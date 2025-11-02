Драгомир Стойнев: Данък "дивидент" ще се увеличи от 5% на 10%, за да се спре сивата икономика

Данък "дивидент" ще се увеличи от 5% на 10%, за да се спре сивата икономика. Имаме такава нагласа в Съвета за съвместно управление (ССУ). Това каза пред БНР Драгомир Стойнев от БСП, председател на ПГ на "БСП-Обединена левица", заместник-председател на Народното събрание.
"По този начин частният сектор раздава пликчетата с пари. Когато единият данък е 10%, а данък "дивидент" остава 5%, всички приходи минават през данък "дивидент", а се правят едни пликчета, които се раздават на работниците, за да не може да се плащат осигуровки. На това нещо ще сложим край. Това е една хубава мярка. БСП е доволна от този бюджет. Смятаме, че вървим в правилната посока".
Важното на Бюджет 2026 е, че няма да има намаляване на доходите, подчерта той:
"Нагласата е увеличението на заплатите в бюджетната сфера да е 5%, което покрива официалната инфлация. ... Прави се доста сериозна политика по доходите от това правителство. И се търси справедливост - за младите медици, а и за всички лекари по веригата, образно казано, ще има увеличение на доходите".
Няма да се увеличава допълнително пенсионната възраст, освен планираното с решението от преди 7-8 години, изтъкна Драгомир Стойнев, като уточни, че е имало и такова предложение.
"Има огромна диспропорция между ниските пенсии и таванът на пенсиите. На този етап таванът ще бъде замразен и евентуално ще се мисли от следващата година да бъде размразен. Получава се едно много, много сериозно изкривяване, затова тази година таванът на пенсиите отново ще остане замразен. Но по швейцарското правило от 1 юли ще бъдат увеличени пенсиите с между 7 и 8%", обясни той.
Имаме план и забраната за износ на дизел и авиационно гориво е конкретна мярка, за да се предотврати излизане на голямо количество горива извън страната, за да няма криза с горивата, каза Стойнев във връзка с наложените санкции от САЩ на руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл":
"Необходимо е да бъде назначен в най-скоро време особен управител на "Лукойл България", а мнението на БСП е, че не само един човек, а около 10-15 човека трябва да бъдат назначени на управленско ниво, за да може да се поеме контролът на рафинерията в Бургас. Това трябва да върви с поправки в закона. Още следващата седмица от управляващите партии ще внесем предложения за поправки в закона".
1 ...........Нагласата е увеличението
16:33 02.11.2025
2 Един
Всъщност ненужни крадливи некадърници!!! Данъчната тежест в БГ вече надминава тази в "клуба на богатите"!!!
Или трябва да изхвърлим боклука или е време да се спасяваме от тая кочина поединично...
Коментиран от #33
16:33 02.11.2025
3 Силиций
16:34 02.11.2025
4 си дзън
социализъма - до купони. Като дигнеш данък за фирмите - не чакай приходи.
16:34 02.11.2025
5 Сериозно ?
16:35 02.11.2025
7 Ъхъъъъъ....
16:36 02.11.2025
8 6 милиона плащат 23 милиарда на бюджетни
През 2024 г. надхвърлят 20 млрд. лв.
За 2025 г. са заложени около 22.8 млрд. лв.
Близо 23 милиарда лева за БЮДЖЕТНИЦИ, ЗА ОЩЕ УВЕЛИЧЕНИЯ.
За нас дългови спирали, повишени цени,данъци, осигуровки, инфлация лихвите по заемите, за увеличените заплати на поне 50% нищо правещи хора.
Или как 6 милиона плащат на 650,000 бюджетници, за костюми 5500, заплати следователи 9000 лева, и бонуси края на годината 36 000 лева.
За последните ПЕТ ГОДИНИ НАЗНАЧИХА 28,378 нови чиновника.
възнагражденията в администрацията са се увеличили със 116% между 2019 и 2025 година.
Това е най-високият ръст в ЕС.
Финландия около 6 милиона, колкото България 7500 полицая, в България 55 000, със стартови заплати от 2200 лв..
Ако бъдат уволнени 47 000, колегите им ще получават в пъти по-високи заплати, без да е необходимо да ни вдигат данъците и осигуровките.
НАМАЛЯЙТЕ РАЗХОДИТЕ и БЮДЖЕТНИ ЗАПЛАТИ, ПЛАЩАЙТЕ ОСИГУРОВКИ.
6000 хиляди лева ЧИСТО заплат депутат, висш магистрат 4000, следовател 2500 лева, магистрат прокурор 3000 лева, без бонуси.
40 МИЛИАРДА ЛЕВА от които 23 милиарда за БЮДЖЕТНИЦИ, 10 милиарда НЗОК от бюджет и 10 милиарда доплащане пациенти болници.
