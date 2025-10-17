Новини
Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите. Аз го познавам от 20 години

17 Октомври, 2025 12:39 2 233 91

"Виждате преди седмици каква буря стана със софийския боклук - "мутри", "мафия". И сега хоп - няма такава тема по телевизията. Вече "мутрите" и "мафията" изчезнаха. Няма ги. "Активно мероприятие", както ДС го правиха. Дядо му на Васил Терзиев беше най-добрия в това", каза лидерът на ГЕРБ

"Партията не иска избори. Ние постъпихме отговорно и направихме правителство. Това е петото правителство, което сглобяваме. Всяко е по-сложно и по-сложно. Сглобката беше една от най-сложните. Тогава си бяхме достатъчни с ПП и ДБ. Тогава те искаха да ме пенсионират, но се сдобихме с най-младия пенсионер премиер – Кирил Петков. Асен Василев ги пенсионира с Лена много бързо. Тогава те доведоха ДПС." Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на заседание на Изпълнителната комисия на партията с областните координатори, цитиран от novini.bg.

И се върна отново към "сглобката: "Аз исках ген. Атанасов да е шеф на ДАНС, защото му имах доверие. Кирил Петков дойде при мен и Пеевски и каза: 'Не, в никакъв случай не ген. Атанасов."

От ПП-ДБ говореха за ДПС и Делян Пеевски, за "променения" и "готиния" човек. Няма да забравя, когато седнахме в специалната стая с Кирил Петков и Делян Пеевски, за да водим разговор със Зеленски. Тогава те не знаеха ли кой кой е на тази маса, разкри Борисов.

"Виждате преди седмици каква буря стана със софийския боклук - "мутри", "мафия". И сега хоп - няма такава тема по телевизията. Вече "мутрите" и "мафията" изчезнаха. Няма ги. "Активно мероприятие", както ДС го правиха. Дядо му на Васил Терзиев беше най-добрия в това", каза лидерът на ГЕРБ

Трябва да проведем среща с "Ново начало", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Истински се надявам ПП и ДБ, които декларират евроатлантическа ориентация, да кажат, че са готови да се срещнем и да разговаряме и да подкрепят по дадени теми правителството, да осигурят мнозинство. Не. Излязоха и казаха всякакви глупости, но нищо, което реално да решава проблема."

"Митов спаси кожата, директорът на ОДМВР Пазарджик е отстранен и е назначена проверка", съобщи лидерът на ГЕРБ.

"Помолих г-н Желязков да отиде и да се срещне с ИТН и БСП, които са подписали кордон срещу Пеевски, да им каже, че аз мога да понеса да говорят, колкото искат за мен и за Делян Пеевски. Аз го познавам от 20 години и знам, че като го помоля за нещо, мога да разчитам на него. И той се съобразява с мен."

И добави, че трябва да се проведе среща с "Ново начало". "С Пеевски трябва да се говори право в очите. Останалите, които искат или не искат това да се случи, да дадат друг вариант. Аз друг нямам. Исках ПП и ДБ да предложат нещо. Те не предлагат. Или се прави нещо в рамките на парламента, да си подбереш мнозинство, с това мнозинство да изговорите кой проект на бюджета ще се подкрепи, и ако тогава имаме "Да" за бюджета, договорим ли се с останалите колеги, действаме", сподели той.

"Ако ПП-ДБ вчера бяха казали, че са готови да подкрепят, те казаха точно обратното. Не казаха и втория вариант, ако не направим четворна коалиция с ДПС–Ново начало, те казаха коалиция ще направят – с "Възраждане", МЕЧ и "Величие". Това са единствените варианти, иначе февруари в зимата сме на избори", категоричен бе Бойко Борисов.

ДБ са ми най-интересни. Дават идеи за бюджета, а 4 години вдигаха ръчичка и подкрепяха бюджетите и заемите на Асен Василев, смята той.


  • 1 Колю

    49 0 Отговор
    Какво е преформатиране на правителството? Преформатиране е вече да не се целува ръката на Борисов, а д-та на Пеефски.

    Коментиран от #50

    12:50 17.10.2025

  • 2 Даниел

    54 0 Отговор
    А 15 години ни лежел,че не го познава,а?

    Коментиран от #37, #41

    12:50 17.10.2025

  • 3 бай Бай

    28 1 Отговор
    Тъй тъй.
    В очите, в очите.
    Никога с гръб.
    Наведен.
    От стара коза яре е бЪбЪ.
    Що по-големи мафиоти надхитри, та стана капо ди тути капи.

