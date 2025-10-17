Променят движението в участък от АМ "Хемус" до понеделник

Ще има временна промяна в организацията на движение в участък от автомагистрала "Хемус" на територията на област Ловеч от днес до 20 октомври включително, предаде БНТ.

Причината е текущо поддържане на пътното съоръжение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От там уточниха, че от утре до 20 октомври включително - от 8:00 до 18:00 часа, в отсечката между 88-и и 98-и километър от "Хемус" на територията на област Ловеч ще се извършват дейности, свързани с електрозахранването на пътен възел "Боаза".

При изпълнението им поетапно ще се затварят аварийната и активната лента в двете платна за движение. Превозните средства ще преминават в свободната лента.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. От агенцията призовават водачите на превозни средства да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашат безопасността на всички останали пътуващи.