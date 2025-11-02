Новини
България »
Всички градове »
Драгомир Стойнев: Данък "дивидент" ще се увеличи от 5% на 10%, за да се спре сивата икономика

Драгомир Стойнев: Данък "дивидент" ще се увеличи от 5% на 10%, за да се спре сивата икономика

2 Ноември, 2025 16:26 1 616 57

  • драгомир стойнев-
  • данък дивидент-
  • увеличаване-
  • сива икономика

"Прави се доста сериозна политика по доходите от това правителство. И се търси справедливост - за младите медици, а и за всички лекари по веригата, образно казано, ще има увеличение на доходите", коментира още председателят на ПГ на "БСП-Обединена левица"

Драгомир Стойнев: Данък "дивидент" ще се увеличи от 5% на 10%, за да се спре сивата икономика - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Данък "дивидент" ще се увеличи от 5% на 10%, за да се спре сивата икономика. Имаме такава нагласа в Съвета за съвместно управление (ССУ). Това каза пред БНР Драгомир Стойнев от БСП, председател на ПГ на "БСП-Обединена левица", заместник-председател на Народното събрание.

"По този начин частният сектор раздава пликчетата с пари. Когато единият данък е 10%, а данък "дивидент" остава 5%, всички приходи минават през данък "дивидент", а се правят едни пликчета, които се раздават на работниците, за да не може да се плащат осигуровки. На това нещо ще сложим край. Това е една хубава мярка. БСП е доволна от този бюджет. Смятаме, че вървим в правилната посока".

Важното на Бюджет 2026 е, че няма да има намаляване на доходите, подчерта той:

"Нагласата е увеличението на заплатите в бюджетната сфера да е 5%, което покрива официалната инфлация. ... Прави се доста сериозна политика по доходите от това правителство. И се търси справедливост - за младите медици, а и за всички лекари по веригата, образно казано, ще има увеличение на доходите".

Няма да се увеличава допълнително пенсионната възраст, освен планираното с решението от преди 7-8 години, изтъкна Драгомир Стойнев, като уточни, че е имало и такова предложение.

"Има огромна диспропорция между ниските пенсии и таванът на пенсиите. На този етап таванът ще бъде замразен и евентуално ще се мисли от следващата година да бъде размразен. Получава се едно много, много сериозно изкривяване, затова тази година таванът на пенсиите отново ще остане замразен. Но по швейцарското правило от 1 юли ще бъдат увеличени пенсиите с между 7 и 8%", обясни той.

Имаме план и забраната за износ на дизел и авиационно гориво е конкретна мярка, за да се предотврати излизане на голямо количество горива извън страната, за да няма криза с горивата, каза Стойнев във връзка с наложените санкции от САЩ на руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл":

"Необходимо е да бъде назначен в най-скоро време особен управител на "Лукойл България", а мнението на БСП е, че не само един човек, а около 10-15 човека трябва да бъдат назначени на управленско ниво, за да може да се поеме контролът на рафинерията в Бургас. Това трябва да върви с поправки в закона. Още следващата седмица от управляващите партии ще внесем предложения за поправки в закона".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...........Нагласата е увеличението

    23 0 Отговор
    ...........Нагласата е увеличението на заплатите в бюджетната сфера да е 5%, което ЗАХРАНВА официалната инфлация

    16:33 02.11.2025

  • 2 Един

    43 0 Отговор
    Некадърници!!! КРАДЛИВИ НЕКАДЪРНИЦИ всъщност!
    Всъщност ненужни крадливи некадърници!!! Данъчната тежест в БГ вече надминава тази в "клуба на богатите"!!!

    Или трябва да изхвърлим боклука или е време да се спасяваме от тая кочина поединично...

    Коментиран от #33

    16:33 02.11.2025

  • 3 Силиций

    36 0 Отговор
    Сивата икономика ще си остане,а лакомията на депутатите ще вдигне цените на всичко частно не с 10%,а с 20%,и пак обикновените хора ще плащат "праволинейния" интелект на уж "народни" представители,които не смеят да вкарат в затвора точно тези " сиви",които са ги вкарали в парламента да папката и слушат.

    16:34 02.11.2025

  • 4 си дзън

    27 2 Отговор
    Не се търси справедливост, търси се социализъм. Всички знаем до къде го докарва
    социализъма - до купони. Като дигнеш данък за фирмите - не чакай приходи.

    16:34 02.11.2025

  • 5 Сериозно ?

    28 0 Отговор
    Какво БСП , бе Стойнев ?! Станахте чираци на щатско-турската сглобка на Баце и Шиши !

    16:35 02.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ъхъъъъъ....

    6 2 Отговор
    Данък "дивидент" трябва да се увеличи направо на 30%

    16:36 02.11.2025

  • 8 6 милиона плащат 23 милиарда на бюджетни

    24 1 Отговор
    Разходите за персонал в държавния бюджет през 2019 г. са били около 12,4 млрд. лв.
    През 2024 г. надхвърлят 20 млрд. лв.
    За 2025 г. са заложени около 22.8 млрд. лв.
    Близо 23 милиарда лева за БЮДЖЕТНИЦИ, ЗА ОЩЕ УВЕЛИЧЕНИЯ.
    За нас дългови спирали, повишени цени,данъци, осигуровки, инфлация лихвите по заемите, за увеличените заплати на поне 50% нищо правещи хора.
    Или как 6 милиона плащат на 650,000 бюджетници, за костюми 5500, заплати следователи 9000 лева, и бонуси края на годината 36 000 лева.
    За последните ПЕТ ГОДИНИ НАЗНАЧИХА 28,378 нови чиновника.
    възнагражденията в администрацията са се увеличили със 116% между 2019 и 2025 година.
    Това е най-високият ръст в ЕС.
    Финландия около 6 милиона, колкото България 7500 полицая, в България 55 000, със стартови заплати от 2200 лв..
    Ако бъдат уволнени 47 000, колегите им ще получават в пъти по-високи заплати, без да е необходимо да ни вдигат данъците и осигуровките.
    НАМАЛЯЙТЕ РАЗХОДИТЕ и БЮДЖЕТНИ ЗАПЛАТИ, ПЛАЩАЙТЕ ОСИГУРОВКИ.
    6000 хиляди лева ЧИСТО заплат депутат, висш магистрат 4000, следовател 2500 лева, магистрат прокурор 3000 лева, без бонуси.
    40 МИЛИАРДА ЛЕВА от които 23 милиарда за БЮДЖЕТНИЦИ, 10 милиарда НЗОК от бюджет и 10 милиарда доплащане пациенти болници.
    Шеф държавна болница 60 000, следовател 9000 лв, Киселова 30 000 лева, депутати 20 000
    Вие в Монако ли живеете, или в Катар?
    Намаляйте с 50% ЗАПЛАТИ НА БЮДЖЕТНИЦИ, и УВОЛНЯВАЙТЕ 50% БЮДЖЕТНИЦИ.
    НИТО ЛЕВ от ДАНЪЦИТЕ НИ И ОСИГУРОВКИ ЗА БЮД

    Коментиран от #12

    16:37 02.11.2025

  • 9 Горски

    11 0 Отговор
    Намаляване на доходите ще има като при виденов - чрез опит за обезценяване на парите. трудно ще мине с еврото, но партията на жан ще се опита. Кой плаща дивиденти на работниците, дивидент се плаща само на акционер. Този сигурно себе си има предвид.

    16:37 02.11.2025

  • 10 Чул ама не разбрал

    18 0 Отговор
    А МВР-то ще има 5% увеличение на заплатите. Къде е логиката да скубеш бизнеса и да харизваш на лентяи и чантаджии.

    Коментиран от #39

    16:39 02.11.2025

  • 11 Сатана Z

    4 1 Отговор
    В годината на €врото не чакайте никакви инвестиции а остават броени дни до 1 януари ,в който българете ще се събудят Европейци

    Коментиран от #13

    16:39 02.11.2025

  • 12 браво

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "6 милиона плащат 23 милиарда на бюджетни":

    за точния коментар

    16:42 02.11.2025

  • 13 Един

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    На 1ви януари българите ще се събудят с махмурлук и пак не разбрали, че са ги измамили и ограбили!!!

    16:43 02.11.2025

  • 14 Не е това начина !

    1 7 Отговор
    Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата на работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Много по разумно е от колкото данък "дивидент" да вдигаш. Впрочем е прав Стойнев че се играе номера с прехвърляне към дивидент вместо към общ доход и така укриват 5%

    Коментиран от #30

    16:43 02.11.2025

  • 15 Лост

    2 0 Отговор
    За да няма недоволни ,замислете 240 депутати към Лукойл.