Шеф държавна болница 60 000, следовател 9000 лв, Киселова 30 000 лева, депутати 20 000
Вие в Монако ли живеете, или в Катар?
Намаляйте с 50% ЗАПЛАТИ НА БЮДЖЕТНИЦИ, и УВОЛНЯВАЙТЕ 50% БЮДЖЕТНИЦИ.
НИТО ЛЕВ от ДАНЪЦИТЕ НИ И ОСИГУРОВКИ ЗА БЮД
Коментиран от #12
16:37 02.11.2025
9 Горски
16:37 02.11.2025
10 Чул ама не разбрал
Коментиран от #39
16:39 02.11.2025
11 Сатана Z
Коментиран от #13
16:39 02.11.2025
12 браво
До коментар #8 от "6 милиона плащат 23 милиарда на бюджетни":за точния коментар
16:42 02.11.2025
13 Един
До коментар #11 от "Сатана Z":На 1ви януари българите ще се събудят с махмурлук и пак не разбрали, че са ги измамили и ограбили!!!
16:43 02.11.2025
14 Не е това начина !
Коментиран от #30
16:43 02.11.2025
15 Лост
16:44 02.11.2025
16 а бат драгчо а що не кажеш
при сдружението на чекмеджарите
16:45 02.11.2025
17 Данко Харсъзина
16:47 02.11.2025
18 Алек Георг
16:47 02.11.2025
19 Антидържавата
16:48 02.11.2025
20 Спецназ
Доколкото тия млади медици са кадърни лекари и
колко хора с 1500 лева заплата ще изпратят в гробищата- на кой ли му пука?
А??
16:48 02.11.2025
21 До сега
16:49 02.11.2025
22 Абе вие тоя плосък данък
16:50 02.11.2025
23 Хаха
16:52 02.11.2025
24 Данко Харсъзина
Коментиран от #27
16:52 02.11.2025
25 Криптото трябва
16:53 02.11.2025
27 Особенно ако са
До коментар #24 от "Данко Харсъзина":Руски нали?
16:54 02.11.2025
28 Някой
16:54 02.11.2025
29 Данко Харсъзина
16:55 02.11.2025
30 си дзън
До коментар #14 от "Не е това начина !":Никоя фирма няма да работи при твоите числа. Просто ще уволни работниците, които
няма да получават и заплати бе. Като излязат на улицата числата ще станат бързо други.
Коментиран от #44
16:55 02.11.2025
31 40 милиарда лева заеми за 2 години
И още увеличавате заплати?
ОСТАВКА.
Наглостта и цинизмът на управленците нямат граници.
Унищожиха Конституция, Унищожиха ВБорд, Унищожиха Референдуми, Унищожиха Български лЪв - резервна валута на ЕС.
2025 - 20 милиарда заеми.
2026 предвидени още 20 милиарда заеми.
Само за 2 години 40 милиарда лева ДЪРЖАВНИ заеми.
За да плащат 23 милиарда лева за заплати по 24000 лева на ВСС, костюми по 5500 лв, 9000 лв. заплати на следователи. 20 000 лева депутати.
60 000 лева шефове на държавни болници. Ето откъде идват инфлация, високи цени, фалшива илюзия за богатство.
А държавата е във ФАЛИТ, заради БЮДЖЕТНИЦИ.
За нас високи данъци, осигуровки, повишаване на цени, консумативи и храни, лекарства.
БЮДЖЕТ НА ФАЛИТА И БЮДЖЕТ ЗА БЮДЖЕТНИЦИ.
Хората мръзнат, за да пестят от фалшивата формула за Сградна Инсталация, мръзнат да платят ДАНЪК СГРАДАувеличена с 140% за 2 години,, мръзнат, за да си купят лекарсва и да платят по-високи осигуровки, банки такси увеличени с 200%.
5500 лева за костюми на БЮДЖЕТНИЦИ, а има хора които не могат да купят обувки на децата си за 200 лв. и учебници. В ИНДИЯ, бедната Индия под 1800 лева доход на месец си освободен от ВСИЧКИ ДАНЪЦИ.
Оставка на БКП, ГЕРБ, ДПС, ИТН, ДБ, СДС, ПП.
УТРЕ На 3. ноември в България пристига Лагард, за да одобри бюджетът.
16:55 02.11.2025
32 Роки
Коментиран от #35
16:57 02.11.2025
33 Падение
До коментар #2 от "Един":В ГЕРБ няма ли поне един по-достоен от простият милиционер-пожарникар,
който в Банкя вместо библиотека с книги, има чекмедже с пачки!
