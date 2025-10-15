Новини
България »
Започва проверка в болница "Проф. Иван Киров" след инцидент с UV лампа

Започва проверка в болница "Проф. Иван Киров" след инцидент с UV лампа

15 Октомври, 2025 15:40 1 194 16

  • започва-
  • проверка-
  • болница-
  • проф. иван киров-
  • инцидент-
  • uv лампа

Слава Богу, по-добре сме. Детето ми вече не плаче и отваря съвсем леко очичките си, посочи майката

Започва проверка в болница "Проф. Иван Киров" след инцидент с UV лампа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов изиска незабавен доклад от директора на болницата след инцидент, при който майка и петмесечно бебе получиха изгаряния на очите от ултравиолетова лампа. Инцидентът се случи на 13 октомври, когато семейството беше настанено в болницата с COVID-19, съобщи пресслужбата на Министерството на здравеопазването.

Министър Кирилов разпореди спешна проверка на място от Изпълнителна агенция "Медицински надзор". Проверката трябва да установи всички факти и обстоятелства около инцидента, включително спазването на вътрешните правила за дезинфекция и контрола на достъпа до UV уредите, действията на дежурния персонал и последващата комуникация с пациентите. При констатирани нарушения ще бъдат наложени санкции.

Пострадалата Диана Иванова разказа, че детето ѝ постъпило в болницата към три часа сутринта на 13 октомври, след като семейството повикало линейка заради висока температура на петмесечното бебе. След положителен тест за COVID-19, майката и бебето били настанени в стая, където се оказало, че работи ултравиолетова лампа.

"Когато влязох, забелязах, че е доста по-светло и светлината е леко синкава. В стаята имаше трима възрастни и три деца. Предполагам, че поради намаляването на дневната светлина започнах да забелязвам UV светлината повече. Лицето ми се поду. Не виждах добре", разказа Диана Иванова в ефира на NOVA.

Към 19:30 часа вечерта тя започнала да усеща силен дискомфорт. Когато нощният дежурен лекар дошъл на визитация, той забелязал включената лампа и я изключил. От персонала ѝ обяснили, че уредът може да причини конюнктивит и раздразнение на очите, като добавили, че подобни случаи се случвали често.

Според Диана Иванова, от болницата ѝ било отказано съдействие за допълнителен преглед, заради което тя напуснала лечебното заведение по собствена инициатива заедно с детето си. След това потърсила помощ в Александровска болница, където офталмолози потвърдили, че уврежданията на очите са причинени от продължително излагане на UV светлина.

"Не защото лампата е била пусната – всички сме хора и грешки се допускат. Но най-тежкото беше, че когато си тръгвахме, ни казаха: Ако решите да подпишете жалба, няма да ви приемем отново. И една майка трябва да избере – да защити здравето и зрението на детето си или да има достъп до болнична помощ, ако се наложи", коментира майката.

Министър Кирилов възложи на лечебното заведение да осигури пълно съдействие на семейството, включително проследяващи прегледи и необходимата медицинска документация. Той подчерта, че са недопустими всякакви опити за възпрепятстване на подаването на жалба и увери, че достъпът до медицинска помощ за пациентите е гарантиран.

"Слава Богу, по-добре сме. Детето ми вече не плаче и отваря съвсем леко очичките си. Аз също вече мога да виждам, защото допреди ден зрението ми беше напълно замъглено – виждах само някакви петна", сподели Диана Иванова след посещението в Александровска болница. Лекарите засега не очакват трайни увреждания, но ще наблюдават състоянието на майката и бебето за евентуални късни усложнения.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безумие

    13 1 Отговор
    С този Ковид пак почнахте да морите населението. Стига вече, мислех, че 2022 сте приключили с този гавра.

    Коментиран от #3

    15:46 15.10.2025

  • 2 Лора

    2 2 Отговор
    Ах,тази непослушна UV лампа!!!

    15:50 15.10.2025

  • 3 Винкело

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Безумие":

    Ако разкопаят "пътеката", всичкият ковид мигом ще изчезне.

    15:52 15.10.2025

  • 4 Карлос Друсар

    11 1 Отговор
    Бялата мафия. Затова ги бием.

    16:02 15.10.2025

  • 5 Цвете

    11 1 Отговор
    ТАКА ЛИ ЩЕ Е КАРАМЕ???? ЗАТОВА ЛИ НЕ ДАВАТЕ ПАРИ НА МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ???? АКО БЕШЕ НЯКОЙ МЛАД ДОКТОР ЩЕШЕ ДА РЕАГИРА НА МОМЕНТА И НЯМАШЕ ДА ИМА ТАКОВА АРОГАНТНО ДЪРЖАНИЕ. КАКВИ СТЕ ВИЕ, БОГОПОМАЗАНИ???! ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ, КАК СЕ ОТНАСЯТ ВЪВ ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ. В БЕЛГИЯ И ХОЛАНДИЯ И ИТАЛИЯ. СТЕГНЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ В УСЛУГА НА ПАЦИЕНТИТЕ СИ. НАЛИ СТЕ ПОЛОЖИЛИ КЛЕТВА???? ГРЕХОТА КЪМ МЛАДАТА ЖЕНА И БЕБЕТО Й. ⛔️⛔️👎⛔️⛔️👎🔔🔔🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #10, #16

    16:04 15.10.2025

  • 6 Тити

    3 1 Отговор
    Това са касапи а лекари искат повече пари за какво да правят хората инвалиди а не да ги лекуват.

    16:19 15.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 анонимен

    2 0 Отговор
    А министърът мисли ли да направи нещо срещу поредното нападение на медицински персонал или и това не е в неговите компетенции!!!!

    16:43 15.10.2025

  • 10 анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Госпожо вземете и прочетете т нар клетва.Все едно правите магия ,толкова и хипократовата клетва е клетва.А относно Европа.Там хората не си бият медицинския персонал и им дават нормално заплащане и условия на труд.

    16:46 15.10.2025

  • 11 Роза

    3 1 Отговор
    Разбира се,понякога тези с белите престилки се държат отвратително!Например този,който е казал на майката "ако напишете жалба,няма да ви приемем отново тук" го е казал устно,а не писмено,и в съда тя няма да може да докаже,че и е казал тези думи!На това разчитат тези мафиоти-че в тяхната професия много неща не могат да бъдат доказани!Затова и взаимно се защитават ,когато някой от тях бъде обвинен!Затова отношението към тях е толкова неприязнено,въпреки ,че има и свестни между тях,още непокварени!

    16:48 15.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Знаещ

    1 0 Отговор
    Виновни отново няма да бъдат намерени.

    16:54 15.10.2025

  • 15 Дезинфекция

    3 0 Отговор
    UV ламбите унищожават всякакви вируси, бацили и пациенти. Подобно на гама лъчението.

    17:01 15.10.2025

  • 16 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Видяхме я лицето на протестите на младите лекари - ботокс, силикон и селфита в линейката, направо готова за ергена:)

    17:13 15.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове