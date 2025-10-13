Новини
Дончо Барбалов: Курсът лев/евро стимулира бизнеса да закръгля цените надолу

13 Октомври, 2025 08:16 397 14

  • дончо барбалов-
  • евро-
  • еврозона

Свикна ли бизнесът с новите изисквания за двойно обозначение на цените на етикетите?

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сайтът за представяне на цените на част от стоките в големите търговски вериги все още търси своето най-добро представяне, призна в интервю за "Преди всички" заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов.

"Сайтът е натоварен с много очаквания. Един иска да види къде е най-евтиното кисело мляко в града, друг – да види дали киселото мляко днес е по-скъпо от вчера или миналата седмица. Изискванията към функционалността са различни за всеки потребител. Ще мине известно време, докато сайтът намери вярната си презентация с оглед на очакванията на болшинството от потребителите."

Инициативата трябва да продължи и след периода на двойното обозначение, изрази мнение той.

Свикна ли бизнесът с новите изисквания за двойно обозначение на цените на етикетите?

"В началото имаше известна доза стрес, но сега бизнесът се адаптира. Гратисният период, който беше гласуван – от 8 август до 8 октомври, също даде своята положителна роля – бизнесът да се адаптира, а контролните органи да напаснат своите механизми."

Потребителите свикват с двойното обозначаване на цените в двете валути, смята Барбалов.

Предпочетен е бил вариантът за препоръчително оформяне на етикетите, но с изискването шрифтът, цветът и размерът на двете валути да са еднакви – с еднаква големина и еднакво четими, отбеляза заместник-министърът на икономиката.

Барбалов не очаква масови случаи на опити за злоупотреби с ценовите равнища при превалутирането.

При нас курсът е такъв, че стимулът ще е на практика да се закръгля надолу, а не нагоре, коментира Дончо Барбалов в предаването "Преди всички". Според него това ще е в полза на потребителите и ще пести на търговците връщането на по-голямо ресто в евроцентове.

По думите му, в ЕС и в еврозоната в последните години се наблюдава ръст в цените на хранителните стоки.

"Това е процес, който трябва да бъде максимално под контрол за защита на потребителите."


  • 1 Никъде

    13 0 Отговор
    нямаше такова нещо , Ганьо щял да бъде първият ! Виж ми окото !

    Коментиран от #3

    08:19 13.10.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    10 0 Отговор
    Сериозно?!? 🤣😂😅

    08:20 13.10.2025

  • 3 Честитка

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Никъде":

    От бай Радой: Беше време "Турско", настана време Мижатурско!

    08:21 13.10.2025

  • 4 Налудник

    10 0 Отговор
    Учудихме света. Пак първи.

    08:21 13.10.2025

  • 5 Фен

    9 0 Отговор
    Малоумната държавна политика за въвеждането на еврото стимулира бизнеса да вдига цените превантивно, за да няма проблеми след въвеждането на еврото. Ако не бяха свръх регулациите, цените след 01.01.26 можеше и да не се вдигнат. А сега, вече се вдигнаха, и ще продължават да се вдигат до тогава.

    08:22 13.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    10 0 Отговор
    Некадърници направиха всичко възможно, за да източат активите на Лева. Можеше курсът да бъде 1:1. Това беше изгладувано 20 години от гражданите, живеещи в България. Хората да не са глупави, да не различат почти двойно разлика.

    08:23 13.10.2025

  • 8 Дупничанин

    9 0 Отговор
    Бе тоя психар чува ли се кво глаголи?

    08:23 13.10.2025

  • 9 Моарейн

    9 0 Отговор
    Опашата лъжа в кошничка или както е казал Радой Ралин тихомълком и полека цените пораснаха с няколко века.

    08:26 13.10.2025

  • 10 царя

    3 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    08:33 13.10.2025

  • 11 ибупром

    4 0 Отговор
    Ще се продава на половин цена - домуса

    08:35 13.10.2025

  • 12 надолу ли

    3 0 Отговор
    или слага 300 процента надценка и после на готовата цена сложи 5% промоция :D смешна работа... в складовете сиренето е 12 кинта , в кварталния магазин и във веригата е 24.. кой закръгля и накъде. Моето убеждение е, че не е надолу

    08:37 13.10.2025

  • 13 Доматите с колците ги ядем

    2 0 Отговор
    "При нас курсът е такъв, че стимулът ще е на практика да се закръгля надолу". Тоз явно ни взема за канарчета. Цените хвърчат нагоре като ракета. 20лв вече не са пари, почти нищо не можеш да вземеш, обаче търговците щели да закръглят с два три цента надолу, видиш ли, като преди това са си направили сметката и са "закръглили" всичко с по четири пет евро нагоре

    08:37 13.10.2025

  • 14 А ГА Ю

    0 0 Отговор
    Стимулира кризата с блакука.

    08:42 13.10.2025

