Млад мъж си преряза гърлото със стъкло пред очевидци във Враца, издъхна за секунди

Млад мъж отне живота си посред бял ден пред очите на ужасени минувачи. Трагичният инцидент е станал вчера в автошкола в жк. "Дъбника", потвърдиха от МВР Враца.
Във вторник, 14 октомври, около 15:30 ч. служител на автошкола във Враца се обажда на полицията с молба за помощ. Той е заявил, че в предверието на школата млад мъж е счупил с глава стъклопакета на входната врата на фирмата. След като разбил вратата с по-голямо парче стъкло той си е нанесъл порезни рани в областта на шията.
Мъжът е издъхнал за минути от кръвозагуба.
Самоубиецът се казва Петър Киров. Той е имал психически заболявания, заради които е приемал и медикаменти през последните няколко месеца, пише Труд.
Киров е семеен, с дъщеря на 4 годинки. Съпругата му Памела, родом от врачанското градче Роман, е в шок. Пред свои близки младата майка е разказала, че нищо в поведението на съпруга ѝ не е индикирало за този край.
По случая е образувано е досъдебно производство.
