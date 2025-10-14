Съдът в Хасково ще гледа делото за отстраняване на кмета на Минерални бани

Окръжният съд в Хасково ще гледа делото за отстраняване на Мюмюн Искендер като кмет на Община Минерални бани. Искането е на Софийска градска прокуратура, съобщават от БНТ.

Преди дни делото, което тръгна след два неуспешни опита заради заболяване на Искендер, започна, но бе отложено за нови доказателства. Обвинението поиска документи от Общинския съвет в Минерални бани.

Кметът е обвинен в участие в организирана престъпна група с цел усвояване на евросредства.