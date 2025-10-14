Тръгва делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София

Започва делото за погрома върху сградата на представителството на Европейската комисия в София, предаде БНТ.
Предстои в Районния съд в столицата да се проведе разпоредително заседание по процеса срещу шестимата обвиняеми по случая.
В края на юли Софийската районна прокуратура внесе в съда обвинителния акт. Според него един от участниците е блъскал по входната врата, хвърлил възпламеняващ се предмет, а впоследствие бутнал полицай, който паднал на земята.
Друг мъж, въоръжен с дървен прът със знаме, е нанесъл множество удари по стъклата на сградата и е счупил прозорец на централния вход. До безредиците се стигна през февруари по време на организиран от партия "Възраждане" протест срещу еврото. При последвалата ексалация на напрежението протестиращите започнаха да хвърлят червена боя и бомбички по сградата на представителството на ЕК в София.
Петима от обвиняемите мога да получат до 5 години затвор, а шестият - до две години и половина, тъй като е непълнолетен.
1 Неподписан
06:34 14.10.2025
2 Кочина
Гледам един непълнолетен се покатери по пътния знак и го изпонадраска. И какво? Други извадиха спрейчетата и изрисуваха стената. Спирките изпотрошени. Една нощ едни лапета извадиха дъски и почнаха да чупят автомобили. И нямаш право да ги пребиеш!
Коментиран от #9
06:36 14.10.2025
3 Алфа херинга
Коментиран от #5
06:37 14.10.2025
4 хаберих
- А бе биритчед, как е новото работа ф пътното?
- А бе заплатото е доообре, пачифката доообре, работното време доообре, ама тоз оранжавата жилетка много сиганско бе...
06:38 14.10.2025
5 Възмутен
До коментар #3 от "Алфа херинга":Беше си Майдан. Преврат. Жандармерията трябваше да стреля на месо.
Коментиран от #19, #21
06:38 14.10.2025
6 Софиянец
06:40 14.10.2025
7 стоян георгиев
06:41 14.10.2025
8 Хихихи
06:42 14.10.2025
9 Само питам
До коментар #2 от "Кочина":Осъдиха ли някой за погрома по времето на Жан Виденов ? Или тогава беше демократично ?
06:42 14.10.2025
10 Варненец
Коментиран от #17, #18
06:42 14.10.2025
11 Истината
06:44 14.10.2025
12 дядото
06:45 14.10.2025
13 123
06:46 14.10.2025
14 Боруна Лом
06:46 14.10.2025
15 Руско Гробе
Анти българска партия
06:50 14.10.2025
16 Погром по еяропейски
Коментиран от #20
06:53 14.10.2025
17 Гошо
До коментар #10 от "Варненец":Те в тъз агнешка територия не знаят какво е погром!!
06:55 14.10.2025
18 Боруна Лом
До коментар #10 от "Варненец":И ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДА Е!
06:55 14.10.2025
19 Ганчо
До коментар #5 от "Възмутен":Беееееееееее
06:55 14.10.2025
20 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #16 от "Погром по еяропейски":A ТРЯБВАШЕ С КОКТЕЙЛИ МОЛОТОВ
И ОЩЕ НЕ Е КЪСНО
НО ОВЦЕТЕ БЛЕЯТ ЛИ БЛЕЯТ
06:57 14.10.2025
23 Факт
07:14 14.10.2025