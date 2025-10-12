Новини
България »
Домусчиев: КНСБ се държи като радикална политическа организация

12 Октомври, 2025 11:00 717 24

  • кирил домусчиев-
  • кнсб-
  • икономика-
  • стагнация

Председателят на КРИБ критикува самоволните предложения на синдиката за драстично повишаване на данъци и осигуровки

Домусчиев: КНСБ се държи като радикална политическа организация - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Със самоволните си политически предложения за драстично повишаване на данъци и осигуровки, КНСБ преминават от рушене на социалния диалог към взривяването му! Не се държат като синдикат, който трябва да защитава разполагаемия доход на работещите и възможностите за осигуряване на нови високоплатени работни места, а като радикална политическа организация, която иска да изземе доход на работещите и предприемачите и да го излее в централния бюджет.

Така председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) коментира в профила си във Facebook скорошните идеи на синдиката за стартиране на диалог за премахване на плоския данък и преминаването към прогресивна ставка.

Предложенията им ще доведат само до стагнация, замразяване на инвестиции и отказ от създаване на нови работни места, а заедно с вредните им идеи за увеличаване на публичния сектор, който и в момента е по-голям от средното за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ще ни набутат в румънски сценарий на инфлационна и дългова криза!“, казва Домусчиев.

По този повод Управителният съвет на КРИБ излезе с официална позиция, в която препоръчва на всички свои членове да преустановите срещи с КНСБ по теми като квалификация на служители, дискусии относно пазара на труда, бизнес средата, данъчно-осигурителни въпроси.

Също така, докато КНСБ не спре атаките си срещу устойчивото развитие на българския бизнес и неговото потискане в интерес на разрастване на заетите в обществения сектор, ще се приоритизират други синдикати като социален партньор за колективно трудово договаряне.

През годините поведението на КНСБ става все по-неразбираемо, тъй като от синдикат, който би трябвало да защитава интереси на работниците като повишаване на разполагаемия доход, осигуряване на безопасна среда на труд, защита на прогнозируема заетост, КНСБ все повече се фокусира върху повишаването на данъците както върху предприятията, така и върху труда, което де факто намалява доходите на работниците“, пише още в позицията на КРИБ.

Работодателската организация извежда и някои сравнения, които показват, че България не е с никак ниски данъчни приходи като процент от икономиката на фона на целия свят:

Ние сме в горната 1/3 държави по този показател, като с по-ниски данъчни приходи от нас са, например, САЩ, Израел, Швейцария, Румъния, Турция, Китай, Южна Корея, Ирландия, Хонг Конг. С приблизителен до нашия процент са Австралия, Великобритания, Япония, Бразилия.

България няма вековна история на натрупване на капитал, за да си позволи политическия експеримент на други европейски държави да преразпределят половината от икономиката през държавния бюджет. Освен че нямаме този лукс, няма и смисъл да го правим – почти всички тези държави днес са изпаднали в стагнация, обществен разрив, а на някои места и пълна невъзможност за формиране на стабилно управление.

В България работещите в обществения сектор са 22% от трудовия пазар. Ние имаме по-голяма публична заетост от Франция, Испания, Белгия, Канада, Ирландия. В страни като САЩ, Германия, Австрия и Япония общественият сектор е 2 до 3 ПЪТИ по-малък от този в България. Средното за ОИСР е 18%.

Разрастването на заетостта в обществения сектор за сметка на трудещите се в частния и предприемачите може да доведе до трайно затъване на българската икономика в непродуктивна стагнация, поради това, че страната ни продължава да бъде в демографска криза. Общественият сектор не само се издържа от изработеното в частния, но и отклонява труд, капитал и ресурси от реалното производство, тоест изкривява икономиката, създава балони и дори подмамва банковия сектор е непроизводително кредитиране.

Създаваната от КНСБ илюзия, че с държавни заеми, насочени към потребление, може да се гради устойчива икономика е фатално за относително малка и отворена икономика като българската. Първо, над половината от финансираното със заеми потребление изтича зад граница за закупуване на вносни стоки – т.е. заеми отвън изтичат отново навън, като ние стимулираме производството на наши конкуренти. Второ, създава се очакване у младите хора, че има някакъв лесен път към развитие на икономиката – важното е да купуват стоки на кредит, а не да се квалифицират и работят като високоплатени специалисти или да създават нови бизнеси като предприемачи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    15 2 Отговор
    Иде време за разплата!Такива като тебе на бесилото.

