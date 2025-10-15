Заради очаквани валежи в района на Царево: Задействат системата BG-Alert

"Ще бъде задействан BG Alert ! Бъдете предпазливи". Това написа кметът на Царево Марин Киров на страницата си във фейсбук, цитиран от "Фокус". Причината е прогнозата за обилни валежи тази нощ.
Кметът се позовава на следната публикация на Меteo Bulgaria в социалната мрежа:
Нещо много важно, за което никой никъде не пише, а трябва
Намерихме време и прегледахме обстойно моделите. Та, трите регионални такива с висока резолюция (на картите) прогнозират нови локални, но и значителни валежи през следващото денонощие в Бургаско и по Южното Черноморие!
Възможни са количества до 50-80 л/кв.м., а и повече дори на места там. Местната власт да следи реките и деретата от полунощ нататък, за да няма изненади и проблеми!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- Бегааай..... водата иде.....
20:20 15.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 си дзън
20:21 15.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 разбойко альрт
20:25 15.10.2025
16 ООрана държава
20:26 15.10.2025
17 какъв е смисъла на тази
Коментиран от #19
20:27 15.10.2025
18 Нема Шанс
20:30 15.10.2025
19 Амии
До коментар #17 от "какъв е смисъла на тази":Никакъв доколкото разбирам.
20:35 15.10.2025