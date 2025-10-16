Отмениха бедственото положение в „Елените“

Бедственото положение във ваканционното селище "Елените" и местността "Козлука" е отменено, предава БНТ.
То беше въведено със заповед на кмета на община Несебър Николай Димитров на 3 октомври след унищожителното наводнение в района, при което загинаха четирима души.
В мотивите си кметът посочва, че към момента няма опасност за живота и здравето на хората, а кризисната ситуация, възникнала след поройните дъждове, е овладяна.Заради тежките метеорологични условия и обилните валежи на 3 октомври бе обявено бедствено положение на територията на цялата община Несебър.
На 10 октомври то беше удължено с още една седмица. Собственици на имоти в "Елените" ще проведат събрание на 22 октомври, от 11:00 часа във ваканционното селище, предава БТА.
Обяви за събранието вече са разлепени на сгради в курорта.
Грета Ганева, председател на Сдружението на собствениците във ваканционното селище каза, че събранието е насрочено поради необходимостта от вземане на спешни решения, свързани с текущата ситуация в комплекса.
"В случай на неотложност трябва да се решават важни въпроси. Ще бъдат заведени искове от страна на собствениците", заяви Ганева.
Продължава охраняването на комплекса от полицейски екипи, а достъпът до територията му се осъществява през контролно-пропускателен пункт.
Собствениците се допускат след проверка, като след 17:30 часа влизането в комплекса е забранено.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Явно
18:12 16.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тома
19:17 16.10.2025
4 Топч0
19:29 16.10.2025
5 Карло☪︎ НacсpaH
Добре,че са чичко Борисов и чичко Пеевски да ми дават някой лев, давам да ме ебьттт за парички и ще гласувам за тях!
19:30 16.10.2025
6 Маринчо
19:32 16.10.2025