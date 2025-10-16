За втори пореден ден без кворум в Народното събрание

За втори пореден ден Народното събрание не събра кворум, след като в зала се регистрираха само 71 депутати. Следващото заседание ще бъде утре, съобщават от БНТ.

Вчера заседание нямаше, защото в зала се регистрираха едва 61 народни представители, а председателят на парламента Наталия Киселова насрочи ново - за днес в 9.00. Дотук се стигна след закана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да не осигуряват кворум в парламента.

Гневът му беше предизвикан от лошото представяне на ГЕРБ на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик. Борисов отправи и остри критики към коалиционните си партньори от БСП и ИТН.