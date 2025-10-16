Новини
България »
Желязков провежда срещи дали да се преформатира управлението със смяна на министри

Желязков провежда срещи дали да се преформатира управлението със смяна на министри

16 Октомври, 2025 20:35 592 28

  • росен желязков-
  • смяна-
  • министри-
  • управление

По инициатива на Желязков до момента са проведени първоначални разговори с представители на БСП и с "Има такъв народ"

Желязков провежда срещи дали да се преформатира управлението със смяна на министри - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

т днес вече се водят разговори между официалните участници в управляващата коалиция за действия, с които да се излезе от политическа криза, довела до блокаж в работата на парламента и на правителството.

БНР научи от свои източници, че премиерът Росен Желязков вече провежда срещи за това дали да се преформатира управлението със смяна на министри.

По инициатива на Желязков до момента са проведени първоначални разговори с представители на БСП и с "Има такъв народ".

Двете формации трябва да формират мнение, дали "ДПС-Ново начало" да участва официално в управлението на страната и под каква форма би могло да стане това.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 654321

    14 1 Отговор
    Тоз Желязков каквото и да прави ще бъде сменен!

    20:37 16.10.2025

  • 3 Изрод

    9 1 Отговор
    Ако се помайват бат Шиши ше ги шамари.

    20:38 16.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тони

    16 1 Отговор
    Резили,резили и пак резили!🙉

    20:39 16.10.2025

  • 6 водопада

    10 1 Отговор
    КОГА???????

    20:41 16.10.2025

  • 7 Майна

    14 1 Отговор
    Този наглец с " водопада" срещи провеждал!
    Докога, бе, народе ще спиш?
    Вие пест и достойнство нямате ли, българи?

    20:41 16.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 1 Отговор
    Сламена мижитурка,
    "един обикновен депутат"
    с ръце в джобовете ну нарежда,
    а той мига на парцали и изпълнява❗

    20:41 16.10.2025

  • 9 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Айде шиши дава зор, действай желязко

    20:41 16.10.2025

  • 10 Или

    13 1 Отговор
    Жалък, трагичен, тотално зависим премиер Желязков... Цял живот фалшиви, лъжа и измама... Така рязко израсна от шофьор на бюлетини с двойно дъно в Костинброд до сламен премиер , кукла на Шиши и Боко....

    20:42 16.10.2025

  • 11 Джони Инглиш

    3 1 Отговор
    С един шуплер мери... изходното отверстие.
    Което е с най-голям цолаж-то печели!...
    .. Ама, пак ще е г., де!

    20:43 16.10.2025

  • 12 Един

    10 1 Отговор
    Чудесно! Нека видим ИТН и БСП дълбоко нагазили в коаката на голямото Д!
    Хайде "мъжаги" сядайте в скута на дебелото момче - не се свенете да покажете, че сте платени труженички!

    Коментиран от #22

    20:46 16.10.2025

  • 13 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    ПРОДАЖНИ ОТПАДЪЦИ!ОЩЕ СКРАБ!

    20:48 16.10.2025

  • 14 Че да натикате

    5 1 Отговор
    На прасето хора ли?

    20:49 16.10.2025

  • 15 ОСТАВКА

    8 1 Отговор
    Помияри долни

    20:49 16.10.2025

  • 16 гост

    4 0 Отговор
    Борисов и Пеевски са като два питона, които унищожават и поглъщат всичко по пътя си към властта. Дойде време по-Дебелия да погълне другия и след това да погълне и държавата! ЩЕ ГО ПОЗВОЛИМ ЛИ???????????

    20:53 16.10.2025

  • 17 жялаяката

    2 0 Отговор
    на си ходи на оная празна работа..Айдеее...макара на пангара при бондурити църни....

    20:53 16.10.2025

  • 18 Промяна

    1 0 Отговор
    Лелелелеле един дописник тук гнусотии драска срещу държавата в която живее за жълти стотинки

    20:54 16.10.2025

  • 19 Промяна

    1 0 Отговор
    Лелелелеле един дописник тук гнусотии драска срещу държавата в която живее за жълти стотинки

    20:54 16.10.2025

  • 20 Промяна

    1 0 Отговор
    Лелелелеле един дописник тук гнусотии драска срещу държавата в която живее за жълти стотинки

    20:55 16.10.2025

  • 21 Че то

    1 1 Отговор
    ни един читав няма , барабар с Костинбродския .

    20:57 16.10.2025

  • 22 👍👍👍

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Един":

    Това наистина е яко да се види..боко е ясен.Готино е да се гледа как чалгаря - чегъртач и фритюрника се гърчат под тежестта на момчето.....

    21:00 16.10.2025

  • 23 ГЕРБ

    1 2 Отговор
    ПОБЕДА!

    21:02 16.10.2025

  • 24 Санде Версачето

    0 0 Отговор
    Убава работа, ама нашенска. Тука има, там не достига. Барай си фара през мойо джоб!

    21:07 16.10.2025

  • 25 Приятел

    1 0 Отговор
    Желязков, Желязков точно ти миналата седмица в сряда на заседанието на МС каза, че смяна на министри сега не е на дневен ред. Срам! Ти си министър- председател, колкото Плевнелиев, на който му дърпаха ухото беше президент.

    21:08 16.10.2025

  • 26 Наиграхте ли се плужеци

    0 0 Отговор
    шишу яко ви приклещи всички.Сега сте в положение , каквото и да направите все е грешно.На другите избори парламент тутуууууууу

    21:09 16.10.2025

  • 27 Хе!

    0 0 Отговор
    Лошо наритан от премиер 1, премиер 2 се разсърди и обяви стачка! Инстуктиран от премиер 2, премиер 3 провежда разговори с премиери 4 и 5, за да ги убеди да капитулират пред зиналата паст на премиер №1 !!!

    Коментиран от #28

    21:14 16.10.2025

  • 28 шиши

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хе!":

    ЩЕ ВИ ПОГЪЛНА!

    21:15 16.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове