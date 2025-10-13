Веселин Стойнев за кризата с боклука в София: Кметът, без особено да има заслуги, се оказа герой

И избирателната активност, и практиките са в рамките на очакваното. До голяма степен и резултатите бяха предварително ясни, което означава, че няма нещо превратно, което да ни изненадва, или да ни кара да мислим, че са налице нови процеси. Това мнение изрази политологът доц. Стойчо Стойчев в предаването "Денят започва" по БНТ.

Ако всички участници в изборния процес в Пазарджик приемат резултата, вземат си мандатите - означава, че имаме легитимни избори. След като участниците ги признават, останалите няма какво да разсъждават, смята Стойчев.

Винаги сме очаквали, че ще има голямо купуване на гласове. Сега стана видимо. Имаше хора със скъпи автомобили, които видимо не са от там. Неясно защо си крият лицата и защо носят толкова пари в брой. Всичко стана ясно и същевременно не може да се докаже. Полицията не може да докаже, че става въпрос за купуване на гласове. Нямаме представа и какъв е мащабът на това влияние, заяви журналистът Веселин Стойнев.

Кризата с боклука в София

Боклукът трябва да е поредният байрак срещу мафията. Далеч съм от мисълта, че точно това е знамето срещу мафията. Такива проблеми е имало назад в годините и то доста по-осезаеми. Ще има и занапред. Където има големи градове с големи генерации на боклук - се случват такива кризи. Не мисля, че това е вид проявление на геройство срещу мафията, каза доц. Стойчо Стойчев.

По думите му сегашното ръководство на Столична община има определен подход към организацията на обществени поръчки. "Ясно е, че Общината може да организира обществената си поръчка за сметоизвозването по по-добър начин. Най-малко чрез въвеждането на някаква разумна, според тях, цена. В момента голямата драма е, че единият от участниците е предложил неразумно голяма цена", поясни още политологът.

Проблемът не е в цената. Големият въпрос е защо на конкурентна фирма са и запалени камионите и три месеца по-късно няма яснота по разследването. Защо друга конкурентна фирма е с отказан лиценз. И накрая остава един единствен кандидат - този с високата цена, посочи Веселин Стойнев.

"Политическият резултат е същият като при транспортната стачка. Кметът, без особено да има заслуги, се оказа герой, защото държеше на този принцип, че няма да харчи парите на хората и да му развиват ръцете. И събра подкрепа. Политическият резултат от кризата с боклука е един повторен бонус за кмета. Но тепърва предстои той да се справи с тази криза, защото тя не е приключила", допълни още той.