Собственик на жилище в "Негреско": Това е ваканционна сграда, категорично не е хотел

След бедствието в черноморския курорт Елените собственици на апартаменти в хотел "Негреско" са готови да съдят държавата, след като стана ясно, че сградата трябва да бъде съборена. С NOVA се свърза германският гражданин Александър Ламдин, който притежава жилище в зданието. Мъжът, който е архитект твърди, че сградата, наричана от българските власти хотел "Негреско" – всъщност не е хотел.
„Аз и още няколко германски сънародници притежаваме апартаменти в тази жилищна сграда, която е ваканционна. Така че категорично тя не е хотел", заяви той в "Здравей, България".
По думите му всяко жилище има отделен собственик, свой данъчен номер и Булстат. "Плащаме си данъците. Общината е наясно, че в сградата има над 100 собственици, много от които са германски семейства", обясни той. И подчерта, че всички са били шокирани, когато разбрали, че тази сграда се нарича "хотел".
Ламдин обясни, че той е архитект и проектира сгради, включително хотели. "Фирмата ми го прави от 15 години. Проектирал съм десетки хотели, но тази сграда никога не е била хотел. Имам всички документи – тя е проектирана и построена като ваканционен апартаментен комплекс с общи зони за отдих. Така е записано и в разрешителното за строеж. Моите нотариуси и адвокати провериха всичко при покупката", категоричен е той.
Според него единственото, което го е притеснило при покупката на жилището било сметището зад тенис корта, което било достигнало височина колкото седем етажа. "Приличаше на втора планина и блокираше естествения път на реката с години. Слава Богу, че нямаше валежи. Каналът, построен под сградата, не само беше одобрен, но и беше с напълно достатъчен капацитет – 700 метра дължина, 20 метра ширина и 2 метра височина. Това е тунел, през който могат да минават коли. Той би издържал всякакви валежи. Но не и със свлачищата, когато боклуците от сметището бяха довлечени от планината. Каналът беше блокиран. Стигна се до лавина", разказа той.
И подчерта, че основната причина за случилото се е натрупаният с години боклук. "В Германия това не би се случило – сметището щеше да бъде изчистено отдавна за сметка на собствениците. Щяха да имат и хиляди глоби. Тук обаче боклукът просто беше оставен да се трупа".
Ламдин беше категоричен, че сградата няма причина да бъде съборена, защото е построена напълно законно. "Проблемът беше пълното запушване на канализационната тръба и колекторите под нея – не само заради сметището, но и защото от години не са били почиствани от общината".
По думите му той и останалите собственици в "Негреско" "няма да оставят нещата така". "Хотелът „Роял Касъл“ в курорта е с пет звезди. Няма уикенд, в който някой политик да не празнува рожден ден или друг повод там. Всеки уикенд колони от автомобили минават покрай нашата сграда. Всички я познават. А сега твърдят, че никой не знаел за съществуването ѝ – сграда с формата на замък, която е с над 140 апартамента. Това е несериозно. Нито едно министерство няма право да твърди подобни неща. Това е невярна информация, създадена, за да се намери бързо виновна сграда или лице. Но няма да го позволим", заяви собственикът.
Той вече се е обърнал към германското посолство, към почетния консул и всички възможни институции, за да се извърши проверка. "Много германци са засегнати. Това изглежда като отчуждаване на частна собственост. Ние сме в Европейския съюз. Не може просто така да се отнемат имоти на германски инвеститори и собственици, защото някое министерство е на погрешно мнение, че сградата не трябва да е там, или защото "никой не знаел" за канализацията под нея".
Архитектът заяви, че знае за случващото се в Елените от съседите си в сградата, тъй като самият той е в Германия. Няма и никаква представа какво ще се случи с имота му и дали ще бъде компенсиран по някакъв начин.
"Сградата е почти невредима, защото е добре построена. Дори е спряла лавината от боклук от канализацията и е спасила човешки животи. Сега единствената сграда, която е издържала на бедствието, трябва да бъде съборена – само за да се направи показно. Това е невероятно. Вече съм предал всичко на адвокатите си и, за съжаление, ще предприема правни действия – както и моите съседи германци, и останалите собственици. Важно е да се знае, че ние сме много собственици. Недопустимо е да се обсъжда събарянето на сградата заради един човек, който според твърденията притежава офшорна компания в Кипър. Ако ще се предприемат правни действия, няма как да е срещу един – трябва да е срещу всички 140 собственици поотделно", обясни той.
1 Авеее
08:58 13.10.2025
2 🤣🤣🤣🤣🤣
08:58 13.10.2025
3 ФРАНК ЛОИД РАИТ
Коментиран от #7
08:58 13.10.2025
4 Карлос Друсар друсаното Карли
08:59 13.10.2025
5 ахойййййй
08:59 13.10.2025
6 малко факти
09:03 13.10.2025
7 щом са българи
До коментар #3 от "ФРАНК ЛОИД РАИТ":най вероятно соларен парк са изградили под морето..
09:03 13.10.2025
8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:06 13.10.2025
9 хе хей
Коментиран от #12
09:07 13.10.2025
10 Реалност
П.П. Дано родните центаджии не получат инфаркт от статията, след като опорката им, че апартаментите са собственост на руснаци рухна:)
Коментиран от #18
09:07 13.10.2025
11 Дудов
09:08 13.10.2025
12 на тоя
До коментар #9 от "хе хей":"германец" са му платили..