    11:03 12.10.2025

  • 2 ООрана държава

    14 0 Отговор
    Алчни и м@зни богаташчета, заедно с бойко изгонихте 2мил народ и сега ревете че няма кой да ви работи за без пари

    11:12 12.10.2025

  • 3 Ти да видиш

    9 0 Отговор
    Този не беше ли сред първите, наредили се за помощи от държавата за бизнеса, по време на ковид пандемията?

    11:15 12.10.2025

  • 4 социалния диалог

    9 1 Отговор
    Не трябва въобще да включва КРИБ. Те са радикална капиталистическа организация от олигарси. Нищожен процент в обществото, ако въобще можем да ги броим за част от обществото ....Ако от тях зависи и данъци дори не трябва да плащат а само робите да ги плащат.

    11:18 12.10.2025

  • 5 БАЙ ГАНЬО

    8 0 Отговор
    Нас ни управляват Мутри ДОМУЗА ПРОКОПИЕВ ШИШИ БОКО ПАШАТА ТРАКТОРА ПРАХОВЕЦА ГЪРНЕТО ЗЛАТОМИР ИВАНОВ БАРЕТАТА БРЕНДО ВЪЛКА ТАКИ КОЦИ ..Мутра до мутра затова тънем в мизерия....Дънката от Варна и оооооще много други...

    11:18 12.10.2025

  • 6 Работодател

    7 1 Отговор
    Списание Форбс, а не български структури ни отвориха очите. Тази и брат му имат по 3 милиарда долара. И това е заработва за 35 години демокрация. Има и други родни милиардери с капитали в скрити офшорни зони. Този работодател (думата капиталист е премахната от българския език) иска да плаща данъци 10% като хората на минимални заплати от 1077 лв. Политическата силова групировка на Винету и партията с главна Д му помага.

    11:21 12.10.2025

  • 7 социалния диалог

    6 1 Отговор
    Вече го писах .....
    Нещата са прости. Със закон % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данък задължително да се разпределят като 13,14,15, 16 заплата между служителите в тези фирми и корпорации . Примерно 20-30% от печалбата. ..... Цели клъстъри в САЩ са на този принцип. ....и към тези допълнителни заплати естествено осигуровки да се плащат и изцяло да отпаднат ваучерите ....КРИБ трябва да бъдат дисциплинирани и да влязат в час !

    11:21 12.10.2025

  • 8 наблюдател

    1 3 Отговор
    Гласуваните преди две години минимални заплати и осигуровки от кирчо и кокорчо затвориха десетки шивашки фирми които се преместиха в Македония Албания и Турция

    11:23 12.10.2025

  • 9 натрупването на капитал

    8 0 Отговор
    От членовете на КРИБ никаква полза на хората не донесе за 35 години. И за самата индустрия и производство не донесе. Не повишиха производителността на труда а просто натрупаха милиарди които даже и не работят за България. Домусчиев е пример за това. С брат му влязоха в клуба на милиардерите но полза за България и българите няма

    Коментиран от #21

    11:29 12.10.2025

  • 10 Мдаа!🤔

    6 0 Отговор
    Интересно, какви данъци плаща в щат Небраска, където построи завод?

    11:31 12.10.2025

  • 11 Обща стачка и да бъде

    2 0 Отговор
    блокирана дейността на тези престъпници от КРИБ...(Управителният съвет на КРИБ излезе с официална позиция, в която препоръчва на всички свои членове да преустановите срещи с КНСБ)..... Хората в България не са роби!

    Коментиран от #15

    11:33 12.10.2025

  • 12 интересът клати феса

    2 0 Отговор
    Хипотетично говоря, никой да не се обижда.

    Интересно, ако имаме един назначен за милиардер от БКП човек, който без радикалната партия не би имал 2 лв в джоба и би започнал живота си от дъното на социалната стълбица, без никаква гаранция че някога е щал да получи остъп до капитал, камо ли да има успех в бизнес, та този човек да седне да говори против синдикатите?
    Как го наричате топва?
    Чисто хипотетично и теоретично говоря.

    Имаше една българска класика "Пази Боже сляпо да прогледа".
    И един лаф - по-нагъл капиталист от бивш комунист не сме виждали.

    11:34 12.10.2025

  • 13 я Киро белото

    1 0 Отговор
    25% от парите от бело тоже в бюджета, може и на заплати. Синдикати , миндикати, не ме интересува.
    В колонията вместо трудещите се, се сдружават крадците

    11:35 12.10.2025

  • 14 Ако трудещите се в частния сектор

    1 0 Отговор
    получаваха европейски заплати, нямаше работещите в обществения сектор да са 22% от трудовия пазар нали? .....Щяха да дойдат при вас да работят ....

    Коментиран от #17

    11:39 12.10.2025

  • 15 няма общо

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Обща стачка и да бъде":

    Е така ми дойде този словоред. няма връзка

    Комунисти (бивши) Разграбват Издевателстват Безчинстват ... наглеят, пртостеят, пречат.

