От ПП предлагат държавата да поеме здравните осигуровки по време на майчинство

24 Октомври, 2025 13:09 653 8

В момента действащото законодателство задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Това поставя сериозна финансова тежест върху микро, малките и средните предприятия и води до дискриминация на младите жени във фертилна възраст, които често са избягвани при наемане на работа, казват от партията на Асен Василев

От ПП предлагат държавата да поеме здравните осигуровки по време на майчинство - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Продължаваме Промяната“ внесе в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, който предвижда държавата да поеме плащането на здравните осигуровки на жените по време на двете години майчинство – така, както вече го прави за студенти и пенсионери. Това се казва в съобщение на формацията, изпратено до медиите.

В момента действащото законодателство задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Това поставя сериозна финансова тежест върху микро, малките и средните предприятия и води до дискриминация на младите жени във фертилна възраст, които често са избягвани при наемане на работа.

С предложените промени се цели премахване на тази дискриминация и облекчаване на бизнеса от непосилни разходи, което ще създаде по-сигурна и предвидима среда както за работодателите, така и за младите семейства.

Очакваният ефект от законопроекта:

- облекчение за бизнеса и възможност освободените средства да се използват за повишаване на заплатите и създаване на нови работни места;

- премахване на дискриминационните практики при наемане на млади жени;

- положителен демографски ефект чрез насърчаване на по-сигурна среда за отглеждане на деца.

Финансовото въздействие върху бюджета се изчислява на около 17 млн. лв. годишно, като очакванията са тази сума да бъде компенсирана от по-висока заетост, намаляване на сивата икономика и увеличени приходи от данъци и осигуровки.

Според „Продължаваме Промяната“ това е икономически обоснован и социално справедлив законопроект, който представлява инвестиция в хората и бъдещето на България – с реални мерки в подкрепа на младите семейства и на българския бизнес.


  • 1 ООрана държава

    1 1 Отговор
    ... здравите осигуровки.... а болните осигуровки кой ще ги поеме?

    13:28 24.10.2025

  • 2 ПП на ПП

    2 0 Отговор
    Дбржавните тунеядци да си плащат здравните осигуровки

    13:30 24.10.2025

  • 3 Сзо

    3 1 Отговор
    Продължаваме с Простотиите.

    Коментиран от #7

    13:35 24.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами то само

    2 1 Отговор
    Ромбите и алтавите раждат и по някоя мисирка!

    13:39 24.10.2025

  • 6 Заспи!

    4 1 Отговор
    Дума не обелиха за противоконституционния данък "водомер", ама за мургавите избирателки се развълнували!

    13:39 24.10.2025

  • 7 Стефанов

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сзо":

    Не си прав. Това е малка, но ефективна стъпка за справяне с демографската криза.

    13:42 24.10.2025

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    От "Продължаваме Измамата" се грижат за мургавия си електорат...

    13:50 24.10.2025

