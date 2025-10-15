Новини
Заради очаквани валежи в района на Царево: Задействат системата BG-Alert

15 Октомври, 2025 20:13

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Ще бъде задействан BG Alert ! Бъдете предпазливи". Това написа кметът на Царево Марин Киров на страницата си във фейсбук, цитиран от "Фокус". Причината е прогнозата за обилни валежи тази нощ.

Кметът се позовава на следната публикация на Меteo Bulgaria в социалната мрежа:

Нещо много важно, за което никой никъде не пише, а трябва

Намерихме време и прегледахме обстойно моделите. Та, трите регионални такива с висока резолюция (на картите) прогнозират нови локални, но и значителни валежи през следващото денонощие в Бургаско и по Южното Черноморие!

Възможни са количества до 50-80 л/кв.м., а и повече дори на места там. Местната власт да следи реките и деретата от полунощ нататък, за да няма изненади и проблеми!


  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Голяма грижа на държавата за хората ! Като в приказката - Овчарят викал:
    - Бегааай..... водата иде.....

    20:20 15.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 си дзън

    3 0 Отговор
    От Царево може и към Елените да намине да ги довърши.

    20:21 15.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 разбойко альрт

    2 0 Отговор
    аз издавам същия звук

    20:25 15.10.2025

  • 16 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Тия вече и при роса започнаха да алармират

    20:26 15.10.2025

  • 17 какъв е смисъла на тази

    3 0 Отговор
    "система"?

    Коментиран от #19

    20:27 15.10.2025

  • 18 Нема Шанс

    0 0 Отговор
    Много пара откраднаха тия цървули в Царево

    20:30 15.10.2025

  • 19 Амии

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "какъв е смисъла на тази":

    Никакъв доколкото разбирам.

    20:35 15.10.2025

