Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите. Аз го познавам от 20 години

"Партията не иска избори. Ние постъпихме отговорно и направихме правителство. Това е петото правителство, което сглобяваме. Всяко е по-сложно и по-сложно. Сглобката беше една от най-сложните. Тогава си бяхме достатъчни с ПП и ДБ. Тогава те искаха да ме пенсионират, но се сдобихме с най-младия пенсионер премиер – Кирил Петков. Асен Василев ги пенсионира с Лена много бързо. Тогава те доведоха ДПС." Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на заседание на Изпълнителната комисия на партията с областните координатори, цитиран от novini.bg.

И се върна отново към "сглобката: "Аз исках ген. Атанасов да е шеф на ДАНС, защото му имах доверие. Кирил Петков дойде при мен и Пеевски и каза: 'Не, в никакъв случай не ген. Атанасов."

От ПП-ДБ говореха за ДПС и Делян Пеевски, за "променения" и "готиния" човек. Няма да забравя, когато седнахме в специалната стая с Кирил Петков и Делян Пеевски, за да водим разговор със Зеленски. Тогава те не знаеха ли кой кой е на тази маса, разкри Борисов.

"Виждате преди седмици каква буря стана със софийския боклук - "мутри", "мафия". И сега хоп - няма такава тема по телевизията. Вече "мутрите" и "мафията" изчезнаха. Няма ги. "Активно мероприятие", както ДС го правиха. Дядо му на Васил Терзиев беше най-добрия в това", каза лидерът на ГЕРБ

Трябва да проведем среща с "Ново начало", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Истински се надявам ПП и ДБ, които декларират евроатлантическа ориентация, да кажат, че са готови да се срещнем и да разговаряме и да подкрепят по дадени теми правителството, да осигурят мнозинство. Не. Излязоха и казаха всякакви глупости, но нищо, което реално да решава проблема."

"Митов спаси кожата, директорът на ОДМВР Пазарджик е отстранен и е назначена проверка", съобщи лидерът на ГЕРБ.

"Помолих г-н Желязков да отиде и да се срещне с ИТН и БСП, които са подписали кордон срещу Пеевски, да им каже, че аз мога да понеса да говорят, колкото искат за мен и за Делян Пеевски. Аз го познавам от 20 години и знам, че като го помоля за нещо, мога да разчитам на него. И той се съобразява с мен."

И добави, че трябва да се проведе среща с "Ново начало". "С Пеевски трябва да се говори право в очите. Останалите, които искат или не искат това да се случи, да дадат друг вариант. Аз друг нямам. Исках ПП и ДБ да предложат нещо. Те не предлагат. Или се прави нещо в рамките на парламента, да си подбереш мнозинство, с това мнозинство да изговорите кой проект на бюджета ще се подкрепи, и ако тогава имаме "Да" за бюджета, договорим ли се с останалите колеги, действаме", сподели той.

"Ако ПП-ДБ вчера бяха казали, че са готови да подкрепят, те казаха точно обратното. Не казаха и втория вариант, ако не направим четворна коалиция с ДПС–Ново начало, те казаха коалиция ще направят – с "Възраждане", МЕЧ и "Величие". Това са единствените варианти, иначе февруари в зимата сме на избори", категоричен бе Бойко Борисов.

ДБ са ми най-интересни. Дават идеи за бюджета, а 4 години вдигаха ръчичка и подкрепяха бюджетите и заемите на Асен Василев, смята той.