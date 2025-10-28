Новини
И "Подкрепа" поиска отмяна на плоския данък

И "Подкрепа" поиска отмяна на плоския данък

28 Октомври, 2025 12:04 545 8

Синдикатът категорично няма да се съгласи да се увеличава ДДС от 20% на 22%

Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ обяви предложения за „реалистична и разумна промяна на данъчна и осигурителна система“. Целта е устойчивост на бюджета, заявяват от синдиката в публикуван анализ относно консолидираната фискална програма за 2026 г., изготвен от главния икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев.

Едно от предложенията е за въвеждане на прогресивен данък върху доходите и необлагаем минимум върху доходите на физически лица. От КТ „Подкрепа“ се обявяват и за преустановяване на практиката износът на добавена стойност от България да се облага с нулева ставка и нито стотинка да не остава в държавата.

Синдикатът категорично няма да се съгласи да се увеличава ДДС от 20% на 22%. Подобна мярка ще намали допълнително покупателната способност на доходите на работещите и ще прехвърли още тежест върху тях. Повишаването на ставката на ДДС ще увеличи цените на стоките и услугите и ще доведе до допълнителна инфлация, което отново ще се отрази пагубно на бюджета на домакинствата, се посочва в анализа.

Постепенно увеличаване на максималния осигурителен доход на три стъпки до достигане на 8500 лв., съгласно разпоредбата от Кодекса за социално осигуряване, е друго предложение на синдикалната организация. Сред идеите е и „разширяване на осигурителната база, като се включат и доходите от капитал, тъй като облагането с осигурителни вноски само на доходите от труд е вид дискриминация, тъй като осигурителната система у нас работи на солидарен принцип“.

Относно конкретните приходни мерки от КТ „Подкрепа“ предлагат увеличаване на данъка върху дивидентите на 10%, с цел изравняване на подоходните данъци.

От КТ „Подкрепа“ настояват за увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – равно на минималната работна заплата. Оттам предлагат и увеличаване на размера на еднократната помощ при смърт на осигурено лице с ръста на средния осигурителен доход.

Не трябва да се допуска увеличение на размера на осигурителните вноски, а по-скоро икономическите, социалните и финансови решения следва да са в посока приобщаване на хората с високи доходи и общественото им ангажиране към принципите на солидарното осигуряване, се казва още в анализа.

От КТ „Подкрепа“ предлагат увеличение с 13,6 % на разходите за възнаграждения в бюджетния сектор.

Бюджетната процедура е в ход, обяви преди дни финансовият министър Теменужка Петкова в кулоарите на парламента в отговор на въпрос за изготвянето на проектобюджета за 2026 г. До края на октомври проектът на бюджет трябва да бъде внесен в Народното събрание. Призовавам за още малко търпение, посочи тогава министърът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Милионерите политици няма да се самообложат

    12:06 28.10.2025

  • 2 бла бла

    5 2 Отговор
    Окрадохте всичко, взехте непосилни заеми, то беше ясно, че трябва да вдигнете данъците. Честито на всички.

    12:07 28.10.2025

  • 3 Защо

    7 2 Отговор
    Трябват повече пари за хранене на бежанци и ромове ли? От прогресивен данък страда само средната класа. Бедните не го плащат, а богатите си имат схеми да не го плащат и те. Така че кой ще го плаща? Обикнвените хора, които взимат 2,5-3 бона заплата в София и едвам преживяват....

    12:08 28.10.2025

  • 4 Някой

    2 3 Отговор
    Промяна на данъчна и осигурителна система към прогресивна с необлагаем минимум. Означава намаляване данъците за бедните, увеличаване за богатите и почти без промяна за долната средна класа. Увеличаването данък доход само за богатите е добро за обществото.

    12:10 28.10.2025

  • 5 плевен

    2 0 Отговор
    С този данък ще прогонят програмистите от страната. Подкрепа се слага на управляващите.

    12:11 28.10.2025

  • 6 Робии.

    3 2 Отговор
    Та разбрахте ли защо приехме еврото

    Коментиран от #8

    12:12 28.10.2025

  • 7 Ко каза

    2 1 Отговор
    Абе гледам всички предлагат увеличение, но никой не казва от къде ще се вземат парите!

    12:15 28.10.2025

  • 8 Буко Баламата

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Робии.":

    Да бе Еврото ти е виновно, че нямаш мозък и гласуваш за прасун и тиквун.

    12:17 28.10.2025

