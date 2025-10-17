Новини
Променят движението в участък от АМ "Хемус" до понеделник

17 Октомври, 2025 07:16, обновена 18 Октомври, 2025 03:48 2 280 1

  • реорганизация-
  • движение-
  • магистрала хемус-
  • уикенда

Причината е текущо поддържане на пътното съоръжение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"

Променят движението в участък от АМ "Хемус" до понеделник - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще има временна промяна в организацията на движение в участък от автомагистрала "Хемус" на територията на област Ловеч от днес до 20 октомври включително, предаде БНТ.

Причината е текущо поддържане на пътното съоръжение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От там уточниха, че от утре до 20 октомври включително - от 8:00 до 18:00 часа, в отсечката между 88-и и 98-и километър от "Хемус" на територията на област Ловеч ще се извършват дейности, свързани с електрозахранването на пътен възел "Боаза".

При изпълнението им поетапно ще се затварят аварийната и активната лента в двете платна за движение. Превозните средства ще преминават в свободната лента.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. От агенцията призовават водачите на превозни средства да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашат безопасността на всички останали пътуващи.


  • 1 оня с коня

    9 0 Отговор
    вдигнете ги тия винетки на 200лв че да има още пари за крадене
    ремонт на ремонта и пак ремонт, всеки ден ремонт и пътища нямаме

    и тол таксите да не забравите да вдигнете той народа плаща

    07:44 17.10.2025

Новини по градове:
