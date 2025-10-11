Новини
Цветомир Петров: До 10 дни трябва да се нормализира кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село"

11 Октомври, 2025 20:12, обновена 11 Октомври, 2025 19:17 666 17

Председателят на СОС обясни, че общинското дружество "Софекострой" не е отказало да поеме още райони, но няма технически капацитет и хора

Цветомир Петров: До 10 дни трябва да се нормализира кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село" - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука в районите "Люлин" и "Красно село". Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA News председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

По думите му кметът на София Васил Терзиев е поел ангажимент до края на следващата седмица да изготви план за излизане от тежката ситуация със сметосъбирането. На помощ в почистването се включиха стотици доброволци, машини от Ботевград вече действат на терен, а тепърва ще пристигнат и още, подчерта той.

Председателят на СОС обясни, че общинското дружество "Софекострой" не е отказало да поеме още райони, но няма технически капацитет, както и хора, за да извършва сметоизвозване извън район "Красна поляна", където вече действа. За целта Общинският съвет гласува 9 милиона лева за увеличаване на ресурсите и възможностите на дружеството, което в бъдеще ще трябва да покрие и други райони. "Тези средства като за начало ще им дадат възможност за повишаване на капацитета. Дали ще го решат изцяло - предстои да видим".

Според Петров проблемите със сключването на нов договор за сметопочистване се дължат на забавяне от близо три месеца в Агенцията за обществени поръчки. Като причина той изтъкна и високите цени, предложени от частните фирми за извършване на услугата.

"Ако цените бяха нормални и бяха близки до прогнозната - сега щяхме да имаме сключени договори. Проблемът не е толкова времето, в което е пусната обществената поръчка, а цените", категоричен е той. И подчерта, че предложението на БСП за прекратяване на процедурата е "незаконно", защото единствено кметът има правомощията да прекратява обществени поръчки.

Председателят на СОС обясни, че в момента общинската фирма "Софекострой" почиства "най-нежелания" район "Красна поляна". "За него години наред никой не е кандидатствал. Част от този район е и квартал "Факултета" - който е с много тесни улици и с много отпадъци. В момента там се чисти на цена от около 180 лв. на тон. Това е цена от миналата година".

Той изтъкна като причина за потенциалните проблеми факта, че в част от процедурите има само по един участник с висока оферта, което поставя под въпрос конкуренцията и икономическата обоснованост на цените. Частната турска фирма, предложила оферта за 4-ти район, в който влизат "Надежда", "Илинден" и "Сердика", е дала цена около 180 лв. на тон. "Тя е единственият останал кандидат за почистването там", обясни той.

На въпрос съществува ли реален риск подобна криза да се повтори в други райони на София, тъй като през декември изтичат временните удължения на договорите на сметопочистващите фирми в тях, Петров призова да се изчака "планът за справяне с кризата на Васил Терзиев, който се очаква в следващите 10 дни".

На въпрос как ще бъде решен въпросът с огромния дълг на "Топлофикация" той подчерта, че: "През последните 15-20 години "Топлофикация" е вкарана в спирала от дългове, от които трудно ще излезе. Това е проблем, който не е решен с години. Трудно ще се намери адекватно решение, освен ако не се намери външна фирма, която да поеме управлението".

По отношение на плановия ремонт на топлопреносната мрежа в квартал "Дружба 2" той обясни, че "това е лошо комуникиран ремонт". "Дали е наложителен този ремонт - по-скоро да. Но дали трябва да се направи през отоплителния сезон - по-скоро не. Този въпрос трябваше да бъде обсъден с нас - СОС, а и със софиянци. Не може да кажеш през септември, че от октомври до декември няма да има парно".

Петров обясни, че парното ще бъде пуснато, когато има три последователни дни с ниски температури, както е било досега.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    4 1 Отговор
    За нищо не ставате. Оставка.

    19:23 11.10.2025

  • 2 Анонимен

    4 1 Отговор
    Искат да подпишат договор със свои фирми ЛЪЖАТ тези бонбоневи

    19:24 11.10.2025

  • 3 Сталин

    5 2 Отговор
    Криза няма,има негодници,как при лошите комунисти нямаше кризи ,и кога най-после ще се направи общинска фирма да се занимава с боклука а не да се плащат милиарди от нашите пари на мутрите да се "грижат" за сметосъбирането

    Коментиран от #7

    19:24 11.10.2025

  • 4 хбх

    3 0 Отговор
    Добре ,че пак нормалните бедни хора ви оправиха и тръгнаха сами да си събират боклука , цялата държава е на тоз хал.

