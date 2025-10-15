Новини
Васил Тончев: Най-вероятно Гуцанов и Киселова ще бъдат сменени

15 Октомври, 2025 18:26 860 14

  • васил тончев-
  • наталия киселова-
  • борислав гуцанов-
  • сменени

"За мен предсрочни избори може да има в началото на следващата година, защото управляващите трябва да гласуват бюджет. Не се съмнявам, че президентът е готов да хвърли оставка и да се включи в предсрочни избори в началото на другата година. Това се готви от години", категоричен бе социологът

Васил Тончев: Най-вероятно Гуцанов и Киселова ще бъдат сменени - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бойко Борисов е изнервен от доста време, защото има два проблема. Първият е, че Росен Желязков е все по-харесван в партията и в чужбина, а в една лидерска партия няма място за двама водачи. Вторият е, че Борисов е наясно, че колаборацията с Ново начало вреди на ГЕРБ.

Това заяви в "Денят на живо" по NOVA NEWS социологът от "Сова Харис" Васил Тончев, който коментира вчерашното изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg

"Първият проблем е лесно решим, но за втория проблем Борисов няма план Б. Промяна може да настъпи след нови избори, но на тези избори ще се появи и президентът Радев. За мен предсрочни избори може да има в началото на следващата година, защото управляващите трябва да гласуват бюджет. Не се съмнявам, че президентът е готов да хвърли оставка и да се включи в предсрочни избори в началото на другата година. Това се готви от години", категоричен бе той.

"Атаките срещу Гуцанов и Киселова са ясен сигнал към малките коалиционни партньори. На Борисов не му харесва, че те трупат политически активи на негов гръб. Най-вероятно Гуцанов и Киселова ще бъдат сменени. В МВР също ще има промени, но ситуацията няма да се промени, защото напрежението ще остане. Развръзката ще се случи следващата година. Нещата в момента са в развитие", прогнозира Васил Тончев.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 11 Отговор
    Гуцанов и Киселова са на Момчето, тях няма да ги закачат.

    18:28 15.10.2025

  • 2 си дзън

    12 0 Отговор
    Има ли значение кой ще бъде сменен?

    18:28 15.10.2025

  • 3 Ежко

    12 0 Отговор
    Киселина се опита да играе мръсно и да доказва колко е "полезна" за коалицията.Никога не е късно само да си плюеш в аурата,а Киселина,този велик корифей на правото го направи 2 пъти!Чудя се как се гледа в огледалото сутрин,без да получи стомашен напън!

    18:31 15.10.2025

  • 4 глупости

    9 0 Отговор
    Мамо мила, кой може да харесва папагал като росен желязков. Даже самите гербаджии не го бръснат за... Щото много го харесват, затова бягат при шиша, така ли? На запад кой обръща внимание на премиера на някаква цъхлива територийка?!

    18:31 15.10.2025

  • 5 Един

    7 0 Отговор
    Желязков харесван? Къде бе? От кого бе?!
    Тва деде кво друса?! Господин Водопад навсякъде като му чуят името псуват!

    18:38 15.10.2025

  • 6 Карло☪︎ НacсpaH

    6 4 Отговор
    Искам пари , много пари от държавата! Трябват ми за дppoггaaa! Децата пенсионерите и социално слабите да го дyyxxатт!

    Коментиран от #10

    18:38 15.10.2025

  • 7 Дидо

    5 0 Отговор
    Гуцани какво е съгрешил че не разбрах ?!

    Коментиран от #11

    18:40 15.10.2025

  • 8 БЕЗ МАЙТАП

    3 0 Отговор
    Борисов е готов с план Б . Натрупал е доста буркани с мас.

    18:42 15.10.2025

  • 9 Сандо

    2 0 Отговор
    Няма как човек от партия на предатели и продажници да не е харесван от тези,на които предава и продава Родината ни.

    18:42 15.10.2025

  • 10 хвани няква работа

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Карло☪︎ НacсpaH":

    И няма да имаш време за тролене по сайтовете.

    18:50 15.10.2025

  • 11 име

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дидо":

    Гуцанов раздава на бацо парите на пенционери и работещи и трупа точки на гърба на бацо, крадливия банкянски тулуп.

    18:53 15.10.2025

  • 12 Киселова

    1 0 Отговор
    За нищо не става

    18:56 15.10.2025

  • 13 Който гласува

    0 0 Отговор
    "Атлантически бюджет" няма да го има в следващият парламент.

    18:58 15.10.2025

  • 14 Оставка!

    0 0 Отговор
    Оставка на БКП, ДПСНН, ГЕПБ, ПП, ДБ, СДС, ИТН.
    Унищожителите на Конституцията.
    Унищожителите на Референдуми.
    Унищожителите на Валутен Борд, Български лЪв, Кеш.
    Оставка на фалшификаторите на критериите от Маастрихт: грубо фалшифициране на дефицит, инфлация, ценова нестабилност
    Оставка на теглилите най-голям заем в историята на България 20 милиарда лева само за 2025 г.
    2016 16 милиарда лева заеми Горанов. Общо от 50 милиарда лева държавни заеми, 36 милиарда на ГЕРБ, СДС.
    Само лихвите по заеми 2025 ще стигнат 6 милиарда лева.
    От 2020 юли до 2025 г. само за 5 години:
    Увеличиха 200% такси банки.
    Увеличиха 150% административни такси.
    Увеличиха си заплатите в СОС 300%.
    Увеличиха Данък сграда 100%.
    Увеличиха драстично здравни осигуровки реален бюджет на НЗОК е 20 милиарда лева, 10 милиарда от държавата, 10 милиарда лева доплащане от пациенти. Като минаваме Германия 15% здравни осигуровки с Еврогария 16% доплащане пациент 50% за лечение и изследвания..
    Германия 15% работодател, наемен работник, немска минимална заплата 4200 лева.
    Българска МРЗ 1077 лева, или осигуровките не само не трябва да се увеличават, те трябва да паднат драстично.
    Увеличиха бюджетни заплати 100%.
    Увеличиха администрацията с 33%, най-голямата администрация в ЕС - 650 000.
    Чудовищна инфлация, Чудовищно повишаване на цени.
    Лишиха ни от евтини газ, ток, петрол, вода-
    Оставка на БКП, ДПСНН, ПП, ДБ, СДС, ИТН.
    Хвърлящата Референдуми в кошчето Киселова с 30 000 лв. заплата от на

    18:58 15.10.2025

