две интерпретации. От една страна тази на ПП-ДБ е става дума за политически репресии и политически затворник. От другата е тази на съдебната властта, че има сериозни данни и свидетелски показания, които потвърждават вината. Това е ясен политически сблъсък между ПП-ДБ и съдебната власт, защото темата за порочната природа на прокуратурата е основна за коалицията. И изобщо не става дума за юридически казус.

Това каза политологът проф. Румяна Коларова в „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Според политологът правителството се старае да се съобразява с общественото мнение и даде за пример новия проектозакон на ИТН. По нейни думи поради тази причина не може да се очакват радикални реформи.

Коларова каза, че Васил Терзиев твърди, че кризата с боклука може да бъде решена без помощта на правителството. Тя допълни, че предстои да стане ясно дали това може да се случи.

По случая със статията на The Wall Street Journal Коларова е на мнение, че политическият ефект от материала на изданието е, че ще има сблъсък на интерпретации, а политиците няма да имат допирни точки в позициите си.

Коларова не е сигурна, че приетото на първо четене в НС решение за продажбата на активи на "Лукойл" само с одобрението на ДАНС и МС ще бъде окончателно одобрено.

Тя коментира още решението на парламента ръководителите на ДАР и ДАТО да не се назначават с указ на държавния глава, а да бъдат избирани от Народното събрание. Според нея изпълнителната власт носи отговорност за политиката в сферата на сигурност.

По нейни думи това, че президентът може да блокира персонални назначения, е негласната най-силна част от неговите правомощия от промяната на Конституцията.

„Тук идва умението на един държавен глава да не злоупотребява. Защото в момента, в който злоупотреби, това лесно може да му бъде отнето”, допълни Коларова.

Според нея шансовете на Румен Радев за влизане в политиката намаляват с оглед начинът, по който функционират правителството и опозицията.