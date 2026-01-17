Новини
Жена загина в катастрофа край Ловеч

17 Януари, 2026 13:10

17 Януари, 2026 13:10 903 7

Временно е ограничено движението по пътя Ловеч – Микре

Жена загина в катастрофа край Ловеч - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жена загина при катастрофа край Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала около 10,00 ч. на пътя в района на ловешкото село Изворче. Ударили са се челно насрещно движещи се лек автомобил и камион. На място е загинала пътничка в леката кола, а шофьорът е откаран в болница.

Временно е ограничено движението по пътя Ловеч – Микре в участъка Ловеч – Изворче в двете посоки, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Въведен е обходен маршрут Ловеч – Абланица – Микре – Гиркова Махала – Изворче и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пустиня(к)

    2 2 Отговор
    Куките требваше да бъдат сгазени. Прецакали са се, че и пари са им взели. Гази тая сган продажна и да не ти пука! Как на них не им пука.

    13:12 17.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    🚗 Загинал е и водачът❗

    13:28 17.01.2026

  • 3 Трябва да се забрани шофирането на МПС,

    4 0 Отговор
    да се ползва само движението на каруци. Ганю за друго не става!

    13:44 17.01.2026

  • 4 456

    0 0 Отговор
    Това същият път ли при Микре?

    13:57 17.01.2026

  • 5 Коги е лизгаво

    1 0 Отговор
    требе да се кара бавно

    13:59 17.01.2026

  • 6 дядото

    1 2 Отговор
    прави ли му впечатление на някого от властта в тази територия,че всеки ден стават по няколко катастрофи с участие на камион-разбирай ТИР и загиват невинни хора.не,не им прави впечатление,за тях са важни таксите,не живота на хората.остава ние,гражданите да започнем борба с това зло за страната ни.ти какво мислиш

    14:10 17.01.2026

  • 7 МИРО

    1 1 Отговор
    АБЕ, РАДЕВ, ЗАСРАМИ СЕ !!! ВСЕКИ ЧАС В БЪЛГАРИЯ - К А Т А С Т Р О Ф И !!! ЗАТОВА ЛИ ДОЙДЕ В БЪЛГАРИЯ !!!

    14:12 17.01.2026