    12:50 17.10.2025

  • 4 Снежана

    26 0 Отговор
    Най дългата страст е страстта за ВЛАСТ

    12:51 17.10.2025

  • 5 Знаем, знаем..

    36 0 Отговор
    В една каруца се возихте в тези 20 години. Слугувахме на много господари, продавахте България за паница леща и не забравяхте майката кърмилница: бившото БКП и нейните ДС служби. Знаем!

    12:52 17.10.2025

  • 7 факуса

    36 0 Отговор
    а странно как горанов не го помниш и непознаваш бе тулуп,егати премиера дет не си познава финансовия министър

    Коментиран от #18

    12:54 17.10.2025

  • 8 Видяхте ли

    36 0 Отговор
    Тиквун лази жално пред свинята на колене тиква на колене

    12:56 17.10.2025

  • 9 ООрана държава

    24 0 Отговор
    Ами говорете си де, кой ви пречи? Президента ли? Комедианти, нали управлявате заедно, диалог има ли?

    12:56 17.10.2025

  • 10 Време ти е за пенсия!

    28 0 Отговор
    Щом до изборите в Пазарджик не си говорил, кога тепърва?

    12:56 17.10.2025

  • 11 Даниел

    37 0 Отговор
    Що се отнася до боклука в София,там се случи нещо от което политическия ни елит изпитва неистов страх,хората застанаха един до друг и започнаха да си помагат обединени,а такова нещо по телевизията не трябва да се показва!

    Коментиран от #40

    12:57 17.10.2025

  • 12 Абе

    1 27 Отговор
    Три патриотични и национално отговорни политически формации са в електорален подем. Това са ДПС -НОВО НАЧАЛО ,ИТН и БСП. Заради точните политики в интерес на България, гражданите виждат това и го оценяват. На предстоящите парламентарни избори догодина ДПС ще получи около 23% , ИТН 21% а БСП и ГЕРБ по 19%. Възраждане 7% а ПП/ДБ, МЕЧ и Величие остават под чертата за влизане в НС. След като господин Пеевски върне първия мандат , следващия ще получи втория ИТН и ще бъде сформирано отново коалиционно правителство което ще продължи пътя на настоящото с премиер Слави Трифонов. България върви напред в Европейския си път.

    Коментиран от #19

    12:57 17.10.2025

  • 13 избирател

    17 0 Отговор
    Браво ! Всенародна радост ще изпълни площадите до краен предел .

    12:57 17.10.2025

  • 14 !!!?

    30 0 Отговор
    Всичко ще си каже Боко, като му падне имунитета...кой кум, кой сват, кой брат... !!!?

    12:58 17.10.2025

  • 15 Гледали сме го

    21 0 Отговор
    Сега ще се заключат с хладилника и ще се плюска на корем.

    12:58 17.10.2025

  • 16 Коста

    31 0 Отговор
    Борисов видя, че е оглозган и излезе с оправданието, че неговите структури не били искали избори. Както е тръгнало, ще свърши като Доган.

    12:59 17.10.2025

  • 17 Помните ли преди 10 години

    39 0 Отговор
    На среща с Българската диаспора в Лондон едно момиче попита тиквун " Г-н Борисов - като се погледнете в огледалото виждате ли Пеевски"...Тиквун отговори че с него няма нищо общо и го познава бегло...А сега от 20 години били близки

    12:59 17.10.2025

  • 18 Дааа

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "факуса":

    Каза още и че шИшман не е в списъка, на което журналистка възрази, а той и се озъби!

    12:59 17.10.2025

  • 20 Майна

    11 20 Отговор
    Единствената българска партия- Възраждане
    Единствените борбени и мислещи е подкрепяха
    Това е истината
    За останалите, които населяват територията на България- те заслужават всичко, което ще ги сполети

    Коментиран от #33, #36, #55

    12:59 17.10.2025

  • 21 Герп боклуци

    28 0 Отговор
    Шиши сутринта каза че няма да има избори и желязко и бойко повтарят каквото им е наредил шиши, браво герп, въобше не си личи в кой кюп сте

    12:59 17.10.2025

  • 22 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    На Борисов, Пеевски и Радев с които говорих поотделно им предложих да се срещнат в заведението ми и да изгладят отношенията си. И тримата приеха предложението ми.
    Остава да уточним датата и часът на срещата

    Коментиран от #30

    13:00 17.10.2025

  • 23 Шишан

    23 0 Отговор
    Уплашен се усети, че отива при джуган бей. Страх

    13:01 17.10.2025

  • 24 ккк

    13 0 Отговор
    Кой не иска избори, 20%от 30% гласували от които 30% са купени

    13:01 17.10.2025

  • 25 ГЕРБ ДПС СИЛНИ СМЕ

    25 0 Отговор
    Разбраха се! Ще управляват съвместно в явна коалиция с патерици ИТН и БСП. Снимка от пресцентъра на ДПС

    13:02 17.10.2025

  • 26 МУТРИ ВЪН

    30 0 Отговор
    Боко и Шиши крадат заедно от 20 години.

