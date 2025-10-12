Новини
България »
Асен Василев: Не трябва и няма нужда да се пипат данъците

Асен Василев: Не трябва и няма нужда да се пипат данъците

12 Октомври, 2025 15:30 666 24

  • асен василев-
  • данъци

Ако не осигурят нормално заплащане за младите лекари и медицински специалисти, вероятно това ще е причина за вот на недоверие, каза той

Асен Василев: Не трябва и няма нужда да се пипат данъците - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Когато стъпваш върху плаващи пясъци и толкова голямо неизпълнение на Бюджет 2025, е много трудно да се направи нормален бюджет за догодина. Това каза пред БНР председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, депутат от ПГ на ПП-ДБ, финансов министър в няколко правителствата.

"Още когато Бюджет 2025 беше представен и се разглеждаше в НС, ние казахме, че приходната му част е написана от много оптимистични астролози. Казахме, че ще се съберат до 15% по-високо постъпление от ДДС и в момента е 14,4%. Проблемът на бюджета е, че е предвидено да бъдат 30% повече. Само от това се отваря една дупка в края на годината от около 3 милиарда лева над планирания дефицит. Отделно виждаме, че заради отказ да се реформира КПК и тя да стане наистина политически неутрална, част от парите по второ плащане няма да дойдат, трето плащане въобще са го отписали за тази година. Това означава, че още около 3 милиарда лева ще се появи нереализиран приход. Ако се изпълни разходната част, бюджетният дефицит ще бъде двоен, защото няма да се изпълни приходната част", уточни той.

Един бюджет не е само сметки, той е политически приоритети и ако те са сбъркани, няма как да излязат сметките, подчерта Василев и коментира:

"Ако приоритетите са да се заделят 9 милиарда лева за касичките на Пеевски, няма как да излезе нормален дълг към БВП, т.е. ще се вземе много повече дълг, и няма как да излезе бюджетният дефицит. И ние виждаме приоритетите на това правителство - не могат да намерят 240 млн. лева за младите лекари. И вече пети месец ги мотаят. Знаем, че догодина увеличението на бюджета на НЗОК ще бъде над 1 млрд. лева. 1/4 от увеличените пари, които ще получат догодина, са достатъчни за всички лекари, медицински сестри и специалисти в сектор "Здравеопазване" да получат нормални заплати. Не искат обаче да го направят, защото няма политическа воля".

Следващата голяма битка с правителството ще бъде бюджетът, подчерта той и заяви:

"Ако те наистина продължават с това, което правят и да не осигурят нормално заплащане за младите лекари и за медицинските специалисти, това най-вероятно ще бъде и причина за вот на недоверие".

Не трябва и няма нужда да се пипат данъците, категоричен беше бившият финансов министър.

"Докато не се харчи рационално, няма причина да натоварваме гражданите и бизнеса с допълнителни данъци. Ако се махнат всички харчове по касичките, и се направи рационален преглед на това къде реално се инвестират парите на данъкоплатците, спокойно можем да се върнем обратно в 3% дефицит. Но това изисква тежки политически решения. Сегашното управляващо мнозинство се оказа неспособно на това при конструкцията на бюджета за настоящата година. То задели едни излишни 9 млрд. лева дълг, за да попълни ББР, БЕХ и всички държавни предприятия, които са абсолютно излишни, и направи увеличения в сектор "Сигурност", които са абсолютно непропорционални на всичко останало".

Да се махат почивни дни не е достатъчно смислена мярка и не бихме се присъединили, добави той във връзка с предложението на "Демократична България".

Асен Василев съобщи, че подписката им за оставката на Антон Славчев като председател на КПК е подкрепена от депутатите от АПС и МЕЧ и призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да я подпише, след като е завил, че и той иска тази оставка.

Промените, касаещи продажбата на "Лукойл", ще бъдат гласувани следващата седмица

Според Василев вместо да се ползва наличен механизъм за скрининг при стратегически инвеститор в структуроопределящо за българската икономика предприятие се приема законодателство, в което се казва, че ДАНС еднолично трябва да могат да спрат сделката:

"За мен единственото разумно обяснение е, че Делян Пеевски се притеснява, че ако се мине по стандартния институционален път с по-широкия формат към Министерския съвет, няма да зависи само от него, а той очевидно иска тази сделка (за "Лукойл") да зависи само от него. ... Нямам информация за продажба на "Лукойл", но с допълнителните санкции върху газа и петрола, които ЕС слага, или ще има продажба, или се върви в такава посока".

Наглост, алчност и чадъри, които са случвали във времето, така коментира той проблемите със застрояването на корита на реки и дерета и конкретно на случая в курортното селище Елените.

"Докато не се почисти съдебната система - да почне да отсъжда правилно, прокуратурата да си върши работата, ще бъде много трудно такива казуси да бъдат решавани, дори и да са достатъчно нашумели и влезли в общественото пространство и има загинали хора", смята той.

"Министърът на правосъдието Георги Георгиев беше депутат и гласува, когато Народното събрание прие този текст от Закона за съдебната власт, който касае и.ф. главен прокурор. Няма такъв юридически подход, при който парламентът да тълкува собственото си законодателство. Пределно ясен е текстът, могат да се отворят и стенограмите кой какво е казал. Мисля, че сега ще се опитат през тълкуване на това какво е искал да каже авторът - да променят нормата. Това законодателство беше изискване в санитарния кордон около Пеевски и тогава ГЕРБ, БСП и ИТН гласуваха за това и Пеевски остана в изолация. Сега обаче, когато Пеевски официално е част от мнозинството, не им отърва това законодателство, но ще е много грубо да го променят, затова искат да минат през тълкуване на парламента", коментира лидерът на ПП и изказа мнение, че Борислав Сарафов няколко месеца вече е в нарушение на поста и.ф. главен прокурор.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 6 Отговор
    Един път да се съглася с леля Асена.Трябва да се намали краденето обаче.

    15:32 12.10.2025

  • 2 Българските граждани

    3 4 Отговор
    Незабавно да бъде сменен плоския данък с прогресивния такъв!

    15:33 12.10.2025

  • 3 Хм...

    3 2 Отговор
    Вдигайте акцизи на цигари и алкохол, може и на горивата. Изкушаващо е да вдигнете и ДДС, но първо покажете воля за свиване на разходите.

    15:36 12.10.2025

  • 4 Не трябва и няма нужда да се пипат данъц

    2 6 Отговор
    а що бе асаане
    вдигна осигурителния праг на 3000 през 2022г

    пипнете чекмеджетата тогава с крадени пари от народа
    мълчите
    явно и при вас е имало бъркане в меда
    хиената мрази да й пипат плячката и наказва като задържа кметове

    15:37 12.10.2025

  • 5 Българин..

    4 4 Отговор
    Той минава в критическата особено след като си изгуби мустакатият любовник!

    15:44 12.10.2025

  • 6 смок

    4 4 Отговор
    А брадясал Кирчо що рече за плаващите пясъци в "Продължаваме подмяната" ?

    15:51 12.10.2025

  • 7 дедо Флашко

    2 3 Отговор
    По-добре е да се пипат дамски прелести!

    Коментиран от #9

    15:54 12.10.2025

  • 8 България

    6 2 Отговор
    Асене връщайте крадените пари заедно с Костадинов Копанара и Вън от Парламента.

    16:02 12.10.2025

  • 9 Асен Василев

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "дедо Флашко":

    По добре е да са мъжки прелести

    16:03 12.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Иван

    1 1 Отговор
    Няма нищо да стане той кервана си върви иначе хубаво казано но на кой му пука въпроса е да има лапане и така

    16:06 12.10.2025

  • 12 Отвратен от бг политиците

    2 2 Отговор
    От всички партии съм отвратен.

    Трябва да се промени дэржавата/данъчната система/.

    Трябва да се въведе необлагаем минимум от 500 евро месечно. И прогресивен данък доход от 40% за доходи над 60 000 евро годишно. Също така максималният осигурителнен праг трябва да се повиши на 5 000 евро месечно.
    Когато се въведе необрагаем минимем, трябва да се премахнат ваучерите за храна, дрехи...

    Трябва да се гласува закон бонусите за добре свършена работа в държавна структура или частно предприятие трябва да са еднакви за всички. От чистачка и портиер, до главен счетоводител и директор. Размера на годишните бонусе не може да надвишава 2-3 минимални заплати.

    Трябва със закон да се забранят 20 заплати при пенсиониране за милиционери, фатмаци, въздушни диспечери, прокурори, съдии ...

    16:07 12.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 влък

    0 0 Отговор
    Не трябва и няма нужда да се пипат пясъците.

    16:22 12.10.2025

  • 16 добре

    1 1 Отговор
    Но защо само лекатри и медици?
    И защо да не се пипа жалкия плосък данък?
    Къде има такъв данък, освен по разни острови и офшорки?
    Защо да сменяме управлението ако опозицията са същите / или по-лоши/ лобисти?
    5-6 са перата по които България е златна кокощка за чужди сили, вместо да инвестира собствените си пари в собствените си млади хора, напр. медици.
    Защо тези пера да нбе ги пипаме?
    Я чупката с тези ноера.
    Изберете прасе ага за свой лидер най-добре.

    16:33 12.10.2025

  • 17 БГ беден цървул

    1 1 Отговор
    Щом няма да се пипат осигуровки и данъци, за мен е все тая дали ще ме рекетира държавата на шопарите или държавата на "демократите", или държаната на чалгарите, или държавата на рубраджиите...

    Държавата ме рекетират с:
    8% здравна осигуровка
    + 20% пенсионна осигуровка
    + 10% плосък данък
    И това не е всичко, като отида в магазина, бензиностанцията... ме рекетират с още:
    +20% ДДС
    + акцизите


    Дали чрез сегашната система неправилно наречена "плосък данък" ме рекетира държавата на Бойко, или държавата на Асен, или на Дебелян, или на Чалгаря ... за мен резултата винаги е един същ. Ето за това вече не ходя да гласувам. Защото се оказва, че накрая няма значение за кого си гласувал. Рекета е един и същ.

    Здравеопазване няма, обаче плащам осигуровки за здраве.
    Пенсиите на над половината пенсионери са мизерни 60% от минималната заплата. Получават ги 5 до 10 години, но над 40 години внасят 1/5 от изработеното за пенсионна осигуровка. Реално плащаш 80% осигуровки, а получаваш 60% пенсия. Но при условие, че доживееш да получаваш 10 години пенсия.

    Коментиран от #22

    16:34 12.10.2025

  • 18 име

    1 1 Отговор
    Крадеца вика дръжте колегите!

    16:37 12.10.2025

  • 19 Истината

    1 1 Отговор
    Не трябва и нямаше нужда да ти виждаме грозната муцуна

    16:37 12.10.2025

  • 20 българка

    0 1 Отговор
    Умните хора много дразнят хората с ограничени възможности - било по природа, било от мързел. Знаете ли старата българска поговорка "Който се учи, той ще сполучи"? Ами вместо да обиждате Асен Василев, който всъщност не е многословен и казва всичко точно и ясно, направете нещо за себе си. Ако не сте на 70-80 години, все още имате шанс. С най-добри пожелания, бъдете здрави!

    16:39 12.10.2025

  • 21 AMAH OT ИДИOTИ

    1 1 Отговор
    ПОКРАЙ БЕЗКРАЙНАТА ЛОГОРЕЯ ОКОЛО ДАНЪЦИТЕ НИКОЙ НЕ ЗАДАВА ВЪПРОСА ЗАЩО 35 ГОДИНИ НЯМА ДАНЪК ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ОСКОТЯЛОТО НИ ОТЕЧЕСТВО. КАМО ЛИ ПЪК НЯКОЯ ОТ ГОВОРЕЩИТЕ ГЛАВИ ДА СМЕТНА КОЛКО МИЛИАРДА БИХА ВЛЕЗЛИ В БЮДЖЕТА ЗА ТОВА ВРЕМЕ. КОГО ЛИ ОБСЛУЖВА ТОВА МЪЛЧАНИЕ ПО ВЪПРОСА ???
    НО ПЪК СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ ОТ БЕЗАЛКОХОЛНИ. ПРОДЪЛЖАВАМЕ ВЪПРЕКИ ГЕНИАЛНОТО РЕШЕНИЕ ДА ГИ ПРАВЯТ ТРУДНИ ЗА ОТДЕЛЯНЕ ОТ БУТИЛКАТА.

    Коментиран от #23

    16:39 12.10.2025

  • 22 долу горе

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "БГ беден цървул":

    Трябва ни прогресивен подоходен данък, който да е 0 за стартиращ бизнес без покрити разходи, 10% за повечето малки и средни фирми и 30-50 процрнта за тия които търмъчат стотици милиони от държавата. 20-30 стопански цялосто, основно чужди.
    Ако това стане, другите споменати неща могат да бъдат стабилно намалени. основно осигуровки и косвени данъци.
    Пенсионната няма да ти я намалят, защото са окрали и изяли паритер на тези които вече са се пенсионирали, ра чакат от тебе.

    16:43 12.10.2025

  • 23 ти си някакъв много специален луд

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "AMAH OT ИДИOTИ":

    франция, Белгия, Дания и пр. наливат луди пари на прозиводителите си, не да им хакат данъци отгоре, за да имат земеделие.
    Щото отровите от другите континенти идват като центове на килограм.
    Същите тия правят дъмпинг на родните производители.
    Ти искаш данъ6к да им хакнем.
    Даже си нямаш никаква базова представа кои бизнеси калкулират най-много пари, че ако ги обложи държавата даспечели.
    Неграмотник с мнение, Важното да е с главни букви.

    16:46 12.10.2025

  • 24 койдазнай

    0 0 Отговор
    Тъй като кражбите неизбежно ще нарастват, то данъците също така неизбежно ще растат. И дълговете също!

    16:51 12.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове