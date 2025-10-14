Иван Белчев: Пеевски унижи ГЕРБ и МВР в Пазарджик

"Пеевски унижи ГЕРБ и МВР в Пазарджик като пред погледа на полицията изкупи гласовете и направи водещата партия шеста". Това заяви в своя публикация в социалните мрежи народният представител от РусеИван Белчев от коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България".

Според него по този начин Делян Пеевски е показал, че може да печели избори, но за сметка на ГЕРБ. Белчев твърди, че в момента се наблюдава преразпределение на страната между двете политически сили.

"Всеки вижда как се преразпределя България между Пеевски и ГЕРБ – тук ще са едните, там ще са другите", коментира депутатът.

Той допълва, че ниската избирателна активност е ключов фактор, който облагодетелства купения вот, като дава за пример именно ситуацията в Пазарджик. "Когато избирателната активност е ниска, купеният вот винаги печели – точно както стана в Пазарджик", завършва коментара си Иван Белчев.