    13:02 17.10.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 0 Отговор
    Волен Сидеров за тандема Бу-Ши:
    "Борисов ми каза, че Пеевски го е помолил да дам на Кошлуков фалшив документ за стаж в "Алфа". За да го назначат за шеф на БНТ❗
    Така ТРИ години Кошлука бе шеф с фалшиви документи, а после ЧЕТВЪРТА година никой не може да го изрита от стола❗

    Коментиран от #32

    13:03 17.10.2025

  • 28 Фактъ

    18 0 Отговор
    Боко говори за себе си и Шиши , като едно . Вече е изкукакал тотално . 5867

    13:03 17.10.2025

  • 29 Град Симитли

    11 1 Отговор
    ".... Дядо му на Васил Терзиев беше най-добрия в това", каза лидерът на ГЕРБ... "
    .... Дядото на Васил Терзиев Боко Тиквата е виждал през крив макарон!
    И ако е бил най-добрия, сега Бою щеше да гледа небето над Прага на карета!

    13:04 17.10.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    🤣🤣🤣
    А те знаят ли, че са говорили с теб❗

    Коментиран от #75

    13:05 17.10.2025

  • 31 Костадин Костадинов

    15 1 Отговор
    На бъдещи избори предвижда максимум 300 хиляди гласа за ГЕРБ само корпоративен вот -

    Държавата е счупена, има преразпределение на порциите във властта. Имат доста сериозни размисли как да продължат от страна на ГЕРБ. Борисов може да намери сили и да отидат на избори, но ГЕРБ вече са сянка. При едни бъдещи избори - предвиждам едни 300 000 гласа. Борисов може да се съгласи с подчинената си роля и ДПС да смени председателят на НС. Може да остане и с утешителната награда за Борисов - да играе сантасе с Ахмед Доган, каза още той.

    13:05 17.10.2025

  • 32 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ха..
    Да не беше участвал в измамата
    Сега ,същият толерира дребния шмекер Фараончето
    Утре пак ще се оправдава

    13:06 17.10.2025

  • 33 Не, драги,

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Майна":

    Няма нищо българско в тази партия. Слуги на болшевишки KGB господари. За тях, Родината не е България.

    13:07 17.10.2025

  • 34 между другото

    19 1 Отговор
    "Независимият" кмет от Бургас какво прави в централата?

    Коментиран от #42

    13:08 17.10.2025

  • 35 МАЙ МАЙ

    17 0 Отговор
    Ще има кютек накрая.

    13:09 17.10.2025

  • 36 Крепители на тулупите сте вие!

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Майна":

    Може ли толкова да мразиш българите и да се правиш на патриот?

    13:10 17.10.2025

  • 37 шопа

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Даниел":

    Ма коприкааш , че он Бочко и Горанчото Владко не познаа -ич даже. Малееей , от таа жажда за ошепойчи власт ептен исфиряса сиромаа . Не помни и ко е лъгал през годините-тотал щета ментално. Верно са казале ,че Шубето е голем Страх.

    13:10 17.10.2025

  • 38 жзвсе

    17 1 Отговор
    Милиарди ограби тоя лъжлив и крадлив циганин, милиарди. Защо не е в затвора тоя и цялата му банда разбойници. От скъсани цървули станаха милионери и милиардери. Безсрамник мръсен. Слава Богу вече само вие се радвате на лъжите си, само ГЕРБ си се радват на лъжите.

    13:11 17.10.2025

  • 39 @@@

    15 1 Отговор
    Пеевски Заповяда на Борисов:
    Избори няма да има, купонът се отменя.
    Едно мога да кажа на Борисов:
    Да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя“

    Коментиран от #47

    13:11 17.10.2025

  • 40 Така,така

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Даниел":

    В МО до Пирогов,цяла седмица няма столова,за да не се прави боклук.Така работят от ПП,решават проблемите,като създават неудобства за хората.

