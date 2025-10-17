Новини
България »
Глобиха мъжа, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Глобиха мъжа, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

17 Октомври, 2025 15:55 1 771 38

  • глоба-
  • фигури-
  • деца-
  • кръстовища

Инициативата “София - град за децата” е на младежкото “Сдружение РЕД”. В рамките ѝ бяха поставени 10 детски фигури в реален размер

Глобиха мъжа, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София - 1
Снимка: Георги Димитров, NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Глобяват с 50 лв. студента Андрей Димитров, който постави фигури на деца до зебрата, на която загина 15-годишният Филип, и четири други опасни пешеходни пътеки в София. Две от фигурите издържаха само един ден, тъй като бяха счупени от вандали.

Инициативата “София - град за децата” е на младежкото “Сдружение РЕД”. В рамките ѝ бяха поставени 10 детски фигури в реален размер.

Кампанията цели да привлече вниманието на институциите и широката общественост към проблемите на пътната безопасност, да повишат превенцията на произшествия и да подобрят качеството на пътна маркировка в столицата, заявиха от младежката организация.

“Изработихме фигурите с помощта на приятели, като тяхната идея е да покажем на институциите и софиянци колко важно е да бъде подобрена пътната безопасност и да напомнят, че всеки зад волана носи отговорност. А в основата на всичко това са „невидимите деца“ – децата, които никога няма да се приберат у дома, защото шофьорите не ги видяха на пътя. Още колко детски стаи трябва да опустеят, за да може институциите да се задействат и някой да вземе мерки в тази държава", каза Андрей Димитров, основател на "Сдружение РЕД".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Баш Батка

    46 9 Отговор
    Има го масово около училища и градини в белите дъжави.

    Коментиран от #26

    15:57 17.10.2025

  • 3 Опорка

    43 8 Отговор
    С една дума - бyлгapистaн

    Коментиран от #8

    15:57 17.10.2025

  • 4 Сила

    46 5 Отговор
    А прасета може ли ....или тикви ??!

    Коментиран от #12

    15:57 17.10.2025

  • 5 Браво бе

    49 5 Отговор
    А на убиеца потупване по рамото. Какви идиоти ни командват бе хора, кой ги слага и който избира.

    15:58 17.10.2025

  • 6 12340

    61 5 Отговор
    Студента глобен, а оня дето утрепа Филип си е на свобода, неглобен даже!

    15:58 17.10.2025

  • 7 АМА ВИЕ

    40 3 Отговор
    СТЕ МНОГО НАИВНИ....
    КАКВО ТОЧНО ОЧАКВАТЕ ОТ ИСТИТУЦИИТЕ!!???
    НЕЩО , КОЕТО НИКОГА НЕ Е РАБОТИЛО КАКВА РАБОТА МОЖЕ ДА СВЪРШИ!!!!????

    15:59 17.10.2025

  • 8 Стария еничар

    9 14 Отговор

    До коментар #3 от "Опорка":

    Така се е наричала когато еничарите са клатили баба ти по Анадола. Сега е България, разбра ли синко?

    Коментиран от #18

    16:00 17.10.2025

  • 9 гошо

    31 1 Отговор
    Будните хора ги глобяват, а познавачите, нагаждачите и лизачите ги награждават. Е това вече не е държава.

    16:01 17.10.2025

  • 10 бай Бай

    16 1 Отговор
    Хаха, т.нар. умни коли бият спирачки а?

    16:01 17.10.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    10 6 Отговор
    Когато Ганя караше "масквич", нямаше толкова катастрофи.

    16:02 17.10.2025

  • 12 Неее

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Не, може! Прасетата и тиквите се движат в бронирани коли с охрана, че всичко е скъпо! Не си ли ходил в магазина да видиш колко скочи свинското. Ми тиквите, преди стотинчици, сега...

    16:03 17.10.2025

  • 13 Смъртта

    1 15 Отговор
    Тоя който го е направил е за гробищата и всички такива като него, няма да ги махат, направо у ГРОБИЩАТА!

    16:04 17.10.2025

  • 14 Факт

    9 14 Отговор
    Изключително опасно, защото притъпява вниманието на водачите, които приемат, че това винаги са макети!

    16:04 17.10.2025

  • 15 БРАВО

    19 6 Отговор
    Това засужава ! Защо куклата е на бяло момче !? Трябва да е негарче ! Второ защо е момче а не транс сексуално ! И най важното Притеснява шофьорите и се налага да натискат спирачки !

    16:06 17.10.2025

  • 16 Сбъркал

    16 3 Отговор
    Прасета е трябвало да инсталират ,това е най влиягелното и охранявани животно в България. 😡😡😡😡

    16:07 17.10.2025

  • 17 Подкрепа

    23 4 Отговор
    Защо глобихте човека , такива фигури има и в Бургас. Това е за доброто на шофьорите и пешеходците. А тези с бесовете където зареждат магазините и спират където и падне. Защо не ги глобите тях.

    Коментиран от #23

    16:07 17.10.2025

  • 18 Здрасти

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Стария еничар":

    Те и сега така я пишат на табелите след одрин посок границата

    16:09 17.10.2025

  • 19 Даката

    25 3 Отговор
    Поздравления за инициативата на тези млади хора, да създадат нещо, да са активни, а не да чакат, като боклуците някой да ги оправи.

