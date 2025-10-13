Адв. Ошавков: Становището за премахване на хотел на "Елените" е кризисен пиар на държавата

Становището за премахване на колектор или хотел "Негреско" на "Елените" е кризисен пиар от страна на държавата. Това коментира пред БНР бургаският адвокат Драгомир Ошавков.
В Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) се подготвя акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на корекцията на реката, която се намира под хотела във вилното селище "Елените".
Той посъветва собствениците на апратаменти в хотела да бъдат спокойни, защото до реални действия няма да се стигне, тъй като съдът ще спре изпълнението.
"Направи ми впечатление, че становището за събаряне е издадено по отношение на колектора, а не на самата сграда. Доколкото разбирам сградата е с изрядни строителни книжа.
При едно събаряне, в което силно се съмнявам, се отваря възможност на всички собственици да предявят искове за вреди".
Най-големият виновник по отношение на тези събития - инвеститорът, ще остане незасегнат, тъй като е офшорно дружество, коментира още адвокатът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бутай го
Бутай не се притеснявай.
Коментиран от #6
15:54 13.10.2025
2 Сила
Коментиран от #4
15:56 13.10.2025
3 гербоинженер тройкаджия
15:56 13.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хасковски каунь
Кметът, гл.архитект и Ветко леко ще се подхилкват
15:58 13.10.2025
6 бутни се ти да не говориш наизуст
До коментар #1 от "Бутай го":било е хотел
отдавна апартаментите са разпродадени 140 са
най вече на чужденци
ако събарят държавата трябва да ги обезщети напълно
от данъците на умници кат теб
15:59 13.10.2025
7 Един
(всъщност държава е силно казано - крадци някакви с власт)
16:02 13.10.2025
8 Цървул
16:02 13.10.2025
9 !!!?
16:09 13.10.2025
10 Сила
До коментар #4 от "Има":Тя и Тоца Крокодила има некУлкУ ФисТши УбразУвания нали , некви напечатани хвърчащи хартийки .....верваш ли и , че са реални ....??!
16:10 13.10.2025
11 Ощавков
16:30 13.10.2025
12 Ясно
16:32 13.10.2025
13 Казуар
16:34 13.10.2025
14 Абе Ошавков
16:46 13.10.2025
15 Н.Колев
ТО АКО СТРОЙТЕЛА ИНВЕСТИТОРА Е ВИНОВЕН ДЪРЖАВАТА ЩЕ ГО СЪДИ НО НЕ Е
ВИНАТА Е В ПРИСТЪПНОТО ДЕЙСТВИЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ЧОНОВНИЦИ СЛУЖИТЕЛИ . СЛЕД СТРАЗБУРГ ДАРЖАВАТА Е МНОГО ВЕРОЯТНО ДА ПЛАТИ И ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ЗА СОБСТВЕНИЦИ5Е И ДР. НЕВОЛИ ДВОЙНО АПАРТАМЕНТИТР ИМ.И НАЙ ВЕРОЯТНО ТОВА ПЛАЩАНЕ ЩЕ БЪДЕ ЗА СМЕТКА НА ВСИЧКИ БУЛГАРИ. И ТАКНО НЕ РАЗГЛАСЕНО.
17:15 13.10.2025
16 Виновни има
17:18 13.10.2025