16:58 02.11.2025
34 Стойнев, започнете от Вас си ве,
Коментиран от #37
16:58 02.11.2025
35 ФАКТ Е
До коментар #32 от "Роки":В цял свят, винаги комунистите са живели на гърба на другите!
17:00 02.11.2025
36 С думи прости
17:00 02.11.2025
37 Точно така!
До коментар #34 от "Стойнев, започнете от Вас си ве,":Да започнат от чекмеджето с пачки в Банкя! И от офшорните сметки!
17:03 02.11.2025
38 Иво
17:04 02.11.2025
39 Трам
До коментар #10 от "Чул ама не разбрал":Вървим по пътя на Путин. Пари за силоваци с оръжие, които да контролират раята.
17:04 02.11.2025
40 Мандраджиите
17:06 02.11.2025
41 Виктор Иванов
17:06 02.11.2025
42 Виктор Иванов
17:07 02.11.2025
43 Виж кво Драгомирчо Стойнев
данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора не подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! До декември 2024 година прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Провери си го ако не ми вярваш пуяк и проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци от БСП-ОЛ
Хора събудете се ей, социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци без значение какви ! ....Ние в България роби ли сме според вас да ви питам? роби ли сме ? А? Че до там ни докарахте и на индийците да завиждаме .... Предатели !
17:09 02.11.2025
44 Има го бре човеко
До коментар #30 от "си дзън":Цели клъстъри в САЩ са така. 4 различни вариации има. Автомобилният клъстър в Детройт е изцяло на този принцип през синдикатите и....и...
17:14 02.11.2025
45 Факт
17:19 02.11.2025
46 Да вдига данъците
17:22 02.11.2025
47 Пелтека
17:26 02.11.2025
48 Стойнев да каже
Да каже с колко падна цената на леглото в болниците с 200%, направо имаме дефлация, според НСИ.
А на пианата и роялите, каква е цената?
На 3 -ти, утре пристига Лагард в Юрогария, шефката на ЕЦБ, за да одобри бюджета на Юрогария.
Честито, ПРЕДАТЕЛИ?.
Лагард директно се изпусна в едно интервю, че цифровото евро е създадено за КОНТРОЛ.
Къде е кешът вписан в Конституцията, за да не загинем от глад, когато ЕЦБ ни блокира цифровото евро.
Стотици експерти предупредиха, че неистинските данни за инфлация, дефицит, ценова нестабилност, за да влезем в юрозаната ще ни УНИЩОЖАТ ФИНАНСОВО.
Направена е някаква огромна ДАЛАВЕРА от 2020 г., за да се обезцени при Валутен Борд Българският Лев, вероятно е станало след посещението на Агустин Карстенс в България.
Лична вина носят ДПС и ГЕРБ, 2020 юли, тогава започна обезценяването на Левът.
Още тогава е започнало изпразването на хазната.
По-късно криенето на дефицити инфлация продължи при ПП, ДБ.
Преди дни НСИ призна инфлация 20%, къде сте тръгнали с тази инфлация да унищожавате ВАЛУТЕН БОРД, който пазеше България от теглене на безобразни заеми и гарантираше всеки един напечатан лев..
И какво правим 2028, когато КРЕДИТОРИТЕ посетят България, сега 76 милиарда държавни заеми с тези за 2026, при над 100% от БВП, добрите чичковци Кредитори чукат по вратите вежливо.
Юрогария не е Франция, и никой няма да си затвори отчите при свръхдефицит и зад
Коментиран от #52
17:26 02.11.2025
49 Данко Харсъзина
17:28 02.11.2025
50 Бизнеса в България
Коментиран от #55
17:29 02.11.2025
51 си дзън
Няма да има и за държавните и частните. Парите се изкарват от фирмите, които
назначават работниците. Стойнев определено не е чел Маркс, нищо, че е комунист
17:30 02.11.2025
52 Турбо
До коментар #48 от "Стойнев да каже":Кило мандарини на пазара в Солун са 1,5 евро.Ето колко струва пиле на грил в Масутис 7,40 евро.
17:32 02.11.2025
53 Турбо
17:33 02.11.2025
54 Турбо
17:34 02.11.2025
55 си дзън
До коментар #50 от "Бизнеса в България":И като се изнесът кво - ще дойдат само руски фирми като Лукойл, които за 30 години
не са платили един лев данък.
Коментиран от #57
17:35 02.11.2025
56 Как
17:51 02.11.2025
57 Данко Харсъзина
До коментар #55 от "си дзън":Данъците ги плаща беднотията. И ДДС, и акцизи, и мита, и ДОД, и данък сгради и автомобили, и осигуровки ги плаща беднотията. Точно те пълнят бюджета.
17:54 02.11.2025