Млад мъж си преряза гърлото със стъкло пред очевидци във Враца, издъхна за секунди

15 Октомври, 2025 13:10 1 358 30

Самоубиецът се казва Петър Киров. Той е имал психически заболявания, заради които е приемал и медикаменти през последните няколко месеца

Млад мъж отне живота си посред бял ден пред очите на ужасени минувачи. Трагичният инцидент е станал вчера в автошкола в жк. "Дъбника", потвърдиха от МВР Враца.

Във вторник, 14 октомври, около 15:30 ч. служител на автошкола във Враца се обажда на полицията с молба за помощ. Той е заявил, че в предверието на школата млад мъж е счупил с глава стъклопакета на входната врата на фирмата. След като разбил вратата с по-голямо парче стъкло той си е нанесъл порезни рани в областта на шията.

Мъжът е издъхнал за минути от кръвозагуба.

Самоубиецът се казва Петър Киров. Той е имал психически заболявания, заради които е приемал и медикаменти през последните няколко месеца, пише Труд.

Киров е семеен, с дъщеря на 4 годинки. Съпругата му Памела, родом от врачанското градче Роман, е в шок. Пред свои близки младата майка е разказала, че нищо в поведението на съпруга ѝ не е индикирало за този край.

По случая е образувано е досъдебно производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митко

    4 10 Отговор
    Най правилното решение.Браво момче.

    Коментиран от #5

    13:14 15.10.2025

  • 2 Тома

    5 1 Отговор
    Ако са го подгонили колекторите за дългове до това е стигнал най бързо.

    Коментиран от #26

    13:15 15.10.2025

  • 3 Викал е човека

    8 6 Отговор
    Не на НАТО, не на ГЕРБ и Шиши

    13:18 15.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    В клуба на богатите няма място за бедни.

    13:19 15.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Митко":

    Правилното е да ползва стъклото върху двете 🐷🐷 в София.

    13:20 15.10.2025

  • 6 имал психически заболявания

    10 1 Отговор
    Ама е нямал! .... жена му ясно го заяви

    13:20 15.10.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    3 3 Отговор
    Тамън малко да се разтоварят психодиспансерите

    13:23 15.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лекар

    9 0 Отговор
    Над 700 хиляди луди са на свобода, защото всички лудници са пълни на 140% капацитет като при ковида масово отказват прием на шизофреници,поради липса на места!

    13:24 15.10.2025

  • 10 адаша

    6 1 Отговор
    Колко години затвор е наказанието от нашия съд за самоубииство?

    Коментиран от #15

    13:24 15.10.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    Музовиринът обикновено трепе мистрията. Този не е истински музовирин.

    13:25 15.10.2025

  • 12 Исторически парк

    7 0 Отговор
    Ми нормално масово младите се друсат и развиват тежки психиатрични проблеми

    13:25 15.10.2025

  • 13 Атлантиците

    8 1 Отговор
    Докараха българите до масови самоубийства. Това е истината

    13:26 15.10.2025

  • 14 Че кой в България

    6 1 Отговор
    Не е приемал и медикаменти през последните няколко месеца ? Има ли такъв?

    13:27 15.10.2025

  • 15 Юрист

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "адаша":

    Доживотен е наказанието 😉

    13:27 15.10.2025

  • 16 Германец

    3 3 Отговор
    Българите масово да почват да се самоубиват, че да ги заменим с по-качествено население 😏

    13:28 15.10.2025

  • 17 Лудница

    2 5 Отговор
    Аз пък имам друга теория: пичът явно е бил нещо гневен на школата и решил да раздава правосъдие , но явно не е знаел или мислил ,че стъклото реже.

    13:28 15.10.2025

  • 18 1488

    3 2 Отговор
    пумашките драми са като вселената

    13:29 15.10.2025

  • 19 Човека му е писнало

    3 1 Отговор
    От рекет ..... Все повече ще стават

    13:29 15.10.2025

  • 20 пише Труд

    1 1 Отговор
    Ама сега ще го осъдят Труд.....

    13:31 15.10.2025

  • 21 дЖилезку е искал да го мобилизира

    1 2 Отговор
    и за това!

    13:32 15.10.2025

  • 22 Хе!

    9 0 Отговор
    След като не знам как точно са нещата, се въздържам от категорични коментари, а шегите са неуместни! Не вярвам на всичко, което се поднася, защото информацията винаги се преценява и манипулира в определен интерес! Сигурно ви се е случвало да ви се представя информация от сферата където работите, живеете и имате познания от първо лице и много добре знаете, че изнесеното няма пълно покритие с това, което виждате и чувате ,,на терен"!

    13:32 15.10.2025

  • 23 АполонеЗ

    2 1 Отговор
    В държавата на изборите, където всеки ден е борба на живот и смърт с депресията и проблемите, това са резултатите! Сега тази жена с момиченцето, какво ги чака? Сметка за погребение и сметка за счупеното стъкло!

    13:34 15.10.2025

  • 24 Цяло лято без вода

    2 0 Отговор
    и така се случва после

    13:36 15.10.2025

  • 25 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    България трябва да започне ударно строителството на лудници,защото сегашните са с препълнен капацитет, а по улиците се разхождат стотици хиляди луди убиват и не могат да влязат в затвора,защото законът го забранява!

    13:42 15.10.2025

  • 26 КЪТ СА КАЧА В КОЙТО И ДАЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    АВТОБУС РАЗГОВОРИТЕ КОИТО ДОЧУВАМ СА САМО ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИПОТЕКИ ЗАЛОЗИ ДЪЛГОВЕ, КРЕДИТИ......

    13:46 15.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Роза

    2 0 Отговор
    Мнение по въпроса може да има човек,който лично познава самоубиеца,знае дали действително е бил психично болен,и ако не е бил такъв,какви причини са го накарали да отнеме живота си!Когато не се знаят тези неща ,се дава простор на слуховете и легендите!А в нашето медийно пространство осемдесет процента от имформацията се състои само от слухове и легенди!

    13:47 15.10.2025

  • 29 Сталин

    1 0 Отговор
    Това е от чудесния живот в държавата на Тиквата и Прасето

    13:50 15.10.2025

  • 30 Мнение

    0 0 Отговор
    За пореден път се питам с кой акъл някои си избират хора с психични заболявания за брачни партньори? Според мен, такова заболяване трябва да се изтъкне, когато се взима медицински документ с цел сключване на граждански брак. И длъжностно лице да има служебното задължение да уведоми избраницата или избраника на психичноболния индивид, че има такъв здравословен проблем. Друг е въпросът дали такива хора трябва да имат правото да създават потомство, ако заболяването им се предава по наследство.

    13:55 15.10.2025

