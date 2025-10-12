Асен Василев: Не трябва и няма нужда да се пипат данъците

Когато стъпваш върху плаващи пясъци и толкова голямо неизпълнение на Бюджет 2025, е много трудно да се направи нормален бюджет за догодина. Това каза пред БНР председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, депутат от ПГ на ПП-ДБ, финансов министър в няколко правителствата.
"Още когато Бюджет 2025 беше представен и се разглеждаше в НС, ние казахме, че приходната му част е написана от много оптимистични астролози. Казахме, че ще се съберат до 15% по-високо постъпление от ДДС и в момента е 14,4%. Проблемът на бюджета е, че е предвидено да бъдат 30% повече. Само от това се отваря една дупка в края на годината от около 3 милиарда лева над планирания дефицит. Отделно виждаме, че заради отказ да се реформира КПК и тя да стане наистина политически неутрална, част от парите по второ плащане няма да дойдат, трето плащане въобще са го отписали за тази година. Това означава, че още около 3 милиарда лева ще се появи нереализиран приход. Ако се изпълни разходната част, бюджетният дефицит ще бъде двоен, защото няма да се изпълни приходната част", уточни той.
Един бюджет не е само сметки, той е политически приоритети и ако те са сбъркани, няма как да излязат сметките, подчерта Василев и коментира:
"Ако приоритетите са да се заделят 9 милиарда лева за касичките на Пеевски, няма как да излезе нормален дълг към БВП, т.е. ще се вземе много повече дълг, и няма как да излезе бюджетният дефицит. И ние виждаме приоритетите на това правителство - не могат да намерят 240 млн. лева за младите лекари. И вече пети месец ги мотаят. Знаем, че догодина увеличението на бюджета на НЗОК ще бъде над 1 млрд. лева. 1/4 от увеличените пари, които ще получат догодина, са достатъчни за всички лекари, медицински сестри и специалисти в сектор "Здравеопазване" да получат нормални заплати. Не искат обаче да го направят, защото няма политическа воля".
Следващата голяма битка с правителството ще бъде бюджетът, подчерта той и заяви:
"Ако те наистина продължават с това, което правят и да не осигурят нормално заплащане за младите лекари и за медицинските специалисти, това най-вероятно ще бъде и причина за вот на недоверие".
Не трябва и няма нужда да се пипат данъците, категоричен беше бившият финансов министър.
"Докато не се харчи рационално, няма причина да натоварваме гражданите и бизнеса с допълнителни данъци. Ако се махнат всички харчове по касичките, и се направи рационален преглед на това къде реално се инвестират парите на данъкоплатците, спокойно можем да се върнем обратно в 3% дефицит. Но това изисква тежки политически решения. Сегашното управляващо мнозинство се оказа неспособно на това при конструкцията на бюджета за настоящата година. То задели едни излишни 9 млрд. лева дълг, за да попълни ББР, БЕХ и всички държавни предприятия, които са абсолютно излишни, и направи увеличения в сектор "Сигурност", които са абсолютно непропорционални на всичко останало".
Да се махат почивни дни не е достатъчно смислена мярка и не бихме се присъединили, добави той във връзка с предложението на "Демократична България".
Асен Василев съобщи, че подписката им за оставката на Антон Славчев като председател на КПК е подкрепена от депутатите от АПС и МЕЧ и призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да я подпише, след като е завил, че и той иска тази оставка.
Промените, касаещи продажбата на "Лукойл", ще бъдат гласувани следващата седмица
Според Василев вместо да се ползва наличен механизъм за скрининг при стратегически инвеститор в структуроопределящо за българската икономика предприятие се приема законодателство, в което се казва, че ДАНС еднолично трябва да могат да спрат сделката:
"За мен единственото разумно обяснение е, че Делян Пеевски се притеснява, че ако се мине по стандартния институционален път с по-широкия формат към Министерския съвет, няма да зависи само от него, а той очевидно иска тази сделка (за "Лукойл") да зависи само от него. ... Нямам информация за продажба на "Лукойл", но с допълнителните санкции върху газа и петрола, които ЕС слага, или ще има продажба, или се върви в такава посока".
Наглост, алчност и чадъри, които са случвали във времето, така коментира той проблемите със застрояването на корита на реки и дерета и конкретно на случая в курортното селище Елените.
"Докато не се почисти съдебната система - да почне да отсъжда правилно, прокуратурата да си върши работата, ще бъде много трудно такива казуси да бъдат решавани, дори и да са достатъчно нашумели и влезли в общественото пространство и има загинали хора", смята той.
"Министърът на правосъдието Георги Георгиев беше депутат и гласува, когато Народното събрание прие този текст от Закона за съдебната власт, който касае и.ф. главен прокурор. Няма такъв юридически подход, при който парламентът да тълкува собственото си законодателство. Пределно ясен е текстът, могат да се отворят и стенограмите кой какво е казал. Мисля, че сега ще се опитат през тълкуване на това какво е искал да каже авторът - да променят нормата. Това законодателство беше изискване в санитарния кордон около Пеевски и тогава ГЕРБ, БСП и ИТН гласуваха за това и Пеевски остана в изолация. Сега обаче, когато Пеевски официално е част от мнозинството, не им отърва това законодателство, но ще е много грубо да го променят, затова искат да минат през тълкуване на парламента", коментира лидерът на ПП и изказа мнение, че Борислав Сарафов няколко месеца вече е в нарушение на поста и.ф. главен прокурор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
15:32 12.10.2025
2 Българските граждани
15:33 12.10.2025
3 Хм...