    13:11 17.10.2025

  • 42 Чудя се

    10 0 Отговор

    До коментар #34 от "между другото":

    и аз ! Трябваше да е в затвора ! На Боко човека , вече милиардер , "дал му няколко бивши съученички" за министри , верни на БКП и далавери . И те надиплиха бая милиони .

    13:13 17.10.2025

  • 43 Хе-хе

    9 1 Отговор
    Като не искате избори, защо е това цупене, публични вопли след вота и парламентарна стачка!? Сам си укорявал загубилите поредица вотове с думите - ,,Поздравяваш победителя, стискаш му ръка, извиняваш се на твоите фенове за загубата, ако трябва и оставка подаваш, а не да чупиш държавата"! Уж велик мъжага, а цяла неделя хленчи и мрънка!?

    13:13 17.10.2025

  • 44 стоян георгиев

    17 2 Отговор
    КОЛЕДА ЗА ДВАТА ШОПАРА-ТОВА ОЗНАЧАВА СВОБОДА ЗА БЪЛГАРИЯ...

    13:14 17.10.2025

  • 45 Някой

    9 0 Отговор
    Ако БСП и ИТН се съгласят, предават това което са говорили. Ще е като опит за самоубийство. А сега един вид Борисов ще се скара едновременно с ДПС-Нова мафия, БСП-ОЛ (олигархия) и ИТН (имало такова нещо).

    Коментиран от #52

    13:14 17.10.2025

  • 46 От нас хората зависи

    14 1 Отговор
    Кога ще изметем ГЕРБаджийската пасмина от политиката веднъж завинаги !!!

    13:14 17.10.2025

  • 48 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 1 Отговор
    Въййййй, бибитко с жипката познавал някого?!
    Не може да бъде!
    Обикновено казва "Аз не го познавам".....

    13:15 17.10.2025

  • 49 Мазната мутра,тулупа

    9 1 Отговор
    Пак се обяснява.Все някой му е виновен.А да каже за всички години в управлението какво е направил,освен крадене.

    Коментиран от #57

    13:16 17.10.2025

  • 51 ГЕРБ

    9 1 Отговор
    Наредени мутри и хотелиери.

    13:17 17.10.2025

  • 52 Аз пък си мисля, че

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Някой":

    Флинтстоун не е свещена индийска крава! Ако се съгласи да свалят техния председател на НС, от партията да му поискат оставката и да напуснат коалицията!

    13:17 17.10.2025

  • 53 Майна

    2 2 Отговор
    Всичко читаво по българските земи е изклано от ятагана..
    Другото е приело робската философия да оцеляващ като роб
    Малкото запазили достойнството на българските гени сме зад Възраждане
    Другите- дори не съчувствам на..преживяването им като оцеляващи

    13:17 17.10.2025

  • 54 мърррр

    3 0 Отговор
    Посолствата най-много се радват

    13:18 17.10.2025

  • 55 Ти да видиш

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Майна":

    Радвайте се още малко,преди Румен Радев да излезе на терен,защото и вашата партия ще се проформатира

    13:18 17.10.2025

  • 56 Квиииик

    6 0 Отговор
    Проклинайте народе български тези два нагли нереза Боку тиквата и Прасеевски и неминуемо ще ги стигне оная с косата тия прасюги...

    13:18 17.10.2025

  • 57 ИСТИНАТА

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "Мазната мутра,тулупа":

    Борисов лъ же, като др ът М ан Гал! Но Пеевски му го нах ули с дисаг ите!

    13:18 17.10.2025

  • 58 наблюдател

    3 0 Отговор
    Бареков не позна

    13:18 17.10.2025

  • 59 Помните ли

    8 0 Отговор
    какво бе поведението на Греб, преди 12 години, когато заблудения притеснен Орешарски предложи Пеевски за шеф на ДАНС!? Първата реакция бе голямата радост от парламентарната скамейка на Цецон Цецерон /вторият човек/ и цялата му благородна физиономия говореше - паднаха в капана, изложиха се, успяхме...! Масово недоволство, протести, павета и бял автобус! Мина вота есента, Пеевси влиза по червен килим в парламента - ни един протестиращ! А сега награби цялата държава и Борисов го хвали, че подкрепя пишман властта!

    13:18 17.10.2025

  • 61 ГЕРБ НОВО НАЧАЛО

    10 0 Отговор
    ПОГНУСИХТЕ НАРОДА! водопада лиже и маже! ОТВРАТ!

    13:20 17.10.2025

  • 62 Натопорчо

    10 0 Отговор
    Тиквата и той вече е поръчкова к••••рва на шопаро..

    13:21 17.10.2025

  • 63 нннн

    9 0 Отговор
    Глупости! С Пеевски никой не трябва да говори, вкл. мисирките. Пълен бойкот!

    13:24 17.10.2025

  • 64 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    10 0 Отговор
    А дядото на Пеевски как беше в ДС ?
    А баща ти, майор от МВР как беше ? А Тиkво развалена?
    Нали точно кохортата на ДС те издигна от cиkaджийcka мyтpa до Премиер.

    13:24 17.10.2025

  • 65 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    6 1 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    13:24 17.10.2025

  • 66 Реалист

    5 1 Отговор
    Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.

    13:25 17.10.2025

  • 67 Искам

    4 0 Отговор
    Да разкажа на всички как всичко Дунавския край се кол..т Прасета.

    13:26 17.10.2025

  • 68 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    РОДНИНА , ХОТЕЛ, МИЛИЦИОНЕР, РОДНИНА , ХОТЕЛ, МИЛИЦИОНЕР......
    ЛОВНИЯТ СЕЗОН Е ОТКРИТ!
    ДА ГРАБВАМЕ ПУ.........!

    13:27 17.10.2025

  • 70 Тия Боклуци

    5 0 Отговор
    Кръв повръщат,Власт не връщат! Народе,събуди се !
    Да ги изметем тия Еничари! Вижте цените в магазините! По 10 кожи ще ни свалят тия Прасета!

    13:32 17.10.2025

  • 71 Страх

    4 0 Отговор
    Тресе к о чината Граб новоначалие

    13:32 17.10.2025

  • 72 здравка клинчева

    3 0 Отговор
    папур те и цв.василев,черепа ,доган го знаеха от 20 години но гризнаха дръвчето ,датъйбаупростата тиква

    13:32 17.10.2025

  • 73 Тома

    3 0 Отговор
    А иначе бойчето не ги познава когато го питаш.Даже и кмета на Симитли не може да си го спомни

    13:33 17.10.2025

  • 74 Варна

    2 0 Отговор
    До вчера говореше че не го познаваш и нямате никакви взаимни отношения...Боко,бокооо ясен си като небето!

    13:33 17.10.2025

  • 75 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Те през вечер са в заведението ми, но се дебнат да не се засекат. Но аз ще направя така, че да си стиснат ръцете и да поведат България към светли хоризонти !

    13:33 17.10.2025

  • 77 Възpожденец 🇧🇬

    3 2 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт нaшaтa дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчихме диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи нaшaтa цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
    Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва и да продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк, - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
    HЕ нa диктaтypaтa!

    Коментиран от #87

    13:34 17.10.2025

  • 78 К.К

    4 0 Отговор
    Не е истина! "Най- великият, най-можещия, нйй- мъдрия политик" на България, за всички времена, да се изтъпани на гербаджийската трибунка и да ръси интриги, клетви, злостни и подигравателни обиди към ППДБ, като селска бабичка на дувара, но пък ги призовава да се присъединят към него в управлението! БОЖЕ , слез си прибери верисиите. Няма такъв човек - нагъл, безкрупулен, подъл.

    13:34 17.10.2025

  • 79 Сега

    4 0 Отговор
    Въпросът е дали някой от БСП или ИТН ще има топките да се откаже от такава гнусна коалиция и да се опита да си спаси партията за следващите избори ако е възможно. Но положителното е, че ако я направят тая четворна коалиция и двете партии отиват на боклука а ГЕПП ще е с 30 депутати на следващи избори.

    13:34 17.10.2025

  • 80 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    2 0 Отговор
    Чудя се само на мен ли ми се струва, че кампанията за новата партия на Радев се провежда лично от Борисов и Пеевски? Разполагайки с най-високата трибуна, всичките микрофони, медийни фунии и публични глашатаи, именно те двамата непрекъснато ни подготвят за новата партия.
    Те двамата, отново те заедно, Борисов и Пеевски, целенасочено подготвят и пространството за “новата партия на Радев” - усилено спихват ППДБ, използваха и захвърлят в кошчето ИТН и БСП, плюс измазаха тавана на Възраждане.
    Сделката между Борисов, Пеевски и Радев е толкова ясна.
    КАК пък не я виждаме, българи?

