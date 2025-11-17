Новини
Лидия Шулева: Ако така продължават нещата, три пъти ще се увеличи ДДС

17 Ноември, 2025 22:52 822 16

Бонусите в милиони левове за държавната администрация също влияят на средната заплата, категорична е тя

Лидия Шулева

"Това не е единственият възможен бюджет. Важно е какво решение взима коалицията и тя е взела решение, че разходите на държавата трябва да се увеличат над допустимите 40% и да стигнат до 45,8%. В тригодишната прогноза се вижда, че така е планирано до 2028 г.", заяви бившият икономически и социален министър Лидия Шулева в "Денят ON AIR".

По думите ѝ това е сериозен недостатък на бюджета, тъй като води до взимане на големи дългове.

"Ако така продължават нещата, три пъти ще се увеличи ДДС. Това удря всички, плащащи данъци. Работещите хора и бизнесът получават по-малко от бюджетната сфера. Увеличението на осигуровките е с 10%. Има много сектори на бюджетна издръжка освен администрацията. Увеличавайки си тази година с определени проценти заплатата, влияем на средната и се получава порочен кръг", допълни Шулева за Bulgaria ON AIR.

Бонусите в милиони левове за държавната администрация също влияят на средната заплата, категорична е тя.

"Не виждам разлика в тригодишната прогноза, за да е следващият бюджет по-добър. През цялото време се говори за изземване на доход от хората, които създават БВП. Сега численият състав на МВР е 55 000 - да се е променило нещо? Как тези хора допринесоха за по-добра услуга", попита риторично гостът. Бюджетът от данъци ще трябва да подкрепя пенсионната система и това е заради демографската криза, изтъкна Шулева.

"Хората вместо да оставят парите във фирмата, ще си ги вземат като заплати. Няма да стигат до печалба, за да стигат дивиденти. Много голяма грешка, за която не се говори: българският капиталов пазар е слабо развит. Не би следвало да се нарушава и без това неразвитият капиталов пазар като се начисляват данък дивиденти", посочи бившият икономически и социален министър.


  • 1 разликата

    16 0 Отговор
    Когато аз плащам данъци,плащам от залъка на децата си и с изкарани с пот пари. Когато държавния служител плаща данъци, плаща от моите пари и за клати кракане

    22:56 17.11.2025

  • 2 така е

    7 3 Отговор
    следващия път пак гласувайте за маргинали, та отново да ни управлява коалиция и всеки да дърпа чергата към себе си...

    Разбита се не виждате вината за промяната в себе си, а пак набедените за управляващи са ви виновни.

    Коментиран от #5

    22:58 17.11.2025

  • 3 тиририрам

    11 1 Отговор
    Като изпълзи някой от покойното НДСВ и все се сещам за триглавата ламя и 800-те дни.
    Доверието трудно се печели и още-по трудно се връща.😏

    22:58 17.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никой не ви я дължи!

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    Неможачи, никой не е женен за властта, нито пък му се полага по наследство.
    АКО НЕ СТЕ ДОВОЛНИ, ЧЕТЕТЕ КОНСТИТУЦИЯТА!🖕

    Коментиран от #10

    23:00 17.11.2025

  • 6 пешо

    4 1 Отговор
    оди го д...... на куборга

    23:03 17.11.2025

  • 7 мечтай си

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зодия Стрелец":

    Комунист никога не наказва комунист. За 36 години да си видял някой настоящ, бивш управник в затвора? Някои да видиш

    23:07 17.11.2025

  • 8 Сичкото

    10 1 Отговор
    Мумии ги извадиха от ковчезите да ви внушават страх и ужас ! Нема а се плашите ! От нищо !!!

    23:10 17.11.2025

  • 9 Тракиец 🇺🇦

    5 3 Отговор
    Мафията от комун-яги мутри и доказани крадци и неможачи като Шулева Никито гнома Василев и компания имат абонамент във факти

    23:17 17.11.2025

  • 10 Боже

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Никой не ви я дължи!":

    а този дори не разбира каквото чете.

    Коментиран от #11

    23:17 17.11.2025

  • 11 Нямаше нужда...

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Боже":

    Още не съм станала богиня!

    23:20 17.11.2025

  • 12 Аман от небългари

    5 0 Отговор
    Нахалството им няма граници
    да се ходят по медиите
    и да ни казват на нас - българите,
    как да живеем
    в собствената си държава България.
    На тази какво й пука за българския народ
    към който НЕ принадлежи,
    та се затревожила за битието ни?
    Айде, който откъдето е - да си върви
    в своята етнородина, то бива и бива нахалитет

    23:28 17.11.2025

  • 13 Почитател

    2 4 Отговор
    Баба Лилия може да е от царската схема, но ще й призная, че му разбира, за разлика от сегашните аматьори...

    23:29 17.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лелче

    1 0 Отговор
    ли си ,баба ли си , кажи им истината- защо всички милионери политици се стараете да прогоните народа си . Кой умник унищожава стадото си вместо да го дои . Тези го дерат живо и от Вас се учиха . А от тях следващите. Много крадохте с ДПС ,ама и тез алчни та все по-алчни. Скапахте я тази държава . Всичките сте за Ада и който доживее да чуе ,че политик се е затрил ще празнува.

    Коментиран от #16

    23:47 17.11.2025

  • 16 между другото

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лелче":

    И на тази Господ и даде знак.

    23:57 17.11.2025

