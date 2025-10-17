Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите. Аз го познавам от 20 години

"Партията не иска избори. Ние постъпихме отговорно и направихме правителство. Това е петото правителство, което сглобяваме. Всяко е по-сложно и по-сложно. Сглобката беше една от най-сложните. Тогава си бяхме достатъчни с ПП и ДБ. Тогава те искаха да ме пенсионират, но се сдобихме с най-младия пенсионер премиер – Кирил Петков. Асен Василев ги пенсионира с Лена много бързо. Тогава те доведоха ДПС." Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на заседание на Изпълнителната комисия на партията с областните координатори, цитиран от novini.bg.
И се върна отново към "сглобката: "Аз исках ген. Атанасов да е шеф на ДАНС, защото му имах доверие. Кирил Петков дойде при мен и Пеевски и каза: 'Не, в никакъв случай не ген. Атанасов."
От ПП-ДБ говореха за ДПС и Делян Пеевски, за "променения" и "готиния" човек. Няма да забравя, когато седнахме в специалната стая с Кирил Петков и Делян Пеевски, за да водим разговор със Зеленски. Тогава те не знаеха ли кой кой е на тази маса, разкри Борисов.
"Виждате преди седмици каква буря стана със софийския боклук - "мутри", "мафия". И сега хоп - няма такава тема по телевизията. Вече "мутрите" и "мафията" изчезнаха. Няма ги. "Активно мероприятие", както ДС го правиха. Дядо му на Васил Терзиев беше най-добрия в това", каза лидерът на ГЕРБ
Трябва да проведем среща с "Ново начало", заяви лидерът на ГЕРБ.
"Истински се надявам ПП и ДБ, които декларират евроатлантическа ориентация, да кажат, че са готови да се срещнем и да разговаряме и да подкрепят по дадени теми правителството, да осигурят мнозинство. Не. Излязоха и казаха всякакви глупости, но нищо, което реално да решава проблема."
"Митов спаси кожата, директорът на ОДМВР Пазарджик е отстранен и е назначена проверка", съобщи лидерът на ГЕРБ.
"Помолих г-н Желязков да отиде и да се срещне с ИТН и БСП, които са подписали кордон срещу Пеевски, да им каже, че аз мога да понеса да говорят, колкото искат за мен и за Делян Пеевски. Аз го познавам от 20 години и знам, че като го помоля за нещо, мога да разчитам на него. И той се съобразява с мен."
И добави, че трябва да се проведе среща с "Ново начало". "С Пеевски трябва да се говори право в очите. Останалите, които искат или не искат това да се случи, да дадат друг вариант. Аз друг нямам. Исках ПП и ДБ да предложат нещо. Те не предлагат. Или се прави нещо в рамките на парламента, да си подбереш мнозинство, с това мнозинство да изговорите кой проект на бюджета ще се подкрепи, и ако тогава имаме "Да" за бюджета, договорим ли се с останалите колеги, действаме", сподели той.
"Ако ПП-ДБ вчера бяха казали, че са готови да подкрепят, те казаха точно обратното. Не казаха и втория вариант, ако не направим четворна коалиция с ДПС–Ново начало, те казаха коалиция ще направят – с "Възраждане", МЕЧ и "Величие". Това са единствените варианти, иначе февруари в зимата сме на избори", категоричен бе Бойко Борисов.
ДБ са ми най-интересни. Дават идеи за бюджета, а 4 години вдигаха ръчичка и подкрепяха бюджетите и заемите на Асен Василев, смята той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колю
Коментиран от #50
12:50 17.10.2025
2 Даниел
Коментиран от #37, #41
12:50 17.10.2025
3 бай Бай
В очите, в очите.
Никога с гръб.
Наведен.
От стара коза яре е бЪбЪ.
Що по-големи мафиоти надхитри, та стана капо ди тути капи.
12:50 17.10.2025
4 Снежана
12:51 17.10.2025
5 Знаем, знаем..
12:52 17.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 факуса
Коментиран от #18
12:54 17.10.2025
8 Видяхте ли
12:56 17.10.2025
9 ООрана държава
12:56 17.10.2025
10 Време ти е за пенсия!
12:56 17.10.2025
11 Даниел
Коментиран от #40
12:57 17.10.2025
12 Абе
Коментиран от #19
12:57 17.10.2025
13 избирател
12:57 17.10.2025
14 !!!?
12:58 17.10.2025
15 Гледали сме го
12:58 17.10.2025
16 Коста
12:59 17.10.2025
17 Помните ли преди 10 години
12:59 17.10.2025
18 Дааа
До коментар #7 от "факуса":Каза още и че шИшман не е в списъка, на което журналистка възрази, а той и се озъби!
12:59 17.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Майна
Единствените борбени и мислещи е подкрепяха
Това е истината
За останалите, които населяват територията на България- те заслужават всичко, което ще ги сполети
Коментиран от #33, #36, #55
12:59 17.10.2025
21 Герп боклуци
12:59 17.10.2025
22 Последния Софиянец
Остава да уточним датата и часът на срещата
Коментиран от #30
13:00 17.10.2025
23 Шишан
13:01 17.10.2025
24 ккк
13:01 17.10.2025
25 ГЕРБ ДПС СИЛНИ СМЕ
13:02 17.10.2025
26 МУТРИ ВЪН
13:02 17.10.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"Борисов ми каза, че Пеевски го е помолил да дам на Кошлуков фалшив документ за стаж в "Алфа". За да го назначат за шеф на БНТ❗
Така ТРИ години Кошлука бе шеф с фалшиви документи, а после ЧЕТВЪРТА година никой не може да го изрита от стола❗
Коментиран от #32
13:03 17.10.2025
28 Фактъ
13:03 17.10.2025
29 Град Симитли
.... Дядото на Васил Терзиев Боко Тиквата е виждал през крив макарон!
И ако е бил най-добрия, сега Бою щеше да гледа небето над Прага на карета!
13:04 17.10.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "Последния Софиянец":🤣🤣🤣
А те знаят ли, че са говорили с теб❗
Коментиран от #75
13:05 17.10.2025
31 Костадин Костадинов
Държавата е счупена, има преразпределение на порциите във властта. Имат доста сериозни размисли как да продължат от страна на ГЕРБ. Борисов може да намери сили и да отидат на избори, но ГЕРБ вече са сянка. При едни бъдещи избори - предвиждам едни 300 000 гласа. Борисов може да се съгласи с подчинената си роля и ДПС да смени председателят на НС. Може да остане и с утешителната награда за Борисов - да играе сантасе с Ахмед Доган, каза още той.
13:05 17.10.2025
32 Майна
До коментар #27 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ха..
Да не беше участвал в измамата
Сега ,същият толерира дребния шмекер Фараончето
Утре пак ще се оправдава
13:06 17.10.2025
33 Не, драги,
До коментар #20 от "Майна":Няма нищо българско в тази партия. Слуги на болшевишки KGB господари. За тях, Родината не е България.
13:07 17.10.2025
34 между другото
Коментиран от #42
13:08 17.10.2025
35 МАЙ МАЙ
13:09 17.10.2025
36 Крепители на тулупите сте вие!
До коментар #20 от "Майна":Може ли толкова да мразиш българите и да се правиш на патриот?
13:10 17.10.2025
37 шопа
До коментар #2 от "Даниел":Ма коприкааш , че он Бочко и Горанчото Владко не познаа -ич даже. Малееей , от таа жажда за ошепойчи власт ептен исфиряса сиромаа . Не помни и ко е лъгал през годините-тотал щета ментално. Верно са казале ,че Шубето е голем Страх.
13:10 17.10.2025
38 жзвсе
13:11 17.10.2025
39 @@@
Избори няма да има, купонът се отменя.
Едно мога да кажа на Борисов:
Да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя“
Коментиран от #47
13:11 17.10.2025
40 Така,така
До коментар #11 от "Даниел":В МО до Пирогов,цяла седмица няма столова,за да не се прави боклук.Така работят от ПП,решават проблемите,като създават неудобства за хората.
13:11 17.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Чудя се
До коментар #34 от "между другото":и аз ! Трябваше да е в затвора ! На Боко човека , вече милиардер , "дал му няколко бивши съученички" за министри , верни на БКП и далавери . И те надиплиха бая милиони .
13:13 17.10.2025
43 Хе-хе
13:13 17.10.2025
44 стоян георгиев
13:14 17.10.2025
45 Някой
Коментиран от #52
13:14 17.10.2025
46 От нас хората зависи
13:14 17.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Не може да бъде!