    16:11 17.10.2025

  • 20 Като

    26 0 Отговор
    Като наслагате няколко пластмасови хлапета нищо няма да се оправи. Вчера към 23 часа закарах един приятел от Черни връх и околовръстното до НДК и се прибрах до Красно село. За по-малко от 20-30 мин видях МИНИМУМ 10 коли с над 150 км/ч. Някои агресивни нагли и свирят че им караш със 70 пред тях. Навсякъде по маршрута е ФРАШ с камери: само да имаш наглостта да минеш по бус лента!

    16:14 17.10.2025

  • 21 Институциите само това ги интересува -

    18 1 Отговор
    ГЛОБИ , КИНТИ, $$$$$$ ! Кихнеш - глоба , дишаш - глоба ако не те убият в болницата , паркираш колата - залена зона ! Орязване на паркоместата и вдигане на цените на синя и зелена зона ! Всичко което правят е да работят срещу интересите на хората .

    16:27 17.10.2025

  • 22 Анонимен

    3 11 Отговор
    Страшно малоумие са тези фигури. Да, първия път като го видиш и се стряскаш, а след това виждаш истинско дете, ама инстинктивно го игнорираш като фигура и си продължаваш...

    16:39 17.10.2025

  • 23 Хм...

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Подкрепа":

    Какво ти пречи човекът с бус-а? Върши си работата, как да се правят доставки според теб? На някои места може да се сложат определени часови пояси, в които да е разрешено, но пак ще недоволстваш.

    16:39 17.10.2025

  • 24 Ужаст

    11 1 Отговор
    Тъп народ, тъпа държавна администрация и ей го на, пропаднала държава. Тоя е за медал.

    16:41 17.10.2025

  • 25 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Ако поставят фигурката на Шиши в цял ръст шофьорите ще избушат мантинелата от бутане

    16:43 17.10.2025

  • 26 Животното

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Баш Батка":

    Ако са толкова "бели", защо им е необходимо да ги поставят? Под бели се предполага, оредени, следва, че трябва да се оглежда и спират при необходимост без подобни фигури...

    16:49 17.10.2025

  • 27 Животното

    0 1 Отговор
    Трябва да глобавят онези, които спират на една-две педи от пешаходната... Ако са масово в движението и по тротоарите, цял ден глоби ще пишат... Защото масово не се спазват законите, после държавата им виновна...

    16:51 17.10.2025

  • 28 Колю Дъргата

    2 1 Отговор
    Дори не казват кой го е глобил? Що за статия?

    Коментиран от #34

    16:51 17.10.2025

  • 29 Германец

    3 1 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ СА НАРОД ОТ РАЗРУШИТЕЛИ, А НЕ СЪЗДАТЕЛИ!

    16:53 17.10.2025

  • 30 Факт

    2 3 Отговор
    На първо място пречи да се види дете, което се готви настина да премине. След това разсейва водача да следи истинските пресичащи.

    16:54 17.10.2025

  • 31 Йккк

    3 0 Отговор
    Вместо да му дадат пари за находчивостта те ( кой?) го глобяват .....

    16:55 17.10.2025

  • 32 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    И аз в нощта на музеите пуснах вход свободен Исторически парк и така го потрошиха имах 120 000лв щети за 8 часа.. затова го направих 50лв и от тогава имам 0лв щети

    16:55 17.10.2025

  • 33 Подкрепа.

    2 0 Отговор
    Тези с бусовете нека си вършат работата които пречи. Обаче спират на завой има дълги бусове правят видимостта ограничена и така създават предпоставка за птп. Ние не сме супермен с рентгенови очи да вижда
    Ме през метала нали.

    16:55 17.10.2025

  • 34 Буха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Колю Дъргата":

    Мара мисирката толкова си може.

    16:55 17.10.2025

  • 35 Германец

    4 0 Отговор
    Българите глобяват създателите и подпомагат вандалите затова държавата им е на това дередже

    16:56 17.10.2025

  • 36 Пешо от панелката

    1 0 Отговор
    По добре от общината да сложат фигури на голи жени с големи цоци

    16:58 17.10.2025

  • 37 Отвратен

    0 0 Отговор
    БОЙКО КАЗА, ГЛОБИ,ГЛОБИ,ГЛОБИ! ПРЕДИ ИЗБОРИ БЕШЕ ,РАБОТА,РАБОТА,РАБОТА!

    17:02 17.10.2025

  • 38 Емигрант

    0 0 Отговор
    Държавата на простаците избрани от простаци ! Не коментирайте това което сте си избрали ! Пак да ви напомня, всички държави които имат свои имена по списъкът "Магнитски" образуваха разследване на персоните, а Чехия дори вече осъди на затвор своите граждани в "Магнитски", вие какво направихте, вкарахте Пеевски в НС за да го защитите с имунитет от преследване и той днес за да ви "благодари" ви подлага на психически терор който в скоро време ще превърне и във физически ! Заслужавате си всичко което ви се случва и как не разбрахте, че от тук нищо няма да постигнете с вашето вечно мрънкане, скимтене и чакане някой да дойде и да ви "освободи" от мизерията !

    17:06 17.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове