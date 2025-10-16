Новини
Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните коли

16 Октомври, 2025 12:15 1 083 36

Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните коли - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Всички политици да се откажат от служебните си автомобили. Това призова Ивайло Мирчев пред медиите в Партийния дом.

Той настоя законодателите да идват на работа с личните си коли. Това не трябва да важи за президента, председателя на Народното събрание и премиера, тъй като трябва да бъдат защитени от НСО, подчерта Мирчев, цитиран от news.bg.

Отговорност депутати да не ходят на работа носят Бойко Борисов и Делян Пеевски, убеден е още той.

"Пеевски идва в Народното събрание, обикаля коридорите с НСО, говори пред медиите, но не се регистрира, това не е ходене на работа", допълни още Ивайло Мирчев.

Какво е решението на тази ситуация зависи от управляващото мнозинство, смята и Божидар Божанов, който очаква да види дали мнозинството е разпаднало или вървят преговори за реконцисиониране на министерствата.


Оценка 4.6 от 24 гласа.
Оценка 4.6 от 24 гласа.
  • 1 честен ционист

    14 11 Отговор
    Всички политици да заповядат у белия рейс.

    12:17 16.10.2025

  • 2 Мирчев да се откаже

    21 9 Отговор
    Мирчев да се откаже от депутатската си заплата, да върне откраднатите пари по различни схеми които е получил и да пътува с трамвай.

    12:19 16.10.2025

  • 3 Шиши

    16 3 Отговор
    Ами аз нямам книжка, ко шъ прая?

    Коментиран от #9, #11, #26

    12:21 16.10.2025

  • 4 Абсолютно

    20 3 Отговор
    На това дередже , на което докараха държавата и българските граждани и катастрофата тепърва предстои - никакви коли , горива , поддръжки и какво ли не за сметка на народа . Неконтролируемо !

    12:22 16.10.2025

  • 5 Всите сте авантажии.

    12 0 Отговор
    А повечето делавераджии.

    12:22 16.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Росен Желязков го чакаха на летището 6 коли

    12:24 16.10.2025

  • 7 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Абе нали оправихте държавата та тръгнахте битовизми да развявате. Я да се гласуват нови изборни правила и да се ходи на избори да не ви измитаме напролет

    Коментиран от #13

    12:24 16.10.2025

  • 8 ватман

    15 0 Отговор
    И всички висши държавни чиновници! Шефове на агенцийки, комисийки, институтчета и т.н. ... И секретарките и приближените им г .. лизци - също!

    12:24 16.10.2025

  • 9 Кренвирши Бони

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шиши":

    Ние ще те повозим, няма страшно

    12:25 16.10.2025

  • 10 На НС подарявам

    6 0 Отговор
    Катафалка.
    На добър час!

    12:25 16.10.2025

  • 11 Не се оправдавай!

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Шиши":

    А тоалетни ,,книжки" нали имаш...,че се оsr@...!

    12:26 16.10.2025

  • 12 Даниел

    15 0 Отговор
    Не им стига,че взимат огромни за страната заплати,ами и безплатен транспорт искат,Ок!
    Моят работодател ми осигурява карта за градския транспорт,какво пречи и за тях да е същото?

    12:27 16.10.2025

  • 13 ватман

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    Това не са битовизми.... Огромни разходи за транспортиране на всякакви политичета, чиновничета и т.н. привилегирована сган се плащат ежемесечно от народа! Превърнали са служебните автомобили в лични превозни средства - на тях и приближените им, а и на семействата им - също! То не е само администрацията на НСО. Навсякъде е това - във всички държавни учреждения.

    Коментиран от #21

    12:28 16.10.2025

  • 14 Гост

    9 1 Отговор
    Всички да се откажат, без лойната топка пеефски, за него всички коли и кортеж от 10км, че той е господаря на територията

    12:34 16.10.2025

  • 15 Простотия

    11 0 Отговор
    Бай ганьовщини:
    1. Никога няма да се откажат от служебните автомобили!
    2. Времетов което нямя кворум в НС да не им се плаща! Веднага ще проима такъв!

    12:34 16.10.2025

  • 16 ГОШО

    10 2 Отговор
    СВАЛЕТЕ ОХРАНАТА НА СВИНЯТА И ДА СЛЕЗЕ ОТ КОЛАТА.

    12:35 16.10.2025

  • 17 Един

    9 1 Отговор
    Кво значи "призова"?!!! Като си ербап внасяш в НС законопроект с който се отменят привилегиите на политиците и го гласувате! И да видим кой кой е!

    12:35 16.10.2025

  • 18 нулои

    6 1 Отговор
    Селяндурин, ти пък какъв лъжец си и ти само ако знаеш??? Докато те въртя шишко на коленце, изобщо не скимтеше а сега си като нов??? И с Ристю демокрацията като се въргаляхте като свини на плажа така хубаво ти беше докато лъжеш баби софиянки, че сега новата ти роля и тя е за награда. Кого лъжеш бре селяндурин Добрички???До сега къде беше??? Сега се сети че трябва да сте пеша и да си плащате от джоба бензина а не българите да ви хрантутят. Сега се сети след президента??? И ти да запишеш актив??? Слава Богу вече можеш да излъжеш само зализания Божко. Селяндурин Добрички, и ти ли си като президента за???

    12:36 16.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Написах, че

    6 4 Отговор
    Румен Радев е достоен мъж и факти ме изтриха!!!

    12:41 16.10.2025

  • 21 ООрана държава

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "ватман":

    Абе бойко и шиши ти заграбват държавата а ти си се притеснил за 2 туби бензин

    12:42 16.10.2025

  • 22 Но, като

    0 2 Отговор
    Вземем властта, лично ще ги намеря - един по един и ще ги поканя на Народния съд!

    12:42 16.10.2025

  • 23 Точно така

    1 1 Отговор
    И да се закрие НСО !

    Коментиран от #28

    12:43 16.10.2025

  • 24 Никакви коли

    3 0 Отговор
    С рейса да ходят, търтей с търтей

    12:44 16.10.2025

  • 25 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    да им раздадат служебни велосипеди без седалки!

    12:45 16.10.2025

  • 26 Цък

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шиши":

    Ще си купиш колело, на старо.

    12:45 16.10.2025

  • 27 Ъхъъъъъ.....

    2 0 Отговор
    Фирма "Балкан Стар Аутомотив" ЕООД гр. София е генерален дистрибутор на продуктите на Мерцедес - Бенц за България. Тея с хотела с водопада ! Само последната обществена поръчка за НСО беше за 2.5 млн. лв. за две нови коли. Едната от които вози Пеевски

    12:47 16.10.2025

  • 28 НСО могат

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Точно така":

    И с велосипеди.

    12:48 16.10.2025

  • 29 Асен

    2 0 Отговор
    Коли апартаменти охрана ама кога ти???

    12:49 16.10.2025

  • 30 Цък

    1 1 Отговор
    Искаха да унижат Радев, той им го наби с 200. Президента нямал правомощия и нищо не зависело от него. При тази ситуация ако Радев сглупи и се яви на избори ще ги помете.

    Коментиран от #32

    12:49 16.10.2025

  • 31 Дядо Поп

    3 0 Отговор
    И от рушветите, и от заплатите, чадо!!! Достатъчно лапаха, прекалено се оядоха, ако искат да докажат че са истински българи ще работят без заплати, без рушвети и без коли.

    12:49 16.10.2025

  • 32 1000+

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Цък":

    Радев какво чака, да прави партията и да взима властта. Или няма гащи?

    12:50 16.10.2025

  • 33 И защо пък да

    0 0 Отговор
    трябва да бъдат защитени от НСО ? А? От кого? От Путин?

    12:51 16.10.2025

  • 34 ДА СЕ

    0 0 Отговор
    ОТКАЖАТ И ОТ ДЕПУТАТСКИТЕ СИ ЗАПЛАТИ!
    ДА СИ ГЛАСУВАТ ПО ЕДНА МИНИМАЛНА!
    ДА РАБОТЯТ ПО 9 ЧАСА 6 ДНИ В СЕДМИЦАТА!
    И ОТ ОЩЕ МНОГО НЕЩА ТРЯБВА ДА СЕ ОТКАЖАТ , ТА ДА ЗАПРИЛИЧАТ НА РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ.

    12:53 16.10.2025

  • 35 Много ясно че

    0 0 Отговор
    вървят преговори за реконцисиониране на министерствата. И парите от ББР също

    12:53 16.10.2025

  • 36 Изобилие

    1 0 Отговор
    Мирчев ти защо не се откажеш първи от всичко което получаваш и онези покрай теб

    12:54 16.10.2025