Обикновено казва "Аз не го познавам".....
13:15 17.10.2025
49 Мазната мутра,тулупа
Коментиран от #57
13:16 17.10.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ГЕРБ
13:17 17.10.2025
52 Аз пък си мисля, че
До коментар #45 от "Някой":Флинтстоун не е свещена индийска крава! Ако се съгласи да свалят техния председател на НС, от партията да му поискат оставката и да напуснат коалицията!
13:17 17.10.2025
53 Майна
Другото е приело робската философия да оцеляващ като роб
Малкото запазили достойнството на българските гени сме зад Възраждане
Другите- дори не съчувствам на..преживяването им като оцеляващи
13:17 17.10.2025
54 мърррр
13:18 17.10.2025
55 Ти да видиш
До коментар #20 от "Майна":Радвайте се още малко,преди Румен Радев да излезе на терен,защото и вашата партия ще се проформатира
13:18 17.10.2025
56 Квиииик
13:18 17.10.2025
57 ИСТИНАТА
До коментар #49 от "Мазната мутра,тулупа":Борисов лъ же, като др ът М ан Гал! Но Пеевски му го нах ули с дисаг ите!
13:18 17.10.2025
58 наблюдател
13:18 17.10.2025
59 Помните ли
13:18 17.10.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ГЕРБ НОВО НАЧАЛО
13:20 17.10.2025
62 Натопорчо
13:21 17.10.2025
63 нннн
13:24 17.10.2025
64 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
А баща ти, майор от МВР как беше ? А Тиkво развалена?
Нали точно кохортата на ДС те издигна от cиkaджийcka мyтpa до Премиер.
13:24 17.10.2025
65 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.
13:24 17.10.2025
66 Реалист
13:25 17.10.2025
67 Искам
13:26 17.10.2025
68 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЛОВНИЯТ СЕЗОН Е ОТКРИТ!
ДА ГРАБВАМЕ ПУ.........!
13:27 17.10.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Тия Боклуци
Да ги изметем тия Еничари! Вижте цените в магазините! По 10 кожи ще ни свалят тия Прасета!
13:32 17.10.2025
71 Страх
13:32 17.10.2025
72 здравка клинчева
13:32 17.10.2025
73 Тома
13:33 17.10.2025
74 Варна
13:33 17.10.2025
75 Последния Софиянец
До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Те през вечер са в заведението ми, но се дебнат да не се засекат. Но аз ще направя така, че да си стиснат ръцете и да поведат България към светли хоризонти !
13:33 17.10.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Възpожденец 🇧🇬
Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва и да продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк, - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
HЕ нa диктaтypaтa!
Коментиран от #87
13:34 17.10.2025
78 К.К
13:34 17.10.2025
79 Сега
13:34 17.10.2025
80 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Те двамата, отново те заедно, Борисов и Пеевски, целенасочено подготвят и пространството за “новата партия на Радев” - усилено спихват ППДБ, използваха и захвърлят в кошчето ИТН и БСП, плюс измазаха тавана на Възраждане.
Сделката между Борисов, Пеевски и Радев е толкова ясна.
КАК пък не я виждаме, българи?
"Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме"
13:34 17.10.2025
81 Трън
13:35 17.10.2025
82 Майна
Сега ви " оформят" съзнанието, че другият им служител Радев е " вашият народен човек"
Вие ,разбира се нямате за съжаление разум, а и нали сте многознайковци , ще се радвате ,ха ха, на някоя троха
13:35 17.10.2025
83 ХИХИХИХИ
13:35 17.10.2025
84 БСТ
13:36 17.10.2025
85 Н.КОЛЕВ
МНОГО СКЪПА РАБОТА РАБОТЯТ !? СЕГА СА МАЙ ПАК ВЪВ ВАКАНЦИЯ. ИЛИ СА НА ТУРНЕ ИЗ БЪЛГАРИЯ.
13:36 17.10.2025
86 Нямате право!
13:37 17.10.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Шьофьорчето
13:38 17.10.2025
89 Ще седне
13:41 17.10.2025
90 Хмм
13:45 17.10.2025
91 !!!!
13:48 17.10.2025