    19:31 11.10.2025

  • 5 Умник

    4 1 Отговор
    Баво бе, 10 дена. Дано някоя холера не почне, че тогава ще ви видим. НЕКАДЪНИЦИ И КРАДЦИ!

    19:34 11.10.2025

  • 6 Възpожденец 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Ще излезе, че може и без мафиотите на Боко и Шиши - Таки и Вълка .
    Да пробваме и без Боко и Шиши какво ще стане.
    Ето, че България може!
    Може:
    - Без Борисов да е премиер.
    - Без руски газ.
    - Без руски петрол.
    А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!

    Коментиран от #17

    19:41 11.10.2025

  • 7 Умник

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    И държавна фирма да се занимава с водоснабдяването и електроснабдяването и дуга да се занимава с пътищата и инфраструктурата, както и трета, да се занимава с язовирите и друга да се занимава с критичната инфраструктура. Частника може да се занимава само с нещо дребно, като да постои някоя къща, най много блок, магазини и други дребни неща. Частника не може да се занимава със стратегически неща и образование, щото НЕ МОЖЕ. НЯМА КАПАЦИТЕТ. Такива като Мъск са рядко срещани и на всичкото отгоре и те реализират стратегически проекти на дъжавни организации. Частника не е способен да се занимава със инфаструктуа и стратегически инвестиции, както и с дългосрочни проекти. Не е способен нан това, щото го интересува единствено краткосррочната печалба. Това е простата истина и може би някой ден ще я разберем по трудния начин, ако оцелеем, Май няма да оцелеем.

    Коментиран от #8, #9

    19:41 11.10.2025

  • 8 Чиба, съветска мумио !

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Умник":

    Това го пробвахме и за 45 г. България фалира 3 пъти.
    Нищо управлявано от държавен чиновник не трябва да остане. Нито едно нещо.

    Коментиран от #11, #13

    19:44 11.10.2025

  • 9 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Умник":

    Мъск цоца стотици милиарди държавна пара,този е един от най големите мошеници,на всички милионери и милиардери парите им са от държавата

    19:48 11.10.2025

  • 10 Език мой ...

    1 0 Отговор
    Криза не може да се нормализира! Нормализират се обстановката в квартала, честотата на сметосъбирането, графика за сметопочистването и т.н.

    19:48 11.10.2025

  • 11 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Чиба, съветска мумио !":

    Абе хайванин България фалира от демокрацията ,и сега идва още по голям фалит с всички тези стотици милиарди заеми

    19:49 11.10.2025

  • 12 Умник

    0 1 Отговор
    И на всичкото отгоре се оказа, че модела на държавния капитализъм на Китай е успешен, а неолибералния капитализъм е край. но неуспешен и негоден. Затова Тъмп се опитва да вкаа САЩ в модела на дъжавния капитализъм, може и да успее, но по-вероятно не, щото дебния бизнес няма краткосрочна печалба и въобще не го инересува какво ще стане след 2-3 г. Интересува се на момента да изкара едни пари, а че след 2 г. че няма да го има въобще не му пука. Като съвременното строителство, което трудно изкарва 10 г.

    19:50 11.10.2025

  • 13 Умник

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чиба, съветска мумио !":

    Фалира заасди едни тъпаци, чиито отрочета сега пак са го докарали до фалит. И да напомним, че бяхме обявени за фалирали с 10 милиада долара дълг, а сега е 50 милиарда евро.

    19:52 11.10.2025

  • 14 Гост

    2 0 Отговор
    Вода няма, боклукът няма кой да изхвърли, отвсякъде измамна и фалшива държава...- ко прайм?!😎

    20:03 11.10.2025

  • 15 Промяна

    1 0 Отговор
    А досега къде бяхте Защо допуснахте всичко това Оставка за вас некадърници

    20:25 11.10.2025

  • 16 Ннн

    0 1 Отговор
    Бойко не харесва това.

    20:36 11.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