    16:44 02.11.2025

  • 16 а бат драгчо а що не кажеш

    5 0 Отговор
    а Данък "чекмедже" ще се увеличи ли от 0% на 10%, за да се спре сивата икономика
    при сдружението на чекмеджарите

    16:45 02.11.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Данък дивидент е нещо като "инцест" в икономиката.

    16:47 02.11.2025

  • 18 Алек Георг

    3 0 Отговор
    Другарят Стойнев нищо не разбира от пенсионно осигуряване. Каква диспропорция има и какво изкривяване имат общо с тавана на пенсиите и тяхното замразяване. Това са пенсии, които законно трябва да се получават от пенсионерите с най голям принос в ДОО. Изкривяване има в минималните пенсии, които се получават от хора с малък стаж и ниски осигуровки - разликата трябва да се покрива от социалната система, след проучване на имотното състояние на тези хора.

    16:47 02.11.2025

  • 19 Антидържавата

    3 1 Отговор
    Никога не съм мислил, че е възможно да съществува толкова интелектуално възпрепятстван човек ...

    16:48 02.11.2025

  • 20 Спецназ

    5 0 Отговор
    Направете заплата на "млади медици" 5000 лева да няма протести.

    Доколкото тия млади медици са кадърни лекари и
    колко хора с 1500 лева заплата ще изпратят в гробищата- на кой ли му пука?

    А??

    16:48 02.11.2025

  • 21 До сега

    2 0 Отговор
    на Марс ли беше , бе , другарю , че сега разбра за сивата икономика ! Та тя си е за патентоване ! Опашати лъжи !

    16:49 02.11.2025

  • 22 Абе вие тоя плосък данък

    3 1 Отговор
    Най на края няма ли да го махнете? Кво ми говориш за уеднаквяване на ставките с данък "дивидент" въобще? НЕ БЕШЕ ЛИ ЧЕРВЕНА ЛИНИЯ премахването на плоският с необлагаем минимум или ще продължавате на луди да ни правите от БСП-ОЛ ? Що за подли хора сте бре ? И доходите от "огромните" лихви по депозитите и тях ли ......

    16:50 02.11.2025

  • 23 Хаха

    4 0 Отговор
    Този разбира от счетоводство,колкото прасе от кладенчова вода.

    16:52 02.11.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Комунистите най обичат да прибират паричките на другите.

    Коментиран от #27

    16:52 02.11.2025

  • 25 Криптото трябва

    2 0 Отговор
    20% най малко

    16:53 02.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Особенно ако са

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    Руски нали?

    16:54 02.11.2025

  • 28 Някой

    8 0 Отговор
    Хм, не знаех че сивата икономика се бори с повишаване на данъците... Този дали е учил поне основен курс на икономика?

    16:54 02.11.2025

  • 29 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    10-15 държавни хрантутници ще бъдат назначени в Лукойл, и рафинерията ще бъде опоскана.

    16:55 02.11.2025

  • 30 си дзън

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не е това начина !":

    Никоя фирма няма да работи при твоите числа. Просто ще уволни работниците, които
    няма да получават и заплати бе. Като излязат на улицата числата ще станат бързо други.

    Коментиран от #44

    16:55 02.11.2025

  • 31 40 милиарда лева заеми за 2 години

    4 0 Отговор
    За бюджетници????
    И още увеличавате заплати?
    ОСТАВКА.
    Наглостта и цинизмът на управленците нямат граници.
    Унищожиха Конституция, Унищожиха ВБорд, Унищожиха Референдуми, Унищожиха Български лЪв - резервна валута на ЕС.
    2025 - 20 милиарда заеми.
    2026 предвидени още 20 милиарда заеми.
    Само за 2 години 40 милиарда лева ДЪРЖАВНИ заеми.
    За да плащат 23 милиарда лева за заплати по 24000 лева на ВСС, костюми по 5500 лв, 9000 лв. заплати на следователи. 20 000 лева депутати.
    60 000 лева шефове на държавни болници. Ето откъде идват инфлация, високи цени, фалшива илюзия за богатство.
    А държавата е във ФАЛИТ, заради БЮДЖЕТНИЦИ.
    За нас високи данъци, осигуровки, повишаване на цени, консумативи и храни, лекарства.
    БЮДЖЕТ НА ФАЛИТА И БЮДЖЕТ ЗА БЮДЖЕТНИЦИ.
    Хората мръзнат, за да пестят от фалшивата формула за Сградна Инсталация, мръзнат да платят ДАНЪК СГРАДАувеличена с 140% за 2 години,, мръзнат, за да си купят лекарсва и да платят по-високи осигуровки, банки такси увеличени с 200%.
    5500 лева за костюми на БЮДЖЕТНИЦИ, а има хора които не могат да купят обувки на децата си за 200 лв. и учебници. В ИНДИЯ, бедната Индия под 1800 лева доход на месец си освободен от ВСИЧКИ ДАНЪЦИ.
    Оставка на БКП, ГЕРБ, ДПС, ИТН, ДБ, СДС, ПП.
    УТРЕ На 3. ноември в България пристига Лагард, за да одобри бюджетът.

    16:55 02.11.2025

  • 32 Роки

    9 0 Отговор
    Какво стана с курвенгенцията, бе серсеми? Нали влизаме в клуба на богатите, що дерете народа пак с още по-високи данъци, некадърнъци крадливи?

    Коментиран от #35

    16:57 02.11.2025

  • 33 Падение

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    В ГЕРБ няма ли поне един по-достоен от простият милиционер-пожарникар,
    който в Банкя вместо библиотека с книги, има чекмедже с пачки!

    16:58 02.11.2025

  • 34 Стойнев, започнете от Вас си ве,

    4 0 Отговор
    60 процента Данък Доход за всички в Парламента?😁

    Коментиран от #37

    16:58 02.11.2025

  • 35 ФАКТ Е

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Роки":

    В цял свят, винаги комунистите са живели на гърба на другите!

    17:00 02.11.2025

  • 36 С думи прости

    3 0 Отговор
    Няма да има прогресивен данък с необлагаем минимум на минималните доходи... Извинявайте другари ама пак ви излъгахме .... щото ние принципно сме си такива

    17:00 02.11.2025

  • 37 Точно така!

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Стойнев, започнете от Вас си ве,":

    Да започнат от чекмеджето с пачки в Банкя! И от офшорните сметки!

    17:03 02.11.2025

  • 38 Иво

    3 2 Отговор
    Който има над милион евро по своя сметка или на роднини до девето коляно - конфискация в полза на държавата и доживотен затвор, понеже е ясно, че е ат кражба. Ще станем Швейцария на Балканите моментално

    17:04 02.11.2025

  • 39 Трам

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Чул ама не разбрал":

    Вървим по пътя на Путин. Пари за силоваци с оръжие, които да контролират раята.

    17:04 02.11.2025

  • 40 Мандраджиите

    6 0 Отговор
    Това е в кръвта на БСПарите комунисти - да обират бизнеса. Вижте исторически, как е било при всяко правителство на комунягите, а сега и ГЕРБ, пак комунияги - като са на едно бюджетът не стига.

    17:06 02.11.2025

  • 41 Виктор Иванов

    3 1 Отговор
    Измет

    17:06 02.11.2025

  • 42 Виктор Иванов

    6 1 Отговор
    Това единствено ще фалира малкия бизнес, малоумници

    17:07 02.11.2025

  • 43 Виж кво Драгомирчо Стойнев

    4 0 Отговор
    Дори в Индия още от 1 януари 2025 година е факт
    данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора не подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! До декември 2024 година прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Провери си го ако не ми вярваш пуяк и проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци от БСП-ОЛ
    Хора събудете се ей, социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци без значение какви ! ....Ние в България роби ли сме според вас да ви питам? роби ли сме ? А? Че до там ни докарахте и на индийците да завиждаме .... Предатели !

    17:09 02.11.2025

  • 44 Има го бре човеко

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "си дзън":

    Цели клъстъри в САЩ са така. 4 различни вариации има. Автомобилният клъстър в Детройт е изцяло на този принцип през синдикатите и....и...

    17:14 02.11.2025

  • 45 Факт

    0 0 Отговор
    Те да се погрижат да има печалби и дивидент в икономиката!

    17:19 02.11.2025

  • 46 Да вдига данъците

    0 0 Отговор
    Малцинствата и гастарбайтерите имат много пари. Ще напълни касата . То карат само БМВ, Мерцедес. От пеене и строене изкарват милиарди .

    17:22 02.11.2025

  • 47 Пелтека

    0 0 Отговор
    икономист се извъди,виж ти!

