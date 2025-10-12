Домусчиев: КНСБ се държи като радикална политическа организация

Със самоволните си политически предложения за драстично повишаване на данъци и осигуровки, КНСБ преминават от рушене на социалния диалог към взривяването му! Не се държат като синдикат, който трябва да защитава разполагаемия доход на работещите и възможностите за осигуряване на нови високоплатени работни места, а като радикална политическа организация, която иска да изземе доход на работещите и предприемачите и да го излее в централния бюджет.
Така председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) коментира в профила си във Facebook скорошните идеи на синдиката за стартиране на диалог за премахване на плоския данък и преминаването към прогресивна ставка.
Предложенията им ще доведат само до стагнация, замразяване на инвестиции и отказ от създаване на нови работни места, а заедно с вредните им идеи за увеличаване на публичния сектор, който и в момента е по-голям от средното за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ще ни набутат в румънски сценарий на инфлационна и дългова криза!“, казва Домусчиев.
По този повод Управителният съвет на КРИБ излезе с официална позиция, в която препоръчва на всички свои членове да преустановите срещи с КНСБ по теми като квалификация на служители, дискусии относно пазара на труда, бизнес средата, данъчно-осигурителни въпроси.
Също така, докато КНСБ не спре атаките си срещу устойчивото развитие на българския бизнес и неговото потискане в интерес на разрастване на заетите в обществения сектор, ще се приоритизират други синдикати като социален партньор за колективно трудово договаряне.
През годините поведението на КНСБ става все по-неразбираемо, тъй като от синдикат, който би трябвало да защитава интереси на работниците като повишаване на разполагаемия доход, осигуряване на безопасна среда на труд, защита на прогнозируема заетост, КНСБ все повече се фокусира върху повишаването на данъците както върху предприятията, така и върху труда, което де факто намалява доходите на работниците“, пише още в позицията на КРИБ.
Работодателската организация извежда и някои сравнения, които показват, че България не е с никак ниски данъчни приходи като процент от икономиката на фона на целия свят:
Ние сме в горната 1/3 държави по този показател, като с по-ниски данъчни приходи от нас са, например, САЩ, Израел, Швейцария, Румъния, Турция, Китай, Южна Корея, Ирландия, Хонг Конг. С приблизителен до нашия процент са Австралия, Великобритания, Япония, Бразилия.
България няма вековна история на натрупване на капитал, за да си позволи политическия експеримент на други европейски държави да преразпределят половината от икономиката през държавния бюджет. Освен че нямаме този лукс, няма и смисъл да го правим – почти всички тези държави днес са изпаднали в стагнация, обществен разрив, а на някои места и пълна невъзможност за формиране на стабилно управление.
В България работещите в обществения сектор са 22% от трудовия пазар. Ние имаме по-голяма публична заетост от Франция, Испания, Белгия, Канада, Ирландия. В страни като САЩ, Германия, Австрия и Япония общественият сектор е 2 до 3 ПЪТИ по-малък от този в България. Средното за ОИСР е 18%.
Разрастването на заетостта в обществения сектор за сметка на трудещите се в частния и предприемачите може да доведе до трайно затъване на българската икономика в непродуктивна стагнация, поради това, че страната ни продължава да бъде в демографска криза. Общественият сектор не само се издържа от изработеното в частния, но и отклонява труд, капитал и ресурси от реалното производство, тоест изкривява икономиката, създава балони и дори подмамва банковия сектор е непроизводително кредитиране.
Създаваната от КНСБ илюзия, че с държавни заеми, насочени към потребление, може да се гради устойчива икономика е фатално за относително малка и отворена икономика като българската. Първо, над половината от финансираното със заеми потребление изтича зад граница за закупуване на вносни стоки – т.е. заеми отвън изтичат отново навън, като ние стимулираме производството на наши конкуренти. Второ, създава се очакване у младите хора, че има някакъв лесен път към развитие на икономиката – важното е да купуват стоки на кредит, а не да се квалифицират и работят като високоплатени специалисти или да създават нови бизнеси като предприемачи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорбара
11:03 12.10.2025
2 ООрана държава
11:12 12.10.2025
3 Ти да видиш
11:15 12.10.2025
4 социалния диалог
11:18 12.10.2025
5 БАЙ ГАНЬО
11:18 12.10.2025
6 Работодател
11:21 12.10.2025
7 социалния диалог
Нещата са прости. Със закон % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данък задължително да се разпределят като 13,14,15, 16 заплата между служителите в тези фирми и корпорации . Примерно 20-30% от печалбата. ..... Цели клъстъри в САЩ са на този принцип. ....и към тези допълнителни заплати естествено осигуровки да се плащат и изцяло да отпаднат ваучерите ....КРИБ трябва да бъдат дисциплинирани и да влязат в час !
