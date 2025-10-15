Васил Тончев: Най-вероятно Гуцанов и Киселова ще бъдат сменени

Бойко Борисов е изнервен от доста време, защото има два проблема. Първият е, че Росен Желязков е все по-харесван в партията и в чужбина, а в една лидерска партия няма място за двама водачи. Вторият е, че Борисов е наясно, че колаборацията с Ново начало вреди на ГЕРБ.
Това заяви в "Денят на живо" по NOVA NEWS социологът от "Сова Харис" Васил Тончев, който коментира вчерашното изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg
"Първият проблем е лесно решим, но за втория проблем Борисов няма план Б. Промяна може да настъпи след нови избори, но на тези избори ще се появи и президентът Радев. За мен предсрочни избори може да има в началото на следващата година, защото управляващите трябва да гласуват бюджет. Не се съмнявам, че президентът е готов да хвърли оставка и да се включи в предсрочни избори в началото на другата година. Това се готви от години", категоричен бе той.
"Атаките срещу Гуцанов и Киселова са ясен сигнал към малките коалиционни партньори. На Борисов не му харесва, че те трупат политически активи на негов гръб. Най-вероятно Гуцанов и Киселова ще бъдат сменени. В МВР също ще има промени, но ситуацията няма да се промени, защото напрежението ще остане. Развръзката ще се случи следващата година. Нещата в момента са в развитие", прогнозира Васил Тончев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
18:28 15.10.2025
2 си дзън
18:28 15.10.2025
3 Ежко
18:31 15.10.2025
4 глупости
18:31 15.10.2025
5 Един
Тва деде кво друса?! Господин Водопад навсякъде като му чуят името псуват!
18:38 15.10.2025
6 Карло☪︎ НacсpaH
Коментиран от #10
18:38 15.10.2025
7 Дидо
Коментиран от #11
18:40 15.10.2025
8 БЕЗ МАЙТАП
18:42 15.10.2025
9 Сандо
18:42 15.10.2025
10 хвани няква работа
До коментар #6 от "Карло☪︎ НacсpaH":И няма да имаш време за тролене по сайтовете.
18:50 15.10.2025
11 име
До коментар #7 от "Дидо":Гуцанов раздава на бацо парите на пенционери и работещи и трупа точки на гърба на бацо, крадливия банкянски тулуп.
18:53 15.10.2025
12 Киселова
18:56 15.10.2025
13 Който гласува
18:58 15.10.2025
14 Оставка!
Унищожителите на Конституцията.
Унищожителите на Референдуми.
Унищожителите на Валутен Борд, Български лЪв, Кеш.
Оставка на фалшификаторите на критериите от Маастрихт: грубо фалшифициране на дефицит, инфлация, ценова нестабилност
Оставка на теглилите най-голям заем в историята на България 20 милиарда лева само за 2025 г.
2016 16 милиарда лева заеми Горанов. Общо от 50 милиарда лева държавни заеми, 36 милиарда на ГЕРБ, СДС.
Само лихвите по заеми 2025 ще стигнат 6 милиарда лева.
От 2020 юли до 2025 г. само за 5 години:
Увеличиха 200% такси банки.
Увеличиха 150% административни такси.
Увеличиха си заплатите в СОС 300%.
Увеличиха Данък сграда 100%.
Увеличиха драстично здравни осигуровки реален бюджет на НЗОК е 20 милиарда лева, 10 милиарда от държавата, 10 милиарда лева доплащане от пациенти. Като минаваме Германия 15% здравни осигуровки с Еврогария 16% доплащане пациент 50% за лечение и изследвания..
Германия 15% работодател, наемен работник, немска минимална заплата 4200 лева.
Българска МРЗ 1077 лева, или осигуровките не само не трябва да се увеличават, те трябва да паднат драстично.
Увеличиха бюджетни заплати 100%.
Увеличиха администрацията с 33%, най-голямата администрация в ЕС - 650 000.
Чудовищна инфлация, Чудовищно повишаване на цени.
Лишиха ни от евтини газ, ток, петрол, вода-
Оставка на БКП, ДПСНН, ПП, ДБ, СДС, ИТН.
Хвърлящата Референдуми в кошчето Киселова с 30 000 лв. заплата от на
18:58 15.10.2025