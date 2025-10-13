Новини
България »
Веселин Стойнев за кризата с боклука в София: Кметът, без особено да има заслуги, се оказа герой

Веселин Стойнев за кризата с боклука в София: Кметът, без особено да има заслуги, се оказа герой

13 Октомври, 2025 09:36 641 15

  • веселин стойнев1криза-
  • боклук-
  • избори-
  • пазарджик

Ако всички участници в изборния процес в Пазарджик приемат резултата, вземат си мандатите - означава, че имаме легитимни избори. След като участниците ги признават, останалите няма какво да разсъждават

Веселин Стойнев за кризата с боклука в София: Кметът, без особено да има заслуги, се оказа герой - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И избирателната активност, и практиките са в рамките на очакваното. До голяма степен и резултатите бяха предварително ясни, което означава, че няма нещо превратно, което да ни изненадва, или да ни кара да мислим, че са налице нови процеси. Това мнение изрази политологът доц. Стойчо Стойчев в предаването "Денят започва" по БНТ.

Ако всички участници в изборния процес в Пазарджик приемат резултата, вземат си мандатите - означава, че имаме легитимни избори. След като участниците ги признават, останалите няма какво да разсъждават, смята Стойчев.

Винаги сме очаквали, че ще има голямо купуване на гласове. Сега стана видимо. Имаше хора със скъпи автомобили, които видимо не са от там. Неясно защо си крият лицата и защо носят толкова пари в брой. Всичко стана ясно и същевременно не може да се докаже. Полицията не може да докаже, че става въпрос за купуване на гласове. Нямаме представа и какъв е мащабът на това влияние, заяви журналистът Веселин Стойнев.

Кризата с боклука в София

Боклукът трябва да е поредният байрак срещу мафията. Далеч съм от мисълта, че точно това е знамето срещу мафията. Такива проблеми е имало назад в годините и то доста по-осезаеми. Ще има и занапред. Където има големи градове с големи генерации на боклук - се случват такива кризи. Не мисля, че това е вид проявление на геройство срещу мафията, каза доц. Стойчо Стойчев.

По думите му сегашното ръководство на Столична община има определен подход към организацията на обществени поръчки. "Ясно е, че Общината може да организира обществената си поръчка за сметоизвозването по по-добър начин. Най-малко чрез въвеждането на някаква разумна, според тях, цена. В момента голямата драма е, че единият от участниците е предложил неразумно голяма цена", поясни още политологът.

Проблемът не е в цената. Големият въпрос е защо на конкурентна фирма са и запалени камионите и три месеца по-късно няма яснота по разследването. Защо друга конкурентна фирма е с отказан лиценз. И накрая остава един единствен кандидат - този с високата цена, посочи Веселин Стойнев.

"Политическият резултат е същият като при транспортната стачка. Кметът, без особено да има заслуги, се оказа герой, защото държеше на този принцип, че няма да харчи парите на хората и да му развиват ръцете. И събра подкрепа. Политическият резултат от кризата с боклука е един повторен бонус за кмета. Но тепърва предстои той да се справи с тази криза, защото тя не е приключила", допълни още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    2 0 Отговор
    След една подобна криза с отпадъците, г-н Бойко Борисов стана министър-председател. Като цяло може да се каже, че София случва на кметове.

    09:42 13.10.2025

  • 3 лют пипер

    3 1 Отговор
    Историята с блакука в София приближава нивото,да бъде описана в роман и после да бъде направен филм за нея.

    09:42 13.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Евреинът Никушор Дан направи партия спаси Букурещ и стана кмет на Букурещ.След криза с боклука и борба с мафията го избраха за президент пред румънският Копейкин.Звучи ли ви познато?

    09:49 13.10.2025

  • 6 Можеше да алармират живеещите в София

    3 1 Отговор
    Да правят по малко боклук и да не изхвърлят толкова много боклук по време на кризата

    Коментиран от #10, #12

    09:55 13.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоз социолог вятър го вей на

    2 1 Отговор
    бяла кобила! Ако не бяхме ние от маалата да гласуваме, избирателната активност щеше да е 12%. Изяш си дипломата или и на теб са ти дали 50 лева

    10:14 13.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Емигрант

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Можеше да алармират живеещите в София":

    Защо трябва да ви алармират бе, вие нямате ли съзнание и ум за да разберете какво трябва да се направи при една такава криза ? Нали сте "умни", нали се обиждате лесно от истината, нали не сте ЗАВИСИМИ, защо чакате някой да ви каже какво трябва да направите ?

    10:22 13.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ГЕРБ

    0 0 Отговор
    Какъв герой е тоя боклук

    10:34 13.10.2025

  • 15 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Емигрант":

    Трият те,защото правиш обидни коментарии .Кой знае какви ги вършиш като емигрант,но защо,ако си много умен,не си стоиш в България и не ПАМАГАШ за да се развива ,ами се надяваш някой друг да оправи нещата и ти да се сетиш,че имаш Родина.Моите деца са в България и не се оплакват.Изкарват си достатъчно пари,а в чужбина ходят на почивки и екскурзии.Ето ти друга гледна точка.Избрал си да емигрираш и според мен,слугуваш на чужденци.

    10:36 13.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове