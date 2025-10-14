Новини
Тръгва делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София

14 Октомври, 2025 07:26, обновена 14 Октомври, 2025 06:29 612 23

Предстои разпоредително заседание по процеса срещу шестимата обвиняеми по случая

Тръгва делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Започва делото за погрома върху сградата на представителството на Европейската комисия в София, предаде БНТ.

Предстои в Районния съд в столицата да се проведе разпоредително заседание по процеса срещу шестимата обвиняеми по случая.

В края на юли Софийската районна прокуратура внесе в съда обвинителния акт. Според него един от участниците е блъскал по входната врата, хвърлил възпламеняващ се предмет, а впоследствие бутнал полицай, който паднал на земята.

Друг мъж, въоръжен с дървен прът със знаме, е нанесъл множество удари по стъклата на сградата и е счупил прозорец на централния вход. До безредиците се стигна през февруари по време на организиран от партия "Възраждане" протест срещу еврото. При последвалата ексалация на напрежението протестиращите започнаха да хвърлят червена боя и бомбички по сградата на представителството на ЕК в София.

Петима от обвиняемите мога да получат до 5 години затвор, а шестият - до две години и половина, тъй като е непълнолетен.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неподписан

    9 7 Отговор
    Беше добро съвместно представление на актьорите от театър "Възраждане" и театъра на МВР

    06:34 14.10.2025

  • 2 Кочина

    8 6 Отговор
    Всички, които трошат, палят и драскат - не по 5 по 10 години тежък труд. Цялата държава е изпочупена и изподраскана.
    Гледам един непълнолетен се покатери по пътния знак и го изпонадраска. И какво? Други извадиха спрейчетата и изрисуваха стената. Спирките изпотрошени. Една нощ едни лапета извадиха дъски и почнаха да чупят автомобили. И нямаш право да ги пребиеш!

    Коментиран от #9

    06:36 14.10.2025

  • 3 Алфа херинга

    11 9 Отговор
    Какъв погром? Има малко нацапано с червена боя?

    Коментиран от #5

    06:37 14.10.2025

  • 4 хаберих

    5 0 Отговор
    Двама цигани си говорят:
    - А бе биритчед, как е новото работа ф пътното?
    - А бе заплатото е доообре, пачифката доообре, работното време доообре, ама тоз оранжавата жилетка много сиганско бе...

    06:38 14.10.2025

  • 5 Възмутен

    8 15 Отговор

    До коментар #3 от "Алфа херинга":

    Беше си Майдан. Преврат. Жандармерията трябваше да стреля на месо.

    Коментиран от #19, #21

    06:38 14.10.2025

  • 6 Софиянец

    13 9 Отговор
    Бутай тоя евро фашистки бардак! 😅

    06:40 14.10.2025

  • 7 стоян георгиев

    10 5 Отговор
    Това си е стрийт арт и проявява на гражданска позиция, ко толкова!

    06:41 14.10.2025

  • 8 Хихихи

    9 5 Отговор
    Ама що с червена боя? Трябваше с кафява! 💩

    06:42 14.10.2025

  • 9 Само питам

    14 5 Отговор

    До коментар #2 от "Кочина":

    Осъдиха ли някой за погрома по времето на Жан Виденов ? Или тогава беше демократично ?

    06:42 14.10.2025

  • 10 Варненец

    12 6 Отговор
    Нищо, скоро пак!

    Коментиран от #17, #18

    06:42 14.10.2025

  • 11 Истината

    11 5 Отговор
    Я евроатлантическите парцали да хващат по един парцал и да я излъскат хахахх

    06:44 14.10.2025

  • 12 дядото

    7 4 Отговор
    малки,глупави и бедни а търпим и издържаме втори център на властта.пфу

    06:45 14.10.2025

  • 13 123

    9 6 Отговор
    Запалете я тая сатанинска бърлога

    06:46 14.10.2025

  • 14 Боруна Лом

    7 5 Отговор
    ТОЗИ ЕВРОПАРЛамАТ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ! САМО БЕЛИ НОСИ НА НАРОДА!

    06:46 14.10.2025

  • 15 Руско Гробе

    3 12 Отговор
    Тези трябва да лежат във затвора национални предатели
    Анти българска партия

    06:50 14.10.2025

  • 16 Погром по еяропейски

    8 4 Отговор
    Понацапали са сградата с боя, счупили са прозорец, бутнали са полицай, който паднал на земята. Такива неща се случват всеки ден в цяла Европа. Когато навремето опожариха т.нар. Партиен дом - това беше погром, но тогава бяхме в соца и кипяха други страсти.

    Коментиран от #20

    06:53 14.10.2025

  • 17 Гошо

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Варненец":

    Те в тъз агнешка територия не знаят какво е погром!!

    06:55 14.10.2025

  • 18 Боруна Лом

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Варненец":

    И ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДА Е!

    06:55 14.10.2025

  • 19 Ганчо

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Възмутен":

    Беееееееееее

    06:55 14.10.2025

  • 20 АМАH OT ИДИOTИ

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Погром по еяропейски":

    A ТРЯБВАШЕ С КОКТЕЙЛИ МОЛОТОВ
    И ОЩЕ НЕ Е КЪСНО
    НО ОВЦЕТЕ БЛЕЯТ ЛИ БЛЕЯТ

    06:57 14.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Факт

    2 1 Отговор
    Щурма на Капитолия!

    07:14 14.10.2025

Новини по градове:
