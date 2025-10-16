Оставиха Благомир Коцев в ареста

Новини
Един от съдиите - Андрей Ангелов, изложи особено мнение. Според него разследването се води от 11 месеца, а от 3 месеца има задържани лица, поради което е недопустимо по делото все още да има неустановено лице с имунитет

Софийският апелативен съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев.

Един от съдиите - Андрей Ангелов, изложи особено мнение. Според него разследването се води от 11 месеца, а от 3 месеца има задържани лица, поради което е недопустимо по делото все още да има неустановено лице с имунитет. Съдебният състав е следвало да установи злоупотреба с право, с който да си даде ясен знак на прокуратурата да прецизира обвинението, смята Ангелов. Съдия Ангелов счете и че не са налице предпоставките да вземане на най-тежка мярка спрямо Коцев, а принципът на непосредственост и състезателност при събиране на доказателства е нарушен. Не може да се игнорира, че Пламенка Димитрова е заинтересован свидетел, смята съдията.

Показанията на Димитрова изискват внимателна проверка, каквато прокуратурата не е извършила и това подкопава тяхната достоверност, каза още Ангелов. А показанията на Диан Иванов съдия Ангелов цени като "дадени под натиск" и сериозно разколебават предходните му показания. Според съдия Ангелов обвинението следва да бъде надграждано, а в случая то е разколебано, поради което не е налице необходимост от продължаване на задържането.

В заключение съдия Ангелов каза, че не споделя, че Коцев би извършил престъпление, ако мярката му бъде изменена и той излезе от ареста.

Съдът критикува прокуратурата за недостатъчно събиране на доказателства, които биха оневинили Коцев, и указа на прокуратурата, че ако в обозрим срок не събере доказателство и не поиска отстраняване от длъжност, в бъдеще ще приеме, че е налице основание за изменение на мярката.

Съдът прие и че показанията на Димитрова не са изолирани и тенденциозни. Мнозинството на състава приема, че доказателствената съвкупност е достатъчна да обоснове обосновано предположение.

Адвокатът на Коцев - Ина Лулчева, се усъмни в непредубедеността на председателя на съдебния състав и на един от прокурорите по делото. Лулчева поиска отвод на съдия Красимира Костова - съдия докладчик по делото, и председател на съдебния състав - с аргумент, че като бивш съдия в Специализирания съд, закрит по времето и по инициатива на “Продължаваме промяната”, тя е предубедена, както и, че става дума за политическо дело, тъй като Благомир Коцев е представител на формацията и, според нея, това е дело, в което се преследва представител на опозицията.

Варненският кмет направи шести опит да излезе от ареста. Досега 5 пъти различни състава на Градския съд и Апелативния съд отсъждаха, че Коцев в качеството му на кмет може да повлияе на свидетели, и затова го оставяха в ареста.


