Мирослав Севлиевски: Борисов е свикнал винаги друг да му е виновен, този път увисна

14 Октомври, 2025 22:30 846 15

  • мирослав севлиевски-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов

Г-н Пеевски винаги е готов за власт, каза той

След изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията – какво да очакваме? Край на кабинета и предсрочни избори или преформатиране на състава му? Ще видим ли министри на Делян Пеевски в кабинета след обявеното от Борисов днес, че има нужда от преформатиране на управлението, с ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти. „Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност. Още тези дни ще излъча преговорен екип”, заяви впоследствие Пеевски.

„Г-н Пеевски винаги е готов за власт. Дали ще видим министри на „ДПС-Ново начало”, зависи, и това беше голямото напомняне, от ГЕРБ. Напомняне благодарение на кого съществува това управление, коя е основната политическа сила. Явно имаше нужда от това напомняне. Амбициите на господин Пеевски не ни изненадват. Дали те ще се осъществят именно в това правителство, предстои да разберем в следващите дни”, заяви пред Нова телевизия Георги Харизанов.

Според Мирослав Севлиевски не трябва в момента да се спекулира с това дали коалиционните партньори биха приели министри на „ДПС-Ново начало”. „Това е заявка от един човек, но не всичко зависи само от него. В парламента има и други участници. От изявлението на Пеевски аз виждам, че той ще подкрепи бюджета – по един или друг начин, което е добра новина за българите”, заяви анализаторът Мирослав Севлиевски. „Това, което виждам от Бойко Борисов, е, че той ясно казва: трябва да има стегнат бюджет. И предупреждава своите коалиционни партньори, че няма да стане - единият да обещава, а той да е виновен. Това няма да мине”, заяви Севлиевски. Според него Борисов е знаел в детайли ситуацията в Пазарджик, но използва случая за да „си постеле как ще бъде приет и дискутиран бюджетът”. „Лошото ще е, ако това наистина е прелюди[ към бутане на правителството, нови парламентарни избори”, заяви Севлиевски.

„Голямата тема трябва да стане за това, че тези министерства не са „техни”, „наши”. Те са на хората. На тези, които плащат данъците си. Много хора изглежда забравиха защо са там – те не трябва да управляват обществото, а да му служат”, коментира Харизанов.

„Борисов през годините е свикнал винаги някой друг да му е виновен. А този път увисна. Излиза, че той е виновен за провала в Пазарджик, за проблемите в парламента, за липсата на кворум, за това, че само неговите депутати работят. Опитва се да си върне инициативата. Нещо характерно за него. Действа по същия начин, както през последните 15–20 години. Не е нещо ново”, коментира Севлиевски.

„В Пазарджик управлява друга политическа сила. Кметът също е от друга политическа сила. ГЕРБ никога не са имали сериозно присъствие в местната власт там. Не са издигали кмет, или поне не такъв, който да бъде избран. Да се говори за „срив“ е пресилено. Можеше ли да е по-добър резултатът? Даде ли ГЕРБ максимума си? Очевидно не. Но неглижирането на едни изборите води до подобни резултати – особено в областен център, в който ГЕРБ няма сериозно присъствие”, смята Харизанов.

„Борисов разбира политиката и знае, че трябва да създава чувство, че „партийният асансьор работи”. Че тези, които днес са горе, може да станат долу. Или последните ще станат първи. Това прави една партия работещ механизъм. Ще има ли промени? Това е работа на ГЕРБ. Въпросът е: ако ГЕРБ се промени, ще стане ли по-добро? Ако ГЕРБ излъчи премиер, различен от Желязков – ще бъде ли по-добър? Аз не вярвам, че в момента тази коалиция може да излъчи по-добър премиер от Желязков. Но и няма да е краят на света, ако няма правителство”, каза Севлиевски.


  • 1 Да бе

    4 1 Отговор
    Само този не разбра, че пеев е продукт на боко. Лелей...

    22:33 14.10.2025

  • 2 Гост

    5 1 Отговор
    бойко е вторият дуган. Един старец, от който нищо не става, но пък мноооого, мноооого богат

    22:34 14.10.2025

  • 3 някой да припомни

    7 0 Отговор
    този какво беше окрал?

    22:38 14.10.2025

  • 4 ТИКВУН

    3 1 Отговор
    А БСП-ОЛ И ИТН ЩЕ СА СЪГЛАСНИ ЛИ ДА ВЛЯЗАТ ОТ ДПС НОВО НАЧАЛО ВЪВ УПРАВЛЕНИЕТО СЪС МИНИСТРИ.НАЛИ АКО НАПУСНАТ КОАЛИЦИЯТА МНОЗИНСТВОТО СЕ РАЗПАДА И ОСТАВАТ САМО ГЕРБ-СДС И ДПС-НОВО НАЧАЛО ,А ПА ОСОБЕНО БСП-ОЛ АКО МАХНАТ КИСЕЛОВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА.ЗАЩО ОЩЕ НЕ СА КОМЕНТИРАЛИ ОТ БСП-ОЛ И ИТН СИТУАЦИЯТА .

    Коментиран от #7

    22:39 14.10.2025

  • 5 Това продажно нящо

    6 0 Отговор
    на снимката, много гнусно.

    22:39 14.10.2025

  • 6 ИМПЕРИАЛИСТ

    9 0 Отговор
    Я, моят приятел Миро-ченгето се го активирали...

    22:42 14.10.2025

  • 7 При нови избори

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ТИКВУН":

    територията ще се управлява само от ГЕРБ и ДПС. Не се ли промени изборният кодекс преди това, това ще е резултата. Затова са странни мераците на проектите на другият кръг на мафията ПП, ДБ, МЕЧ и Величие.

    Коментиран от #10

    22:42 14.10.2025

  • 8 боби

    4 1 Отговор
    Севлиевски,на теб Пеевски явно ти плаща тлъсти суми за да се тътриш по студията на телевизиите и да говориш глупости! Помним снимката на яхтата на която си пиеше питието със една сюрия мутри и онова юпи Милен Велчев! Помним ,така че изчезни от публичното пространство!

    22:44 14.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стари , нови избори

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "При нови избори":

    Другите петолъчки са гушнали букета .. интересното е , че все повече намаляват ....

    Коментиран от #15

    22:52 14.10.2025

  • 11 Следващ въпрос

    1 0 Отговор
    Май забравихте 2013 г и Орешарски.и вресливата въоПще не е предложила КОЙ за ДАнС

    22:55 14.10.2025

  • 12 Тома

    0 0 Отговор
    Алкохоа на никой не прощава ама гледам този още се държи.

    22:59 14.10.2025

  • 13 бою мизерника

    0 0 Отговор
    и тоя е един уруд като мен

    22:59 14.10.2025

  • 14 Майна

    0 0 Отговор
    Този кой е?

    23:00 14.10.2025

  • 15 Ти не четеш ли новини

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стари , нови избори":

    91годишна я спасяват със Сложна операция. Е тия ни изядоха живота. Щот гласуваХА за БКП

    23:01 14.10.2025

