За втори пореден ден без кворум в Народното събрание

За втори пореден ден Народното събрание не събра кворум, след като в зала се регистрираха само 71 депутати. Следващото заседание ще бъде утре, съобщават от БНТ.
Вчера заседание нямаше, защото в зала се регистрираха едва 61 народни представители, а председателят на парламента Наталия Киселова насрочи ново - за днес в 9.00. Дотук се стигна след закана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да не осигуряват кворум в парламента.
Гневът му беше предизвикан от лошото представяне на ГЕРБ на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик. Борисов отправи и остри критики към коалиционните си партньори от БСП и ИТН.
1 провинциалист
09:18 16.10.2025
2 Цирк
09:18 16.10.2025
3 защо
Опс, ограбват.
09:18 16.10.2025
4 Пич
09:19 16.10.2025
5 Ура,,Ура
Коментиран от #12
09:19 16.10.2025
6 240 хрантутници!
09:20 16.10.2025
7 456
Коментиран от #14
09:20 16.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Н@СР@НИ В ОПЕРА ‼️
Коментиран от #20
09:21 16.10.2025
10 Голфаровото гоги
09:22 16.10.2025
11 Народните депотати
09:23 16.10.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Ура,,Ура":"Д"ругарят "П" оглозга ШАЙКАТА на Буци‼️
А и ТръмПича го отсФири ‼️
09:24 16.10.2025
13 ЖЕНСКИЯ ПАЗАР
09:26 16.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "456":Те не ходят там заради заплатата.
Коментиран от #18
09:26 16.10.2025
15 Прокурор
ЗА 1 ДЕН- ГЛОБА В РАЗМЕР НА 3 ЗАПЛАТИ! А 3/три/ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ДНИ САМООТЛЪЧКА - УВОЛНЕНИЕ!
09:26 16.10.2025
16 Последния Софиянец
09:30 16.10.2025
17 ГЕРБ
09:31 16.10.2025
18 456
До коментар #14 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":То е ясно ,но въпреки това им се плаща. Кюфтета им струват по стотинки ,и ако им отрежат по 200 лева за това, че не са били на работа ще извият до небесата. Ти днес ако решиш да не ходиш на работа ,какво ще стане с теб?
09:31 16.10.2025
19 жесде
09:32 16.10.2025
20 ТИГО
До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":ТЕ ни набутаха а НИЕ къде спахме толкова години след като подписаха договора ?? МА да да мрънкаш пост фактум и да люпиш семки е по добре от това да ръчкаш да питаш и да гласуваш !
Коментиран от #25
09:36 16.10.2025
21 мъкаааа
09:37 16.10.2025
22 ТИГО
09:45 16.10.2025
23 ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН
09:49 16.10.2025
24 УВОЛНЕНИЕ
КОЙТО НЕ РАБОТИ НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕ , Т.Е. ДА ПОЛУЧАВА ЗАПЛАТА!
09:51 16.10.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #20 от "ТИГО":В договора НЯМА ДАТИ❗
А и всички знаят, че НЕ покриваме изисканията по договора❗
Коментиран от #26
09:52 16.10.2025
26 ТИГО
До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Няма обаче и няма измъкване ,е това проспахме през тия години !А че има инфлация е повече от ясно ,но не ни я правят другите нашите РОДНИТЕ ни крадат !И така ще е докато на протести ходят едни и същи както и на изборите по 30% избиратели ! Та да не се оплакваме щото НИЕ ги създадохме тия тутманици с нашето бездействие и не пукизъм ! И докато не се научим че когато изискваш нещо се ръчка до край държавният хрантутник ,дембел !А не да свиваме рамене че "Тука е така"
Коментиран от #30
09:59 16.10.2025
27 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
МНОГО СА!
50 НА 5 МЛН. СА ДОСТАТЪЧНИ!
И ЗАПЛАТИТЕ ИМ СА НАДУТИ!
ДА СЕ НАМАЛЯТ ДО МИНИМАЛНА!
ДА ЗАПОЧНАТ ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ,КАКТО ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ!
РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕС И НЕПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО!
10:00 16.10.2025
28 гост
10:02 16.10.2025
29 Само с приказки
10:25 16.10.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #26 от "ТИГО":Добра реч.
Проблемът е , че ти дават да избираш
НЕЩО от което НИЩО не зависи- например
Президент ама на в Президентска република❗
И 100% да отидат на парламентарни избори-
ТЕ не избират нито Премиер, нито Председател на НС, дори нямат представа
кого ЩЕ ИМ НАЗНАЧАТ❗
В този смисъл от ТВОЯ и МОЯ избор НИЩО НЕ ЗАВИСИ❗
А какво остава за избраните с партийна листа депутати, които после се отричат и се обявяват за независими❗
Ако от ТВОЯ и МОЯ избор зависи нещо -
ще НИ забранят да гласуваме-
справка референдум за €, референдум за ЕС, референдум за НАТО....
10:38 16.10.2025