    11:39 12.10.2025

  • 16 Сзо

    0 0 Отговор
    Профсъюзите така или иначе защитават само държавните служители.

    11:40 12.10.2025

  • 17 абсолютно

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ако трудещите се в частния сектор":

    Да наглеем, че обществения сектор бил голям, при положение, че средната зпалата там е под 1000 евро?
    Реално проблемът е че частният сектор произведе мултимилионери, но не създаде адекватен пазар на труда.
    Хубаво, в обществения сектор да вземат 900 евро, ама частния трябва вече да предлага масово 2000! Масова заплата, не програмисти.
    Като видиш някой преял с пари льоьло койт плаща по 700 евро заплати, какво да му кажеш?
    Ама не е луд който яде зелникът ами който му го дава (държавата).

    Я прогресиване данък, я минимално заплащане, я контрол на условията за труд и продукцията!
    Стига хайдушки пишман капитализъм!
    Кои са тези чудни държави с 10% плосък данък, че само от ддс-то на банички и кисело мнляко да се събират пари в държавата????

    11:42 12.10.2025

  • 18 Домусчиев лъже нагло!

    2 0 Отговор
    КНСБ не е радикална политическа организация, а по-скоро социален партньор, който се опитва да защити интересите на работниците. Да, те понякога могат да предлагат радикални мерки, но те са насочени към справедливото разпределение на икономическите ресурси, а не към политическо вземане на власт.

    11:43 12.10.2025

  • 19 Истината

    1 0 Отговор
    КНСБ се стреми да защитава правата на работещите, особено на тези, които имат по-ниски доходи. В основата на техните предложения е стремежът да се осигури по-добро заплащане и условия на труд за хората, които в момента може да не получават достатъчно или да работят в несигурни условия.

    11:44 12.10.2025

  • 20 Неравенствата в обществото

    1 0 Отговор
    Повишаването на данъците и осигуровките е част от опита на КНСБ да осигурят повече социални услуги и да намалят неравенствата в обществото.

    11:45 12.10.2025

  • 21 хмммм

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "натрупването на капитал":

    Тя ползата е интересна тема, наистина.
    Ама има и друга темичка.
    Кой им даде първият милион и как си натрупаха началният капитал. че да присвоят бизнеса в страната?

    11:45 12.10.2025

  • 22 Анализ

    1 0 Отговор
    Защо КНСБ не е радикална политическа организация?
    • Защита на правата на работещите – Основната роля на КНСБ е да защитава интересите на работниците, особено на тези с по-ниски доходи и по-слаби позиции на пазара на труда. Това включва искания за по-добро заплащане, по-добри условия на работа и социални права, които да подобрят живота на обикновените хора.
    • Разлики в идеологиите – Въпреки че КНСБ може да има по-„радикални“ предложения, като например премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивни данъчни ставки, тези идеи са насочени към социално справедливото разпределение на ресурсите в обществото. Те не са политически мотивационни, а по-скоро социални и икономически. КНСБ не е политическа партия, а синдикат, чиято цел е да защитава правата на работниците.
    • Предложенията за данъци – Идеята за прогресивно облагане е широко подкрепяна от левите и социалистическите идеи по света, защото предлага по-справедливо разпределение на данъчната тежест в зависимост от доходите на различните социални групи. Възможността за по-големи данъци за богатите или за големите корпорации може да бъде разглеждана като начин да се финансират социални програми, които ще помогнат на бедните и нуждаещите се.

    11:46 12.10.2025

  • 23 Разликата

    1 0 Отговор
    Разликата в перспективите
    • Работодателите (като Домусчиев) гледат на предложените от КНСБ мерки като на потенциални заплахи за бизнес климатa – по-високи данъци могат да намалят конкурентоспособността на компаниите, което ще доведе до по-малко нови работни места и забавяне на икономическия растеж.
    • Синдикатите (като КНСБ) гледат на същите тези мерки като на начин за постигане на социална справедливост и защита на работещите хора, които не получават достатъчно заплащане, не са добре осигурени и се намират в неравностойно положение спрямо бизнеса и предприемачите.

    11:47 12.10.2025

  • 24 И във фирмите на Домусчиев

    0 0 Отговор
    Колко са позициите за "високоплатени специалисти" и колко точно високоплатени са, дали ще сподели ? И като % от заетите колко са също ? Трупа милиарди, смешни заплати предлага а сега и данъци не иска да плаща. А да каже в холдинга му колко е средната заплата ? ....ъхъъъ....иначе умува

    11:48 12.10.2025

