Антон Кутев: ГЕРБ няма интерес да остава в това мнозинство, защото губи чисто електорална тежест

Знаеше се, че ще има сътресение в правителството. Беше ясно, че ще има дискомфорт. Това не е тайна за Борисов и Пеевски. Вчера видях добре изигран театър на Борисов. Нещата, които си бяха поставили като задача в началото на мандата – Пеевски официално да участва в мнозинството, а Борисов да е премиер, според мен са възможни. Според мен ще се разберат. Това заяви пред bTV Антон Кутев, бивш говорител на служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев и бивш депутат от БСП, цитиран от novini.bg.

ГЕРБ няма интерес да остава в това мнозинство, защото губи чисто електорална тежест. Основният противник на Борисов във властта е Пеевски. Има типично за Борисов мислене, че ако той е премиер, а не Росен Желязков, то съотношението на силите спрямо Пеевски ще е по-различно“, смята Кутев.

Убеден е, че нищо страшно и неочаквано не се е случило в Пазарджик.

„Киселова ще се смени, защото в тези бурни времена вероятността да се направи служебно правителство става по-голяма. Тя е рисков фактор за Борисов и Пеевски, защото президентът може да я направи служебен премиер“, коментира още Кутев.

Той не се съмнява, че ГЕРБ все още са най-голямата партия: „Ако освободим ГЕРБ от корпоративния вот обаче, те имат не повече от 5-6%. Битката е за това кой ще управлява невидимите лостове на властта – кой ще държи кметовете, кой ще държи тъмните сили през прокуратурата и следствието. Затова са битките за София и Варна.“

Смята, че ръководството на БСП знае, че на следващи избори партията няма да влезе в парламента.

Относно възможността президентът Румен Радев да създаде своя партия след края на мандата си, Кутев заяви: „Всеки, който обяви партия от името на Радев, ще сгреши. Той сам взима решенията, дори двама-трима най-близки до него няма да знаят. При него ще стане много бързо партия, стига да реши да се кандидатира. Не му трябват структури в страната, защото той не стои на тях.“