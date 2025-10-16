Новини
Акад. Николай Денков: Борисов иска да вкара повече Пеевски във властта

Акад. Николай Денков: Борисов иска да вкара повече Пеевски във властта

16 Октомври, 2025 19:57 935 40

  • акад. николай денков-
  • борисов-
  • пеевски-
  • власт

По думите му БСП е разцепено по темата дали искат да продължат да управляват с Пеевски. Очевидно правителството е доминирано от „Новото начало“

Акад. Николай Денков: Борисов иска да вкара повече Пеевски във властта - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ротацията пропадна, заради опита да се легитимира политическата власт на Пеевски от Борисов. Цялата тази борба е, която виждаме днес. Ние няма как да я легитимираме. Това заяви съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) акад. Николай Денков в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Ние искаме две неща – да бъде изхвърлен Пеевски от политиката и държавата да продължи да работи, защото хората имат очаквания, поясни той.

В момента от всичко, което виждаме и чуваме Борисов иска да вкара повече Пеевски във властта. Не виждам в какъв формат ние можем да се появим. Ние вече имаме опит с подобна коалиция, обясни акад. Денков.

По думите му БСП е разцепено по темата дали искат да продължат да управляват с Пеевски. Очевидно правителството е доминирано от „Новото начало“. Според Денков няма как да се стабилизира държавата при това положение.

Гневната реч на Борисов имаше няколко цели – да отклони вниманието от основните проблеми, защото той не знаеше какво да прави в следващите дни, втората - доколко да позволи на Пеевски да влезе през парадния вход и третата е към ИТН и БСП, да знаят че тяхната роля изтича и или ще се преформатират според Пеевски или си заминават, обясни той.

В Пазарджик видяхме, че купувачите на гласове са абсолютно безскруполни и те решават какъв ще е резултатът в махалите, заяви съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ.

Няма как да подкрепим Наталия Киселова като председател на НС, каза още акад. Денков. И допълни: „Нека да видим какво ще предложат. Ключовият въпрос в следващите дни и седмици ще бъде бюджетът“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 14 Отговор
    На Денков все някой иска да му го вкарва !?

    19:58 16.10.2025

  • 2 Майна

    15 13 Отговор
    Специалистът по сапунките се изказа,след научен анализ

    19:59 16.10.2025

  • 3 Мда

    16 3 Отговор
    това е капан в който БСП и ИТН влязат ли няма връщане !!

    19:59 16.10.2025

  • 4 Каза премиера който му седя в скута

    20 11 Отговор
    Срам

    19:59 16.10.2025

  • 5 Марче

    16 0 Отговор
    Научи го този Български език!БезскрупУлни се пише.Нямаш ли редактор на компютъра поне.После защо им викали "мисирки"...

    20:01 16.10.2025

  • 6 Майна

    14 10 Отговор
    Денков, една професионална задачка:
    Подбери внимателно такъв сапун , че да дезинфекцира всичко след като , всички сглобяващи напуснете Парламента!
    Бързо, че не остана време

    20:02 16.10.2025

  • 7 Дориана

    14 6 Отговор
    До къде ще стигне падението на Борисов и завладяването на България от диктатура с помощта та Пеевски и малките предателски партии ИТН и БСП ОЛ. Отговор ще има скоро. Ако, Борисов иска да измие провала си чрез Пеевски няма да му се получи. Вече е в капан, от който няма измъкване. Следва падение.

    Коментиран от #13

    20:03 16.10.2025

  • 8 Българин.въртят

    16 4 Отговор
    Сучат говорят глупости един срещу друг. Занимават народа с техните щуротии. Но се поддържат и крадат като за световно!

    20:06 16.10.2025

  • 9 Бълъци

    9 3 Отговор
    А вие ,сами се изкарахте !

    20:08 16.10.2025

  • 10 Пешо z

    12 4 Отговор
    Боко и прасето на сапун.

    20:11 16.10.2025

  • 11 очевидец

    11 6 Отговор
    Пеевски:
    Говорих с премиера Желязков, казах му, че съм вкарал само главичката в Борисов и съм готов да вляза. Очаквам реакцията на г-н Борисов до дни.

    20:11 16.10.2025

  • 12 Георги

    9 7 Отговор
    вие пък му дадохте да пише конституция! Всички сте еднакви!

    20:14 16.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Той

    7 3 Отговор
    така се е ошашавил , че не знае какво да вкарва и изкарва ! Да подава оставка , да разпердушинват шайката и всеки от дето е дошъл !

    20:15 16.10.2025

  • 15 Дориана

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Как истината боли и се окачествява като "гнусотии" ? Ще видим резултатите при новите избори. Купуването на гласове не може да помогне на Пеевски. Така, че " пилците се броят на есен "

    Коментиран от #29

    20:21 16.10.2025

  • 16 България е вече в реален

    10 1 Отговор
    Фалит. ГЕРБ направиха фалит на България, дефицита вече е над 5 % и свинята Теменуга много добре знае че докара до фалит България за по малко от 1 година. Понеже лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя знае че е фалирал България иска да се измъкне преди да гръмне бомбата. Чуди се как да се измъкне. За това играе пиески. Понеже само с крадене не става, вече знаят че няма пари за крадене и почват въпросите, бързат да се измъкнат и да кажат че друг е виновен. Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжат, истината ще ги застигне. Вече и най глупавите разбраха че ГЕРБ могат само да крадат и лъжат, а вече се наредиха много крадци на клона. Свинята Шишко има много голям апетит, така че няма вече за всички.

    20:31 16.10.2025

  • 17 оня с коня

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се правиш на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.

    Коментиран от #22, #25

    20:32 16.10.2025

  • 18 Амии

    3 7 Отговор
    Ами, Денков най много се натискаше на Пеевски да остане премиер, защото много много му се пътувало.... Да не забравяме истината, че ПП,ДБ бяха в мръсна сглобка със Шиши и Боко.... И сигурно пак биха го направили, веднъж предател, винаги предател... Разчитат на късата памет!7768

    20:37 16.10.2025

  • 19 Град Симитли

    3 4 Отговор
    Като "няма как да подкрепим Киселова"
    ще подкрепяте дъртия ХХ на бате ви Шиши!
    Шарлатани!

    20:39 16.10.2025

  • 20 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Е колко повече, то повече от 200 кила няма как да вкара

    20:40 16.10.2025

  • 21 име

    5 5 Отговор
    Колко жaлък трябва да си, че да изкараш цяла академична степен на безсмислена тема като сапунисването, само и само за да взимаш някой и друг лев повече от хонорари, а и по-висока пенсия след време?

    20:42 16.10.2025

  • 22 оня с коня

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    ЗАЩО пишеш едно и също под всяка статия С МОЯ НИК - защото си "НИКОЙ" и просиш внимание,понеже Никой няма да те отрази с Друг ник?Абе имайте малко Гордост и себеуважение бе,имайте Собствено мнение което да отстоявате!

    Коментиран от #26

    20:43 16.10.2025

  • 23 Бирата

    3 7 Отговор
    Защо не слагате пред името на молеца академик?

    20:43 16.10.2025

  • 24 Емигрант

    3 4 Отговор
    Денков, защо не "светнете" народа за каква корупция голямото "Д--упе" е водач на българската листа в "Магнитски" или и вие не искате истината да излезе на "мегдана" ? С такава информация ще спечелите дори и изборите бе ! Направихте сглобка самоубихте се, сега е моментът да "възкръстнете" този престъпник Пеевски и "заслугите" му в корупцията, ще ударите с един куршум два заека, възвръщане на водещата си позиция и "убийството" на Намагнитения ! Какви такива - експерти"сте като не можете да прецените добре от какви политически интереси се влияе този народ, нямате ли в партията си "врачки" за консултация ?

    20:51 16.10.2025

  • 25 Пропаганда за герб особено в тик ток

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Има обратен ефект.

    20:53 16.10.2025

  • 26 ГОГО

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    Гербер вече имаш раздвоение на личността ли? Пишеш и сам си отговаряш! Същия мaлoумник си като другия ПРОМЯНА и не случайно герберастите се сриват жестоко

    Коментиран от #30, #32, #35

    20:55 16.10.2025

  • 27 Промяна

    2 3 Отговор
    Пеевски има 300 хиляди гласоподаватели и при нови избори ще има още повече кога ще го разбереш саботажник

    Коментиран от #28

    20:57 16.10.2025

  • 28 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Промяна":

    Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се правиш на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.

    20:58 16.10.2025

  • 29 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Како незнам кога ще има нови избори Гласове купуват шарлатаните и измамниците фалшифицират видеа тероризират мирни граждани наемат слуги на олигарсите барек и хубавец како Защо лъжеш и ти плащат тук Гнусотии срещу държавата ни драскаш иоще нещо в парламента има доста партии како

    Коментиран от #31

    20:59 16.10.2025

  • 30 Ще танцуваме ли

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "ГОГО":

    На музиката

    21:00 16.10.2025

  • 31 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се правиш на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.

    21:01 16.10.2025

  • 32 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "ГОГО":

    26 Я СТИГА СИ ОБИЖДАЛ А ТИ КАКЪВ МАЛОУМНИК СИ ШАРЛАТАНСКИ ЛИ Я СПРИ ВЕЧЕ ТУК Е БЪЛГАРИЯ И ВСЕКИ ИМА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ГЛАСУВАМ ЗА КОЙТО ЖЕЛАЯ 26 И ТИ СИ ГЛЕДАЙ ТВОЯТА РАБОТА ШАРЛАТАНСКАТА АМАН ОТ ДОПИСНИЦИ

    Коментиран от #33, #34, #36

    21:03 16.10.2025

  • 33 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се правиш на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.

    21:06 16.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "ГОГО":

    Оооо,тоя лаф с "раздвоението на личността" ми е пробутван ПОНЕ 10 пъти,като пишете с моя ник с цел да ме Неглижирате!И си задайте въпроса:КОГО се оритвате да Манипулирате пишейки с Ника ми и колко той трябва да е наивен ,за да не ви разпознае ПО МИРИЗМАТА НА ЧОРАПИТЕ?и ЗНАЕТЕ че сте "Луди Гъби" и пак се врете между читавите хора:)

    21:08 16.10.2025

  • 36 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се правиш на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.

    21:10 16.10.2025

  • 37 Хи хи

    1 1 Отговор
    Абе вие продължавайте да обяснявате , че държавата е на Пеевски и чакайте хората / който в голяма степен са наивни и вярват / да гласуват за вас. Хората ще гласуват за Шиши , защото Шиши ще им " свърши " работата , защото вие сте неможачи .и най вече плямпала .

    21:10 16.10.2025

  • 38 Доктор

    0 1 Отговор
    Жалък хлъзгав кариерист. Нищожество.

    21:11 16.10.2025

  • 39 Анализирай това

    0 0 Отговор
    "Не ме интересуват нито МЕЧ, нито ПП, които били казали, че ще се разбираме за регистрации, за да не търпим финансови загуби"!

    21:11 16.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