11:21 12.10.2025
8 наблюдател
11:23 12.10.2025
9 натрупването на капитал
Коментиран от #21
11:29 12.10.2025
10 Мдаа!🤔
11:31 12.10.2025
11 Обща стачка и да бъде
Коментиран от #15
11:33 12.10.2025
12 интересът клати феса
Интересно, ако имаме един назначен за милиардер от БКП човек, който без радикалната партия не би имал 2 лв в джоба и би започнал живота си от дъното на социалната стълбица, без никаква гаранция че някога е щал да получи остъп до капитал, камо ли да има успех в бизнес, та този човек да седне да говори против синдикатите?
Как го наричате топва?
Чисто хипотетично и теоретично говоря.
Имаше една българска класика "Пази Боже сляпо да прогледа".
И един лаф - по-нагъл капиталист от бивш комунист не сме виждали.
11:34 12.10.2025
13 я Киро белото
В колонията вместо трудещите се, се сдружават крадците
11:35 12.10.2025
14 Ако трудещите се в частния сектор
Коментиран от #17
11:39 12.10.2025
15 няма общо
До коментар #11 от "Обща стачка и да бъде":Е така ми дойде този словоред. няма връзка
Комунисти (бивши) Разграбват Издевателстват Безчинстват ... наглеят, пртостеят, пречат.
11:39 12.10.2025
16 Сзо
11:40 12.10.2025
17 абсолютно
До коментар #14 от "Ако трудещите се в частния сектор":Да наглеем, че обществения сектор бил голям, при положение, че средната зпалата там е под 1000 евро?
Реално проблемът е че частният сектор произведе мултимилионери, но не създаде адекватен пазар на труда.
Хубаво, в обществения сектор да вземат 900 евро, ама частния трябва вече да предлага масово 2000! Масова заплата, не програмисти.
Като видиш някой преял с пари льоьло койт плаща по 700 евро заплати, какво да му кажеш?
Ама не е луд който яде зелникът ами който му го дава (държавата).
Я прогресиване данък, я минимално заплащане, я контрол на условията за труд и продукцията!
Стига хайдушки пишман капитализъм!
Кои са тези чудни държави с 10% плосък данък, че само от ддс-то на банички и кисело мнляко да се събират пари в държавата????
11:42 12.10.2025
18 Домусчиев лъже нагло!
11:43 12.10.2025
19 Истината
11:44 12.10.2025
20 Неравенствата в обществото
11:45 12.10.2025
21 хмммм
До коментар #9 от "натрупването на капитал":Тя ползата е интересна тема, наистина.
Ама има и друга темичка.
Кой им даде първият милион и как си натрупаха началният капитал. че да присвоят бизнеса в страната?
11:45 12.10.2025
22 Анализ
• Защита на правата на работещите – Основната роля на КНСБ е да защитава интересите на работниците, особено на тези с по-ниски доходи и по-слаби позиции на пазара на труда. Това включва искания за по-добро заплащане, по-добри условия на работа и социални права, които да подобрят живота на обикновените хора.
• Разлики в идеологиите – Въпреки че КНСБ може да има по-„радикални“ предложения, като например премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивни данъчни ставки, тези идеи са насочени към социално справедливото разпределение на ресурсите в обществото. Те не са политически мотивационни, а по-скоро социални и икономически. КНСБ не е политическа партия, а синдикат, чиято цел е да защитава правата на работниците.
• Предложенията за данъци – Идеята за прогресивно облагане е широко подкрепяна от левите и социалистическите идеи по света, защото предлага по-справедливо разпределение на данъчната тежест в зависимост от доходите на различните социални групи. Възможността за по-големи данъци за богатите или за големите корпорации може да бъде разглеждана като начин да се финансират социални програми, които ще помогнат на бедните и нуждаещите се.
11:46 12.10.2025
23 Разликата
• Работодателите (като Домусчиев) гледат на предложените от КНСБ мерки като на потенциални заплахи за бизнес климатa – по-високи данъци могат да намалят конкурентоспособността на компаниите, което ще доведе до по-малко нови работни места и забавяне на икономическия растеж.
• Синдикатите (като КНСБ) гледат на същите тези мерки като на начин за постигане на социална справедливост и защита на работещите хора, които не получават достатъчно заплащане, не са добре осигурени и се намират в неравностойно положение спрямо бизнеса и предприемачите.
11:47 12.10.2025
24 И във фирмите на Домусчиев
11:48 12.10.2025