ГДБОП разби схема с китайско карго, ощетила държавата с над 30 милиона лева

16 Октомври, 2025 21:57 691 7

  • схема-
  • китайско карго-
  • ддс-
  • мито

Пешев коментира, че не може нито да потвърди, нито да отрече участието на държавни служители в престъпната група

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГДБОП разби мащабна организирана престъпна група, ощетила държавния бюджет с над 30 милиона лева чрез схема за контрабанда на китайски стоки и избягване на мита и ДДС. Това съобщи заместник-директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ Йордан Пешев в „Интервюто в Новините на NOVA".

Според разследващите групата е действала основно чрез внос на китайски стоки от Гърция, като при вноса се използвали фалшиви или манипулирани документи – с умишлено занижени стойности, количества и видове стоки. По този начин са избягвани дължимите мита и данъци.

„Това е така нареченото китайско карго – чрез манипулиране на митнически и данъчни документи се избягва внасянето на дължимите мита и ДДС“, обясни Пешев.

Операцията, ръководена от Софийската градска прокуратура, е проведена на територията на цялата страна, с участието на над 300 служители на МВР, НАП и петима наблюдаващи прокурори.

До момента са задържани 24 лица от различен произход – българи, както и лица от арабски и китайски произход. Извършени са над 90 претърсвания на частни домове, офиси, складове и моторни превозни средства. Разпитани са свидетели, включително такива с тайна самоличност, което според Пешев говори за „изключителен професионализъм“ в провеждането на акцията.

На въпрос дали е възможно подобна схема да действа без съдействие от митнически или данъчни служители, Пешев коментира, че „разследването тепърва навлиза в активна фаза“ и към момента не може нито да потвърди, нито да отрече участието на държавни служители.

„Работим активно, ще се установят и тези връзки. Очевидно е, че става въпрос за престъпна дейност, развивана най-малко от две години“, подчерта той.

Разследването е започнало още през 2023 г. Йордан Пешев отказа да разкрие конкретно как ГДБОП е стигнала до групата, но намекна, че е използван както „негласен“, така и гласен разузнавателен апарат.

„Нашата структура работи ежедневно и целенасочено. В този случай сме ангажирали много служители на ГДБОП, които в продължение на година събират и обработват информацията“, посочи още той.

Щетите за бюджета, оценени към момента на над 30 милиона лева, все още се изчисляват от експерти на прокуратурата и НАП. Очаква се сумата да нарасне значително, след като бъдат анализирани пълните обеми на нелегалния внос и търговия.

Йордан Пешев подчерта, че целта на службите е не просто арести, а довеждане на разследването до край и съдебни присъди.

„Надяваме се да го докараме докрай и да приключим със съдебни присъди“, каза заместник-директорът на ГДБОП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Хахахахаха!

    21:59 16.10.2025

  • 2 оня с коня

    1 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    22:00 16.10.2025

  • 3 1488

    4 0 Отговор
    държавата, туй са политиците
    не е народа

    22:00 16.10.2025

  • 4 оня с пито.ня

    1 0 Отговор
    Само така. Вардете да не стига евтина стока до добитъка.

    22:12 16.10.2025

  • 5 Елеонора

    3 0 Отговор
    "с участието на над 300 служители на МВР, НАП и петима наблюдаващи прокурори" -300 заплатаджии за 30 милиона от търговци, които явно не са се отчели! Ако ме пуснете мен от една обществена поръчка ще ги събера! Малоумна държава сме и това е, че си и публикувате гордо простотията!

    22:23 16.10.2025

  • 6 А Боташ и Зеленчорап

    0 1 Отговор
    защо не се заехте с него?

    22:30 16.10.2025

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Явно не са си платили и затова са ги хванали

    22:41 16.10.2025

