Намаляват хората, които си купуват недостигащ стаж за пенсия, сочат данните на Националния осигурителен институт. За първото полугодие на 2025-а година те са 1000 души и за целта са платили общо 12 милиона и половина лева. За сравнение, за същия период на миналата година те са над 1300, а от януари до юни 2023-а са над 1600 души. Средно на желаещите да се пенсионират се налага да си купят около 23 месеца стаж.
Данните сочат, че 420 души са си купили недостигащия стаж за пенсия от януари до март тази година, като броят им е рекорден за последните години. Те са платили общо малко над 8 милиона и 200 000 лева.
За сравнение, за първото тримесечие на миналата година стаж за пенсия са купили два пъти по-малко хора, а от януари до март 2023-а – 337 души. Според експертите причината за намалението на закупилите си стаж е повишението от 1 април на минималния осигурителен доход от 933 лв. на 1077 лв. с приемането на бюджета за 2025 г.
Съгласно Кодекса за социално осигуряване хората, на които не им достига стаж, могат да платят за всеки недостигащ месец вноска в размер на 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Сметките сочат, че от 1 април 2025 г. за всеки месец недостигащ стаж хората трябва да платят по 213,25 лева или 2558,95 лева за една година. По закон хората могат да си купят до 5 години недостигащ стаж.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъп Глупънсбъркър
Коментиран от #4
11:54 14.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 може да компенсират
11:55 14.10.2025
4 Глюпости ,
До коментар #1 от "Тъп Глупънсбъркър":Аз работих в Чернобил 6 месеца след аварията и имам пожизнена пенсия от 3 000 рубли ...
11:57 14.10.2025
5 нека знаем
12:03 14.10.2025
6 Носталгия по соца
80% са били доносници, но пък сме били честни и истински хора.
Престъпност не е имало обаче всеки се хвали колко е крал. Спестява обаче ,че без да краде не е можел да свърже двата края даже за най необходимото .
Коментиран от #8, #11
12:10 14.10.2025
7 Скоро пенсионери
12:13 14.10.2025
8 комунягите
До коментар #6 от "Носталгия по соца":на ГРЕС!
12:17 14.10.2025
9 Нормално
12:17 14.10.2025
10 Гошо
12:22 14.10.2025
11 ел кондор паса
До коментар #6 от "Носталгия по соца":Това не е вярно!Никой от фамилията ни не е бил на Държавна служба и не е крадец! нито при соца нито сега!!!Всичко направено от родителите ми ,обикновенни данъкоплатци и продали труда си по тунис и либия както и от мен и съпругата ми е Платено и дори МНОГО повече на обществото и така наречената държава!Никога не сме искали а сме давали и пак имаме......Това е от липса на слабости и високо финансово знание по семе плюс математика!Математиката не е само цифри ,то е отношение към околната среда плюс естественно отношение към цифри и числа!Като казвам МНОГО повече погледнете какво ще вземем като пенсионери до края на живота си по статистика от държавата на Бюрократа бг и какво сме дали като вноски на НОИ като ЕТ!За да излезем на плюс трябва да доживеем 83години ,а това според точната наука статистика е НЕВЪЗМОЖНО!
12:39 14.10.2025
12 Студопор
12:44 14.10.2025
13 Един
12:53 14.10.2025
14 Ник
13:06 14.10.2025