15:36 12.10.2025
4 Не трябва и няма нужда да се пипат данъц
вдигна осигурителния праг на 3000 през 2022г
пипнете чекмеджетата тогава с крадени пари от народа
мълчите
явно и при вас е имало бъркане в меда
хиената мрази да й пипат плячката и наказва като задържа кметове
15:37 12.10.2025
5 Българин..
15:44 12.10.2025
6 смок
15:51 12.10.2025
7 дедо Флашко
Коментиран от #9
15:54 12.10.2025
8 България
16:02 12.10.2025
9 Асен Василев
До коментар #7 от "дедо Флашко":По добре е да са мъжки прелести
16:03 12.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Иван
16:06 12.10.2025
12 Отвратен от бг политиците
Трябва да се промени дэржавата/данъчната система/.
Трябва да се въведе необлагаем минимум от 500 евро месечно. И прогресивен данък доход от 40% за доходи над 60 000 евро годишно. Също така максималният осигурителнен праг трябва да се повиши на 5 000 евро месечно.
Когато се въведе необрагаем минимем, трябва да се премахнат ваучерите за храна, дрехи...
Трябва да се гласува закон бонусите за добре свършена работа в държавна структура или частно предприятие трябва да са еднакви за всички. От чистачка и портиер, до главен счетоводител и директор. Размера на годишните бонусе не може да надвишава 2-3 минимални заплати.
Трябва със закон да се забранят 20 заплати при пенсиониране за милиционери, фатмаци, въздушни диспечери, прокурори, съдии ...
16:07 12.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 влък
16:22 12.10.2025
16 добре
И защо да не се пипа жалкия плосък данък?
Къде има такъв данък, освен по разни острови и офшорки?
Защо да сменяме управлението ако опозицията са същите / или по-лоши/ лобисти?
5-6 са перата по които България е златна кокощка за чужди сили, вместо да инвестира собствените си пари в собствените си млади хора, напр. медици.
Защо тези пера да нбе ги пипаме?
Я чупката с тези ноера.
Изберете прасе ага за свой лидер най-добре.
16:33 12.10.2025
17 БГ беден цървул
Държавата ме рекетират с:
8% здравна осигуровка
+ 20% пенсионна осигуровка
+ 10% плосък данък
И това не е всичко, като отида в магазина, бензиностанцията... ме рекетират с още:
+20% ДДС
+ акцизите
Дали чрез сегашната система неправилно наречена "плосък данък" ме рекетира държавата на Бойко, или държавата на Асен, или на Дебелян, или на Чалгаря ... за мен резултата винаги е един същ. Ето за това вече не ходя да гласувам. Защото се оказва, че накрая няма значение за кого си гласувал. Рекета е един и същ.
Здравеопазване няма, обаче плащам осигуровки за здраве.
Пенсиите на над половината пенсионери са мизерни 60% от минималната заплата. Получават ги 5 до 10 години, но над 40 години внасят 1/5 от изработеното за пенсионна осигуровка. Реално плащаш 80% осигуровки, а получаваш 60% пенсия. Но при условие, че доживееш да получаваш 10 години пенсия.
Коментиран от #22
16:34 12.10.2025
18 име
16:37 12.10.2025
19 Истината
16:37 12.10.2025
20 българка
16:39 12.10.2025
21 AMAH OT ИДИOTИ
НО ПЪК СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ ОТ БЕЗАЛКОХОЛНИ. ПРОДЪЛЖАВАМЕ ВЪПРЕКИ ГЕНИАЛНОТО РЕШЕНИЕ ДА ГИ ПРАВЯТ ТРУДНИ ЗА ОТДЕЛЯНЕ ОТ БУТИЛКАТА.
Коментиран от #23
16:39 12.10.2025
22 долу горе
До коментар #17 от "БГ беден цървул":Трябва ни прогресивен подоходен данък, който да е 0 за стартиращ бизнес без покрити разходи, 10% за повечето малки и средни фирми и 30-50 процрнта за тия които търмъчат стотици милиони от държавата. 20-30 стопански цялосто, основно чужди.
Ако това стане, другите споменати неща могат да бъдат стабилно намалени. основно осигуровки и косвени данъци.
Пенсионната няма да ти я намалят, защото са окрали и изяли паритер на тези които вече са се пенсионирали, ра чакат от тебе.
16:43 12.10.2025
23 ти си някакъв много специален луд
До коментар #21 от "AMAH OT ИДИOTИ":франция, Белгия, Дания и пр. наливат луди пари на прозиводителите си, не да им хакат данъци отгоре, за да имат земеделие.
Щото отровите от другите континенти идват като центове на килограм.
Същите тия правят дъмпинг на родните производители.
Ти искаш данъ6к да им хакнем.
Даже си нямаш никаква базова представа кои бизнеси калкулират най-много пари, че ако ги обложи държавата даспечели.
Неграмотник с мнение, Важното да е с главни букви.
16:46 12.10.2025
24 койдазнай
16:51 12.10.2025