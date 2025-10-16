Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните коли

Всички политици да се откажат от служебните си автомобили. Това призова Ивайло Мирчев пред медиите в Партийния дом.

Той настоя законодателите да идват на работа с личните си коли. Това не трябва да важи за президента, председателя на Народното събрание и премиера, тъй като трябва да бъдат защитени от НСО, подчерта Мирчев, цитиран от news.bg.

Отговорност депутати да не ходят на работа носят Бойко Борисов и Делян Пеевски, убеден е още той.

"Пеевски идва в Народното събрание, обикаля коридорите с НСО, говори пред медиите, но не се регистрира, това не е ходене на работа", допълни още Ивайло Мирчев.

Какво е решението на тази ситуация зависи от управляващото мнозинство, смята и Божидар Божанов, който очаква да види дали мнозинството е разпаднало или вървят преговори за реконцисиониране на министерствата.