Радан Кънев: "Дълбока държава" означава, че хората, които избираме, не държат реалната власт

Евродепутатът от Европейската народна партия и представител на "Демократична България" Радан Кънев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ темите за "дълбоката държава", Антикорупционната комисия и ролята на европейските институции за върховенството на правото у нас. Въпросът не е дали тази риторика достига до Брюксел, а дали проблемът съществува у нас. Все повече хора разбират, че има такъв проблем, заяви Кънев.
По думите му, т. нар. "дълбока държава" означава, че "хората, които избираме, не държат реалната власт в ръцете си":
"Фасадна демокрация е изразът, който използвахме, когато учредявахме ДСБ преди 21 години. Реалните лостове на властта са други – те не се променят при избори", посочи евродепутатът.
Кънев отхвърли тезата, че коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България" е фасадна:
"Това е доброволен съюз между две политически формации с различни лидери и подходи. Всички виждат колко трудно взаимодействаме понякога, но с сигурност няма задкулисие."
На въпрос дали сигналите към европейските институции представляват клевета срещу България, Кънев подчерта, че това е част от същността на членството ни в ЕС:
"Всеки български гражданин има право да бъде защитен на две нива – от своите национални институции и от европейските. Това е силата на европейската демокрация."
Той допълни, че българите не вярват на съда, прокуратурата и правителството, което прави европейската защита още по-важна.
Кънев коментира и замразените средства по Плана за възстановяване и устойчивост:
"Тези пари не са спрени, защото някой се е оплакал. Те са спрени, защото България не отговаря на изискванията за върховенство на правото."
Според него, отговорността е на управляващото мнозинство и парламента, които са отменили гаранциите за независимост на КПК:
"Европейската комисия иска гаранции, че този орган е независим, а парламентът направи обратното."
Кънев припомни, че именно "Демократична България" се е противопоставяла на идеята КПК да има разследващи функции:
"Не трябва да създаваме втора прокуратура. Такива органи се превръщат в оръжие на задкулисието."
Относно избора на нов главен прокурор, Радан Кънев беше категоричен:
"Ние не желаем да определяме кой да е главен прокурор. Искаме той да бъде избран по начин, който гарантира върховенството на правото."
Той припомни, че забавянето се дължи на изтеклия мандат на Висшия съдебен съвет и липсата на нов избор.
