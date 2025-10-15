Новини
До 17 октомври се ограничава движението в посока София в активната лента в 200-метров участък при 38-ми км на АМ „Хемус“

15 Октомври, 2025 07:23

Превозните средства ще преминават в изпреварващата, съобщиха от АПИ

Снимка: БГНЕС
От 09:00 часа на 15 октомври до 09:00 часа на 17 октомври се ограничава движението в посока София в активната лента в 200-метров участък при 38-ми км на автомагистрала (АМ) „Хемус“, а превозните средства ще преминават в изпреварващата, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), цитирани от БТА.

Промяната в организацията е за ремонт на настилката на виадукта.

От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, както и да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

От 13 до 17 октомври между 08:00 ч. и 17:00 ч. се променя организацията на движението и в участъка от 14-ти до 71-ви км на магистрала „Хемус“ в посока Варна за полагане на маркировка, съобщиха от пътната агенция.


България
Напиши коментар:


  • 1 оня с коня

    2 0 Отговор
    мъчно ви е за КППтата от ковида нали?

    затваряйте пак цялата държава ващаМАМАбоклуци

    Коментиран от #8

    06:38 15.10.2025

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    06:39 15.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    НЯМА ТАКАВА МАГИСТРАЛА❗ НЯ-МА‼️
    Има строеж който вече над половин век все още е някъде към средата, а за една част ОЩЕ НЯМА ТРАСЕ ❗❗❗

    06:46 15.10.2025

  • 4 Хайуейтухел

    0 1 Отговор
    Да връщат кинтите за винетки от 2016-та насам, а като си оправят вълнообразните магистрали, тогава да си въвеждат тол такси или нещо друго.

    06:51 15.10.2025

  • 5 хаберих

    0 1 Отговор
    Две блондинки си говорят пред банкомата: - Ужас! В сметката си имам само 17 лева. - Може грешен ПИН да си въвела.

    06:52 15.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 има ли още кои да ни pекетира?

    0 0 Отговор
    то не бяха катаджий

    то не бяха толаджий

    то не бяха даяджий

    то не бяха патрулки

    то не бяха винетки

    то всекиБОКЛУК иска от шофьорите да цицаПари

    07:42 15.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Но пък банани имаме целогодишно!

    07:58 15.10.2025

