Караджов: Два моста на 475 км речна граница са „желязна завеса“ в рамките на ЕС

16 Октомври, 2025 20:55 403 8

  • гроздан караджов-
  • мостове-
  • река дунав

Ако концентрираме целия трафик към една точка, в случая това е Русе-Гюргево, губим целия капацитет, когато се случи задръстване по направлението юг-север. Това не е разумно и не е устойчива транспортна архитектура

Караджов: Два моста на 475 км речна граница са „желязна завеса“ в рамките на ЕС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само два моста свързват България и Румъния по протежение на 475-километровата ни обща речна граница – това е транспортен дефицит, който функционира като нова „желязна завеса" в рамките на Европейския съюз. Това подчерта вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на тристранна среща с алтернативния министър на транспорта на Гърция Константинос Киранакис и държавния секретар на Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния Хорациу Козма, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта.

„Ако концентрираме целия трафик към една точка, в случая това е Русе-Гюргево, губим целия капацитет, когато се случи задръстване по направлението юг-север. Това не е разумно и не е устойчива транспортна архитектура. Имаме спешна нужда от поне още едно преминаване на изток по реката, например мост на Силистра - Калъраш", заяви Караджов.

Той призова за ускорена договореност между трите държави за изграждане на допълнителни мостови съоръжения. "Трябва да свържем Букурещ с Атина и Александруполис с Одеса - това е общата задача на нашите три страни", заяви той. Караджов акцентира и върху необходимостта от реална, а не декларативна транспортна интеграция: „Можем още десетилетия да обсъждаме свързаност, но без реални проекти и действия, тази свързаност няма да се случи. Ако отидете в Калъраш и хвърлите камък, той ще падне на българския бряг, толкова сме близо. А същевременно камионите чакат с часове да преминат Дунав с единствения ферибот".

Гръцкият министър Константинос Киранакис изрази подкрепа за инициативата и подчерта необходимостта от действия в краткосрочен план: „До края на 2025 г. е наличен европейски ресурс за финансиране. Ако успеем да разработим съвместна транспортна карта, особено в железопътния сектор, ще можем да кандидатстваме с интегрирани проекти."

От своя страна, румънският държавен секретар Хорациу Козма посочи, че коридорът Александруполис–Русе–Гюргево–Молдова е от стратегическо значение за Букурещ. „Ключовият въпрос е финансирането. Ние сме готови да си сътрудничим за повече мостове. Готови сме да говорим за първия мост в началото и после да продължим разговора с повече мостове", заяви той.

По време на срещата бе договорено в началото на ноември в Солун да се проведе техническа среща между представители на инфраструктурните компании от трите страни. Целта е да се изготвят съвместни проектни предложения, които до края на 2025 г. да бъдат представени пред Европейската комисия за кандидатстване по подходящи европейски програми.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лост

    3 0 Отговор
    Караджов ти с едно БДЖ не можеш да се оправиш

    20:59 16.10.2025

  • 2 Един строи магистрали

    1 0 Отговор
    Тоя па ще строи мостове!
    Ей, намерихаиначин да крадат!

    21:00 16.10.2025

  • 3 ?????

    0 0 Отговор
    Токова можете аланкоолу.

    21:00 16.10.2025

  • 4 граф Монте Кристо

    0 1 Отговор
    Пълна илюзия,ако руснаците благоволят да ни спасят от нато-ес,няма ли да могат да построят понтонни мостове за броени часове?

    21:00 16.10.2025

  • 5 оня с коня

    3 0 Отговор
    колко години още ще ремонтираме дунав мост 1 ?

    че те по бързо го построиха отколкото вие го ремонтирахте

    21:03 16.10.2025

  • 6 Джоко

    0 0 Отговор
    Прави дума кучето, правилно лае но няма Кой да го чуе. Друга е играта....

    21:03 16.10.2025

  • 7 оня с коня

    2 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    21:03 16.10.2025

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор
    А направете пътя до предишния нов мост първо.

    21:11 16.10.2025

