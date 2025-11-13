Теодор Славев: В момента правителството се опитва да си купи електорална любов

„Отдавна не бях виждал работодателските организации да бъдат твърди в своите искания. Те трябва да защитават интересите на бизнеса, защото той плаща сметката. Мнозинството трябва да намери сила да чуе и разбере бизнеса“, коментира в ефира на bTV политическият анализатор Слави Василев.

„Казусът с „Лукойл“ показва как работи това мнозинство – приема закони за 26 секунди, не се интересува от мнението на професионалистите, на гражданското общество. Това ще им изяде главата“, смята той.

И политологът Теодор Славев заяви, че за първи път вижда бизнеса толкова ядосан. По думите му проектът за бюджета е предизборен.

„Догодина ще има президентски избори, може да има и други. В момента правителството се опитва да си купи електорална любов по един познат модел и той е чрез определени структури от държавната администрация, които гласуват лоялно и със сигурност могат да осигурят кандидат на първи тур“, заяви Славев.

Според политолога Цветанка Андреева твърденията на Теодор Славев, че първият тур на президентските избори може да бъде купен с 90-хилядна администрация, която не гласува за един политически субект, е спекулативно.

Слави Василев обаче се съгласи със Славев, че става въпрос за „купуване на електорална любов“.

„Искаш да раздадеш много пари, за да можеш да потушиш социалното напрежение от обстоятелството, че виждаме едни партньори, които за голяма част от обществото са неприемливи“, заяви Василев.

„Теренът за тристранните преговори по отношение на бюджета беше доста миниран от двете страни. Ултиматуми идваха и от страна на бизнеса. Ако кажем, че в този бюджет няма реформи, това ще бъде вярно“, каза Андреева.

„Работодателите признават, че този бюджет е консенсусен между лявото и дясното. Според мен консенсусът е вътре в партньорите и мнозинството, което ще го приеме и ще носи ясна политическа отговорност“, посочи тя.

Според Теодор Славев този бюджет замразява социалните плащания.

„Идеята да се правят такива реформи на парче е меко казано необяснимо“, допълни той.

Казусът с „Лукойл“ и особения управител

„Единственото сигурно в цялата ситуация е последователността на президента Радев да отстоява руските интереси. В момента сме във форсмажорни обстоятелства. Президентът е срещу това държавата да поеме контрол над рафинерията“, каза Цветанка Андреева.

Според нея е изключително важно държавата да поеме контрол над рафинерията в тази ситуация.

Слави Василев заяви, че държавата е имала правомощията да поеме контрола над рафинерията, преди да приемат закона за 26 секунди.

„Изменение на закона за нефта имаше 2023 г. Разликата между редакцията тогава и сега е, че особеният търговски управител може безконтролно да се разпорежда с акциите. Това показва, че очевидно има някакъв замисъл“, посочи Василев.

„Личното ми убеждение е, че нито едно евро от България или от западните съюзни държави трябва да отива, за да финансира войната на Путин в Украйна. Само че мотивите на президента във ветото са много сериозни. Това, което казват експертите – ако утре ни започнат с арбитражни дела, може да се окаже, че всъщност финансираме именно войната на Путин. Не знам дали с този закон те не целят именно това“, каза от своя страна Теодор Славев.