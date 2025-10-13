Адв. Ошавков: Становището за премахване на хотел на "Елените" е кризисен пиар на държавата

Становището за премахване на колектор или хотел "Негреско" на "Елените" е кризисен пиар от страна на държавата. Това коментира пред БНР бургаският адвокат Драгомир Ошавков.

В Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) се подготвя акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на корекцията на реката, която се намира под хотела във вилното селище "Елените".

Той посъветва собствениците на апратаменти в хотела да бъдат спокойни, защото до реални действия няма да се стигне, тъй като съдът ще спре изпълнението.

"Направи ми впечатление, че становището за събаряне е издадено по отношение на колектора, а не на самата сграда. Доколкото разбирам сградата е с изрядни строителни книжа.

При едно събаряне, в което силно се съмнявам, се отваря възможност на всички собственици да предявят искове за вреди".

Най-големият виновник по отношение на тези събития - инвеститорът, ще остане незасегнат, тъй като е офшорно дружество, коментира още адвокатът.