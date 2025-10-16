Новини
България »
Всички градове »
За втори пореден ден без кворум в Народното събрание

За втори пореден ден без кворум в Народното събрание

16 Октомври, 2025 09:16 882 30

  • втори ден-
  • кворум-
  • народно събрание

В зала се регистрираха само 71 депутати. Следващото заседание е утре

За втори пореден ден без кворум в Народното събрание - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За втори пореден ден Народното събрание не събра кворум, след като в зала се регистрираха само 71 депутати. Следващото заседание ще бъде утре, съобщават от БНТ.

Вчера заседание нямаше, защото в зала се регистрираха едва 61 народни представители, а председателят на парламента Наталия Киселова насрочи ново - за днес в 9.00. Дотук се стигна след закана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да не осигуряват кворум в парламента.

Гневът му беше предизвикан от лошото представяне на ГЕРБ на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик. Борисов отправи и остри критики към коалиционните си партньори от БСП и ИТН.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    29 0 Отговор
    На това обикновено му се казва "самоотлъчване" и следва дисциплинарно уволнение.

    09:18 16.10.2025

  • 2 Цирк

    21 0 Отговор
    С винско начало. Съдбата на Б о цан ще е при бея от Дръндар

    09:18 16.10.2025

  • 3 защо

    24 0 Отговор
    С тъпи трикове ни управляват.
    Опс, ограбват.

    09:18 16.10.2025

  • 4 Пич

    25 0 Отговор
    Е да видите , че тия ако ги нема , на държавата нищо и нема !!!

    09:19 16.10.2025

  • 5 Ура,,Ура

    22 1 Отговор
    Тулупа откровено се гаври с държавата и народа.

    Коментиран от #12

    09:19 16.10.2025

  • 6 240 хрантутници!

    27 0 Отговор
    Да се намалят на 120!

    09:20 16.10.2025

  • 7 456

    23 0 Отговор
    А заплати ще има ли за тези дни?

    Коментиран от #14

    09:20 16.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 1 Отговор
    Набутаха ни в €- кошарата и вече се чудят как да се изнижат, като
    Н@СР@НИ В ОПЕРА ‼️

    Коментиран от #20

    09:21 16.10.2025

  • 10 Голфаровото гоги

    9 0 Отговор
    Избори до дупка

    09:22 16.10.2025

  • 11 Народните депотати

    16 0 Отговор
    пускат ли си отпуски когато не работят и нямат кворум? Щото ние работниците ако не работим сме длъжни да си пуснем отпуска.

    09:23 16.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ура,,Ура":

    "Д"ругарят "П" оглозга ШАЙКАТА на Буци‼️
    А и ТръмПича го отсФири ‼️

    09:24 16.10.2025

  • 13 ЖЕНСКИЯ ПАЗАР

    13 1 Отговор
    БАТИ БОЙКО СКОРО ЩЕ ХОДИ НА ПРАЗНИКА НА МОРКОВА

    09:26 16.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "456":

    Те не ходят там заради заплатата.

    Коментиран от #18

    09:26 16.10.2025

  • 15 Прокурор

    14 0 Отговор
    За "народните" хрантутници задължително трябва да важи КОДЕКСА НА ТРУДА: ЗА НЕЯВЯВАНЕ НА РАБОТА
    ЗА 1 ДЕН- ГЛОБА В РАЗМЕР НА 3 ЗАПЛАТИ! А 3/три/ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ДНИ САМООТЛЪЧКА - УВОЛНЕНИЕ!

    09:26 16.10.2025

  • 16 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Да им удържат две надници.

    09:30 16.10.2025

  • 17 ГЕРБ

    2 7 Отговор
    Браво на Борисов

    09:31 16.10.2025

  • 18 456

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    То е ясно ,но въпреки това им се плаща. Кюфтета им струват по стотинки ,и ако им отрежат по 200 лева за това, че не са били на работа ще извият до небесата. Ти днес ако решиш да не ходиш на работа ,какво ще стане с теб?

    09:31 16.10.2025

  • 19 жесде

    11 2 Отговор
    ГЕРБ циганина от банкя, хем ограби милиарди от българите, хем на работа не ходи а сега вече с интригите си съвсем блокира държавата. От 2009 г тоя лъжлив и крадлив циганин ограби българите, натъпка си чекмеджето с евро и злато и любовниците си , и като усети че ще го ритат стана депутат на 20 хиляди лева заплата, но и на работа не ходи този боклук. Сега когато разбра че свинята ще го изяде нареди на боклуците си да блокират и държавата. Срещу себе си протестира тоя лъжлив циганин. Той направи тоя сбирток и сега протестира против себе си??? А глупаците българи хем ги ограбиха хем гледат като препарирани и се радват на тоя крадлив и лъжлив циганин??? Трябва с тоягите да ги бухат през гърба тези крадци и некадърници, а стоят и разсъждават какъв "стратег" бил ГЕРБ циганина??? Слава на Господ Иисус Христос всеки ясно може да види какви какви боклуци е избирал. Ще го изпитате и на глупавите си кратуни с мизерията която са ви приготвили крадците. Празно няма.

