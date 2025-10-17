Новини
Доц. Петър Чолаков: Това, което обединява Борисов и Пеевски, е общият враг - Румен Радев

17 Октомври, 2025 07:50 572 12

  • петър чолаков-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • общ враг-
  • румен радев

Има напрежение и трусове в управляващото мнозинство. Напрежението очевидно е от една страна по линията Борисов, а от друга - Пеевски. Не толкова защото те имат помежду си какво да делят, а защото Бойко Борисов изглежда все по-слаб, а това не е позиция, в която той обича да бъде, коментира доц. Чолаков

Доц. Петър Чолаков: Това, което обединява Борисов и Пеевски, е общият враг - Румен Радев - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има напрежение и трусове в управляващото мнозинство. Напрежението очевидно е от една страна по линията Борисов, а от друга - Пеевски. Не толкова защото те имат помежду си какво да делят, а защото Бойко Борисов изглежда все по-слаб, а това не е позиция, в която той обича да бъде. Това разбира се е в света на политиката, където всичко е една фасада, където фасадата е много по-важна от същността...Поради тази причина Борисов е притеснен, затова беше и тази лека и евтина театрална постановка, която наблюдавахме пред бивши функционери на партията, включително и пред министър-председателя Росен Желязков. Това каза доц. Петър Чолаков от Института по философия и социология на БАН в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

Според доц. Чолаков има и властови елемент.

"Има и властово противоборство между Делян Пеевски и Борисов. Както във класиката “Шотландски боец" обаче накрая трябва да оцелее само един. Виждайки волята за власт на Пеевски, не мисля, че той е готов да дели властта, с когото и да било. Той не прояви никакъв сантимент спрямо своя политически "баща" Ахмед Доган, още по-малко няма да има такъв към Борисов. Това е основата на трусовете, а това, което видяхме в Пазарджик е просто един повод да се говори за това".

Доц. Чолаков счита, че това, което става зад кулисите, не е толкова важно за широката публика, като изтъква, че все пак разбирателство между двамата лидери може да има.

"Според мен Борисов и Пеевски биха могли да се разберат поради две причини. Първата - и за двамата е по-изгодно да продължат да управляват поне докато страната влезе в Еврозоната, а втората, която е още по-важна - президентът Румен Радев, защото опасността от президента очевидно е голяма. Това е също другата линия на конфликти, която не трябва да пропускаме. Това, което обединява Борисов и Пеевски, е общият враг - Румен Радев. И това да стоят заедно във властта, за да могат да ограничават допълнително неговите правомощия, както стана със службите за сигурност. Това са двете основни причини, поради които би изглеждало логично да не бързаме да "бием камбаната" и да казваме: “Новите предсрочни избори се очертаха".

И допълни: "В българския политически живот нищо не се води от логиката. Логиката и здравият разум обикновено са на последно място. Много повече се действа инстинктивно и сприхаво в определени моменти".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    6 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    07:50 17.10.2025

  • 2 Тити

    6 1 Отговор
    Забележете политическите партии са като групировки и са втагове като не мислят за народа и искат да воюват между себе си по добре да отидат в Украйна.

    07:53 17.10.2025

  • 3 А БЕ МИШОК

    4 2 Отговор
    Да знаеш, ме това което държи заедно Боко и Шиши е общите кражби. Но май няма вече и войната започва.

    07:55 17.10.2025

  • 4 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор
    Това,което ги обединява е ограбването на общественият ресурс.Ако трудът,с който сте станал доцент е подобен на това ви умозаключение(не платено,може би),то тогава е ясно как се издигате по научната стълбица.Само титлата (тиквена),не ви дава право да ни смятате за и.иоти.....

    07:56 17.10.2025

  • 5 Кажете го

    1 0 Отговор
    Общия им началник наставник Спас Русев. Както и неговия началник.

    08:00 17.10.2025

  • 6 Ммм нищо от мисирките

    1 0 Отговор
    Всички знаем как Спас Русев разви Бойко, след това Пеевски, нещо ни забаламосвате. Неговите пък ортаци грабеха през това време, сега тея са завладели държавата за да могат да грабят всички. Кажете за шефа на Спас Русев нещо де

    08:04 17.10.2025

  • 7 Хехе

    0 0 Отговор
    Доценте! Ти го каза! Да не излезе Радев и да обвини друг за приказките, че е враг?

    08:06 17.10.2025

  • 8 Крушата

    0 0 Отговор
    Радев никой не го бръсне за нищо.

    08:09 17.10.2025

  • 9 Свинекомплекс "Дондуков 1"

    1 0 Отговор
    Напоследък прасетата с ехранят предимно с тикви.

    08:10 17.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А бе

    0 0 Отговор
    Нещо се снишават полигическите коментатори! Никой няма смелостта да нарече главния конспиратор на държавата с истинското му име - Г-н БОТАШ. Освен Борисов,който прикани младите лекари да потърсят увеличението на заплатите си, инвестирано в турската медицина.

    08:12 17.10.2025

  • 12 сбруя

    0 0 Отговор
    Ей,много го мразят тези двамата,ей! Боко и Шиши да имат начин,да пратят президента Румен Радев на Антарктида завинаги,ще го направят.

    08:16 17.10.2025

