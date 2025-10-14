Новини
България »
Акция в "Пътна полиция"-Хасково, задържани са служител и посредник

Акция в "Пътна полиция"-Хасково, задържани са служител и посредник

14 Октомври, 2025 12:21 883 6

  • акция-
  • пътна полиция-
  • хасково

До акцията се стига след вътрешна разработка на ОДМВР-Хасково от няколко месеца. Става въпрос за корупционна схема за регистрация на МПС

Акция в "Пътна полиция"-Хасково, задържани са служител и посредник - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Акция на дирекция "Вътрешна сигурност" към МВР в "Пътна полиция"-Хасково.

Има двама задържани - служител на КАТ, който е работил на канала за технически прегледин, и посредник - жена, съобщи bTV.

В момента вървят лични обиски и изземвания.

До акцията се стига след вътрешна разработка на ОДМВР-Хасково от няколко месеца. Става въпрос за корупционна схема за регистрация на МПС.

През лятото шефът на КАТ-Хасково беше сменен. Начело на "Пътна полиция" застана бившият шеф на Областната дирекция на МВР Иван Расоков. По рано той си подаде оставката заради убийството на Магдалена.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 служител на КАТ, който е работил

    6 0 Отговор
    за хората помагайки им
    изкарвайки допълнително бонус към заплатката

    Коментиран от #3

    12:32 14.10.2025

  • 2 Територията

    5 0 Отговор
    На Ганя колкото и да му вдигнеш заплатата, пак ще краде!

    12:33 14.10.2025

  • 3 искал си е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "служител на КАТ, който е работил":

    за да им помогне

    12:47 14.10.2025

  • 4 хихи

    0 0 Отговор
    КАТ Хасково е к.н.ф. Нищо организационно не се е променило към по-добро от 1980 година. Напротиво добавена е бюрокарция.
    Трябват 2човекодни да се регистрира един автомобил.

    12:51 14.10.2025

  • 5 Има ли

    0 0 Отговор
    ...престъпление в тая държава, да няма държавен служител в нея......но всичко това заслужава, тоя залупен народ

    12:55 14.10.2025

  • 6 Гост

    0 0 Отговор
    Отрежете главата на ламята в КАТ-София, защото са се самозабравили. Ще е добър пример за всички други в провинцията, които практикуват утвърдените от КАТ-София корупционни практики. За още съвети, просто прочете сигналите, които съм подавал в КАТ София - ама, чакайте, така и не получих отговор на тях.

    12:56 14.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове