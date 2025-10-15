Васил Тончев: Най-вероятно Гуцанов и Киселова ще бъдат сменени

Бойко Борисов е изнервен от доста време, защото има два проблема. Първият е, че Росен Желязков е все по-харесван в партията и в чужбина, а в една лидерска партия няма място за двама водачи. Вторият е, че Борисов е наясно, че колаборацията с Ново начало вреди на ГЕРБ.

Това заяви в "Денят на живо" по NOVA NEWS социологът от "Сова Харис" Васил Тончев, който коментира вчерашното изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg

"Първият проблем е лесно решим, но за втория проблем Борисов няма план Б. Промяна може да настъпи след нови избори, но на тези избори ще се появи и президентът Радев. За мен предсрочни избори може да има в началото на следващата година, защото управляващите трябва да гласуват бюджет. Не се съмнявам, че президентът е готов да хвърли оставка и да се включи в предсрочни избори в началото на другата година. Това се готви от години", категоричен бе той.

"Атаките срещу Гуцанов и Киселова са ясен сигнал към малките коалиционни партньори. На Борисов не му харесва, че те трупат политически активи на негов гръб. Най-вероятно Гуцанов и Киселова ще бъдат сменени. В МВР също ще има промени, но ситуацията няма да се промени, защото напрежението ще остане. Развръзката ще се случи следващата година. Нещата в момента са в развитие", прогнозира Васил Тончев.