Адв. Ошавков: Становището за премахване на хотел на "Елените" е кризисен пиар на държавата

Адв. Ошавков: Становището за премахване на хотел на "Елените" е кризисен пиар на държавата

13 Октомври, 2025 15:52 1 008 16

Той посъветва собствениците на апратаменти в хотела да бъдат спокойни, защото до реални действия няма да се стигне, тъй като съдът ще спре изпълнението

Адв. Ошавков: Становището за премахване на хотел на "Елените" е кризисен пиар на държавата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Становището за премахване на колектор или хотел "Негреско" на "Елените" е кризисен пиар от страна на държавата. Това коментира пред БНР бургаският адвокат Драгомир Ошавков.

В Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) се подготвя акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на корекцията на реката, която се намира под хотела във вилното селище "Елените".

Той посъветва собствениците на апратаменти в хотела да бъдат спокойни, защото до реални действия няма да се стигне, тъй като съдът ще спре изпълнението.

"Направи ми впечатление, че становището за събаряне е издадено по отношение на колектора, а не на самата сграда. Доколкото разбирам сградата е с изрядни строителни книжа.

При едно събаряне, в което силно се съмнявам, се отваря възможност на всички собственици да предявят искове за вреди".

Най-големият виновник по отношение на тези събития - инвеститорът, ще остане незасегнат, тъй като е офшорно дружество, коментира още адвокатът.


  • 1 Бутай го

    12 1 Отговор
    И без това е скъп хотел и не е достъпен за Българите.

    Бутай не се притеснявай.

    Коментиран от #6

    15:54 13.10.2025

  • 2 Сила

    10 2 Отговор
    Ма той не съществува официално бе ,няма акт 16 .... Просто това нещо не съществува по документи !!!?

    Коментиран от #4

    15:56 13.10.2025

  • 3 гербоинженер тройкаджия

    3 0 Отговор
    Гордея се, че направихме бегето да е в топ 3 по брой на недвижими имоти на глава от населението.

    15:56 13.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    Нещо вътрешно ме гризе и нашепва, че всички български каунье ще платим масрафа .
    Кметът, гл.архитект и Ветко леко ще се подхилкват

    15:58 13.10.2025

  • 6 бутни се ти да не говориш наизуст

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бутай го":

    било е хотел
    отдавна апартаментите са разпродадени 140 са
    най вече на чужденци

    ако събарят държавата трябва да ги обезщети напълно
    от данъците на умници кат теб

    15:59 13.10.2025

  • 7 Един

    5 0 Отговор
    Това го казах още в деня в който почнаха да се плюнчат и да се правят на мъже - под 1 или друга форма държавата е издала разрешението за строеж и ако не са готово за мултимилионни обезщетения е по-добре да не се пробват

    (всъщност държава е силно казано - крадци някакви с власт)

    16:02 13.10.2025

  • 8 Цървул

    11 2 Отговор
    Г-н Адвокате Ошавков,цялата ви защита на това недоразумение,построено в средата на реката, е един голям ОШАВ! Следващия път ,когато тръгне водата,си вземете стая на първия етаж,за да се насладите на течението..

    16:02 13.10.2025

  • 9 !!!?

    7 2 Отговор
    Този "хотел", "ваканционна къща" много прилича на централата на КГБ...,а като се знае, че се обитава най-вече от руснаци разбираме защо Копейкин нарича територията "американска колония"...!!!?

    16:09 13.10.2025

  • 10 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Има":

    Тя и Тоца Крокодила има некУлкУ ФисТши УбразУвания нали , некви напечатани хвърчащи хартийки .....верваш ли и , че са реални ....??!

    16:10 13.10.2025

  • 11 Ощавков

    2 1 Отговор
    Дали инвеститора ще остане незасегнат, при условие че всички знаят кой е. Дали Арабдажиеви ще намерят къде да се скрият от украинците и руснаците собственици на имоти там?

    16:30 13.10.2025

  • 12 Ясно

    2 0 Отговор
    Адвокат на мафията

    16:32 13.10.2025

  • 13 Казуар

    3 0 Отговор
    Преди години в София инвеститор построи няколко жилищни блока върху собствен парцел под Витоша свързал ги с ток, вода и канализация насипал баластра пред тях и изчезнал. Закупилите апартаментите отишли да протестират в общината защо не са асфалтирани междублоковите пространства и там им казали, че това е частен парцел и те нямат нищо общо.

    16:34 13.10.2025

  • 14 Абе Ошавков

    2 1 Отговор
    Тоя хотел изобщо не е трябвало да бъде строен там бе алооооу, душице продажна ! За пари би изкарал, че правителството за пиар и потопа е спретнало.... пфу !

    16:46 13.10.2025

  • 15 Н.Колев

    1 0 Отговор
    РЕДНО Е ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ВЕДНО С МИНИСТЕРСТВОТО ДА ПЛАТЯТ АПАРТАМЕНТИТЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ПАЗАРНИ ЦЕНИ И ТОГАВА АКО ЩЪТ И ДА ИЗРИВАТ ИЗЧЕГЪРТВАТ..ТЕ СА ВИНОВНИ А НЕ СТРОЙТЕЛА.
    ТО АКО СТРОЙТЕЛА ИНВЕСТИТОРА Е ВИНОВЕН ДЪРЖАВАТА ЩЕ ГО СЪДИ НО НЕ Е
    ВИНАТА Е В ПРИСТЪПНОТО ДЕЙСТВИЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ЧОНОВНИЦИ СЛУЖИТЕЛИ . СЛЕД СТРАЗБУРГ ДАРЖАВАТА Е МНОГО ВЕРОЯТНО ДА ПЛАТИ И ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ЗА СОБСТВЕНИЦИ5Е И ДР. НЕВОЛИ ДВОЙНО АПАРТАМЕНТИТР ИМ.И НАЙ ВЕРОЯТНО ТОВА ПЛАЩАНЕ ЩЕ БЪДЕ ЗА СМЕТКА НА ВСИЧКИ БУЛГАРИ. И ТАКНО НЕ РАЗГЛАСЕНО.

    17:15 13.10.2025

  • 16 Виновни има

    1 0 Отговор
    Държавни чиновници са, милионери в зелено

    17:18 13.10.2025

