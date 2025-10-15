Антон Кутев: ГЕРБ няма интерес да остава в това мнозинство, защото губи чисто електорална тежест

Знаеше се, че ще има сътресение в правителството. Беше ясно, че ще има дискомфорт. Това не е тайна за Борисов и Пеевски. Вчера видях добре изигран театър на Борисов. Нещата, които си бяха поставили като задача в началото на мандата – Пеевски официално да участва в мнозинството, а Борисов да е премиер, според мен са възможни. Според мен ще се разберат. Това заяви пред bTV Антон Кутев, бивш говорител на служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев и бивш депутат от БСП, цитиран от novini.bg.
ГЕРБ няма интерес да остава в това мнозинство, защото губи чисто електорална тежест. Основният противник на Борисов във властта е Пеевски. Има типично за Борисов мислене, че ако той е премиер, а не Росен Желязков, то съотношението на силите спрямо Пеевски ще е по-различно“, смята Кутев.
Убеден е, че нищо страшно и неочаквано не се е случило в Пазарджик.
„Киселова ще се смени, защото в тези бурни времена вероятността да се направи служебно правителство става по-голяма. Тя е рисков фактор за Борисов и Пеевски, защото президентът може да я направи служебен премиер“, коментира още Кутев.
Той не се съмнява, че ГЕРБ все още са най-голямата партия: „Ако освободим ГЕРБ от корпоративния вот обаче, те имат не повече от 5-6%. Битката е за това кой ще управлява невидимите лостове на властта – кой ще държи кметовете, кой ще държи тъмните сили през прокуратурата и следствието. Затова са битките за София и Варна.“
Смята, че ръководството на БСП знае, че на следващи избори партията няма да влезе в парламента.
Относно възможността президентът Румен Радев да създаде своя партия след края на мандата си, Кутев заяви: „Всеки, който обяви партия от името на Радев, ще сгреши. Той сам взима решенията, дори двама-трима най-близки до него няма да знаят. При него ще стане много бързо партия, стига да реши да се кандидатира. Не му трябват структури в страната, защото той не стои на тях.“
19:37 15.10.2025
19:37 15.10.2025
19:38 15.10.2025
4 България е вече в реален фалит
До коментар #1 от "Пич":Фалит. ГЕРБ направиха фалит на България, дефицита вече е над 5 % и свинята Теменуга много добре знае че докара до фалит България за по малко от 1 година. Понеже лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя знае че е фалирал България иска да се измъкне преди да гръмне бомбата. Чуди се как да се измъкне. За това играе пиески. Понеже само с крадене не става, вече знаят че няма пари за крадене и почват въпросите, бързат да се измъкнат и да кажат че друг е виновен. Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжат, истината ще ги застигне. Вече и най глупавите разбраха че ГЕРБ могат само да крадат и лъжат, а вече се наредиха много крадци на клона. Свинята Шишко има много голям апетит, така че няма вече за всички.
Коментиран от #8
19:39 15.10.2025
19:39 15.10.2025
19:42 15.10.2025
Загубиха лишавайки ни от евтини ток, газ, петрол, вода. Загубиха вкарвайки ни с Желязков в "Коалиция на желаещите", без Решение на НС. Загубиха ни купувайки ф16 за 6 милиарда лева. Заробвайки ни за 7 и8 блок с 60 милиарда лева. Подарявайки ценните метали на България. Гаврата с референдум Белене, махайки Белене от въпроса. Вкарвайки осдени мигранти с Денков ПП, ДБ. Купувайки с пъти по-скъп газ с ПП, ДБ милиарди. Борса газ. Подписвайки Борса ток по ПВУ с ДПС, ДБ, ПП, СДС. Чудовищна инфлация,чудовищно повишаване на цени, спекула, заради Еврошийта.
Оставка на ДПСНН, СДС, ДБ, ПП, БКП, ИТН, ГЕРБ.
19:47 15.10.2025
До коментар #4 от "България е вече в реален фалит":Ако успеем да се измъкнем от еврото , може би ще успеем да се измъкнем от всичко !!! Защото сега ще се качим на Титаник ( ЕС ) !!!
19:49 15.10.2025
Няма да влезе--с неговото/Кутюво/ специално участие!
19:55 15.10.2025
19:58 15.10.2025
.... Всеки да говори за квото е учИл, иначе приказките му и 5 гроша не струват!
20:00 15.10.2025
20:06 15.10.2025
13 По конституция чл.63
И трябва всяка сутрин да са в пленарна зала за да има кворум
Сега излиза че няма кой да контролира парламентарната демокрация
И разни партии с 30% избиратели са запълнили 100% парламента не спазват чл.63 от Конституцията на Република България и конституционния съд седи и гледа и не се самосезира
20:13 15.10.2025
20:13 15.10.2025
Борбата е безмилостно жестока
20:22 15.10.2025
20:26 15.10.2025