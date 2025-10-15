До 17 октомври се ограничава движението в посока София в активната лента в 200-метров участък при 38-ми км на АМ „Хемус“

От 09:00 часа на 15 октомври до 09:00 часа на 17 октомври се ограничава движението в посока София в активната лента в 200-метров участък при 38-ми км на автомагистрала (АМ) „Хемус“, а превозните средства ще преминават в изпреварващата, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), цитирани от БТА.
Промяната в организацията е за ремонт на настилката на виадукта.
От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, както и да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
От 13 до 17 октомври между 08:00 ч. и 17:00 ч. се променя организацията на движението и в участъка от 14-ти до 71-ви км на магистрала „Хемус“ в посока Варна за полагане на маркировка, съобщиха от пътната агенция.
1 оня с коня
затваряйте пак цялата държава ващаМАМАбоклуци
Коментиран от #8
06:38 15.10.2025
2 оня с коня
06:39 15.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Има строеж който вече над половин век все още е някъде към средата, а за една част ОЩЕ НЯМА ТРАСЕ ❗❗❗
06:46 15.10.2025
4 Хайуейтухел
06:51 15.10.2025
5 хаберих
06:52 15.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 има ли още кои да ни pекетира?
то не бяха толаджий
то не бяха даяджий
то не бяха патрулки
то не бяха винетки
то всекиБОКЛУК иска от шофьорите да цицаПари
07:42 15.10.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #1 от "оня с коня":Но пък банани имаме целогодишно!
07:58 15.10.2025