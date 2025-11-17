Лидия Шулева: Ако така продължават нещата, три пъти ще се увеличи ДДС

"Това не е единственият възможен бюджет. Важно е какво решение взима коалицията и тя е взела решение, че разходите на държавата трябва да се увеличат над допустимите 40% и да стигнат до 45,8%. В тригодишната прогноза се вижда, че така е планирано до 2028 г.", заяви бившият икономически и социален министър Лидия Шулева в "Денят ON AIR".

По думите ѝ това е сериозен недостатък на бюджета, тъй като води до взимане на големи дългове.

"Ако така продължават нещата, три пъти ще се увеличи ДДС. Това удря всички, плащащи данъци. Работещите хора и бизнесът получават по-малко от бюджетната сфера. Увеличението на осигуровките е с 10%. Има много сектори на бюджетна издръжка освен администрацията. Увеличавайки си тази година с определени проценти заплатата, влияем на средната и се получава порочен кръг", допълни Шулева за Bulgaria ON AIR.

Бонусите в милиони левове за държавната администрация също влияят на средната заплата, категорична е тя.

"Не виждам разлика в тригодишната прогноза, за да е следващият бюджет по-добър. През цялото време се говори за изземване на доход от хората, които създават БВП. Сега численият състав на МВР е 55 000 - да се е променило нещо? Как тези хора допринесоха за по-добра услуга", попита риторично гостът. Бюджетът от данъци ще трябва да подкрепя пенсионната система и това е заради демографската криза, изтъкна Шулева.

"Хората вместо да оставят парите във фирмата, ще си ги вземат като заплати. Няма да стигат до печалба, за да стигат дивиденти. Много голяма грешка, за която не се говори: българският капиталов пазар е слабо развит. Не би следвало да се нарушава и без това неразвитият капиталов пазар като се начисляват данък дивиденти", посочи бившият икономически и социален министър.