Новини
България »
Доц. Пламен Ненов: Вдигането на ДДС е най-оптималният инструмент за фискална консолидация

27 Ноември, 2025 16:11

  • доц. пламен ненов-
  • ддс-
  • данък

Тези теми, по-които ще започнем дебат са важни, имат средносрочни и дългосрочни измерения 

Доц. Пламен Ненов: Вдигането на ДДС е най-оптималният инструмент за фискална консолидация - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

Необходима е плавна фискална консолидация, която да изиграе стабилизиращ ефект върху икономическата активност у нас. Как точно ще се извърши тази фискална консолидация, стигаме до това "кой ще плати сметката". Това е една от най-важните препоръки в доклада на Съвета за икономически анализи (СИА), каза в интервю пред БНР доц. Пламен Ненов, секретар на СИА.

"Анализът дава доста конкретни препоръки, най -важната е, че в условията на доста висока икономическа активност в страната, по данни на БНБ, която е вече над потенциала на икономиката, е необходима плавна фискална консолидация. Тя ще изиграе стабилизиращ ефект върху икономическата активност. Има различни начини да стане. Според мен консолидацията трябва да е плавна, защото бърза би охладила икономиката твърде бързо. Какви са инструментите на плавната консолидация, решението е политическо", каза той в предаването "12+3".

И посочи използването на ДДС като инструмент, да се повиши, за да се консолидира бюджетът:

"Това не е най-оптималният инструмент, защото при увеличаването на ДДС би имало краткосрочен инфлационен ефект."

Доц. Ненов посочи, че дебатът за бюджета и данъците трябва да остане на дневен ред за известно време.

Той коментира третият поред доклад на Съвета за икономически анализ – "Макроикономически ефекти от въвеждането на еврото".

"Смятам, че тези дискусии за бюджета и данъчно облагане с политиките по доходите, навлизат в обществото с по-голяма сила. Тези теми, по-които ще започнем дебат са важни, имат средносрочни и дългосрочни измерения и краткосрочни ефекти от присъединяване на еврото, но и по отношение предишните демографски тенденция в страната", каза той и съобщи, че и в Норвегия има бюджетна криза.

И посочи, че в доклада се разглеждат основните канали на въздействие:

"Основното заключение е, че основният канал преминала през намаление валутния риск, премахване на остатъчния риск. Валутният риск влияе върху други рискове в икономика, лихви. С местните реалнифинансови активи и намаляването на този риск, намаляват и другите рискове в икономиката. И намаляват лихвите, подобрява достъпа до финансиране, увеличава цените на активи, като стоковата борса, жилищата, и от там се наблюдава и ефект върху реалната икономика. Увеличават се търсенето на труд, заплащането на труд, увеличават се инвестициите, което води до повишаване на БВП", обясни доц. Ненов.

Той коментира и данните, подадени от България за влизането в еврозоната:

"За България, колкото и остатъчен валутен риска да има, защото България е във валутен борд, той вече е премахнат, защото влиза в еврозоната. Дори да е имало манипулации, самият ефект от намаляването на валутния риск минава през икономиката. Той е необратим, въпросът е колко голям би били той за България. България е във валутен борд и няма финансови сътресения, които да увеличат риска, както е било при Естония – преминават към еврото през 2012 г. след голяма финансова криза."


България


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    9 0 Отговор
    Сериозно ли, пак раята да плащаме кражбите на прасетата.

    16:12 27.11.2025

  • 2 Поръсен с джоджен

    8 0 Отговор
    А бой?

    16:14 27.11.2025

  • 3 Доцент Мухлю

    11 0 Отговор
    Как пък никой не говори за спиране на грабежите, далаверите, чекмеджета, чувалчета, сивите пари? Как никой не говори за разследване на икономическите престъпници, нещо което НАП и КПКОНПИ трябва да правят по закон, но са на темата страна? Най-оптимялният инструмент за фискалната консолидация, каквото и да значи това, е добре развити и работещи държавни, правови и съдебни институции изчистени от корупцията и децата на мафията.

    16:17 27.11.2025

  • 4 икономист

    11 0 Отговор
    Тия само вдигане знаят , а са се закичили с титла доцент .Малко да орежем заплатите и привилегиите на депутатите , малко да им орежем броя и субсидиите .Защо не спрем да изплащаме по 20 заплати на полицаи и военни ?

    16:17 27.11.2025

  • 5 ТАС

    9 0 Отговор
    20% процента за правото да живеш в тая предадена държава исега е прекалено много.
    И искат да го вдигат още за да могат крадат, а ние да плащаме.
    Твърдо НЕ.

    16:17 27.11.2025

  • 6 Дедо Джо

    4 0 Отговор
    С вдигането на ддс взимате от парите на сивата икономика, но несправедливо наказвате честните трудови хора, които си плащат данъците. Най-добре е да изсветлите сивата инономика, но не ви изнася. Ще се изпразнят партийните каси.

    16:20 27.11.2025

  • 7 гост

    3 0 Отговор
    Този до-цент - чифте акъллиа отново натриса данъчната тежест на бедните и средни слоеве чрез косвения данък ДДС. Като е толкова умен защо не каже, че във високоразвитите държави се набляга на прогресивно- подоходното облагане чрез ДОД, който в Швеция достига до 80 % ! А така отново - БЕДЕН БОГАТ НОСИ!!!!!!!!!!

    16:24 27.11.2025

  • 8 Вдигане на ДДС

    4 0 Отговор
    Но за кого? Едно е 25% ДДС при доход 1500 лева. Друго е ДДС при доход 15 000 лева. Бедните ще бъдат ощетени. Тази е трагедията на 35 годишно управление. Всички в кюпа, независимо от доходите. Едно е данък дивидент при 30 милиона лева годишно, друго е данък дивидент при 5000 лева. Но така е по-лесно.
    Не се споменават тези разлики нито от ПП, ДБ, нито от ГЕРБ, ДПС. Същото е при данък смет, същото е при данък сгради в общият кюп 20 годишни сгради с дивашко презастрояване и отнети изложения, губещи пазарна стойност.
    Просто невероятно, разликата между бедни и богати е заличена. Инфлацията расте, цените растат ток, вода, парно, зони, данък сгради, храни, такси банки, административни услуги. Данъците и при бедни, и при богати едни и същи. Невероятен Цинизъм от страна на ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС.

    16:25 27.11.2025

  • 9 Край

    0 0 Отговор
    В момента в който някой вземе да ме убеждава че нещо е “ най -оптимално” на момента ме губи.

    16:25 27.11.2025

  • 10 Ефрейтора

    1 0 Отговор
    “Фискална консолидация”,”плавна”.Хора тия ни имат за аборигени.СПРЕТЕ ДА КРАДЕТЕ!!!!

    16:25 27.11.2025

  • 11 проф. Боян Дуранкев

    0 0 Отговор
    Не е лошо да се знае значението на простата думичка "оптимално". Най-доброто!
    Няма по-оптимално, както и най-оптимално!

    Ценете красивия български език драги учЕни!

    16:38 27.11.2025

