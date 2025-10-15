Започва проверка в болница "Проф. Иван Киров" след инцидент с UV лампа

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов изиска незабавен доклад от директора на болницата след инцидент, при който майка и петмесечно бебе получиха изгаряния на очите от ултравиолетова лампа. Инцидентът се случи на 13 октомври, когато семейството беше настанено в болницата с COVID-19, съобщи пресслужбата на Министерството на здравеопазването.

Министър Кирилов разпореди спешна проверка на място от Изпълнителна агенция "Медицински надзор". Проверката трябва да установи всички факти и обстоятелства около инцидента, включително спазването на вътрешните правила за дезинфекция и контрола на достъпа до UV уредите, действията на дежурния персонал и последващата комуникация с пациентите. При констатирани нарушения ще бъдат наложени санкции.

Пострадалата Диана Иванова разказа, че детето ѝ постъпило в болницата към три часа сутринта на 13 октомври, след като семейството повикало линейка заради висока температура на петмесечното бебе. След положителен тест за COVID-19, майката и бебето били настанени в стая, където се оказало, че работи ултравиолетова лампа.

"Когато влязох, забелязах, че е доста по-светло и светлината е леко синкава. В стаята имаше трима възрастни и три деца. Предполагам, че поради намаляването на дневната светлина започнах да забелязвам UV светлината повече. Лицето ми се поду. Не виждах добре", разказа Диана Иванова в ефира на NOVA.

Към 19:30 часа вечерта тя започнала да усеща силен дискомфорт. Когато нощният дежурен лекар дошъл на визитация, той забелязал включената лампа и я изключил. От персонала ѝ обяснили, че уредът може да причини конюнктивит и раздразнение на очите, като добавили, че подобни случаи се случвали често.

Според Диана Иванова, от болницата ѝ било отказано съдействие за допълнителен преглед, заради което тя напуснала лечебното заведение по собствена инициатива заедно с детето си. След това потърсила помощ в Александровска болница, където офталмолози потвърдили, че уврежданията на очите са причинени от продължително излагане на UV светлина.

"Не защото лампата е била пусната – всички сме хора и грешки се допускат. Но най-тежкото беше, че когато си тръгвахме, ни казаха: Ако решите да подпишете жалба, няма да ви приемем отново. И една майка трябва да избере – да защити здравето и зрението на детето си или да има достъп до болнична помощ, ако се наложи", коментира майката.

Министър Кирилов възложи на лечебното заведение да осигури пълно съдействие на семейството, включително проследяващи прегледи и необходимата медицинска документация. Той подчерта, че са недопустими всякакви опити за възпрепятстване на подаването на жалба и увери, че достъпът до медицинска помощ за пациентите е гарантиран.

"Слава Богу, по-добре сме. Детето ми вече не плаче и отваря съвсем леко очичките си. Аз също вече мога да виждам, защото допреди ден зрението ми беше напълно замъглено – виждах само някакви петна", сподели Диана Иванова след посещението в Александровска болница. Лекарите засега не очакват трайни увреждания, но ще наблюдават състоянието на майката и бебето за евентуални късни усложнения.