Отмениха бедственото положение в „Елените“

16 Октомври, 2025 18:10 507 6

  • бедствено положение-
  • елените

Собственици на имоти в "Елените" ще проведат събрание на 22 октомври, от 11:00 часа във ваканционното селище

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бедственото положение във ваканционното селище "Елените" и местността "Козлука" е отменено, предава БНТ.

То беше въведено със заповед на кмета на община Несебър Николай Димитров на 3 октомври след унищожителното наводнение в района, при което загинаха четирима души.

В мотивите си кметът посочва, че към момента няма опасност за живота и здравето на хората, а кризисната ситуация, възникнала след поройните дъждове, е овладяна.Заради тежките метеорологични условия и обилните валежи на 3 октомври бе обявено бедствено положение на територията на цялата община Несебър.

На 10 октомври то беше удължено с още една седмица. Собственици на имоти в "Елените" ще проведат събрание на 22 октомври, от 11:00 часа във ваканционното селище, предава БТА.

Обяви за събранието вече са разлепени на сгради в курорта.

Грета Ганева, председател на Сдружението на собствениците във ваканционното селище каза, че събранието е насрочено поради необходимостта от вземане на спешни решения, свързани с текущата ситуация в комплекса.

"В случай на неотложност трябва да се решават важни въпроси. Ще бъдат заведени искове от страна на собствениците", заяви Ганева.

Продължава охраняването на комплекса от полицейски екипи, а достъпът до територията му се осъществява през контролно-пропускателен пункт.

Собствениците се допускат след проверка, като след 17:30 часа влизането в комплекса е забранено.


България
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Явно

    0 0 Отговор
    ... Вълчо и вълчицата..... Вечъ съ се успокои ли.... Ха дано да се Опокоят Заавинаги

    18:12 16.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тома

    1 0 Отговор
    Значи да почват новите строежи че идва лято

    19:17 16.10.2025

  • 4 Топч0

    0 0 Отговор
    Сега всичко ще си продължи както си е било.Три дни отминаха. Да залагаме ли?

    19:29 16.10.2025

  • 5 Карло☪︎ НacсpaH

    1 0 Отговор
    Искам много пари от държавата за това, че вдигам железа. Трябват ми за дppoгaa!!! деца, болни, пенсионери...да го дyyxxaaтт!!!
    Добре,че са чичко Борисов и чичко Пеевски да ми дават някой лев, давам да ме ебьттт за парички и ще гласувам за тях!

    19:30 16.10.2025

  • 6 Маринчо

    0 0 Отговор
    Приемам залози/предложенията Ви тук къде ще е следващото водно шоу, при по голям дъжд? Предлагайте, места като "Елените" бол?

    19:32 16.10.2025

