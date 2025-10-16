Акад. Николай Денков: Борисов иска да вкара повече Пеевски във властта

Ротацията пропадна, заради опита да се легитимира политическата власт на Пеевски от Борисов. Цялата тази борба е, която виждаме днес. Ние няма как да я легитимираме. Това заяви съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) акад. Николай Денков в предаването „Още от деня“ по БНТ.
Ние искаме две неща – да бъде изхвърлен Пеевски от политиката и държавата да продължи да работи, защото хората имат очаквания, поясни той.
В момента от всичко, което виждаме и чуваме Борисов иска да вкара повече Пеевски във властта. Не виждам в какъв формат ние можем да се появим. Ние вече имаме опит с подобна коалиция, обясни акад. Денков.
По думите му БСП е разцепено по темата дали искат да продължат да управляват с Пеевски. Очевидно правителството е доминирано от „Новото начало“. Според Денков няма как да се стабилизира държавата при това положение.
Гневната реч на Борисов имаше няколко цели – да отклони вниманието от основните проблеми, защото той не знаеше какво да прави в следващите дни, втората - доколко да позволи на Пеевски да влезе през парадния вход и третата е към ИТН и БСП, да знаят че тяхната роля изтича и или ще се преформатират според Пеевски или си заминават, обясни той.
В Пазарджик видяхме, че купувачите на гласове са абсолютно безскруполни и те решават какъв ще е резултатът в махалите, заяви съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ.
Няма как да подкрепим Наталия Киселова като председател на НС, каза още акад. Денков. И допълни: „Нека да видим какво ще предложат. Ключовият въпрос в следващите дни и седмици ще бъде бюджетът“.
1 Пич
19:58 16.10.2025
2 Майна
19:59 16.10.2025
3 Мда
19:59 16.10.2025
4 Каза премиера който му седя в скута
19:59 16.10.2025
5 Марче
20:01 16.10.2025
6 Майна
Подбери внимателно такъв сапун , че да дезинфекцира всичко след като , всички сглобяващи напуснете Парламента!
Бързо, че не остана време
20:02 16.10.2025
7 Дориана
Коментиран от #13
20:03 16.10.2025
8 Българин.въртят
20:06 16.10.2025
9 Бълъци
20:08 16.10.2025
10 Пешо z
20:11 16.10.2025
11 очевидец
Говорих с премиера Желязков, казах му, че съм вкарал само главичката в Борисов и съм готов да вляза. Очаквам реакцията на г-н Борисов до дни.
20:11 16.10.2025
12 Георги
20:14 16.10.2025
14 Той
20:15 16.10.2025
15 Дориана
До коментар #13 от "Промяна":Как истината боли и се окачествява като "гнусотии" ? Ще видим резултатите при новите избори. Купуването на гласове не може да помогне на Пеевски. Така, че " пилците се броят на есен "
Коментиран от #29
20:21 16.10.2025
16 България е вече в реален
20:31 16.10.2025
17 оня с коня
До коментар #13 от "Промяна":Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се правиш на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.
Коментиран от #22, #25
20:32 16.10.2025
18 Амии
20:37 16.10.2025
19 Град Симитли
ще подкрепяте дъртия ХХ на бате ви Шиши!
Шарлатани!
20:39 16.10.2025
20 ООрана държава
20:40 16.10.2025
21 име
20:42 16.10.2025
22 оня с коня
До коментар #17 от "оня с коня":ЗАЩО пишеш едно и също под всяка статия С МОЯ НИК - защото си "НИКОЙ" и просиш внимание,понеже Никой няма да те отрази с Друг ник?Абе имайте малко Гордост и себеуважение бе,имайте Собствено мнение което да отстоявате!
Коментиран от #26
20:43 16.10.2025
23 Бирата
20:43 16.10.2025
24 Емигрант
20:51 16.10.2025
25 Пропаганда за герб особено в тик ток
До коментар #17 от "оня с коня":Има обратен ефект.
20:53 16.10.2025
26 ГОГО
До коментар #22 от "оня с коня":Гербер вече имаш раздвоение на личността ли? Пишеш и сам си отговаряш! Същия мaлoумник си като другия ПРОМЯНА и не случайно герберастите се сриват жестоко
Коментиран от #30, #32, #35
20:55 16.10.2025
27 Промяна
Коментиран от #28
20:57 16.10.2025
28 оня с коня
До коментар #27 от "Промяна":Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се правиш на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.
20:58 16.10.2025
29 Промяна
До коментар #15 от "Дориана":Како незнам кога ще има нови избори Гласове купуват шарлатаните и измамниците фалшифицират видеа тероризират мирни граждани наемат слуги на олигарсите барек и хубавец како Защо лъжеш и ти плащат тук Гнусотии срещу държавата ни драскаш иоще нещо в парламента има доста партии како
Коментиран от #31
20:59 16.10.2025
30 Ще танцуваме ли
До коментар #26 от "ГОГО":На музиката
21:00 16.10.2025
31 оня с коня
До коментар #29 от "Промяна":Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се правиш на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.
21:01 16.10.2025
32 Промяна
До коментар #26 от "ГОГО":26 Я СТИГА СИ ОБИЖДАЛ А ТИ КАКЪВ МАЛОУМНИК СИ ШАРЛАТАНСКИ ЛИ Я СПРИ ВЕЧЕ ТУК Е БЪЛГАРИЯ И ВСЕКИ ИМА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ГЛАСУВАМ ЗА КОЙТО ЖЕЛАЯ 26 И ТИ СИ ГЛЕДАЙ ТВОЯТА РАБОТА ШАРЛАТАНСКАТА АМАН ОТ ДОПИСНИЦИ
Коментиран от #33, #34, #36
21:03 16.10.2025
33 оня с коня
До коментар #32 от "Промяна":Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се правиш на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.
21:06 16.10.2025
35 оня с коня
До коментар #26 от "ГОГО":Оооо,тоя лаф с "раздвоението на личността" ми е пробутван ПОНЕ 10 пъти,като пишете с моя ник с цел да ме Неглижирате!И си задайте въпроса:КОГО се оритвате да Манипулирате пишейки с Ника ми и колко той трябва да е наивен ,за да не ви разпознае ПО МИРИЗМАТА НА ЧОРАПИТЕ?и ЗНАЕТЕ че сте "Луди Гъби" и пак се врете между читавите хора:)
21:08 16.10.2025
36 оня с коня
До коментар #32 от "Промяна":Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се правиш на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.
21:10 16.10.2025
37 Хи хи
21:10 16.10.2025
38 Доктор
21:11 16.10.2025
39 Анализирай това
21:11 16.10.2025