    17:26 02.11.2025

  • 48 Стойнев да каже

    1 0 Отговор
    как няма инфлация? Кило мандарини 8 лева? Колко е на борсата, че забравих?
    Да каже с колко падна цената на леглото в болниците с 200%, направо имаме дефлация, според НСИ.
    А на пианата и роялите, каква е цената?
    На 3 -ти, утре пристига Лагард в Юрогария, шефката на ЕЦБ, за да одобри бюджета на Юрогария.
    Честито, ПРЕДАТЕЛИ?.
    Лагард директно се изпусна в едно интервю, че цифровото евро е създадено за КОНТРОЛ.
    Къде е кешът вписан в Конституцията, за да не загинем от глад, когато ЕЦБ ни блокира цифровото евро.
    Стотици експерти предупредиха, че неистинските данни за инфлация, дефицит, ценова нестабилност, за да влезем в юрозаната ще ни УНИЩОЖАТ ФИНАНСОВО.
    Направена е някаква огромна ДАЛАВЕРА от 2020 г., за да се обезцени при Валутен Борд Българският Лев, вероятно е станало след посещението на Агустин Карстенс в България.
    Лична вина носят ДПС и ГЕРБ, 2020 юли, тогава започна обезценяването на Левът.
    Още тогава е започнало изпразването на хазната.
    По-късно криенето на дефицити инфлация продължи при ПП, ДБ.
    Преди дни НСИ призна инфлация 20%, къде сте тръгнали с тази инфлация да унищожавате ВАЛУТЕН БОРД, който пазеше България от теглене на безобразни заеми и гарантираше всеки един напечатан лев..
    И какво правим 2028, когато КРЕДИТОРИТЕ посетят България, сега 76 милиарда държавни заеми с тези за 2026, при над 100% от БВП, добрите чичковци Кредитори чукат по вратите вежливо.
    Юрогария не е Франция, и никой няма да си затвори отчите при свръхдефицит и зад

    Коментиран от #52

    17:26 02.11.2025

  • 49 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    За да има богати като мен, трябва да има и бедни. Диалектика..Бедните са тези които плаат данъци и пълнят бюджета. Богатите не плащаме данъци. Има си начини. Б8йко преди години въведе "данък богатство". От този данък в бюджета не влезе и лев, и го премахна.

    17:28 02.11.2025

  • 50 Бизнеса в България

    0 1 Отговор
    Плаща най малко и като заплати и като данъци. Трябва да бъде дисциплиниран със средно европейска почасова ставка и с данъци по 2 ! Рязко и брутално. Който не му харесва да се изнася. В ЮКор така беше още преди 10 години. Бизнес който не може не е за Корея. Това им беше слогана

    Коментиран от #55

    17:29 02.11.2025

  • 51 си дзън

    3 0 Отговор
    БГ беше примамлива с ниските фирмени данъци. Пипнат ли ги - БГ е буквално чао.
    Няма да има и за държавните и частните. Парите се изкарват от фирмите, които
    назначават работниците. Стойнев определено не е чел Маркс, нищо, че е комунист

    17:30 02.11.2025

  • 52 Турбо

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Стойнев да каже":

    Кило мандарини на пазара в Солун са 1,5 евро.Ето колко струва пиле на грил в Масутис 7,40 евро.

    17:32 02.11.2025

  • 53 Турбо

    1 0 Отговор
    В България 18 лева.

    17:33 02.11.2025

  • 54 Турбо

    1 0 Отговор
    Снимката не е излязла.

    17:34 02.11.2025

  • 55 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Бизнеса в България":

    И като се изнесът кво - ще дойдат само руски фирми като Лукойл, които за 30 години
    не са платили един лев данък.

    Коментиран от #57

    17:35 02.11.2025

  • 56 Как

    0 0 Отговор
    Другаря Стойнев му пораснаха криле от както неговата милионерска партийна е в правителството За пенсии ери много лъжи,защо не увеличават пенсиите от на януари Хрантутници те от бюджета за тях по няколко заплати бонуси в края на годината Предатели!

    17:51 02.11.2025

  • 57 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "си дзън":

    Данъците ги плаща беднотията. И ДДС, и акцизи, и мита, и ДОД, и данък сгради и автомобили, и осигуровки ги плаща беднотията. Точно те пълнят бюджета.

    17:54 02.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол