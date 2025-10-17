Глобиха мъжа, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Глобяват с 50 лв. студента Андрей Димитров, който постави фигури на деца до зебрата, на която загина 15-годишният Филип, и четири други опасни пешеходни пътеки в София. Две от фигурите издържаха само един ден, тъй като бяха счупени от вандали.
Инициативата “София - град за децата” е на младежкото “Сдружение РЕД”. В рамките ѝ бяха поставени 10 детски фигури в реален размер.
Кампанията цели да привлече вниманието на институциите и широката общественост към проблемите на пътната безопасност, да повишат превенцията на произшествия и да подобрят качеството на пътна маркировка в столицата, заявиха от младежката организация.
“Изработихме фигурите с помощта на приятели, като тяхната идея е да покажем на институциите и софиянци колко важно е да бъде подобрена пътната безопасност и да напомнят, че всеки зад волана носи отговорност. А в основата на всичко това са „невидимите деца“ – децата, които никога няма да се приберат у дома, защото шофьорите не ги видяха на пътя. Още колко детски стаи трябва да опустеят, за да може институциите да се задействат и някой да вземе мерки в тази държава", каза Андрей Димитров, основател на "Сдружение РЕД".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
