От ПП предлагат държавата да поеме здравните осигуровки по време на майчинство

„Продължаваме Промяната“ внесе в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, който предвижда държавата да поеме плащането на здравните осигуровки на жените по време на двете години майчинство – така, както вече го прави за студенти и пенсионери. Това се казва в съобщение на формацията, изпратено до медиите.
В момента действащото законодателство задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Това поставя сериозна финансова тежест върху микро, малките и средните предприятия и води до дискриминация на младите жени във фертилна възраст, които често са избягвани при наемане на работа.
С предложените промени се цели премахване на тази дискриминация и облекчаване на бизнеса от непосилни разходи, което ще създаде по-сигурна и предвидима среда както за работодателите, така и за младите семейства.
Очакваният ефект от законопроекта:
- облекчение за бизнеса и възможност освободените средства да се използват за повишаване на заплатите и създаване на нови работни места;
- премахване на дискриминационните практики при наемане на млади жени;
- положителен демографски ефект чрез насърчаване на по-сигурна среда за отглеждане на деца.
Финансовото въздействие върху бюджета се изчислява на около 17 млн. лв. годишно, като очакванията са тази сума да бъде компенсирана от по-висока заетост, намаляване на сивата икономика и увеличени приходи от данъци и осигуровки.
Според „Продължаваме Промяната“ това е икономически обоснован и социално справедлив законопроект, който представлява инвестиция в хората и бъдещето на България – с реални мерки в подкрепа на младите семейства и на българския бизнес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
13:28 24.10.2025
2 ПП на ПП
13:30 24.10.2025
3 Сзо
Коментиран от #7
13:35 24.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ами то само
13:39 24.10.2025
6 Заспи!
13:39 24.10.2025
7 Стефанов
До коментар #3 от "Сзо":Не си прав. Това е малка, но ефективна стъпка за справяне с демографската криза.
13:42 24.10.2025
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:50 24.10.2025