Намаляват хората, които си купуват недостигащ стаж за пенсия, сочат данните на Националния осигурителен институт. За първото полугодие на 2025-а година те са 1000 души и за целта са платили общо 12 милиона и половина лева. За сравнение, за същия период на миналата година те са над 1300, а от януари до юни 2023-а са над 1600 души. Средно на желаещите да се пенсионират се налага да си купят около 23 месеца стаж.

Данните сочат, че 420 души са си купили недостигащия стаж за пенсия от януари до март тази година, като броят им е рекорден за последните години. Те са платили общо малко над 8 милиона и 200 000 лева.

За сравнение, за първото тримесечие на миналата година стаж за пенсия са купили два пъти по-малко хора, а от януари до март 2023-а – 337 души. Според експертите причината за намалението на закупилите си стаж е повишението от 1 април на минималния осигурителен доход от 933 лв. на 1077 лв. с приемането на бюджета за 2025 г.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване хората, на които не им достига стаж, могат да платят за всеки недостигащ месец вноска в размер на 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Сметките сочат, че от 1 април 2025 г. за всеки месец недостигащ стаж хората трябва да платят по 213,25 лева или 2558,95 лева за една година. По закон хората могат да си купят до 5 години недостигащ стаж.