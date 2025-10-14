Новини
Намаляват хората, които си купуват недостигащ стаж за пенсия

Намаляват хората, които си купуват недостигащ стаж за пенсия

14 Октомври, 2025 11:51

За първото полугодие на 2025-а година те са 1000 души и за целта са платили общо 12 милиона и половина лева

Намаляват хората, които си купуват недостигащ стаж за пенсия - 1
Мария Атанасова

Намаляват хората, които си купуват недостигащ стаж за пенсия, сочат данните на Националния осигурителен институт. За първото полугодие на 2025-а година те са 1000 души и за целта са платили общо 12 милиона и половина лева. За сравнение, за същия период на миналата година те са над 1300, а от януари до юни 2023-а са над 1600 души. Средно на желаещите да се пенсионират се налага да си купят около 23 месеца стаж.

Данните сочат, че 420 души са си купили недостигащия стаж за пенсия от януари до март тази година, като броят им е рекорден за последните години. Те са платили общо малко над 8 милиона и 200 000 лева.

За сравнение, за първото тримесечие на миналата година стаж за пенсия са купили два пъти по-малко хора, а от януари до март 2023-а – 337 души. Според експертите причината за намалението на закупилите си стаж е повишението от 1 април на минималния осигурителен доход от 933 лв. на 1077 лв. с приемането на бюджета за 2025 г.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване хората, на които не им достига стаж, могат да платят за всеки недостигащ месец вноска в размер на 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Сметките сочат, че от 1 април 2025 г. за всеки месец недостигащ стаж хората трябва да платят по 213,25 лева или 2558,95 лева за една година. По закон хората могат да си купят до 5 години недостигащ стаж.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъп Глупънсбъркър

    5 0 Отговор
    Я извадете статистика за броят на тези, които са навършили възраст за пенсиониране на основание осигурителен стаж и възраст , но дори и да си купят стаж пак няма да им стигне за пенсиониране!

    Коментиран от #4

    11:54 14.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 може да компенсират

    3 0 Отговор
    на место да продават 5-6 години стаж за който не му достига за пенсия , да продават колкото иска . 50-60 години стаж за 200 000 лева . средата в ес е отрицателна за пенсиа и положителна за инвалиди и социални . а ес от това пести .

    11:55 14.10.2025

  • 4 Глюпости ,

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Тъп Глупънсбъркър":

    Аз работих в Чернобил 6 месеца след аварията и имам пожизнена пенсия от 3 000 рубли ...

    11:57 14.10.2025

  • 5 нека знаем

    5 0 Отговор
    Най добрата в цял свят но вече за жалост не е така,беше в Турция. До 2010 година мъжете се пенсионираха на 44 годишна възраст,а жените само на 40 годишна възраст

    12:03 14.10.2025

  • 6 Носталгия по соца

    5 6 Отговор
    Били сме 6-та икономика в света, но пък сме живели бедно и скромно ,че даже и мизерно .
    80% са били доносници, но пък сме били честни и истински хора.
    Престъпност не е имало обаче всеки се хвали колко е крал. Спестява обаче ,че без да краде не е можел да свърже двата края даже за най необходимото .

    Коментиран от #8, #11

    12:10 14.10.2025

  • 7 Скоро пенсионери

    4 1 Отговор
    ще са само държавните чиновници

    12:13 14.10.2025

  • 8 комунягите

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Носталгия по соца":

    на ГРЕС!

    12:17 14.10.2025

  • 9 Нормално

    1 0 Отговор
    Нямат пари хората , как да си купят годините. През 90-те Ганьо работодателя не водеше стаж на служителите си и сега на хората, не им достига стаж.

    12:17 14.10.2025

  • 10 Гошо

    2 0 Отговор
    Абе как ще си купуваш стаж за пенсия, това е ненормална работа. Въобще кой я измислия тази идиотия не знам!

    12:22 14.10.2025

  • 11 ел кондор паса

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Носталгия по соца":

    Това не е вярно!Никой от фамилията ни не е бил на Държавна служба и не е крадец! нито при соца нито сега!!!Всичко направено от родителите ми ,обикновенни данъкоплатци и продали труда си по тунис и либия както и от мен и съпругата ми е Платено и дори МНОГО повече на обществото и така наречената държава!Никога не сме искали а сме давали и пак имаме......Това е от липса на слабости и високо финансово знание по семе плюс математика!Математиката не е само цифри ,то е отношение към околната среда плюс естественно отношение към цифри и числа!Като казвам МНОГО повече погледнете какво ще вземем като пенсионери до края на живота си по статистика от държавата на Бюрократа бг и какво сме дали като вноски на НОИ като ЕТ!За да излезем на плюс трябва да доживеем 83години ,а това според точната наука статистика е НЕВЪЗМОЖНО!

    12:39 14.10.2025

  • 12 Студопор

    0 0 Отговор
    Защото намаляват и хората, достигащи пенсионна възраст. А много, които я достигат са емигрирали отдавна и не мислят да се връщат да мизерстват.

    12:44 14.10.2025

  • 13 Един

    2 1 Отговор
    Стига с тези глупости ,ако не ти достигат години и си купиш стаж и след няколко дена умреш.

    12:53 14.10.2025

  • 14 Ник

    0 0 Отговор
    То и самите хора Намаляха.

    13:06 14.10.2025

