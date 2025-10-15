Ваня Григорова: 10 въпроса за провокираната криза със сметопочистването, на които г-н Терзиев НЕ дава отговори

Повече от десет дни от началото на кризата с боклука в два столични района. Кметът на София направи драматично изказване и призова гражданите да помагат в справянето със сметопочистването, но самият той НЕ прави нищо, за да реши проблема трайно. Журналисти няколко пъти ме питаха защо не заседаваме непрекъснато в тази криза.

Г-н Терзиев не отговори на нито един поставен въпрос на сесията на СОС миналия четвъртък, а неговата група от ПП-ДБ не подкрепи моето предложение за конкретни стъпки: прекратяване на обществената поръчка и възлагане на дейността на общинското дружество „Софекострой“. Междувременно се внушава, че проблем с отпадъците в засегнатите райони няма, а кметът се хвали, че снима с дрон и представя това като решение. Като общински съветник аз не разполагам с пълната информация, затова задавам въпросите си публично. Това се казва в становище на независимия общински съветник в София Ваня Григорова, изпратено до медиите. Ето и нейните 10 въпроса за кризата с боклука към кмета Терзиев:

1. Г-н Терзиев обяви, че прогнозната цена на Столична община е реалистична, включва разходите за техника, възвращаемост на инвестициите, печалба и че няма да подпише договор над тази сума. Не каза, че цената е 166,67 лв. без ДДС, не спира да говори за 200 лв., но това е цена с ДДС. Жонглирането с различни цени има ли отношение към видимото му предпочитание към т.нар. „турска фирма“, която е единствен участник и победител в зона 4? Цената на турската фирма е 179,14 лв. без ДДС., т.е. над реалистичната цена на Столична община, заложена в обществената поръчка. Линк към обществената поръчка в АОП https://app.eop.bg/today/464805

2. Медии вече посочиха, че има разлика между калкулациите на отделните дейности по сметопочистването в зона 4 (извършени от Столична община и възлизащи на 42 млн. лв.) и обявената пак от СО прогнозна цена по петгодишния договор (60 млн. лв.). Офертата на турската фирма е 45 млн. лв., т.е. в първия случай цената на „Норм“ е с 3 млн. лв. над прогнозната стойност, а в другия – ни „спестява“ 15 млн. лв. Как се е стигнало до тези противоречия в калкулациите на администрацията на г-н Терзиев, залегнали в различни документи на конкурсната документация? И защо истинската цена от 42 млн. лв. впоследствие е завишена на 60 млн. лв.?

3. В свои интервюта т-н Терзиев говори за въпросната компания като за „една от нормалните и свестни фирми“. Нормално ли е кметът на Столична община да изявява толкова явни пристрастия към един от участниците в конкурсната процедура? Впрочем, в зона 4 (райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“) въпросната „нормална и свястна фирма“ печели без конкуренция, тъй като другите двама участници са отказали да се отворят ценовите им оферти. Тоест, налице са съмнения за нелоялни търговски практики като картелиране и предварително договаряне, с които е белязан целият конкурс и срещу които нееднократно самият Терзиев изразява възмущение.

4. Откъде кметът на София разполага с информация, че втора турска фирма е искала да подаде документи, но лицензът ѝ е бил отнет? Такава официална, публична информация няма. Никой не знае коя е въпросната турска фирма, ако такава съществува. Настоявам г-н Терзиев да публикува официалната си комуникация с втората турска фирма, в която тя го уведомява, че е възпрепятствана и кои са причините за това, за да мога да поискам от министъра на екологията информация защо е отнет лиценза ѝ. Ако въобще има отнет лиценз. В случай че се окаже, че официална кореспонденция няма, г-н Терзиев е в много деликатна ситуация – той няма право да води преговори с която и да било компания извън официалната процедура по обществената поръчка!

5. Турската фирма „Норм“ с ЕИК 208268066 в българския търговски регистър е с предмет на дейност сметосъбиране и сметоизвозване и е регистрирана в България на 16 април 2025 г., броени дни след като СО подава документи в Агенцията за обществени поръчки на 26 март 2025 г. В Турция обаче фирмата развива дейност от 1988 г., но не в сметопочистването, а в изработката на защитни облекла, маски, жилетки за отбранителната индустрия, това може да се види на нейния уебсайт https://www.normltd.com/en/about-us/index.htm Компанията е пълноправен член на SASAD Асоциация на производителите в отбранителната и аерокосмическата промишленост в Турция. Една от последните новини за въпросната асоциация е участието ѝ в събитието „Информационен ден на НАТО“ с участието на висши служители от свързаните с НАТО агенции NCIA и NSPA. https://www.sasad.org.tr/sasad-olarak-nato-bilgilendirme-gunu-etkinligine-katilim-sagladik

