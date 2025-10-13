Новини
Собственик на жилище в "Негреско": Това е ваканционна сграда, категорично не е хотел

13 Октомври, 2025 08:54 2 609 44

Плащаме си данъците. Общината е наясно, че в сградата има над 100 собственици, много от които са германски семейства

Собственик на жилище в "Негреско": Това е ваканционна сграда, категорично не е хотел - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След бедствието в черноморския курорт Елените собственици на апартаменти в хотел "Негреско" са готови да съдят държавата, след като стана ясно, че сградата трябва да бъде съборена. С NOVA се свърза германският гражданин Александър Ламдин, който притежава жилище в зданието. Мъжът, който е архитект твърди, че сградата, наричана от българските власти хотел "Негреско" – всъщност не е хотел.

„Аз и още няколко германски сънародници притежаваме апартаменти в тази жилищна сграда, която е ваканционна. Така че категорично тя не е хотел", заяви той в "Здравей, България".

По думите му всяко жилище има отделен собственик, свой данъчен номер и Булстат. "Плащаме си данъците. Общината е наясно, че в сградата има над 100 собственици, много от които са германски семейства", обясни той. И подчерта, че всички са били шокирани, когато разбрали, че тази сграда се нарича "хотел".

След бедствието в Елените: Собственици на имоти са против събаряне на хотела, построен върху река

Ламдин обясни, че той е архитект и проектира сгради, включително хотели. "Фирмата ми го прави от 15 години. Проектирал съм десетки хотели, но тази сграда никога не е била хотел. Имам всички документи – тя е проектирана и построена като ваканционен апартаментен комплекс с общи зони за отдих. Така е записано и в разрешителното за строеж. Моите нотариуси и адвокати провериха всичко при покупката", категоричен е той.

Според него единственото, което го е притеснило при покупката на жилището било сметището зад тенис корта, което било достигнало височина колкото седем етажа. "Приличаше на втора планина и блокираше естествения път на реката с години. Слава Богу, че нямаше валежи. Каналът, построен под сградата, не само беше одобрен, но и беше с напълно достатъчен капацитет – 700 метра дължина, 20 метра ширина и 2 метра височина. Това е тунел, през който могат да минават коли. Той би издържал всякакви валежи. Но не и със свлачищата, когато боклуците от сметището бяха довлечени от планината. Каналът беше блокиран. Стигна се до лавина", разказа той.

И подчерта, че основната причина за случилото се е натрупаният с години боклук. "В Германия това не би се случило – сметището щеше да бъде изчистено отдавна за сметка на собствениците. Щяха да имат и хиляди глоби. Тук обаче боклукът просто беше оставен да се трупа".

Ламдин беше категоричен, че сградата няма причина да бъде съборена, защото е построена напълно законно. "Проблемът беше пълното запушване на канализационната тръба и колекторите под нея – не само заради сметището, но и защото от години не са били почиствани от общината".

По думите му той и останалите собственици в "Негреско" "няма да оставят нещата така". "Хотелът „Роял Касъл“ в курорта е с пет звезди. Няма уикенд, в който някой политик да не празнува рожден ден или друг повод там. Всеки уикенд колони от автомобили минават покрай нашата сграда. Всички я познават. А сега твърдят, че никой не знаел за съществуването ѝ – сграда с формата на замък, която е с над 140 апартамента. Това е несериозно. Нито едно министерство няма право да твърди подобни неща. Това е невярна информация, създадена, за да се намери бързо виновна сграда или лице. Но няма да го позволим", заяви собственикът.

Той вече се е обърнал към германското посолство, към почетния консул и всички възможни институции, за да се извърши проверка. "Много германци са засегнати. Това изглежда като отчуждаване на частна собственост. Ние сме в Европейския съюз. Не може просто така да се отнемат имоти на германски инвеститори и собственици, защото някое министерство е на погрешно мнение, че сградата не трябва да е там, или защото "никой не знаел" за канализацията под нея".

Архитектът заяви, че знае за случващото се в Елените от съседите си в сградата, тъй като самият той е в Германия. Няма и никаква представа какво ще се случи с имота му и дали ще бъде компенсиран по някакъв начин.

"Сградата е почти невредима, защото е добре построена. Дори е спряла лавината от боклук от канализацията и е спасила човешки животи. Сега единствената сграда, която е издържала на бедствието, трябва да бъде съборена – само за да се направи показно. Това е невероятно. Вече съм предал всичко на адвокатите си и, за съжаление, ще предприема правни действия – както и моите съседи германци, и останалите собственици. Важно е да се знае, че ние сме много собственици. Недопустимо е да се обсъжда събарянето на сградата заради един човек, който според твърденията притежава офшорна компания в Кипър. Ако ще се предприемат правни действия, няма как да е срещу един – трябва да е срещу всички 140 собственици поотделно", обясни той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Авеее

    21 3 Отговор
    Собственник на жилище в "Не е грецко":-Ще е германско.Гермината ще се мести в България.

    08:58 13.10.2025

  • 2 🤣🤣🤣🤣🤣

    10 2 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    08:58 13.10.2025

  • 3 ФРАНК ЛОИД РАИТ

    42 1 Отговор
    ТЕЯ БЪЛГАРИ ЮНАЦИ ИЗБИХА РИБАТА ЕДИНИЯТ С ВОДОПАД -ТУКА КЪЩА В РЕКАТА-ОЧАКВАМ И ПОД МОРЕТО ДА ВИДЯ НЕЩО

    Коментиран от #7

    08:58 13.10.2025

  • 4 Карлос Друсар друсаното Карли

    40 8 Отговор
    Независимо дали е хотел, сграда с апартаменти, къща или палатка, това трябва да се разкара оттам. Законно е на куково лято, оти строителя е бутнал подкуп на 50 човека по веригата - общинари и местни политици, мутри и мутреси.

    08:59 13.10.2025

  • 5 ахойййййй

    41 8 Отговор
    Ла ла ла и тра ла ла , някакъв германец врещи ,че са го прецакали някакви български инвеститори .... щото не е чувал , че кьорав карти не играе . А като вия сметището ,що купуваш бе аланкооолу.

    08:59 13.10.2025

  • 6 малко факти

    30 5 Отговор
    Може да съди само инвеститорите в хотел-апартаментчетата , че набутали рушвети за строежа и са го набутали и тоя пишман германски собственик .

    09:03 13.10.2025

  • 7 щом са българи

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "ФРАНК ЛОИД РАИТ":

    най вероятно соларен парк са изградили под морето..

    09:03 13.10.2025

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    36 2 Отговор
    Сори , боклука управлява България , вместо обратното! Да се издирят всички подписи и да плащат те, а не аз, ти, той, тя , то, ние, вие!

    09:06 13.10.2025

  • 9 хе хей

    24 6 Отговор
    Много отворен тоя германец , видял че си копува копторче близо до планина от боклуци , за да му е по ароматизирано , пък сега и пищи на умрело .

    Коментиран от #12

    09:07 13.10.2025

  • 10 Реалност

    37 4 Отговор
    Щом сградата има Разрешение за строеж и Акт 16 значи си е напълно законна, това го знаят и малките деца. Ако сградата не трябва да е построена там да се търси отговорност от тези, които са подписали документите - кмет и гл. архитект.
    П.П. Дано родните центаджии не получат инфаркт от статията, след като опорката им, че апартаментите са собственост на руснаци рухна:)

    Коментиран от #18

    09:07 13.10.2025

  • 11 Дудов

    27 2 Отговор
    Александър Ламдин - украинец с германски паспорт.Един от многото собственици на апартаменти.Цялото черноморие се е превърнало отдавна в укро-руска губерния.Сетиха се някои че сега някой трябва да поеме отговорност- това се оказва сграда а не човек, но така е в Бг.До следващия порой.Дерето в кв. Аспарухово и драмите от тогава се забравиха.Така ще е и сега

    09:08 13.10.2025

  • 12 на тоя

    16 5 Отговор

    До коментар #9 от "хе хей":

    "германец" са му платили..

    09:08 13.10.2025

  • 13 пенчо

    16 7 Отговор
    Нормално е да мрънкат. И ти да си дал една торба с пари и да ти кажат че си ги хвърлил на вятъра ще мрънка. За какво ще съди държавата само не се разбира. Сградата е построена върху речно корито и явно не отговаря на изискванията. Още по лошо проекта даже не е съгласуван с необходимите органи.

    Коментиран от #22

    09:09 13.10.2025

  • 14 съд и затвор

    28 0 Отговор
    Коритото на реката е държавна собственост и законът забранява неговата продажба и застрояване! Всички длъжностни лица, нарушили ЗАКОНА трябва да бъдат ОСЪДЕНИ и вкарани в затвора! Това ще покаже имаме ли ДЪРЖАВА и ЗАКОНИТЕ важат ли за всички.

    Коментиран от #17

    09:12 13.10.2025

  • 15 За по час

    17 2 Отговор
    По принцип на бардаците им се вика "Хотел"

    09:12 13.10.2025

  • 16 Трол

    21 2 Отговор
    На мен ми прилича на подпорна стена.

    09:13 13.10.2025

  • 17 въпрос

    22 1 Отговор

    До коментар #14 от "съд и затвор":

    А строителите , дето са дали рушвети на чиновниците , не трябва ли да ги съдят , като основни подбудители и основни виновници за ситуацията , а ?

    Коментиран от #24

    09:14 13.10.2025

  • 18 с мафията напред

    24 1 Отговор

    До коментар #10 от "Реалност":

    Сградата, а и още много други, са построени незаконно в коритото на реката! Коритото е ДЪРЖАВНА собственост и законът забранява да бъде продавано и застроявано! КОЙ е разрешил и взимал ли е подкупи, да провери прокуратурата - има документи за всичко! Но, не виждам да има желание за това - трябваше още на другия ден след бедствието, община Несебър да бъде блокирана от ДАНС и прокурорите да изземат всички документи по случая!

    09:18 13.10.2025

  • 19 Анонимен

    18 2 Отговор
    Сякаш в Германия не бутат сгради заради 5 сантиметра извън разрешените.

    09:18 13.10.2025

  • 20 Александър Ламдин

    12 4 Отговор
    Какво хубаво и звучно германско име.
    Също като Мехмед или Ахмед

    Коментиран от #23

    09:19 13.10.2025

  • 21 Има ли значение дали е хотел?

    10 2 Отговор
    От гледна точка на Закона за устройство на територия изискванията за сградата са еднакви. Стихията донесе изтръгнати дървета и камъни. Виждат се на снимката, показваща входа на колектора.

    09:23 13.10.2025

  • 22 хахаха

    8 5 Отговор

    До коментар #13 от "пенчо":

    А наш Пенчо като си купува апартамент наема ли частни детективи да разследват дали строителя е дал подкупи:)
    А Пенчо проверил ли е дали неговия блок не е построен върху земетръсна зона или подпочвени води:)
    А наш Пенчо виждал ли е разрешение за строеж през живота си, иначе щеше да знае, че под него стоят подписите на необходимите органи:)
    Дано само наш Пенчо не се окаже един от онези 500 000 българи, които живеят в сгради с изтекъл амортизационен срок и по закон би трябвало да бъдат съборени:)

    Коментиран от #29, #33

    09:23 13.10.2025

  • 23 изкуствен интелект

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Александър Ламдин":

    Ламдин е английско фамилно име, вариант на фамилното име Ламбдън, което има англосаксонски произход и означава „долина на агнетата“.

    Коментиран от #38

    09:26 13.10.2025

  • 24 Отговор

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "въпрос":

    Щом имаш доказателства ги дай на прокуратурата. Или ти си на принципа "виновен до доказване на противното"?

    09:26 13.10.2025

  • 25 Фактъ

    12 2 Отговор
    Кмета и главният архитект на Несебър защо още не са закопчани ??? Защото са от "правилната" партия ли ?

    09:27 13.10.2025

  • 26 Ето кой

    4 3 Отговор
    Знаех си, че швабите са врагове!

    Коментиран от #34

    09:29 13.10.2025

  • 27 !!!?

    8 2 Отговор
    Това не е ваканционна сграда, а палатка за пионерски лагер...!!!?

    09:33 13.10.2025

  • 28 ганчофчиците заявяват че ще събарят

    4 2 Отговор
    без да бяха споменали че там живеят хора и не е хотел
    тва човече дет ги пуска тез кьорфишеци
    има ли париците да обезщети 140 семейства?

    това показва какви некадърци се назначават на отговорни службици
    благодарение на гребавите преибирачи

    и тея същите ни обещават че няма да има проблеми с еврото и няма да има поскъкване
    а на тез вредители ще увеличат първи заплатките им

    09:43 13.10.2025

  • 29 хахаха смешарко

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "хахаха":

    а ти каква панелка живееш бе
    построена от соца демек с изтекъл срок
    а бръщолевиш за другите

    09:46 13.10.2025

  • 30 А...като му гледам физиономията,

    4 3 Отговор
    се оказва, че "германският гражданин Александър Ламдин, който" е от... познайте от първия път... - С РУСКИ ПРОИЗХОД...
    А това за "германските сънародници", да го разправя на роднините си в мацква.

    09:47 13.10.2025

  • 31 фен

    3 0 Отговор
    "В морето няма риба, няма раци, а свлачища и вили на руснаци..." Клуб НЛО, преди 30 г.

    09:48 13.10.2025

  • 32 какво им става на тия хора

    4 0 Отговор
    какво значение има дали е хотел църква или дискотека? все е построено върху реката!!!

    Коментиран от #36

    09:49 13.10.2025

  • 33 наш Пенчо

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "хахаха":

    Амортизационен срок е счетоводно понятие. Сградите имат срок на експлоатация и гаранционни срокове. Последните са дадени в Наредба 2 от 31.07.03 г. След изтичане на срока на експлоатация се прави експертна оценка и специалисти решават дали този срок може да бъде удължен, дали се налагат някакви ремонти или сградата трябва да бъде изведена от експлоатация.

    09:49 13.10.2025

  • 34 Ха-ха-ха...

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ето кой":

    този е "германец" по натурализация.

    09:49 13.10.2025

  • 35 Ники

    1 0 Отговор
    В Ален мак във Варна има стотици такива сгради построени върху свлачища.

    Коментиран от #43

    09:52 13.10.2025

  • 36 този руснак, немско

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "какво им става на тия хора":

    гражданство е получил, но от руския си манталитет да минава винаги по тънката лайсна, не се е освободил. Или да метафоризираме - наметнал се е с немска кожа, ама нравът му - савецки.

    09:53 13.10.2025

  • 37 пери

    2 1 Отговор
    За реката, и то като придойде яко, няма значение дали му викате "хотел" или "палатка". Ако хотелът не се събори принудително, тя природата ще си свърши работата, нея никой не може да подкупи или съди. Аз нямаше да се занимавам с тия, да си отварям работа да им бутам ваканционното селище или каквото е там, щях да оставя нещата на естествения им ход.
    Антирекламата е чудесна, за нищо на света не отивам на почивка в Елените или Царево, камо ли да си купя имот там.
    Между другото, според прогнозите, очаква се нова порция проливни дъждове и наводнения в края на октомври.

    09:56 13.10.2025

  • 38 Ха-ха-ха...

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "изкуствен интелект":

    Хахахахахаха... Този е минал покрай английското, но нищо не е закачил от него. Баш руснак си е. С два клика в интернет и се вижда кой е.

    Коментиран от #41

    09:58 13.10.2025

  • 39 Да не би държавата да им е

    2 1 Отговор
    продала апартаментите, да съдят който ги е направил върху коритото на река. Мутрите ще дерибействат, а народа ще им плаща золумите!? Само революция ще промени живота ни!

    Коментиран от #40

    10:03 13.10.2025

  • 40 Само революция ще промени живота ти?

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Да не би държавата да им е":

    Да, ще има промяна. Ще останеш без живот.
    "Революцията е като Сатурн, тя поглъща собствените си деца". Това са думи на изтъкнатия деец на Френската революция и един от водачите на Жирондата Пиер Вернио.

    10:08 13.10.2025

  • 41 123

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ха-ха-ха...":

    Прав си, с два клика се вижда - Александър Ламдин, роден в Мюнхен, баща англичанин, майка германка.
    Нищо чудно скоро Великобритания и Германия да станат руски, но поне засега Александър Ламдин си е все още германец:)

    10:15 13.10.2025

  • 42 абсолютно

    1 0 Отговор
    правилно.Достоверно отвсякъде.реката си има канал .Германците си имат хотел. плащат си данъците за разлика от руснаците .Първо да съборят хотела на българските мутри на самия плаж в слънчака построен на дюните и на 2 метра от вълните ПОСЛЕ ХОТЕЛА НА ГЕРМАНЦИТЕ

    10:23 13.10.2025

  • 43 Дънката

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ники":

    Тихо ейй

    10:27 13.10.2025

  • 44 Дойчо дойчо

    0 0 Отговор
    Що ти трябваше лозе на баир в България

    10:30 13.10.2025

