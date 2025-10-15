Новини
Антон Кутев: ГЕРБ няма интерес да остава в това мнозинство, защото губи чисто електорална тежест

Антон Кутев: ГЕРБ няма интерес да остава в това мнозинство, защото губи чисто електорална тежест

15 Октомври, 2025

Вчера видях добре изигран театър на Борисов. Нещата, които си бяха поставили като задача в началото на мандата – Пеевски официално да участва в мнозинството, а Борисов да е премиер, според мен са възможни. Според мен ще се разберат, коментира още бившият говорител на служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев

Антон Кутев: ГЕРБ няма интерес да остава в това мнозинство, защото губи чисто електорална тежест - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова

Знаеше се, че ще има сътресение в правителството. Беше ясно, че ще има дискомфорт. Това не е тайна за Борисов и Пеевски. Вчера видях добре изигран театър на Борисов. Нещата, които си бяха поставили като задача в началото на мандата – Пеевски официално да участва в мнозинството, а Борисов да е премиер, според мен са възможни. Според мен ще се разберат. Това заяви пред bTV Антон Кутев, бивш говорител на служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев и бивш депутат от БСП, цитиран от novini.bg.

ГЕРБ няма интерес да остава в това мнозинство, защото губи чисто електорална тежест. Основният противник на Борисов във властта е Пеевски. Има типично за Борисов мислене, че ако той е премиер, а не Росен Желязков, то съотношението на силите спрямо Пеевски ще е по-различно“, смята Кутев.

Убеден е, че нищо страшно и неочаквано не се е случило в Пазарджик.

„Киселова ще се смени, защото в тези бурни времена вероятността да се направи служебно правителство става по-голяма. Тя е рисков фактор за Борисов и Пеевски, защото президентът може да я направи служебен премиер“, коментира още Кутев.

Той не се съмнява, че ГЕРБ все още са най-голямата партия: „Ако освободим ГЕРБ от корпоративния вот обаче, те имат не повече от 5-6%. Битката е за това кой ще управлява невидимите лостове на властта – кой ще държи кметовете, кой ще държи тъмните сили през прокуратурата и следствието. Затова са битките за София и Варна.“

Смята, че ръководството на БСП знае, че на следващи избори партията няма да влезе в парламента.

Относно възможността президентът Румен Радев да създаде своя партия след края на мандата си, Кутев заяви: „Всеки, който обяви партия от името на Радев, ще сгреши. Той сам взима решенията, дори двама-трима най-близки до него няма да знаят. При него ще стане много бързо партия, стига да реши да се кандидатира. Не му трябват структури в страната, защото той не стои на тях.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    9 2 Отговор
    Баце като истински партизански командир се кани да се изсули ! После ще посочи Пеевски като единствено виновен ! И след това спокойно ще атакува мандрата ( парламента ) ! Накрая ще ви каже - Казах ли ви аз !!!

    Коментиран от #4

    19:37 15.10.2025

  • 2 Промяна

    7 3 Отговор
    Пеевски приключи ГЕРБ излизаме на протести

    19:37 15.10.2025

  • 3 Гост

    8 1 Отговор
    Герб загуби електорална тежест още преди години. Затова му се наложи коалиция със седесарите.

    19:38 15.10.2025

  • 4 България е вече в реален фалит

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Фалит. ГЕРБ направиха фалит на България, дефицита вече е над 5 % и свинята Теменуга много добре знае че докара до фалит България за по малко от 1 година. Понеже лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя знае че е фалирал България иска да се измъкне преди да гръмне бомбата. Чуди се как да се измъкне. За това играе пиески. Понеже само с крадене не става, вече знаят че няма пари за крадене и почват въпросите, бързат да се измъкнат и да кажат че друг е виновен. Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжат, истината ще ги застигне. Вече и най глупавите разбраха че ГЕРБ могат само да крадат и лъжат, а вече се наредиха много крадци на клона. Свинята Шишко има много голям апетит, така че няма вече за всички.

    Коментиран от #8

    19:39 15.10.2025

  • 5 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Герп за политически tруп а шиши е хиена и оглозгва каквото е останало по кокалите

    19:39 15.10.2025

  • 6 Бившият член на БСП

    8 1 Отговор
    И говорител на партията е прав затова че без купен и корпоративен вот процентите за ГЕРБ са 5-6 % и че неговата бивша партия БСП повече никога няма да влезе в парламента -

    Той не се съмнява, че ГЕРБ все още са най-голямата партия: „Ако освободим ГЕРБ от корпоративния вот обаче, те имат не повече от 5-6%. Битката е за това кой ще управлява невидимите лостове на властта – кой ще държи кметовете, кой ще държи тъмните сили през прокуратурата и следствието. Затова са битките за София и Варна.“

    Смята, че ръководството на БСП знае, че на следващи избори партията няма да влезе в парламента.

    19:42 15.10.2025

  • 7 Електоралната тежест

    4 1 Отговор
    ГЕРБ, СДС я загубиха с протестите срещу повишени цени ток, закриването 2012 на Белене, ЮП, БА. Фалит на КТБ. Загубиха избирателите си със Сглобката с ПП, ДБ. Загубиха с подкрепата след гаврата с Конституцията ДПСНН, ДБ, ПП, СДС. Загубиха подкрепа с подкрепата си към ДПСНН. Загубиха коалирайки се с БКП и ИТН. Загубиха унищожавайки Български лЪв, Валутен Борд и КЕШ. Загубиха теглейки чудовищни заеми само за 2025 20 милиарда лева. 2016 Горанов 16 милиарда лева. Загубиха фалшифицирайки грубо с ПП, ДБ, ДПСНН данни за дефицит, инфлация, ценова нестабилност.
    Загубиха лишавайки ни от евтини ток, газ, петрол, вода. Загубиха вкарвайки ни с Желязков в "Коалиция на желаещите", без Решение на НС. Загубиха ни купувайки ф16 за 6 милиарда лева. Заробвайки ни за 7 и8 блок с 60 милиарда лева. Подарявайки ценните метали на България. Гаврата с референдум Белене, махайки Белене от въпроса. Вкарвайки осдени мигранти с Денков ПП, ДБ. Купувайки с пъти по-скъп газ с ПП, ДБ милиарди. Борса газ. Подписвайки Борса ток по ПВУ с ДПС, ДБ, ПП, СДС. Чудовищна инфлация,чудовищно повишаване на цени, спекула, заради Еврошийта.
    Оставка на ДПСНН, СДС, ДБ, ПП, БКП, ИТН, ГЕРБ.

    19:47 15.10.2025

  • 8 Пич

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "България е вече в реален фалит":

    Ако успеем да се измъкнем от еврото , може би ще успеем да се измъкнем от всичко !!! Защото сега ще се качим на Титаник ( ЕС ) !!!

    19:49 15.10.2025

  • 9 12340

    1 2 Отговор
    ".... Смята, че ръководството на БСП знае, че на следващи избори партията няма да влезе в парламента...."
    Няма да влезе--с неговото/Кутюво/ специално участие!

    19:55 15.10.2025

  • 10 Николова , София

    1 0 Отговор
    Кутев , харесвах те като говорител ..но ти се загуби да се обедняваш..гадай брате

    19:58 15.10.2025

  • 11 Град Симитли

    1 0 Отговор
    Образованието на тоя е "История на изкуството"
    .... Всеки да говори за квото е учИл, иначе приказките му и 5 гроша не струват!

    20:00 15.10.2025

  • 12 жседр

    1 1 Отговор
    Един обикновен глупав лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, разиграва цяла България и ходят по студията и обясняват какво искал да каже един циганин??? Ограби България този боклук и от 2009 г до днес милиарди сложи в чекмеджето и държавата на кочина я обърна, и още ходят да разсъждават какво искал бил да каже??? Ами не иска в затвора и не иска конфискация. Не иска да яде дървото. Това прави. Лъже и се мъчи още малко време да мине. А за българите дето ограби като африканци изобщо не му и пука. Гледа да си спаси кожата и всякакви интриги е готов да измисли. Слава Богу обедняването е факт и все повече бедни българи разбират че ги е лъгал и мамил един глупав бандит. А вие анализираите колкото си искате. Той ви взе парите а вие си чешете кратуните.

    20:06 15.10.2025

  • 13 По конституция чл.63

    1 1 Отговор
    Народните представители са 240
    И трябва всяка сутрин да са в пленарна зала за да има кворум
    Сега излиза че няма кой да контролира парламентарната демокрация
    И разни партии с 30% избиратели са запълнили 100% парламента не спазват чл.63 от Конституцията на Република България и конституционния съд седи и гледа и не се самосезира

    20:13 15.10.2025

  • 14 Яни Величков

    1 0 Отговор
    Абе Кутев, само глупости говориш, Радев е провален политик с договора на турците и съмнение за корупционна сделка.

    20:13 15.10.2025

  • 15 Идват президентски избори в условия

    2 0 Отговор
    На еврозоната и пълноправно членство в ЕС и последващи най вероятно два президентски мандата от 2026 до 2037
    Борбата е безмилостно жестока

    20:22 15.10.2025

  • 16 Куку да не е подарък на Кутев

    1 0 Отговор
    Както СДС на Сергей Д Станишев

    20:26 15.10.2025