    09:32 16.10.2025

  • 20 ТИГО

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ТЕ ни набутаха а НИЕ къде спахме толкова години след като подписаха договора ?? МА да да мрънкаш пост фактум и да люпиш семки е по добре от това да ръчкаш да питаш и да гласуваш !

    Коментиран от #25

    09:36 16.10.2025

  • 21 мъкаааа

    9 0 Отговор
    Нямат кворум,не работят,а получават дебели пари за заплати. И това е пак българска работа.

    09:37 16.10.2025

  • 22 ТИГО

    11 1 Отговор
    Време е да си извадим главата от ивицата Газа и да кажем че царя е гол ! Как всички народи по света могат да се дигнат като един, а тук ако един се дигне двама ще го дърпат! ХАК са ни тия хубостници ,нека ни "яздят" и стрижат ! Докато сме такива п0длoги така ще е !Докато за 100 лева сте готови да продадете бъдещето на децата си така ще е !Всеки ви е виновен но ние никога не сме ,ако не са смарт фоните ще умрете от скука на работа ! Бензина ви е скъп ма колите работят на място и то до училището тука до нас ,умирате ако ви спре интернета щото няма какво да правите на работа! Та и тия дигнаха си чукалата и няма да се вестнат !Докато се събират на протестите по 600 човека така ще е !Като се съберат 60000 тогава ще е друго ма и това не искате ,ходим едни и същи по протестите .

    09:45 16.10.2025

  • 23 ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН

    7 0 Отговор
    ПО ВРЕМЕТО НА СОЦА ИМАШЕ,,КОЙТО НЕ РАБОТИ НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕ,,.А СЕГА Е ТОЧНО ОБРАТНО,КОЙТО НЕ РАБОТИ МИЛИОНЕР,МИЛИАРДЕР,А КОЙТО РАБОТИ ЕДВАМ ВРЪЗВА ДВАТА КРАЯ.

    09:49 16.10.2025

  • 24 УВОЛНЕНИЕ

    8 0 Отговор
    И ОСТАВКА!
    КОЙТО НЕ РАБОТИ НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕ , Т.Е. ДА ПОЛУЧАВА ЗАПЛАТА!

    09:51 16.10.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "ТИГО":

    В договора НЯМА ДАТИ❗
    А и всички знаят, че НЕ покриваме изисканията по договора❗

    Коментиран от #26

    09:52 16.10.2025

  • 26 ТИГО

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Няма обаче и няма измъкване ,е това проспахме през тия години !А че има инфлация е повече от ясно ,но не ни я правят другите нашите РОДНИТЕ ни крадат !И така ще е докато на протести ходят едни и същи както и на изборите по 30% избиратели ! Та да не се оплакваме щото НИЕ ги създадохме тия тутманици с нашето бездействие и не пукизъм ! И докато не се научим че когато изискваш нещо се ръчка до край държавният хрантутник ,дембел !А не да свиваме рамене че "Тука е така"

    Коментиран от #30

    09:59 16.10.2025

  • 27 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    240 НЕРАБОТЕЩИ ИЗМЕКЯРА!
    МНОГО СА!
    50 НА 5 МЛН. СА ДОСТАТЪЧНИ!
    И ЗАПЛАТИТЕ ИМ СА НАДУТИ!
    ДА СЕ НАМАЛЯТ ДО МИНИМАЛНА!
    ДА ЗАПОЧНАТ ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ,КАКТО ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ!
    РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕС И НЕПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО!

    10:00 16.10.2025

  • 28 гост

    7 1 Отговор
    Заслужилият артист на Република България - Тиква е за затвора.

    10:02 16.10.2025

  • 29 Само с приказки

    1 0 Отговор
    и писане в мрежата не става. Не го ли разбрахте?

    10:25 16.10.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "ТИГО":

    Добра реч.
    Проблемът е , че ти дават да избираш
    НЕЩО от което НИЩО не зависи- например
    Президент ама на в Президентска република❗
    И 100% да отидат на парламентарни избори-
    ТЕ не избират нито Премиер, нито Председател на НС, дори нямат представа
    кого ЩЕ ИМ НАЗНАЧАТ❗
    В този смисъл от ТВОЯ и МОЯ избор НИЩО НЕ ЗАВИСИ❗
    А какво остава за избраните с партийна листа депутати, които после се отричат и се обявяват за независими❗
    Ако от ТВОЯ и МОЯ избор зависи нещо -
    ще НИ забранят да гласуваме-
    справка референдум за €, референдум за ЕС, референдум за НАТО....

    10:38 16.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол