Емил Радев: Некомпетентното законодателство вкара съдебната система в задънена улица

14 Октомври, 2025 19:15 442 4

Ще има двойно повече пари от сегашния програмен период на ЕК за правосъдие

Емил Радев: Некомпетентното законодателство вкара съдебната система в задънена улица - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Некомпетентното законодателство вкара съдебната система в задънена улица. Това каза в ефира на “Денят на живо” по NOVA NEWS евродепутатът от ЕНП Емил Радев.

“Неудачните промени в Конституцията, предложени от ПП-ДБ, които после бяха отменени от Конституционния съд, създадоха огромна каша - включително и в правосъдната ни система”, смята Радев.

“Бързо приетите промени в закона на съдебната власт, също предложени от ПП-ДБ, ни вкараха в друг филм, именно с 6 месеца временно и.ф. и други. Но и тези норми не бяха много добре написани и видяхме, че всичко това създава проблеми при тълкуването”, коментира той.

Според евродепутата е огромен проблем това, че над 2 години държавата не може да избере нов състав на Висшия съдебен съвет. “Това не може да доведе, също заради заложени норми в закона, и до избор на тримата големи - двама от които са вече с изтекъл мандат. Така че всичко това, за съжаление, вкара съдебната система в задънена улица и трябва да се решават тези проблеми”.

“До това води едно некомпетентно законодателство на тези, които са най-крещящи, че решават проблемите на съдебната система. Всъщност те създадоха нов куп проблеми, които не виждаме как могат да се разрешат в настоящия момент”, смята той.

Евродепутатът обясни, че промените в закона, с които се отнема правото на президента Румен Радев да има думата при назначаването на шефа на ДАНС, всъщност са начин за излизане от трудната ситуация.

“Няма промени в изискването за опит и качество на кандидата за този много важен пост. Но виждаме, че не може да се избере постоянен ръководител на ДАНС, а това е институция, която има важна роля в справянето с тежката външнополитическа ситуация, в която се намираме. Причината е, че кандидатурата не може да се стикова с президента”, коментира той.

“Със задоволство мога да кажа, че ще има двойно повече пари от сегашния програмен период на Европейската комисия в областта на правосъдието, а именно 798 милиона евро от бюджета на ЕС”, обясни той.

По думите на Радев тези средства ще бъдат използвани за обучение на магистратите, за дигитализация и за свързаност.

“Ще се изискват реформи, ще се отпускат пари - могат и да се спират. Надявам се това да е голям стимул да се провеждат реформите, защото в правосъдната система те стават бавно”, коментира той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами

    3 1 Отговор
    точно вие сте законотворците хаха

    Коментиран от #2

    19:18 14.10.2025

  • 2 Хайде и този изпълзя

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Не ни стигат двете Мазни и Дебели парчета Тиквата Борисов и Пеевски и още един Мазен и Охранен гербераст изпълзя.

    19:23 14.10.2025

  • 3 НЕ ТЪРСИ ВИНАТА БРУТЕ

    0 0 Отговор
    В ЗВЕЗДИТЕ ------ А В САМИТЕ НАС

    19:43 14.10.2025

  • 4 то и държавата и всичко е така а след

    1 0 Отговор
    еврото още по зле

    Некомпетентното законодателство вкара съдебната система в задънена улица

    19:45 14.10.2025

