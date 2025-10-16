Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните коли

Всички политици да се откажат от служебните си автомобили. Това призова Ивайло Мирчев пред медиите в Партийния дом.
Той настоя законодателите да идват на работа с личните си коли. Това не трябва да важи за президента, председателя на Народното събрание и премиера, тъй като трябва да бъдат защитени от НСО, подчерта Мирчев, цитиран от news.bg.
Отговорност депутати да не ходят на работа носят Бойко Борисов и Делян Пеевски, убеден е още той.
"Пеевски идва в Народното събрание, обикаля коридорите с НСО, говори пред медиите, но не се регистрира, това не е ходене на работа", допълни още Ивайло Мирчев.
Какво е решението на тази ситуация зависи от управляващото мнозинство, смята и Божидар Божанов, който очаква да види дали мнозинството е разпаднало или вървят преговори за реконцисиониране на министерствата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:17 16.10.2025
2 Мирчев да се откаже
12:19 16.10.2025
3 Шиши
Коментиран от #9, #11, #26
12:21 16.10.2025
4 Абсолютно
12:22 16.10.2025
5 Всите сте авантажии.
12:22 16.10.2025
6 Последния Софиянец
12:24 16.10.2025
7 ООрана държава
Коментиран от #13
12:24 16.10.2025
8 ватман
12:24 16.10.2025
9 Кренвирши Бони
До коментар #3 от "Шиши":Ние ще те повозим, няма страшно
12:25 16.10.2025
10 На НС подарявам
На добър час!
12:25 16.10.2025
11 Не се оправдавай!
До коментар #3 от "Шиши":А тоалетни ,,книжки" нали имаш...,че се оsr@...!
12:26 16.10.2025
12 Даниел
Моят работодател ми осигурява карта за градския транспорт,какво пречи и за тях да е същото?
12:27 16.10.2025
13 ватман
До коментар #7 от "ООрана държава":Това не са битовизми.... Огромни разходи за транспортиране на всякакви политичета, чиновничета и т.н. привилегирована сган се плащат ежемесечно от народа! Превърнали са служебните автомобили в лични превозни средства - на тях и приближените им, а и на семействата им - също! То не е само администрацията на НСО. Навсякъде е това - във всички държавни учреждения.
Коментиран от #21
12:28 16.10.2025
14 Гост
12:34 16.10.2025
15 Простотия
1. Никога няма да се откажат от служебните автомобили!
2. Времетов което нямя кворум в НС да не им се плаща! Веднага ще проима такъв!
12:34 16.10.2025
16 ГОШО
12:35 16.10.2025
17 Един
12:35 16.10.2025
18 нулои
12:36 16.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Написах, че
12:41 16.10.2025
21 ООрана държава
До коментар #13 от "ватман":Абе бойко и шиши ти заграбват държавата а ти си се притеснил за 2 туби бензин
12:42 16.10.2025
22 Но, като
12:42 16.10.2025
23 Точно така
Коментиран от #28
12:43 16.10.2025
24 Никакви коли
12:44 16.10.2025
25 Ний ша Ва упрайм
12:45 16.10.2025
26 Цък
До коментар #3 от "Шиши":Ще си купиш колело, на старо.
12:45 16.10.2025
27 Ъхъъъъъ.....
12:47 16.10.2025
28 НСО могат
До коментар #23 от "Точно така":И с велосипеди.
12:48 16.10.2025
29 Асен
12:49 16.10.2025
30 Цък
Коментиран от #32
12:49 16.10.2025
31 Дядо Поп
12:49 16.10.2025
32 1000+
До коментар #30 от "Цък":Радев какво чака, да прави партията и да взима властта. Или няма гащи?
12:50 16.10.2025
33 И защо пък да
12:51 16.10.2025
34 ДА СЕ
ДА СИ ГЛАСУВАТ ПО ЕДНА МИНИМАЛНА!
ДА РАБОТЯТ ПО 9 ЧАСА 6 ДНИ В СЕДМИЦАТА!
И ОТ ОЩЕ МНОГО НЕЩА ТРЯБВА ДА СЕ ОТКАЖАТ , ТА ДА ЗАПРИЛИЧАТ НА РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ.
12:53 16.10.2025
35 Много ясно че
12:53 16.10.2025
36 Изобилие
12:54 16.10.2025