Иван Белчев: Пеевски унижи ГЕРБ и МВР в Пазарджик

14 Октомври, 2025 16:08 715 8

Всеки вижда как се преразпределя България между Пеевски и ГЕРБ – тук ще са едните, там ще са другите

Иван Белчев: Пеевски унижи ГЕРБ и МВР в Пазарджик - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Пеевски унижи ГЕРБ и МВР в Пазарджик като пред погледа на полицията изкупи гласовете и направи водещата партия шеста". Това заяви в своя публикация в социалните мрежи народният представител от РусеИван Белчев от коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България".

Според него по този начин Делян Пеевски е показал, че може да печели избори, но за сметка на ГЕРБ. Белчев твърди, че в момента се наблюдава преразпределение на страната между двете политически сили.

"Всеки вижда как се преразпределя България между Пеевски и ГЕРБ – тук ще са едните, там ще са другите", коментира депутатът.

Той допълва, че ниската избирателна активност е ключов фактор, който облагодетелства купения вот, като дава за пример именно ситуацията в Пазарджик. "Когато избирателната активност е ниска, купеният вот винаги печели – точно както стана в Пазарджик", завършва коментара си Иван Белчев.


  • 1 Нехис

    3 13 Отговор
    По-добре Борисов и Пеевски, отколкото вас - Хасан Василев - Измамникът, Просто Киро - продавачът на добавки, Румен Спецов, дължащ на държавата 1.5М, Еуглена Бориславова с двете клетки, Бойко Дамаджаната с кенефите и още други кретени, правещи хиперинфлация и пълнещи си джоба.

    16:11 14.10.2025

  • 2 Точен

    7 5 Отговор
    ПП/ДБ = Новия бардак = ГЕРБ = унищожена България. Единствено ВЪЗРАЖДАНЕ е алтернативата. Затова са най-нападаните от медии и платени тролове.

    16:16 14.10.2025

  • 3 Некой

    8 0 Отговор
    Хем си знаем, че става, хем се криха 35 години, а сега изведнъж решиха, че ще го правят колкото се може по-видно... нещо друго се случва, а това е само да ни разсее.

    16:18 14.10.2025

  • 4 Само предлагам

    1 1 Отговор
    Не плачи на чужд гроб пуделче Пътувайййййй

    16:25 14.10.2025

  • 5 поглед отстрани

    2 0 Отговор
    Гледам с интерес отстрани и чакам да видя как ще се реши противоборството между двамата в тежката категория. На моменти ми се струва, че Пеевски взима надмощие, в следващия момент ми се струва, че е обратното. Стар номер на Борисов е да се прави на умряла лисица и да удари изведнъж, при което Пеевски ще отмъкне голата опашка. Пеевски пък обича да ги гълта, както глътна Доган, като нищо ще преглътне и Борисов. С две думи чакам да видя как ще се развия борбата между двамата хищници.

    16:25 14.10.2025

  • 6 В Пазарджик победи стария кмет

    1 0 Отговор
    Той държи 3 групи в новия общински съвет. ППДБ продължават да са в изолация. Тази мисъл не им дава да спят, защото много добре го осъзнават.

    16:28 14.10.2025

  • 7 Къде се крие това прасе

    0 0 Отговор
    Няма къде да се скрие!
    Който търси, той намира, а свинята търпитна бой!

    16:29 14.10.2025

  • 8 123456

    0 0 Отговор
    Дали е унижил Герб не знам , това е състезание меджу две партии , но да унижи МВР това е министерсво на вътршните работи .Това вече е много голям проблем в системата .

    16:33 14.10.2025