09:08 13.10.2025
13 пенчо
Коментиран от #22
09:09 13.10.2025
14 съд и затвор
Коментиран от #17
09:12 13.10.2025
15 За по час
09:12 13.10.2025
16 Трол
09:13 13.10.2025
17 въпрос
До коментар #14 от "съд и затвор":А строителите , дето са дали рушвети на чиновниците , не трябва ли да ги съдят , като основни подбудители и основни виновници за ситуацията , а ?
Коментиран от #24
09:14 13.10.2025
18 с мафията напред
До коментар #10 от "Реалност":Сградата, а и още много други, са построени незаконно в коритото на реката! Коритото е ДЪРЖАВНА собственост и законът забранява да бъде продавано и застроявано! КОЙ е разрешил и взимал ли е подкупи, да провери прокуратурата - има документи за всичко! Но, не виждам да има желание за това - трябваше още на другия ден след бедствието, община Несебър да бъде блокирана от ДАНС и прокурорите да изземат всички документи по случая!
09:18 13.10.2025
19 Анонимен
09:18 13.10.2025
20 Александър Ламдин
Също като Мехмед или Ахмед
Коментиран от #23
09:19 13.10.2025
21 Има ли значение дали е хотел?
09:23 13.10.2025
22 хахаха
До коментар #13 от "пенчо":А наш Пенчо като си купува апартамент наема ли частни детективи да разследват дали строителя е дал подкупи:)
А Пенчо проверил ли е дали неговия блок не е построен върху земетръсна зона или подпочвени води:)
А наш Пенчо виждал ли е разрешение за строеж през живота си, иначе щеше да знае, че под него стоят подписите на необходимите органи:)
Дано само наш Пенчо не се окаже един от онези 500 000 българи, които живеят в сгради с изтекъл амортизационен срок и по закон би трябвало да бъдат съборени:)
Коментиран от #29, #33
09:23 13.10.2025
23 изкуствен интелект
До коментар #20 от "Александър Ламдин":Ламдин е английско фамилно име, вариант на фамилното име Ламбдън, което има англосаксонски произход и означава „долина на агнетата“.
Коментиран от #38
09:26 13.10.2025
24 Отговор
До коментар #17 от "въпрос":Щом имаш доказателства ги дай на прокуратурата. Или ти си на принципа "виновен до доказване на противното"?
09:26 13.10.2025
25 Фактъ
09:27 13.10.2025
26 Ето кой
Коментиран от #34
09:29 13.10.2025
27 !!!?
09:33 13.10.2025
28 ганчофчиците заявяват че ще събарят
тва човече дет ги пуска тез кьорфишеци
има ли париците да обезщети 140 семейства?
това показва какви некадърци се назначават на отговорни службици
благодарение на гребавите преибирачи
и тея същите ни обещават че няма да има проблеми с еврото и няма да има поскъкване
а на тез вредители ще увеличат първи заплатките им
09:43 13.10.2025
29 хахаха смешарко
До коментар #22 от "хахаха":а ти каква панелка живееш бе
построена от соца демек с изтекъл срок
а бръщолевиш за другите
09:46 13.10.2025
30 А...като му гледам физиономията,
А това за "германските сънародници", да го разправя на роднините си в мацква.
09:47 13.10.2025
31 фен
09:48 13.10.2025
32 какво им става на тия хора
Коментиран от #36
09:49 13.10.2025
33 наш Пенчо
До коментар #22 от "хахаха":Амортизационен срок е счетоводно понятие. Сградите имат срок на експлоатация и гаранционни срокове. Последните са дадени в Наредба 2 от 31.07.03 г. След изтичане на срока на експлоатация се прави експертна оценка и специалисти решават дали този срок може да бъде удължен, дали се налагат някакви ремонти или сградата трябва да бъде изведена от експлоатация.
09:49 13.10.2025
34 Ха-ха-ха...
До коментар #26 от "Ето кой":този е "германец" по натурализация.
09:49 13.10.2025
35 Ники
Коментиран от #43
09:52 13.10.2025
36 този руснак, немско
До коментар #32 от "какво им става на тия хора":гражданство е получил, но от руския си манталитет да минава винаги по тънката лайсна, не се е освободил. Или да метафоризираме - наметнал се е с немска кожа, ама нравът му - савецки.
09:53 13.10.2025
37 пери
Антирекламата е чудесна, за нищо на света не отивам на почивка в Елените или Царево, камо ли да си купя имот там.
Между другото, според прогнозите, очаква се нова порция проливни дъждове и наводнения в края на октомври.
09:56 13.10.2025
38 Ха-ха-ха...
До коментар #23 от "изкуствен интелект":Хахахахахаха... Този е минал покрай английското, но нищо не е закачил от него. Баш руснак си е. С два клика в интернет и се вижда кой е.
Коментиран от #41
09:58 13.10.2025
39 Да не би държавата да им е
Коментиран от #40
10:03 13.10.2025
40 Само революция ще промени живота ти?
До коментар #39 от "Да не би държавата да им е":Да, ще има промяна. Ще останеш без живот.
"Революцията е като Сатурн, тя поглъща собствените си деца". Това са думи на изтъкнатия деец на Френската революция и един от водачите на Жирондата Пиер Вернио.
10:08 13.10.2025
41 123
До коментар #38 от "Ха-ха-ха...":Прав си, с два клика се вижда - Александър Ламдин, роден в Мюнхен, баща англичанин, майка германка.
Нищо чудно скоро Великобритания и Германия да станат руски, но поне засега Александър Ламдин си е все още германец:)
10:15 13.10.2025
42 абсолютно
10:23 13.10.2025
43 Дънката
До коментар #35 от "Ники":Тихо ейй
10:27 13.10.2025
44 Дойчо дойчо
10:30 13.10.2025