Акция в "Пътна полиция"-Хасково, задържани са служител и посредник

Акция на дирекция "Вътрешна сигурност" към МВР в "Пътна полиция"-Хасково.
Има двама задържани - служител на КАТ, който е работил на канала за технически прегледин, и посредник - жена, съобщи bTV.
В момента вървят лични обиски и изземвания.
До акцията се стига след вътрешна разработка на ОДМВР-Хасково от няколко месеца. Става въпрос за корупционна схема за регистрация на МПС.
През лятото шефът на КАТ-Хасково беше сменен. Начело на "Пътна полиция" застана бившият шеф на Областната дирекция на МВР Иван Расоков. По рано той си подаде оставката заради убийството на Магдалена.
