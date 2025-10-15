Новини
"Спаси София": Топлофикация е на ръба на умишлено режисиран колапс

15 Октомври, 2025

Не разбираме липсата на реакция от кмета Терзиев. Въпреки публичните му заявки още от лятото за концесия на Топлофикация, до днес не е предложил такава на Общинския съвет, нито и план за действие”

"Спаси София": Топлофикация е на ръба на умишлено режисиран колапс - 1
Снимка: Спаси София
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Топлофикация София е на ръба на умишлено режисиран колапс. Това обявиха общински съветници от “Спаси София” на брифинг, който трябваше да бъде обиколка на ТЕЦ София с медиите, но тя не се състоя тъй като ръководството на Топлофикация не допусна журналистите да влязат.

“Ръководството на Топлофикация явно иска да скрие от софиянци състоянието на дружеството, но ние ще им кажем, каквото те не искат гражданите да видят!”, заяви Борис Бонев - председател на “Спаси София”.

По думите на Емилия Ангелова - член на комисията по финансите - “Топлофикация” е без ликвидност и има реална възможност да не може да осигури газ за предстоящия отоплителен сезон. “Това не е просто въпрос на лошо управление – това е риск за стотици хиляди софиянци, които може да останат без парно и топла вода посред зима”, констатира тя.

В началото на годината Ангелова и други общински съветници бяха допуснати до ТЕЦ София и тогава “Спаси София” описа разпадаща се инфраструктура и празни складове за материали. “Истинско чудо ще е, ако тази зима София има парно”, заявиха от партията тогава.

Ангелова разкри още, че още през септември Булгаргаз е поискал от Топлофикация погасителен план и график за разплащане на набъбващия към него дълг, за да не спре доставките на газ тази зима. “До днес няма поет ангажимент от страна на Топлофикация, а докато кризата се задълбочава, дружеството незаконно сече дървета и разбива междублокови пространства в Дружба”, заяви Андрей Зографски.

На 26 септември дружеството внася „оздравителен план“, който предвижда инвестиционен заем за изграждане на ко-генерационни мощности. “За нас подобна „инвестиция“ от 1,2 милиарда лв. в момент, когато Топлофикация е пред колапс и няма гарантирани доставки на газ, е не просто неразумна – тя е опасна”, обясни Ангелова.

Според “Спаси София” всичко сочи към сценарий, при който ще се стигне до запор на сметките и след това до „спешно“ теглене на кредит. “Този кредит ще ни бъде представен като единствено решение и ще бъде повод за разграбване на обществен ресурс, докато някои партии ще се накичат с тиквени медали какви “спасители” на парното са”, заяви Бонев.

От “Спаси София” предупреждава за сценария с кредита от месеци и според тях именно на това се надяват ГЕРБ и БСП и избраното от тях ръководство. “В създадената спешност никой няма да обърне внимание на какви цени, с какви изпълнители и с какво качество би се реализирала най-мащабната до момента инвестиция в модерната история на Топлофикация и колко пари ще изтекат по корупционните канали”, заяви Ангелова.

От “Спаси София” настояват за три конкретни действия, които могат да нормализират положението - прозрачни конкурси за избор на ръководство, да се изготви независим технически одит на Топлофикация, който да идентифицира най-големите технически рискове пред функционирането на дружеството и ако се стигне до инвестиционен заем, той задължително да бъде под надзора на международна финансова институция, като антикорупционна мярка.

Не разбираме липсата на реакция от кмета Терзиев. Въпреки публичните му заявки още от лятото за концесия на Топлофикация, до днес не е предложил такава на Общинския съвет, нито и план за действие”, завърши Бонев. По думите му една бъдеща концесия, няма да реши проблемите бързо, а именно днес трябва да се взимат оперативни решения, защото дълговете продължават да растат, мрежата се разпада и всяко забавяне прави ситуацията необратима.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Верно ли

    6 1 Отговор
    Е ги и тези от третия пол. Вчера го гледах един от тях, дето разправяше, че 5 лв. на час за паркиране в София не било нищо!

    Коментиран от #6

    15:17 15.10.2025

  • 2 потребител

    3 0 Отговор
    най-добре е да фалира

    15:17 15.10.2025

  • 3 Сила

    1 3 Отговор
    Браво , най после !!! Сега идва момчето с главно Д и купона започва !!!

    Коментиран от #5, #7

    15:18 15.10.2025

  • 4 ГЕИМ

    0 0 Отговор
    ОУВЪР--БГ Е ПРЕД ФАЛИТ--НЕКА НАДДАВАНЕТО ЗАПОЧНЕ НАУ

    15:19 15.10.2025

  • 5 МОМЧЕТО КОЕТО

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    ИЗЯДЕ ТИКВАТА ЛИ

    Коментиран от #13

    15:20 15.10.2025

  • 6 Видьо Видев

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Верно ли":

    Шищи обла..да Туту в Пазарджик и преЕ..бА ГЕРБ, и излекува маясъла на Борисов!

    15:22 15.10.2025

  • 7 Верно ли

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Да не съм го прал аз? Обърни се към горепосочените и аверчетата им, умнико!

    15:24 15.10.2025

  • 8 ВСИЧКО В ТАЗИ

    3 1 Отговор
    ДЪРЖАВА Е УМИШЛЕНО РЕЖИСИРАНО!
    НО ТЕАТРОТО СКОРО ЩЕ СВЪРШИ И ТО С ХУБАВ КРАЙ!
    ЕВРОЗОНАТА СЕ РАЗПАДА
    СЪОТВЕТНО И Ш ИБАНОТО ЕВРО ИЗЧЕЗВА!

    15:25 15.10.2025

  • 9 дедо Флашко

    4 1 Отговор
    Свъси София с липса на топла вода и парно за зимния сезон!

    15:25 15.10.2025

  • 10 12340

    3 1 Отговор
    Тия от снимката, да не си държат ръцете на срамотиите, ами да направят нещо, щото хората студуват!

    15:27 15.10.2025

  • 11 надарена кака

    1 1 Отговор
    Аз и семейството ми си имаме два бойлера и климатици у дома. Ще се къпем и ще се топлим без проблеми. Но е хубаво да не ни спират парното и топлите води. Ходим на минерални извори.

    Коментиран от #12

    15:28 15.10.2025

  • 12 надарен батко

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "надарена кака":

    Аз тока ще ти спра, гащите ша ти тура на главата, а като проникна в теб, светкавици ще ти хвърчат от очите.

    15:32 15.10.2025

  • 13 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "МОМЧЕТО КОЕТО":

    "Момчето което изяде Тиквата ".... Браво , добре казано !!! Момчето е всеядно ....Мустака , Черепа , Сокола , Тиквата .....има неутолим апетит , нема да може да му смогне Територията на хранителните навици !!!

    Коментиран от #14

    15:35 15.10.2025

  • 14 НЕ СИ ЛИ ГЛЕДАЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    Г-Н ЗА 1 ДЕНтам и сапуна изяде

    15:41 15.10.2025

  • 15 Ко каза

    0 0 Отговор
    Да фалира. Няма цяла България да плаща за далаверите и некадърноста на шефовете в топлофикация.

    15:43 15.10.2025

