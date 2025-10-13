Дончо Барбалов: Курсът лев/евро стимулира бизнеса да закръгля цените надолу

Сайтът за представяне на цените на част от стоките в големите търговски вериги все още търси своето най-добро представяне, призна в интервю за "Преди всички" заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов.
"Сайтът е натоварен с много очаквания. Един иска да види къде е най-евтиното кисело мляко в града, друг – да види дали киселото мляко днес е по-скъпо от вчера или миналата седмица. Изискванията към функционалността са различни за всеки потребител. Ще мине известно време, докато сайтът намери вярната си презентация с оглед на очакванията на болшинството от потребителите."
Инициативата трябва да продължи и след периода на двойното обозначение, изрази мнение той.
Свикна ли бизнесът с новите изисквания за двойно обозначение на цените на етикетите?
"В началото имаше известна доза стрес, но сега бизнесът се адаптира. Гратисният период, който беше гласуван – от 8 август до 8 октомври, също даде своята положителна роля – бизнесът да се адаптира, а контролните органи да напаснат своите механизми."
Потребителите свикват с двойното обозначаване на цените в двете валути, смята Барбалов.
Предпочетен е бил вариантът за препоръчително оформяне на етикетите, но с изискването шрифтът, цветът и размерът на двете валути да са еднакви – с еднаква големина и еднакво четими, отбеляза заместник-министърът на икономиката.
Барбалов не очаква масови случаи на опити за злоупотреби с ценовите равнища при превалутирането.
При нас курсът е такъв, че стимулът ще е на практика да се закръгля надолу, а не нагоре, коментира Дончо Барбалов в предаването "Преди всички". Според него това ще е в полза на потребителите и ще пести на търговците връщането на по-голямо ресто в евроцентове.
По думите му, в ЕС и в еврозоната в последните години се наблюдава ръст в цените на хранителните стоки.
"Това е процес, който трябва да бъде максимално под контрол за защита на потребителите."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
