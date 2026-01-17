Жена загина в катастрофа край Ловеч

Жена загина при катастрофа край Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Катастрофата е станала около 10,00 ч. на пътя в района на ловешкото село Изворче. Ударили са се челно насрещно движещи се лек автомобил и камион. На място е загинала пътничка в леката кола, а шофьорът е откаран в болница.
Временно е ограничено движението по пътя Ловеч – Микре в участъка Ловеч – Изворче в двете посоки, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Въведен е обходен маршрут Ловеч – Абланица – Микре – Гиркова Махала – Изворче и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
