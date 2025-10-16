Гледат мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.



Той беше задържан в края на юни, а обвиненията срещу него са за участие в организирана престъпна група и получаване на подкупи, изброи БНТ.

Заедно с Барбутов беше задържан и бизнесменът Петър Рафаилов, но в края на септември той беше пуснат под гаранция от 10 000 лева.

До момента магистратите отказват да пуснат Барбутов от ареста като сред мотивите е, че може да повлияе на разследването.