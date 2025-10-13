Кола и трамвай се сблъскаха в София

Лек автомобил и трамвай катастрофираха на бул. "Константин Величков" в отсечката между бул. "Тодор Александров" и бул. "Възкресение".
Към момента няма данни за пострадали хора, но задръстването е огромно и в двете посоки на булеварда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Снимката на трамвая
19:18 13.10.2025
2 Бендида
19:32 13.10.2025
3 Кой Кого е Блъснал ?
Или Колата !
Се е Нагодила !
Да Бъде Блъсната !
Бая Тъп !
Злобар !
Аз Никога !
Не Бих Си 1
ПОГОДИЛ !
ТАКЪВ НОМЕР !
Но !
От !
Българин !
Всичко !
Можеш !
Да Очакваш !
Коментиран от #4
19:48 13.10.2025
4 Всичко можеш да очакваш?
До коментар #3 от "Кой Кого е Блъснал ?":Аз съм
българин
обичам.
В задния
ти двор
да тичам.
20:07 13.10.2025