„Норм“ изглежда е участвала в няколко обществени търгове в Турция, които се доближават до дейността, за която кандидатстват у нас. Но единствената информация за сметосъбиране и сметоизвозване е за периода 2016-2019 г. в Анкара. Тук възниква въпросът защо „Норм“ не е продължила да извършва тази дейност там, а след повече от 5 години една компания, която по същество е от отбранителната индустрия на Турция, на нас ни се представя като изключителен професионалист в сметопочистването? Проблем на София ли решава г-н Терзиев с приоритизирането на турската фирма? Напомням, че цената ѝ, макар и по-ниска от останалите, е над цената, над която кметът обяви, че няма да подпише договор. Но с „Норм“ заявява, че ще подпише.

6. Цената на „Консорциум „Почистване Триадица” в зона 6 – Люлин и Красно село, изглежда изключително висока 349 лв. без ДДС. И тя ни се дава като пример за рекет през последните дни. Цената на „Зауба“ ЕАД, която е победител в зона 1, обаче е още по-висока 379 лв. без ДДС. Ще подпише ли кметът със „Зауба“ на цена от 379 лв. и защо в нито един момент не споменава тази оферта?

7. Защо договорите с досегашните изпълнители не са публични? Софиянци трябва да знаят какви са били условията и какви са били цените до момента, а сайтът, в който е била публикувана обществената поръчка от 2019 г. и всички документи като обява, условия, подадени ценови оферти и договори, вече не се поддържа от СО. Разчитаме на апокрифна информация и думите на г-н Терзиев, които вече неколкократно се оказа, че… се разминават с истината.

8. На 3 октомври е сключен договор с общинското предприятие за обработка на отпадъци СПТО за сметосъбиране и сметоизвозване от райони Люлин и Красно село. Защо договорът със СПТО не е публичен? Защо такъв договор и до момента не е подписан с общинското дружество „Софекострой“, чиято дейност е именно сметопочистване?

9. Според вече публично направените признания на г-н Терзиев, е можело обществената поръчка да бъде обявена няколко месеца по-рано (всъщност можеше да се обяви година по-рано), което щеше да предотврати неудобствата на жителите на Люлин и Красно село. И в момента нямаше да се чудим какво да направим, когато изтекат и договорите за почистване и на останалите райони в столицата. Поради каква причина обществената поръчка беше забавена от кмета Терзиев?

10. И за финал един риторичен въпрос: Поемани ли са предварителни ангажименти към дадени компании, че ще спечелят обществената поръчка в определени софийски райони? Научихме, че „турската фирма“ е докарала специализирани камиони в София по време на конкурсната процедура. Всеки сам може да си отговори - кой инвеститор ще направи сериозни разходи, за които не е сигурен, че е осигурена възвръщаемост? Научихме, че въпросните камиони са били подпалени (вероятно от конкуренти), но това стана ясно два месеца след инцидента. Защо обаче точно тогава кметът на София твърдеше, че „за първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София са участвали толкова много и толкова разнообразни фирми“ и че „това е конкурсът с най-висока конкуренция сред участниците“?

Гражданският ентусиазъм, на който станахме свидетели в последните дни, е вдъхновяващ. Закупуването на камиони за сметосъбиране и сметоизвозване с дарения от граждани е пример за солидарност, който изгражда обществата.

Великият българин Дан Колов е дарил собствени средства за закупуване на първия самолет на „Български пощи“. С дарения, с доброволен бригадирски труд, с т.нар. „ленински съботници“ и летни бригади е изграждана България и в социалистическия ни период на развитие. Когато има обща цел, в името на благоденствието на всички ни, солидарният ни инстинкт се събужда. Но ако се окаже, че някой се е възползвал от този ентусиазъм в името на други, користни цели, това би било тежка злоупотреба, което рискува да дискредитира самата идея. Защото надеждите на хората не са свързани с това един Вълк да замени друг Вълк в почистването на София, а да бъдат пресечени хищническите апетити към обществения ресурс.

Обезпокоително е, когато кметът на София подвежда гражданите с различни цени, а в обществената поръчка са заложени грешни стойности. Притеснителна е избирателната война с рекета. Затова картите трябва да се поставят на масата. Всички карти, без „сгрешени“ сметки.

Отново призовавам г-н Терзиев да прекрати порочната обществена поръчка, в която очевидно няма конкуренция, в която всички ценови оферти са над реалистичната, според него, цена на Столична община. Призовавам го да публикува договорите, комуникацията си с фирмите и да даде отговори на ключови въпроси. Когато призоваваш гражданите да те подкрепят в битка с рекета и мафията, е добре самият ти да си открит към хората.