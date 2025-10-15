"Спаси София": Топлофикация е на ръба на умишлено режисиран колапс

Топлофикация София е на ръба на умишлено режисиран колапс. Това обявиха общински съветници от “Спаси София” на брифинг, който трябваше да бъде обиколка на ТЕЦ София с медиите, но тя не се състоя тъй като ръководството на Топлофикация не допусна журналистите да влязат.

“Ръководството на Топлофикация явно иска да скрие от софиянци състоянието на дружеството, но ние ще им кажем, каквото те не искат гражданите да видят!”, заяви Борис Бонев - председател на “Спаси София”.

По думите на Емилия Ангелова - член на комисията по финансите - “Топлофикация” е без ликвидност и има реална възможност да не може да осигури газ за предстоящия отоплителен сезон. “Това не е просто въпрос на лошо управление – това е риск за стотици хиляди софиянци, които може да останат без парно и топла вода посред зима”, констатира тя.

В началото на годината Ангелова и други общински съветници бяха допуснати до ТЕЦ София и тогава “Спаси София” описа разпадаща се инфраструктура и празни складове за материали. “Истинско чудо ще е, ако тази зима София има парно”, заявиха от партията тогава.

Ангелова разкри още, че още през септември Булгаргаз е поискал от Топлофикация погасителен план и график за разплащане на набъбващия към него дълг, за да не спре доставките на газ тази зима. “До днес няма поет ангажимент от страна на Топлофикация, а докато кризата се задълбочава, дружеството незаконно сече дървета и разбива междублокови пространства в Дружба”, заяви Андрей Зографски.

На 26 септември дружеството внася „оздравителен план“, който предвижда инвестиционен заем за изграждане на ко-генерационни мощности. “За нас подобна „инвестиция“ от 1,2 милиарда лв. в момент, когато Топлофикация е пред колапс и няма гарантирани доставки на газ, е не просто неразумна – тя е опасна”, обясни Ангелова.

Според “Спаси София” всичко сочи към сценарий, при който ще се стигне до запор на сметките и след това до „спешно“ теглене на кредит. “Този кредит ще ни бъде представен като единствено решение и ще бъде повод за разграбване на обществен ресурс, докато някои партии ще се накичат с тиквени медали какви “спасители” на парното са”, заяви Бонев.

От “Спаси София” предупреждава за сценария с кредита от месеци и според тях именно на това се надяват ГЕРБ и БСП и избраното от тях ръководство. “В създадената спешност никой няма да обърне внимание на какви цени, с какви изпълнители и с какво качество би се реализирала най-мащабната до момента инвестиция в модерната история на Топлофикация и колко пари ще изтекат по корупционните канали”, заяви Ангелова.

От “Спаси София” настояват за три конкретни действия, които могат да нормализират положението - прозрачни конкурси за избор на ръководство, да се изготви независим технически одит на Топлофикация, който да идентифицира най-големите технически рискове пред функционирането на дружеството и ако се стигне до инвестиционен заем, той задължително да бъде под надзора на международна финансова институция, като антикорупционна мярка.

“Не разбираме липсата на реакция от кмета Терзиев. Въпреки публичните му заявки още от лятото за концесия на Топлофикация, до днес не е предложил такава на Общинския съвет, нито и план за действие”, завърши Бонев. По думите му една бъдеща концесия, няма да реши проблемите бързо, а именно днес трябва да се взимат оперативни решения, защото дълговете продължават да растат, мрежата се разпада и всяко забавяне прави ситуацията необратима.