    "Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме"

    13:34 17.10.2025

  • 81 Трън

    2 0 Отговор
    Водопада откриха ли?

    13:35 17.10.2025

  • 82 Майна

    2 0 Отговор
    Дълбоките( британиш) знаят, че след като вземат златото на България , тези ,дебелите ще бъдат отстранени..
    Сега ви " оформят" съзнанието, че другият им служител Радев е " вашият народен човек"
    Вие ,разбира се нямате за съжаление разум, а и нали сте многознайковци , ще се радвате ,ха ха, на някоя троха

    13:35 17.10.2025

  • 83 ХИХИХИХИ

    2 0 Отговор
    НЕРЕЗИТЕ НИ НИ ПОДКАРАХА КЪМ ФРИЗЕРА. А НИЕ ГРУХТИМ ПРЕД ТЕЛЕВИЗОРА.

    13:35 17.10.2025

  • 84 БСТ

    2 0 Отговор
    Ххаахаххахах двамата крадци не могат да се разберат :)

    13:36 17.10.2025

  • 85 Н.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    МНОГО ПОЛИТИЦИ МНОГО НЕЩО В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. ЗАРАДИ ТИЯ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ОСТАНЕ ДО 3,4 ГОДИНИ СЪС ОКОЛО ЧЕТРИ МИЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ.И ТО ПОВЕЧЕТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ. ТИЯ ДЕТО ЩЯХА ДА ИЗЧЕГЪРТВАТ И ТЕ СА НА СУФРАТА В ПЪРЛАМЕНТА ЗА МНОГО ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ОКОЛО 7,8 ХИЛ. ИМА И ТАКИВА С ПО 12000 .
    МНОГО СКЪПА РАБОТА РАБОТЯТ !? СЕГА СА МАЙ ПАК ВЪВ ВАКАНЦИЯ. ИЛИ СА НА ТУРНЕ ИЗ БЪЛГАРИЯ.

    13:36 17.10.2025

  • 86 Нямате право!

    3 0 Отговор
    Нямате право да триете истинаат! Лъжа ли е, че мутрата от СИК прекалява с бащата на столичния кмет ,който е работил в ДС! А КОЙ е Боко тиквата?! ТОЙ защо още държи червената книжка с петолъчката в малкото си джобче? КОЙ е баща му - също член на престъпната и кървава БКП! Лъжа ли е, че банкянският селяндур, тогава премиер и "пръв" партиен и държавен ръководител лично изпарти в Париж Божидар Димитров и Мултака с феса Рашидов да подкрепят червената и в червата комунистка Ирина Бокова за генерален директор на ЮНЕСКО? Тогава Боко тикватаеен знаеше ли, че бащата на Ирина, сатрапът Георги Боков, член на ПБ на ЦК на БКП в черната есен на зловещата 1944 г. е убил голимия наш художник Райко Алексиев? Скачал е с милиционерските си ботуши по гърдите му и художникът издъхнал в адски мъки! Не е ли знаел тогава Боко "европееца" КОЙ е бащата на Ирина Бокова?! Не е ли занел какъв свиреп, жесток мръсен изверг, изрод, садист и убиец е?! Хайде да престане с това ДС, че и той е агент Буда, нали?

    13:37 17.10.2025

  • 88 Шьофьорчето

    0 0 Отговор
    На Боко се някой му пречи и му е виновен,то не беше Орешарски ,не беше незнам кой си.на калпав х.й и космите му пречат.7753

    13:38 17.10.2025

  • 89 Ще седне

    1 0 Отговор
    В скута на магнитската с-и-я сикаджииската гербераска мутра забрави протестите срещу Орешарски като предложиха магнитския за шеф на ДАНС сега му падна

    13:41 17.10.2025

  • 90 Хмм

    1 0 Отговор
    помним, Асен Василев стана финансов министър в сглобката по настояване на Борисов, всичко в сглобката е прието с гласовете на ГЕРБ в парламентарната зала, ами щом предпочита пеевски краят на ГЕРБ не е далеч.

    13:45 17.10.2025

  • 91 !!!!

    0 0 Отговор
    "По-страшен от спина, по-жилав от рака, сега засега се оказва" Боко Тиквата простака! Позор за България! 190-килограмовото туловище скръцна със зъби на банкянското нищожество, то се напика от страх и веднага обръна палачинката! Ега ти резила, ега ти срама, ега ти поредното ГЕРБерастко падение!

    13:48 17.10.2025

